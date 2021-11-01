РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10536 посетителей онлайн
Новости
2 757 95

Цель Украины - сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, - Зеленский

Цель Украины - сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, - Зеленский

Украина к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 65%, после 2060 года - добиться климатической нейтральности.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе… Наши цели к 2030 году - сократить выбросы парниковых газов на 65%. И не позднее 2060 года добиться климатической нейтральности", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время по объему сокращения выбросов Украина занимает 4 место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН.

По словам Зеленского, Украина поддерживает ряд инициатив климатической Конференции, в частности Декларацию лесо- и землепользования.

Читайте также: Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе, - Зеленский

"Важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) экология (1614) выбросы (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
показать весь комментарий
01.11.2021 19:13 Ответить
+26
ЧМО, что там с миллиардом посаженных деревьев ?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:07 Ответить
+25
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЧМО, что там с миллиардом посаженных деревьев ?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:07 Ответить
Скорочення викидів парникових газів через згортання виробництва це єдине в чому Україна тримає пальму першості у світі. Так як ми скорочуємо викиди в атмосферу ніхто не скорочує! Тому це реальна ціль, можна її досягнути і навіть скорше!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:09 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:11 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:13 Ответить
А кому там должно было быть стыдно, если он обычно выступал в пустом зале?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:22 Ответить
ЗЕбанат навіщо ти так про свого любовніка наркомана?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:25 Ответить
Чи стільцям щось розказує?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:30 Ответить
Очки купи
показать весь комментарий
01.11.2021 19:50 Ответить
Дима,как оно мордой по своему дерьму елозить--нравится?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:42 Ответить
Ти задоволений своїм вибором в 2019?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:14 Ответить
эй, как там дела с магнитными полями Солнца? с магнитым полюсом Земли? Осью вращения? Как там с океаническими течениями, которые зависят от всего вышеперечисленного и "делают" погоду на планете???
Люди не имеют возможности влиять на все вышеперечисленное....
показать весь комментарий
01.11.2021 19:23 Ответить
Я здивований, що у нас ще є що скорочувати... Я думав, вже хотять заборонити горох.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:34 Ответить
Вот реально по факту - Кто в Украине раньше всем этим занимался ? -Да никто. А Президент Зеленский поднимает все запущеные проблемы в Украине и решает их.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:07 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
Не всё сразу.Нужно работать,помогать Президенту и всё будет.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:16 Ответить
памахай приЗЕденту...\или подмахивай - как ты это делаешь...\
но молча - без экстаза...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:28 Ответить
Интересно, а почему лет 5 назад Вы не писали: "Нужно работать, помогать Президенту и всё будет"? Все больше критиковали, как я помню. Но если Вы так хотите помогать своей стране, то почему не все время, а выборочно? Надеюсь, для Вас Украина не = ее президент. Или равно?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:00 Ответить
Для петровича голобородько первый настоящий преЗЕдент! До этого были просто Президенты. Не спрашивайте ,,почему,, нормальным людям,не олигофренам, не понять эту целую вселенную неадекватности. Хотя для того,что бы традиционно кинуть в Порошенко какашкой петровичь взаимодействует со вселенной кремлевских нарративов весьма успешно. Загадки,одни загадки.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:27 Ответить
Дурню, звіздіти не мішки тягати. До речі, як там з епохою бідності чи мільярдом дерев? Дерева вже виросли?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
Понятно что за один день деревья не посадишь.Этот процесс идёт
показать весь комментарий
01.11.2021 19:17 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:18 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:21 Ответить
Але тільки в 3000-му році.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:32 Ответить
Та глотай вже ЗЕбанат ,а то вдавишся!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:21 Ответить
У арестовича среди пуесосов власти петрович реальный конкурент. Пересосет любого продажного чмонаря
показать весь комментарий
01.11.2021 20:30 Ответить
Ріалі? Ти з-за порєбріка пишеш, чи що? Погугли, хто такий Кононов, наприклад...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:28 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 22:00 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:07 Ответить
а ще
100 шкіл...
100 дітсадків..
100 аеропортів...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:23 Ответить
Наша мета - скоречення кількості парникових газів - сказав Зєлєнський.І додав - ми до цього прийдемо через скорочення кількості підприємств і людей...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:08 Ответить
Чого дивуватися, хіба не було видно ще в 2019 році?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:34 Ответить
Якщо недоумок не буде бздіть коли сере, то догонім і пєрєгонім.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:09 Ответить
Перди поменьше,выхлопник....
показать весь комментарий
01.11.2021 19:10 Ответить
Генератор случайных слов
показать весь комментарий
01.11.2021 19:10 Ответить
на екологічному форму то

генератор случайних выхлопов
показать весь комментарий
01.11.2021 19:14 Ответить
Грета, займись цим мєлким засранцем екологічного середовища !
показать весь комментарий
01.11.2021 19:17 Ответить
если устроить соревнование между ЗЕ-95 и "учоным киви" - у кого из них IQ будет выше? принимаю ставки.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:11 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 19:11 Ответить
да уж, пошол выхлоп...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:26 Ответить
цель украинцев-выбросить гнид и предателей с Украины...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:11 Ответить
Мета України геть інша, телепень..
показать весь комментарий
01.11.2021 19:13 Ответить
Дышать чистым воздухом тоже полезно.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:29 Ответить
Тю... В тоталитарном государстве шо остается делать : только дышать и небо в клеточку...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:37 Ответить
Украина итак один из мировых лидеров по сокращению выбросов из-за деиндустриализации экономики. Куда дальше.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:13 Ответить
Я вчора казав,що будуть тиснути на Україну і розповідати казочки за зелену енергетику.Автівки на літієвих акумуляторах,це не чистота.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:14 Ответить
А могут и выполнить, газа нет, угля нет, производства не работают, половина населения вымерзнет и не надо будет плавать научному судну в Антарктиду. Сделают маленький ледниковый период, а они могут.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:14 Ответить
Динозавры 50 млн лет назад сокращали выбросы парниковых газов и досокращались до нового ледникового периода. А тут ещё за скотч взялись.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:14 Ответить
Цель Украины - сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, - Зеленский
Побольше локдаунов делайте и Выбросы сами собой сократятся вместе с экономикой. Тоже мне проблему нашли.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:15 Ответить
Наркоман в пріходє
показать весь комментарий
01.11.2021 19:15 Ответить
с такой ценой на газ без проблем!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:16 Ответить
Ну тут он выполнит и перевыполнит. К 30-му году производств скорее всего не останется вообще от слова совсем…
показать весь комментарий
01.11.2021 19:22 Ответить
Не газів, а гадів треба щоб не було в Україні з 2030 року.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:25 Ответить
Вава уже шлепера переплюнул. Тупой пер.укович не трындел так много на Луну.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:25 Ответить
"Велике скорочення парникових газів" - акція під патронатом президента! Це відповідь чому так мало вугілля на ТЕС і газу в сховищахі
показать весь комментарий
01.11.2021 19:28 Ответить
Як досягатимуть цієї цілі? Закриттям заводів, які ще не закрили?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:29 Ответить
Пане, не смiшiть моi капцi... Вава уже забыл шо пукнул... А к 30-ому году и вы забудете , шо было такое недоразумение(во власти).
показать весь комментарий
01.11.2021 19:32 Ответить
Там ціль прокантуватися до 2024 року і намагатися ще перекантуватися до 2030 року.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:40 Ответить
Принц Чарльз: "для начала «фундаментального экономического перехода» требуется «обширная кампания в военном стиле»."
показать весь комментарий
01.11.2021 19:34 Ответить
Вы для начала отучите быдло поджигать поля и палить мусор летом в жару.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:37 Ответить
А кукуха - то у него ... Не того - этого
показать весь комментарий
01.11.2021 19:37 Ответить
калька на хутю
показать весь комментарий
01.11.2021 19:39 Ответить
До 30го року... На 65%... Чергова неадекватна заява наркомана...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:51 Ответить
не рубите деревья. выращивайте деревья и меньше пукайте - метаном. а основными парниковыми газами, присутствующими в атмосфере, являются водяной пар (H2O), углекислый газ (CO2), оксид азота или «веселящий газ» (N2O), метан (CH4), гексафторид серы (SF6) и галогенорганические соединения (например, хлорфторуглероды или CFC)
показать весь комментарий
01.11.2021 19:52 Ответить
Газа - нет.
Угля - нет.
Нефти - нет.
Дров и тех уже почти нет.
Откуда тем парниковым газам будет взяться?!
показать весь комментарий
01.11.2021 19:54 Ответить
Ожидаемое производство гороха в Украине в 2021/22 гг составит 551 тыс. тонн, что больше предыдущего сезона на 8%.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:02 Ответить
Нелох, скажу по секрету. Все продвинутые страны сделали свою экономику за счёт засерания природы. Теперь требуют от всех остальных не гадить её. Для начала пусть делятся технологиями и бешаные деньги не тратят на космос, а занимаются очисткой своего срача.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:56 Ответить
Каково же обоснование таких цифр - 65% ? Нет обоснования - просто ляпает языком из пустой головы ... Позор для Украины в очередной раз ...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:58 Ответить
Индия и Китай семимильными шагами наращивают добычу угля. Строят десятки новых теплоэлектростанций. Еще и закупают уголь в огромных объемах. Но чтобы спасти планету, надо чтобы Украина сократила выбросы. Польшу прессуют за какую то жалкую угольную шахту. И сколько бы мы тут в Европе свои жалкие выбросы не сокращали, на общую картину это никак не повлияет, когда в Азии коптят как бешеные.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:01 Ответить
Пацан сказал - пацан должен сделать!
Теперь Зеля должен будет минимум до 2030г. контролировать экономику Украины на предмет выполнения заявленного снижения выброса парниковых газов.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:14 Ответить
Из сизо ему это будет делать сложновато. Из шизо немного легче,санитары иногда отворачиваются
показать весь комментарий
01.11.2021 20:19 Ответить
Пока у зеленского получается снизить только свой рейтинг. Причем на похожую цифру. К 2022 управится.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:14 Ответить
Теперь ясно что станет обоснованием порезки оставшихся заводов. Класно придумано.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:14 Ответить
Каких парниковых газов? У нас уже неизчего и некем делать ети парниковые газы. Пускай гансы с жабоедами сокращают парниковые газы. Ето у них народу больше чем нужно
показать весь комментарий
01.11.2021 20:27 Ответить
,,день ото дня растет процент жиров у масли...,,
показать весь комментарий
01.11.2021 20:31 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 20:32 Ответить
А тем временем:

Сім'я Ріната Ахметова купила ще одну розкішну віллу на березі Женевського озера. Її оформили на старшого сина українського олігарха Даміра Ахметова, повідомляє https://zn.ua/POLITICS/semja-oliharkha-akhmetova-kupila-ocherednuju-villu-v-shvejtsarii-za-1-2-milliarda-hriven-le-temps.html Дзеркало тижня .

За інформацією швейцарських ЗМІ, віллу купили за 44 мільйони швейцарських франків. У гривнях це понад 1,2 мільярди.

На Даміра Ахметова записано ще одну віллу, вартістю 60 мільйонів франків (понад 1,7 мільярда гривень). Нерухомість набули у грудні минулого року.

Нову віллу сім'я Ахметова купила у березні. На нерухомість у Женеви олігарх витратив уже понад 100 мільйонів швейцарських франків - понад 2,8 мільярда гривень.

Ахметов також купив дві сусідні ділянки у Колонж-Беллерів загальною площею 20 тисяч квадратних метрів. Тільки будинки без підвалів там площею понад тисячу квадратних метрів.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:51 Ответить
Тю! Та уже 2022 г. все парниковые газы кончатся. При такой-то экономике. Хорошо, если хоть как-то коптить небо будем
показать весь комментарий
01.11.2021 20:58 Ответить
Это как? Уничтожить промышленность, транспорт, сократить население на 65%? Или у этих умников есть другой план в рукаве?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:59 Ответить
Идиот.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:17 Ответить
Тобто завалити нах всю промисловість і економіку .. Зебіли це вміють...
показать весь комментарий
01.11.2021 22:24 Ответить
Закрыть две трети угольных станций, и топиться кизяками.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:47 Ответить
А ну кто-то из зебилов найдите такую цель в предвыборных обещаниях ЗЕ.
показать весь комментарий
02.11.2021 01:04 Ответить
Какая лживая мразь... Недавно подстилки клоуна проголосовали против модернизации промышленности до стандартов экологии Европы
показать весь комментарий
02.11.2021 07:24 Ответить
иди миллион деревьев сажай, балабол!
показать весь комментарий
02.11.2021 07:30 Ответить
Порежут на металлолом металлургические предприятия и автомобили с ДВС?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:07 Ответить
як ти думаєш скоротювать парникові гази, якщо більшість фабрик і заводів, побудовані по старому, а нових немає, і не буде з вашой політикой, побудуй нові заводи, з більш удосконаленой системой, а хотя фіг що ви зробете, відколи Україна незалежна, нікто нічого толкового зробить не можете
показать весь комментарий
02.11.2021 13:33 Ответить
 
 