Пограничник задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области на взятке задержан военнослужащий Государственный пограничной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Пограничник задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция 01

Сегодня, 1 ноября, полицейские задержали пограничника сразу после получения им 1000 долларов взятки. За эту сумму он обещал помочь в беспрепятственном перемещении табачных изделий через государственную границу Украины путем предоставления информации об отсутствии пограничных нарядов на линии границы.

Пограничник задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция 02

В автомобиле задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли полученные им средства.

Читайте также: Пограничник задержан при получении 1200 евро взятки за контрабанду сигарет в Румынию, - прокуратура. ФОТО

Пограничник задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция 03

Решается вопрос об уведомлении инспектора пограничной службы о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ленин завещал делиться!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:34 Ответить
наказан за демпинг?)
показать весь комментарий
01.11.2021 18:34 Ответить
Батько пристроил оболтуса за сало на тёплое место, воно и заробляе
показать весь комментарий
01.11.2021 18:36 Ответить
курение-вредно для здоровья...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:43 Ответить
да их там минимум половина таких если не больше так точно, чего они туда и идут служить.... бабки лёгкие . каждый день 5-10 месячных зарплат.... я не говорю уже о супер контрабанде...((
показать весь комментарий
01.11.2021 20:46 Ответить
 
 