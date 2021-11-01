Цель Украины - сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, - Зеленский

Украина к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 65%, после 2060 года - добиться климатической нейтральности.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе… Наши цели к 2030 году - сократить выбросы парниковых газов на 65%. И не позднее 2060 года добиться климатической нейтральности", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время по объему сокращения выбросов Украина занимает 4 место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН.

По словам Зеленского, Украина поддерживает ряд инициатив климатической Конференции, в частности Декларацию лесо- и землепользования.

"Важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда", - добавил он.