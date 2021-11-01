Судебная реформа: в ВСП пригрозили остановкой работы, если деятельность Этического совета "не будет соответствовать Конституции"

И. о. председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий заявил, что орган остановит работу, если деятельность Этического совета не будет соответствовать Конституции Украины.

Его слова цитирует пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

По словам Маловацкого, "Высший совет правосудия совершил все подготовительные действия для того, чтобы Высшая квалификационная комиссия судей Украины начала работать вовремя".

В то же время он отметил, что процесс значительно затягивается, поскольку прошло уже 42 дня (по состоянию на время проведения встречи 29 октября 2021 года) со дня избрания Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности членов ВККСУ, "однако международные эксперты за это время так и не связались с украинской стороной для проведения первой встречи".

Кроме того, сообщается, что ВСП в течение 35 дней не мог получить контакты этих представителей, чтобы связаться с ними самостоятельно.

"Информация от международных экспертов о том, что они были поздно сообщены об участии в Комиссии, выглядит больше как политическая акция, а не правовая. В Украине более двух лет не работает Высшая квалификационная комиссия судей Украины, из-за чего сложилась катастрофическая ситуация с доступом граждан к правосудию. На сегодняшний день не осуществляют правосудие 8 судов, а значит, 170 тысяч человек не могут себя защитить. С каждым месяцем ситуация ухудшается, и мы говорим об этом уже около двух лет", - отметил Маловацкий.

В ВСП также отмечают, что неоднократно обращали внимание Президента Украины, Верховной Рады, представителей посольств и международных партнеров на катастрофическое состояние кадрового обеспечения судов и отмечали необходимость содействия в ускорении начала работы ВККСУ.

Маловацкий также объяснил ситуацию по оценке Этическим советом действующих и будущих членов ВСП. По его словам, если в правовом регулировании по избранию и работе Этического совета ничего не изменится и его деятельность не будет соответствовать Конституции Украины, это приведет к вынужденной остановке работы Высшего совета правосудия.

"Если Этический совет заработает с таким правовым регулированием, которое существует сейчас, более 10 членов ВСП будут вынуждены уйти со своих должностей, поскольку деятельность Этического совета будет, безусловно, неконституционной", - отметил Маловацкий.

При этом отмечается, что Высший совет правосудия поддержит любую реформу, которая улучшит доступ граждан к правосудию, уменьшит нагрузку на действующих судей, поможет желающим получить доступ к профессии судьи и одновременно будет соответствовать Конституции Украины, законам Украины, будет взвешенной и системной.