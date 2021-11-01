США провели международные консультации из-за сообщений о скоплении сил РФ у границы Украины, - Белый дом

Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"На протяжении выходных у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по Украине, чтобы быть уверенными, что мы защищаем Украину - или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - прокомментировал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, США продолжат внимательно следить за ситуацией.

Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.