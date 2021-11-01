Цель Украины - сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, - Зеленский
Украина к 2030 году намерена сократить выбросы парниковых газов на 65%, после 2060 года - добиться климатической нейтральности.
Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина ратифицировала Парижское соглашение одной из первых в Европе… Наши цели к 2030 году - сократить выбросы парниковых газов на 65%. И не позднее 2060 года добиться климатической нейтральности", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что в настоящее время по объему сокращения выбросов Украина занимает 4 место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН.
По словам Зеленского, Украина поддерживает ряд инициатив климатической Конференции, в частности Декларацию лесо- и землепользования.
"Важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда", - добавил он.
Люди не имеют возможности влиять на все вышеперечисленное....
но молча - без экстаза...
100 шкіл...
100 дітсадків..
100 аеропортів...
генератор случайних выхлопов
Побольше локдаунов делайте и Выбросы сами собой сократятся вместе с экономикой. Тоже мне проблему нашли.
Угля - нет.
Нефти - нет.
Дров и тех уже почти нет.
Откуда тем парниковым газам будет взяться?!
Теперь Зеля должен будет минимум до 2030г. контролировать экономику Украины на предмет выполнения заявленного снижения выброса парниковых газов.
