РУС
Новости Умер нардеп Поляков
Полиция повторно допрашивает нардепа Скороход по обстоятельствам смерти Полякова, - Енин

Национальная полиция Украины пригласила народного депутата Анну Скороход для повторного допроса по обстоятельствам смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Енин заверил, что органы Нацполиции заинтересованы в непредвзятом и объективном расследовании обстоятельств смерти Полякова. "Мы провели… около 20 экспертиз и более 10 допросов всех тех, кто общался с Поляковым в последние часы и дни его жизни", - рассказал чиновник.

"Меня несколько удивило то, что заявления о возможном убийстве Полякова прозвучали именно в телеэфире одного из телеканалов. Именно поэтому я хотел бы призвать всех граждан, которые возможно, владеют информацией об обстоятельствах смерти господина Полякова, не ждать месяц, а сразу информировать об этом органы Национальной полиции", - отметил Енин.

Замглавы МВД продемонстрировал копию протокола допроса нардепа Скороход. По словам Енина, допрос был проведен на следующий день после гибели депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Полякова был четкий след от удушья, но правоохранители ничего не делают для раскрытия убийства, - нардеп Скороход

"С учетом последних обстоятельств…(заявлений) народного депутата, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который в эти минуты проводится. С учетом характера этих последних заявлений Нацполиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию, чуть ли не хронометражем последних часов жизни господина Полякова", - заявил Енин.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Также читайте: Экс-"слуга народа" Скороход потеряла сознание в Раде, к зданию парламента прибыла скорая, - СМИ

Автор: 

Нацполиция (16783) Енин Евгений (328) Поляков Антон (111) Скороход Анна (46)
+13
01.11.2021 19:55 Ответить
+13
Полиция будет допрашивать её до тех пор, пока она не согласится, что Поляков был наркоман и умер от передозировки.
01.11.2021 20:32 Ответить
+7


Перший заступник міністра Єнін збрехав під камери, але це не страшно, ми вже звикли.
Так ЗЕбанати?
Навіть у найрезонансніших справах, вони не соромляться відкрито брехати.
01.11.2021 19:54 Ответить
Перший заступник міністра Єнін збрехав під камери, але це не страшно, ми вже звикли.
Так ЗЕбанати?
Навіть у найрезонансніших справах, вони не соромляться відкрито брехати.
01.11.2021 19:54 Ответить
Уточніть суть брехні.
01.11.2021 20:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bGVRpLzi81U Скороход розкрила несподівану деталь смерті Полякова - Хард з Влащенко - Україна 24
01.11.2021 20:08 Ответить
Переказ висловів Полякової ? це все брехня?
01.11.2021 20:35 Ответить
"А какая разніца!?" ©
01.11.2021 21:30 Ответить
01.11.2021 19:55 Ответить
а дитина в нei вiд нього?
01.11.2021 19:57 Ответить
а мужики вжe рожать навчились?
01.11.2021 20:07 Ответить
Меня несколько удивило то, ..................... , ключевые слова. И надо же ей было ляпнуть в эфире. Так все тихо шло, а тут УДИВИЛО, напрягайся теперь.
01.11.2021 19:58 Ответить
самое главное ТАКСИ И ВОДИЛА И ТО КАК И КТО ЗАПХАЛ Полякова труп или тело в состоянии умирания и да сама полиция признала что водила такси вдруг поменял показания появилась вторая автомашина какие то люди пересадившие Полякова к нему в такси и было ли это такси или тело везли на утилизацию а дорожная полиция удачно (гхм) тормознула авто за нарушение ПДДД водитель явно мог быть на нервах и стреме и нарушить даже не заметив ПДД.. и где водитель то ЖИВОЙ??? каков его статус почему не з-крыли в СИЗО.. вез труп в авто и не понял что в авто человек умирает или умер??!! серьёзно вы верите в этот зебанат от Служивой власти??!! ну и вишенка на тортик .....сингулярная борозда на шее... руками бывает умирая человек оставляет следы от пальцев рук в агонии он задыхаясь хватается за горло инстинктивно.. пытаясь вздохнуть больше воздуха а тут наоборот были рвотные (простите за натурализм) Полякова выворачивало от смеси гремучей... алкоголя метадон и димедрол хотя димедрол как раз и сыграл роль анти-гистаминовую и возможно продлил житие Полякова во времени и частично нейтрализовав метадон...
01.11.2021 21:33 Ответить
странгуляционная борозда
показать весь комментарий
нужно было три недели держать язик в ..опе,чтоб потом, когда следаки случайно "не заметили" следов удушения, делать эксгумацию и беспокоить прах усобшего и портить психику родных и близких. это умный, депутатский подход к любому делу. а просто, тогда сделать фотку и предупредить следаков, нельзя было?
01.11.2021 19:58 Ответить
тодi акцeнт був на тому що на шиi у нього був ланцюжок. слiди на шиi списали на ланцюжок. основнe для смeртi - наркота
показать весь комментарий
а ланцюжок що, був із олова що сліди залишив, як вона ствержує, чи золотий 15 кг та й натер шию?
показать весь комментарий
ми ж н знаємо як сам натeр. алe на тiлi мг залишити слiд. часи i пeрстнi ж залишають. хтона як вони довго його тягали мeртвого
показать весь комментарий
коли він був у відключці, менти і медики його за цепа волочили кругом машини, щоб ожив. і це мабудь істинна правда
показать весь комментарий
ще не зовсім ясно чи були на справді ті сліди. зараз їй підмажуть або пригрозять і знов язик в ..опу. як цих 3 неділі. а сказати що я ляпнула щось з горя і попросити вибачення, це в ВР як дурному з гори збігти
показать весь комментарий
Давай, не тулись, не жмись, скажи вже, що це Скороход замовила співмешканця. Ти ж це хотів сказати?
показать весь комментарий
вони ще не росписані були. їй не вигідно його мочити. і взагалі я писав про її мовчання цілих 3 неділі, а тут нате вам
показать весь комментарий
Скоро мотузки з лика будуть натирати шиї ЗЕбанді.
показать весь комментарий
А сделает слепые, глухие и немые, что не заметили. Так надо было, а она нарушила их сценарий...
показать весь комментарий
А следаки и дальше по тексту
показать весь комментарий
Скороход дала інтервю Влащеко про ВБИВСТВО ПОЛЯКОВА - зашевелилися щурі
показать весь комментарий
Це вбивство виглядає навіть резонанснішим, ніж вбивство Гонгадзе. А ту трагедію досі не забули ні народ, ні політикани. І Полякова суспільство не забуде і не вибачить.
показать весь комментарий
Капець! Зеля, тікай! Бо ще й це вбивство на тебе навісять! А в тебе ж алібі. Ти ж у той самий час від наркоти прокапувався. Але Порох не спить! Тільки й мріє, як жеж бубачьку до якогось криміналу причепити!
показать весь комментарий
Скороход - малохольная, безморальная особь, верить ее фантазиям и конспирологии нет оснований. оно дурное.
показать весь комментарий
ты не панас, а понос... зачем переходить на оскорбления? или тебе это нравится?...
показать весь комментарий
мне не нравится риторика и мораль нардепши скороход(среди зеленых таких половина), с ее интеллектом на базаре можно только рыбой торговать, а не законы стране писать.
показать весь комментарий
С твоим интеллектом и рыбой не поторгуешь, панас-понос...
показать весь комментарий
Смотри, психиатр обозвался. За Скороход все знает, все слышал, может, в свидетели пойдешь, Панас.
показать весь комментарий
Не обращайте внимание на ЗЕлупленного кацапа. Он что угодно сморозить для пользы, как он считает, своего криворогого кагала богоизбранных и шабесгоев.
показать весь комментарий
им шо первый раз брехать? это система..... кого нужно отмажут, кого нужно посадят или умертвлят. Власть меняется, а методы остаются. задумайтесь?..... Таких примеров за незалежность - сотни..., начиная от Черновола....
показать весь комментарий
Аби не вийшли самі на себе...
показать весь комментарий
Полиция будет допрашивать её до тех пор, пока она не согласится, что Поляков был наркоман и умер от передозировки.
показать весь комментарий
Или устроят самоубийство
показать весь комментарий
Он, навіть "їхній" Комаровський попереджає, що метадон не приймає, і авто акуратно водить ...

Дійсно, якась моторошна обстановка із цією серію смертей
показать весь комментарий
Это не допрос, а предупреждение - если будешь так себя вести будешь там где Поляков...
показать весь комментарий
Сиандартные деструктивные методы, применяемые ещё при Сталине
показать весь комментарий
А кто-то сомневается , что Полякова умертвили?
показать весь комментарий
Візьмуть "підпіську", про нерозголошення таємниці слідства.
показать весь комментарий
Енин заверил, что органы Нацполиции заинтересованы в непредвзятом и объективном расследовании обстоятельств смерти Полякова. Источник:

Если б не этот случай не был таким печальным, над словами мусора Енина можна было бы и посмеяться. Кто как хочет, а я не верю ни мусорам из разных структур, ни чикистам-быкановцам, ни прокурвам, ни тем более "судьям". И больше всего я не верю мусорным "экспертизам". Имею все основания так считать.
показать весь комментарий
Да хотя бы возьмите "дело" об убийстве Шеремета. В нем все участники со стороны ЗЕлупленного государства замазаны в лжи, подлогах, отрицании очевидного, холуйском исполнении желаний ЗЕлуп ... В этом "деле" можно увидеть всю гнусность и низость ЗЕлупленого (и не только) правоОхренительной системы и предельную гнусность "суда". Говорят, что там есть порядочные люди. Не верю!!! В этой системе порядочные не могут уцелеть.
показать весь комментарий
СОгласен 100% Это притча про дракона. Даже если ты врываешься туда, как Ланцелот - то там всё равно превращаешься в дракона.... или тебя начинают убивать-прессовать-поливать грязью. Потому что мешаешь.
показать весь комментарий
. - это дежурный диагноз в моргах, когда лень или когда не следует докапываться до истинной причины...Отписка - попросту говоря.
показать весь комментарий
Что это за личность такая серьёзная Поляков,что бы власть решила его убрать,да ещёт так грубо?Мошкара, вьющаяся над возможностью заработать любым путём.
показать весь комментарий
