Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе, - Зеленский

Оккупация Крыма и части Донбасса Российской Федерацией привела к появлению двух очагов экологической опасности в центре Европы, это общая угроза всему миру.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены. Планета же получила две эко-бомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть Донбасса. Остров с неповторимой флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса: затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды", - заявил Зеленский.

Он назвал это угрозой всему миру, подчеркнув, что договоренности ничего не стоят, если для кого-то они являются просто словами.

"В наше время беда, где бы она ни случилась, касается всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, но и десятки стран мира", - сказал президент.

По словам Зеленского, в случае, если человечество перестанет выполнять договоренности и реальные шаги по сохранению планеты, она погрязнет в катаклизмах.

"Купаться в море сможем только в костюмах химической защиты, остальную жизнь проведем в респираторах, чистая питьевая вода только на выходные, продукты, выращенные не на токсичной почве только на Новый Год, а средняя продолжительность жизни в мире составит 23 года. Возможно, это было бы справедливым наказанием для человечества. Для тех, кто забыл, что это наша планета… Только мы можем это исправить. И лечить нужно не симптомы, а первопричину. Изменять не принципы производства и недропользования, а глобального мышления и поведения", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что изменения должны коснуться приоритетов мировой политики и каждого государства в отдельности.

"Измерять не только финансовый, но прежде экологический рост. Не только уровень ВВП и инфляции, но и чистоты воздуха, воды и земли. Воспринимать любую территорию не как рынок сбыта товаров и услуг, а как дом тысяч представителей флоры и фауны. Гордиться не новыми моделями техники, не столько тем, что мы создаем, а тем, что мы что-то сохраняем. Сказано много слов. Пора их выполнять. Быстро, без промедлений", - подчеркнул президент Украины