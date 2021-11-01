РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10643 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
21 989 72

США провели международные консультации из-за сообщений о скоплении сил РФ у границы Украины, - Белый дом

США провели международные консультации из-за сообщений о скоплении сил РФ у границы Украины, - Белый дом

Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"На протяжении выходных у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по Украине, чтобы быть уверенными, что мы защищаем Украину - или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - прокомментировал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, США продолжат внимательно следить за ситуацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе, - Зеленский

Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.

Автор: 

граница (5381) россия (97378) США (27966) Украина (45132) Салливан Джейк (259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Какое скопление дикарей у границ Украины? Зеленое МО жеж ясно сказало - ничего не происходит.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:11 Ответить
+18
США действуют по проверенному чекистскому принципу :" лучше перебдеть , чем недобдеть!" . В отношении чекиста Пу так и нужно действовать , я их поддерживаю .
показать весь комментарий
01.11.2021 20:17 Ответить
+18
Можете верить и в патриота Украины Косоворотьку, и в Деда Мороза. Дело Ваше. И это уже не статься в ВП, а Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3297059. Не верьте "злым пиндосам", верьте своим братухам из-за поребрика.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До Нового року 61 день)))
показать весь комментарий
01.11.2021 20:10 Ответить
Какое скопление дикарей у границ Украины? Зеленое МО жеж ясно сказало - ничего не происходит.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:11 Ответить
Я вірю Міністерству оборони України, а не статті у газеті Вашингтон пост.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:51 Ответить
Можете верить и в патриота Украины Косоворотьку, и в Деда Мороза. Дело Ваше. И это уже не статься в ВП, а Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3297059. Не верьте "злым пиндосам", верьте своим братухам из-за поребрика.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:56 Ответить
Те що США обговорили з союзниками питання України не означає що росія стягує війська до кордонів України.
Братухи це у вас запоребрикових, а не в мене.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:10 Ответить
Конечно, не значит. Вам же ваши братья-дикари мамой поклялись, шо никаких войск не стягивают. Вот ты и поешь с ними хором под их бабалайку.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:13 Ответить
Брешеш. Якраз російські сайти в Україні пишуть як росія відправила танки і пальне на окупованео територію. Наприклад, гордон, украньюз, багнет, регіоньюз, страна. А ти ворогам підспівуєш.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:18 Ответить
Я не брешу, я же не Дерьмак. А ты совсем скоро запоешь про "проклятый вражеский Запад". Про "дезинформацию" из западных СМИ и Администрации Президента США ты уже поешь, причем хором с русней.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:26 Ответить
Знов брешеш."Скоро" разом з російськими сайтами в Україні.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:30 Ответить
Ты уже верещишь, шо WP клевещет по заказу фсб.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:32 Ответить
Ти верещиш разом з гордоном що росія направила новітню техніку до кордонів України.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:38 Ответить
Успокойся. Я не зеленый, я вашего гондона не смотрю.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:40 Ответить
Вы что троль от МО или кацапов? Или сельскй дурачек, начитавшийся районых газет
показать весь комментарий
02.11.2021 08:06 Ответить
А ты, чмо, откуда вылезло? Просто балбес или подоляцкий глист-переросток?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:15 Ответить
а я наоборот. а зеленым не верю от слова вообще
показать весь комментарий
01.11.2021 21:34 Ответить
А что значит "верю"? Ты явно за Клоуна голосовал. У США инфа со спутников, а у нашего МО откуда? Со Слов ***** и Луки? Как они могут отслеживать передвижение техники по территории паРаши и БелоРашки?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:10 Ответить
Молодец, хорошо пошутил- рассмеши комика)
показать весь комментарий
01.11.2021 23:17 Ответить
зебилы верят в гречку по 7 грн., сало по 50
показать весь комментарий
02.11.2021 05:30 Ответить
Обіцянки - цяцянки, а дурням - радість! США полагаются на разведданные со своих спутников. А ты можешь продолжать верить, еще можешь лишний раз в церковь сходить, пока в ней тебя еще россияне не сожгли, хотя, уберут и закопают тебя тихо, где-нибудь на полустанке по пути на Колыму. Такие, как ты уже не раз продавали Украину - еще Шевченко об этом писал. Да что с такими говорить!
показать весь комментарий
02.11.2021 09:33 Ответить
тоесть Салливан такого не говорил или он тоже врет?
показать весь комментарий
02.11.2021 14:53 Ответить
Будет вариант как в 2014. Только первые бойцы будут уже не в деревенской одежде, а благодаря реформе Порошенко уже укомплектованы боевым снаряжением.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:32 Ответить
Касабы, оно вам надо?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:34 Ответить
какое скопление пиндосы?
Минобороны говорит что нет не чего
показать весь комментарий
01.11.2021 20:11 Ответить
Нечего слушать украинское МО , а нет - нИчего .
показать весь комментарий
01.11.2021 20:49 Ответить
Употребление слова "пиндосы" - верный признак касаба.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:59 Ответить
"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано."
показать весь комментарий
01.11.2021 20:12 Ответить
А Чмо не бачить ніякого збільшення.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:12 Ответить
странно, а у нас разведка ничего "не наблюдает" на границе...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:13 Ответить
Сцит на вас зекрысина разведка..
Не привыкли ещё?вопрос риторический...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:16 Ответить
А зекрысы зачем то врут,что нет...может нас бомбить будут,а зекрыса завалит нас тупыми видосами ,как ни в чем не бывало?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:15 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 20:17 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 18:19 Ответить
США действуют по проверенному чекистскому принципу :" лучше перебдеть , чем недобдеть!" . В отношении чекиста Пу так и нужно действовать , я их поддерживаю .
показать весь комментарий
01.11.2021 20:17 Ответить
Что перебдеть?уже неделю по всему инету видео с переброской техники...а твоя зекрыса,видимо ,решил нас сдать пуйлу -раз не хрена не видит
показать весь комментарий
01.11.2021 20:20 Ответить
Видосики вполне могли состряпать и закинуть в интернет людишки из ФСБ , не ?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:38 Ответить
Амеры тоже из фесбе?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:47 Ответить
Стаття у газеті замовлена ФСБ.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:58 Ответить
Какая статья в газете?Если уже Белый дом проводит консультации...
показать весь комментарий
01.11.2021 21:14 Ответить
Консультації про Україну, а не про стягування військ.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:20 Ответить
Ну вот видишь - WP для тебя уже враги. Раньше ваш босс Подоляк в том же обвинил CNN.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:28 Ответить
WP не ворог. У деяких американських газетах друкують статті на замовлення. Так було коли американська газета опублікувала статтю що президент Порошенко дуже хоче обміняти Крим на Донбас.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:35 Ответить
Да-да, верю подоляку. И Дерьмаку верю. А шо за газета и где посмотреть статью про обмен Крыма на Донбасс?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:43 Ответить
Пресс-центр МО лопухнулся со своей правдой-маткой. Если амеры сказали о нагнетании, так оно и есть, а детали решайте не на публике.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:20 Ответить
Что не на публике решайте?на нас идут кацапы,но зекрыса решила,что мудраму нариду это знать не обязательно?совсем уже зебилы долбонулись...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:25 Ответить
Эти войска просто 100 000 с весны не уводили.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:33 Ответить
Стаття в американській газеті на замовлення ФСБ росії.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:59 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:43 Ответить
Ось ви тут напали на українське МО, що воно не помічає збільшення кацапських військ ... А все просто ,як на мене ... Кацапів збираються впустити і жахнути на марші ... В 2014 році Україна декілька разів застосовувала Точку-У . Що зараз нам завадить її застосувати ?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:23 Ответить
МЕШАЕТ 🤢🤡 4-ды УКЛОНИСТ , молящийся на путлера , готовЫЙ договариваться на коленях ПО-СЕРЕДИНЕ
показать весь комментарий
01.11.2021 20:30 Ответить
Возможно то, что это старая дозвуковая ракета, которую умудрялись сбивать даже в Лугандоне. Она-то нормальная, но кацапы тоже не с голыми руками идти будут.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:17 Ответить
Хтось, з зелених алєнєй, може сказати, як чотири відкосивший пєтух зеленський буде воювати з кацапами?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:23 Ответить
А як ти будеш з Варшави воювати ? Попивати там пиво і роздавати тут українцям поради ?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:04 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:17 Ответить
Краще так : "Женіть їх на менІ..."
показать весь комментарий
02.11.2021 09:15 Ответить
ииии.. давайте очередное." выражаем озабоченность. обеспокоенность" ну и другая лапша..."
показать весь комментарий
01.11.2021 20:26 Ответить
А что они ещё должны выражать,если зекрыса ,и о президента Украины,делает вид что ничего не случилось
показать весь комментарий
01.11.2021 20:49 Ответить
МО заглядають в той самий "глаз" що і віслюк. Кацапських військ не бачать.......
показать весь комментарий
01.11.2021 20:26 Ответить
готовы оплатить совместный, демонстрационный полёт украинских СУ с Нортроп Б-2 «Spirit of Ukraine», над Украиной вблизи её границ
показать весь комментарий
01.11.2021 20:31 Ответить
всем поддерживающим Украину в войне против лапотни-респект...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:34 Ответить
дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.
Я не понял, клоунада подыгрывает россии? Во суки зелёные...
показать весь комментарий
01.11.2021 20:35 Ответить
Интересно, Хранция и старая швабра не обеспокоены по этому поводу? Или они уже вместе с ****** поделили Украину, как Польшу в своё время?
показать весь комментарий
01.11.2021 20:35 Ответить
белые ходоки движуца к стене яценюка. Зима приближаеца.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:38 Ответить
Это приграничнрая провокация. Впрочем, пока как бы не совсем неизвестно кому и для чего.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:52 Ответить
"Некие источники" это ерунда. Если скажет Пентагон или ЦРУ, тогда можно прислушаться.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:01 Ответить
А Міністерство Оборони України сказало, що "нічого не бачить"...
...
Я все більше переконуюсь, що той єдиний політ Байрактару був просто помилковим.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:42 Ответить
...просто русская рулетка...
показать весь комментарий
01.11.2021 22:24 Ответить
Думаю что Кремль готовит замену Зеленскому в лице Разумкова, им будут подыгрывать агенты РФ разные там Смешки, Гордоны и подобные.

Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:00 Ответить
Вы пожалуйста договоритесь
Один говорит РФ подтягивает войска
Второй наоборот отводит
Кто говорит правду /не третируйте народ/
показать весь комментарий
02.11.2021 11:26 Ответить
 
 