США провели международные консультации из-за сообщений о скоплении сил РФ у границы Украины, - Белый дом
Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
"На протяжении выходных у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по Украине, чтобы быть уверенными, что мы защищаем Украину - или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - прокомментировал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, США продолжат внимательно следить за ситуацией.
Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.
Братухи це у вас запоребрикових, а не в мене.
Минобороны говорит что нет не чего
Не привыкли ещё?вопрос риторический...
Я не понял, клоунада подыгрывает россии? Во суки зелёные...
...
Я все більше переконуюсь, що той єдиний політ Байрактару був просто помилковим.
Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
Один говорит РФ подтягивает войска
Второй наоборот отводит
Кто говорит правду /не третируйте народ/