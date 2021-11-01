В Харькове на 9 участках выявили фальсификацию в пользу и.о. мэра Терехова, - ОПОРА

Наблюдатели "ОПОРА" на 19 участках в Новобаварском районе получили протоколы подсчета голосов. После сравнения этих протоколов с протоколом ТИК оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы протоколы о результатах выборов в пользу кандидата в должность городского головы Игоря Терехова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ОПОРА".

Нарушения были обнаружены на участках №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200. Отмечается, что наблюдатели не зафиксировали решений ТИК о проведении пересчета голосов на этих участках.

"В результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Терехова увеличилось на 397 голосов.

Стоит отметить такую ​​тенденцию: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели ОПОРЫ, количество голосов было значительно больше", - говорится в публикации.

Также наблюдатели зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов на избирательном участке №631675 в Основянском районе города Харькова.

"Указанные факты могут содержать признаки преступления, определенного частью 2 статьей 158-3 Уголовного кодекса Украины за подделку или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранение незаконно изготовленной или поддельной избирательной документации, документации референдума, а также включение в избирательную документацию заведомо недостоверных сведений. По всем выявленным фактам фальсификации протоколов подсчета голосов ОПОРА написала заявление в полицию", - отмечается в сообщении.

