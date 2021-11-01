РУС
3 363 28

Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе, - Зеленский

Оккупация Крыма и части Донбасса Российской Федерацией привела к появлению двух очагов экологической опасности в центре Европы, это общая угроза всему миру.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены. Планета же получила две эко-бомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть Донбасса. Остров с неповторимой флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса: затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды", - заявил Зеленский.

Он назвал это угрозой всему миру, подчеркнув, что договоренности ничего не стоят, если для кого-то они являются просто словами.

"В наше время беда, где бы она ни случилась, касается всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, но и десятки стран мира", - сказал президент.

По словам Зеленского, в случае, если человечество перестанет выполнять договоренности и реальные шаги по сохранению планеты, она погрязнет в катаклизмах.

"Купаться в море сможем только в костюмах химической защиты, остальную жизнь проведем в респираторах, чистая питьевая вода только на выходные, продукты, выращенные не на токсичной почве только на Новый Год, а средняя продолжительность жизни в мире составит 23 года. Возможно, это было бы справедливым наказанием для человечества. Для тех, кто забыл, что это наша планета… Только мы можем это исправить. И лечить нужно не симптомы, а первопричину. Изменять не принципы производства и недропользования, а глобального мышления и поведения", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что изменения должны коснуться приоритетов мировой политики и каждого государства в отдельности.

"Измерять не только финансовый, но прежде экологический рост. Не только уровень ВВП и инфляции, но и чистоты воздуха, воды и земли. Воспринимать любую территорию не как рынок сбыта товаров и услуг, а как дом тысяч представителей флоры и фауны. Гордиться не новыми моделями техники, не столько тем, что мы создаем, а тем, что мы что-то сохраняем. Сказано много слов. Пора их выполнять. Быстро, без промедлений", - подчеркнул президент Украины

Топ комментарии
+3
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он собирается посетить «столицу Канады Торонто»
******************
Офис президента в соцсети Facebook перепутал Латвию, где с официальным визитом находился Владимир Зеленский, с Литвой.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
+2
Острів? У Зєлі вже Крим островом став?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:03 Ответить
+2
показать весь комментарий
01.11.2021 19:22 Ответить
если лапотник нигде не насрал-значит он сдох...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:01 Ответить
Острів? У Зєлі вже Крим островом став?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:03 Ответить
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он собирается посетить «столицу Канады Торонто»
******************
Офис президента в соцсети Facebook перепутал Латвию, где с официальным визитом находился Владимир Зеленский, с Литвой.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
Все Зеленський сказав правильно.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:32 Ответить
Правильно, що Крим - острів? Звідкіля вас таких убитих беруть?
Не полінувався, перевірив першоджерело Інтерфакс - там теж острів...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:35 Ответить
На виступі Зеленський сказав вірно. Сказав "півострів".
показать весь комментарий
01.11.2021 19:37 Ответить
Першоджерело виступ. А все інше переказ чи то пьяних авторів, чи то впоротих порохоботів.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:38 Ответить
Ну так чому ви досі не надали лінк?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:39 Ответить
Тю, я думав Ви розумні. Якщо просите, будь ласка https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3342895-zelenskij-vystupaet-na-klimaticeskoj-konferencii-oon-v-glazgo.html -3.14 по часу.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:41 Ответить
Що скажете ?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:50 Ответить
Тоді питань немає...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:46 Ответить
Отож... як завжди 99.99% зрада на пустому місці.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:48 Ответить
Ни о чем. Как и всегда.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:09 Ответить
Грамотно президент подсунул єкологического "ежа" из Крьіма и Донбасса прямо в галифе Пу !
Респект !
показать весь комментарий
01.11.2021 19:14 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:22 Ответить
Де ж грамотно, як він Крим островом назвав?))))
показать весь комментарий
01.11.2021 19:26 Ответить
Він сказав півострів.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:32 Ответить
Остров с неповторимой флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. Источник:
показать весь комментарий
01.11.2021 19:34 Ответить
Ще раз.. для таких як ти. Зеленський на виступі сказав "півострів".
показать весь комментарий
01.11.2021 19:35 Ответить
Он сказал ,, півострів,, , правильно сакцетировав внимание богатых и развитых стран, не выполняете обещания, так хоть побойтесь последствий деяний ху-ла. Дайте больше санкций ! Но для порохоборов смысл теряет смысл . Главное - ,,він казав-острів,, . Гы,гы.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:00 Ответить
Ну да) И именно поэтому про Чернобыль вспомнил, а про Юнком забыл... Или и не знает до сих пор?)
показать весь комментарий
01.11.2021 19:27 Ответить
Кто?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:31 Ответить
Я вас умоляю, сам он на такое точно не способен. Что написали, то и прочитал. Он этим всю жизнь занимается.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:16 Ответить
Кто то, шо то приводит, все в мире, кроме слуг. Просто святые, кроме их никто не спасет мир, даже бывшие ''хозяева''.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:31 Ответить
Вот это оракул... Он это в глазах тупина увидел? Или пендалей в Англии надавали? За хатынку на Бейкер стрит переживать начал?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:34 Ответить
Вовчик, а за какие заслуги ты наградил комсомолку меркель нашей высокой наградой?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:19 Ответить
Ну, тітан, о це масштаб! Гігант мислення! А Ви кажете вовочка з аникдоту, хоча таки так
показать весь комментарий
01.11.2021 20:28 Ответить
 
 