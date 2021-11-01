Пограничник задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области на взятке задержан военнослужащий Государственный пограничной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Сегодня, 1 ноября, полицейские задержали пограничника сразу после получения им 1000 долларов взятки. За эту сумму он обещал помочь в беспрепятственном перемещении табачных изделий через государственную границу Украины путем предоставления информации об отсутствии пограничных нарядов на линии границы.

В автомобиле задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли полученные им средства.

Решается вопрос об уведомлении инспектора пограничной службы о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.