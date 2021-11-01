РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10536 посетителей онлайн
Новости
4 341 34

В Харькове на 9 участках выявили фальсификацию в пользу и.о. мэра Терехова, - ОПОРА

В Харькове на 9 участках выявили фальсификацию в пользу и.о. мэра Терехова, - ОПОРА

Наблюдатели "ОПОРА" на 19 участках в Новобаварском районе получили протоколы подсчета голосов. После сравнения этих протоколов с протоколом ТИК оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы протоколы о результатах выборов в пользу кандидата в должность городского головы Игоря Терехова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "ОПОРА".

Нарушения были обнаружены на участках №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200. Отмечается, что наблюдатели не зафиксировали решений ТИК о проведении пересчета голосов на этих участках.

"В результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Терехова увеличилось на 397 голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах мэра Харькова зафиксированы факты, свидетельствующие о контролируемом голосовании, - ОПОРА

Стоит отметить такую ​​тенденцию: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели ОПОРЫ, количество голосов было значительно больше", - говорится в публикации.

Также наблюдатели зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов на избирательном участке №631675 в Основянском районе города Харькова.

"Указанные факты могут содержать признаки преступления, определенного частью 2 статьей 158-3 Уголовного кодекса Украины за подделку или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранение незаконно изготовленной или поддельной избирательной документации, документации референдума, а также включение в избирательную документацию заведомо недостоверных сведений. По всем выявленным фактам фальсификации протоколов подсчета голосов ОПОРА написала заявление в полицию", - отмечается в сообщении.

Также читайте: Выборы мэра Харькова: По данным двух экзитполов, Терехов набирает более 50% голосов

Автор: 

местные выборы (2753) нарушения (954) Харьков (7751) ОПОРА (247) Терехов Игорь (258)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Потрібно перераховувати голоси на всіх виборчих дільницях в Харкові! Цей маразм з фальсифікаціями має колись закінчитись. Всі причетні мають сісти на реальні терміни ув'язнення!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:45 Ответить
+5
Терехов vs Добкин - битва титанов мошенников-фальсификаторов.
По результатам подсчёта голосов будет НИЧЬЯ:
85% против 85%
показать весь комментарий
01.11.2021 18:46 Ответить
+5
Вот так в наглую фальсифицировать? При таком количестве дубликатов? Давненько такого не было... По реакции ментов, будет понятно к чему нам готовится...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
битва за гепа-таун продолжается...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:42 Ответить
Потрібно перераховувати голоси на всіх виборчих дільницях в Харкові! Цей маразм з фальсифікаціями має колись закінчитись. Всі причетні мають сісти на реальні терміни ув'язнення!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:45 Ответить
Потрібно щеплення від фальсифікацій у вигляді великого публічного процесу з реальними термінами ув'язнення!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:00 Ответить
В пользу "безусловного победителя"?!!
Тут или его победа, тысячи голосов - сплошная фальсификация.
Или даже он сам не верил в свою победу и фальсифицировал по черному.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:43 Ответить
Посадят кого то?
показать весь комментарий
01.11.2021 18:45 Ответить
ні.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:51 Ответить
Терехов vs Добкин - битва титанов мошенников-фальсификаторов.
По результатам подсчёта голосов будет НИЧЬЯ:
85% против 85%
показать весь комментарий
01.11.2021 18:46 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 18:48 Ответить
Гепа-таунцам всё норм лишь бы на газоны не заходили)))

Отжимают Бизнес и рейдерскими атаками отжимают предприятия....то всё мелочь посмотрите какие клумбы!

Беспредельные разборки за Барабашку = фигня - посмотрите какой фонтан...

А люди какие Мягкие(не все) в Харькове как будто из ваты)))

С Другой стороны в Киеве "Войны застройщиков" но мы без клумб)))
показать весь комментарий
01.11.2021 18:49 Ответить
Мы с такими же клумбами и газонами, но нам в отличие от харьковской ваты, на них не запрещается заходить.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:57 Ответить
Опора с незашитыми карманами дефакто работает на Дупу.Медиатузы всех мастей изо всех щелей одну и туже мантру верещат.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:50 Ответить
Сами то поняли, что накалякали?)
показать весь комментарий
01.11.2021 18:52 Ответить
Ідіот
показать весь комментарий
01.11.2021 20:17 Ответить
Вот так в наглую фальсифицировать? При таком количестве дубликатов? Давненько такого не было... По реакции ментов, будет понятно к чему нам готовится...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:51 Ответить


Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте
Даже моя извращённая фантазия с трудом может представить, что же этот "батюшка" может сделать с этой лошадкой, так сказать, тет-а-тет в тихой и запертой келье...

https://twitter.com/tralala19108615/status/1454879288788979718 https://twitter.com/tralala19108615/status/1454879288788979718
показать весь комментарий
01.11.2021 18:54 Ответить
Звичайно, гепін алкаш тєрєхов! За рахунок адмін ресурсу. Ну а шо, кращє добкін-уйобкін?! Поки зельцман -каломойський царюють в Україні, добра не чекай! Але зебіли 73 мають нажертися зеленого гімна!
показать весь комментарий
01.11.2021 18:54 Ответить
Вы абсолютно правы...И Добкин,и Терехов - воры, мародёры, рекетиры - мрази......Но, Добкин ещё и путина зовёт в Харьков.......Хочет ХНР-ом править.....
показать весь комментарий
01.11.2021 19:03 Ответить
Ну Добкін - це дебіл, адназначна! Нехай помріє про хнр!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:09 Ответить
Якщо прийшли на вибори 28%,то який нахрен переможець?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:02 Ответить
А это уже проблемы тех кто НЕ ПРИШЕЛ) Они отдали право РЕШАТЬ тем кто пришел)
показать весь комментарий
01.11.2021 19:19 Ответить
кто-то вообще смотрел список из этих "кандидатов"? я не ходил, потому как не разбираюсь в сортах фекалий.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:10 Ответить
Вот поэтому мэра вам выберут те кто пошел) Такова реальность...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:24 Ответить
Подумаєш новина!! На майбутніх президентських виборах і не таке буде. ЗЕ ще зможе прокантуватися і других строк, поки проведуть перерахунок голосів і оголосять результат.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:18 Ответить
Вот для этого надо не просрать выборы в ВР, которые будут ДО президентских выборов)
показать весь комментарий
01.11.2021 19:20 Ответить
А це ще питання - монобільшість може призначити вибори пріпіздєнта до виборів у ВР, або і зовсім обирати пріпіздєнта парламентом.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:14 Ответить
Исключать конечно ничего нельзя, но у них нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию)
показать весь комментарий
01.11.2021 20:23 Ответить
Так а что тебе мешает быть при подсчете голосов? Можешь даже камеру взячть и снимать.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:58 Ответить
До тебе не п*ють, не кажи наздоров*я, "порадник".
показать весь комментарий
05.11.2021 10:49 Ответить
Ну тоді не булькай, якщо не тямиш ЯК це організовано. Просто багато "партій" бабос попилять ввиділений, а потім гафчать "зрада-зрадна". Ніхто, нікому не мішає записатись спостерігачем та фіксувати ВСЕ на камеру. Будуть порушення - будуть відповідати всі причетні. Чи лінь? А так - пукнув в калюжу.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:35 Ответить
Бачу не дійшло, що ти посланий зі своїми "порадами" і "бульканням".
показать весь комментарий
05.11.2021 14:54 Ответить
Та *****, яку вату оберуть ватніки
показать весь комментарий
01.11.2021 20:10 Ответить
Хм, "опора" Допе помагает?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:17 Ответить
А кому їм "помогать"? Що те гівно, що інше - два гівна. Опора просто констатує факт, а гівно саме випливе.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:20 Ответить
 
 