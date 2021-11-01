Полиция повторно допрашивает нардепа Скороход по обстоятельствам смерти Полякова, - Енин

Национальная полиция Украины пригласила народного депутата Анну Скороход для повторного допроса по обстоятельствам смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Енин заверил, что органы Нацполиции заинтересованы в непредвзятом и объективном расследовании обстоятельств смерти Полякова. "Мы провели… около 20 экспертиз и более 10 допросов всех тех, кто общался с Поляковым в последние часы и дни его жизни", - рассказал чиновник.

"Меня несколько удивило то, что заявления о возможном убийстве Полякова прозвучали именно в телеэфире одного из телеканалов. Именно поэтому я хотел бы призвать всех граждан, которые возможно, владеют информацией об обстоятельствах смерти господина Полякова, не ждать месяц, а сразу информировать об этом органы Национальной полиции", - отметил Енин.

Замглавы МВД продемонстрировал копию протокола допроса нардепа Скороход. По словам Енина, допрос был проведен на следующий день после гибели депутата.

"С учетом последних обстоятельств…(заявлений) народного депутата, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который в эти минуты проводится. С учетом характера этих последних заявлений Нацполиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию, чуть ли не хронометражем последних часов жизни господина Полякова", - заявил Енин.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

