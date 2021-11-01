Россия отказала суду и прокуратуре Нидерландов в опросе командира 53-й зенитной бригады по делу МН17

Российские власти не отвечают на обращение прокуратуры Нидерландов и суда по делу гибели рейса МН17 о возможности опросить базирующегося в Курске командира 53-й зенитной бригады Сергея Мучкаева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс отметил, что на соответствующие запросы от российских властей не были получены ответы.

В свою очередь нидерландский прокурор Тейс Бергер подчеркнул, что не видит смысла настаивать на возможности поставить Мучкаеву вопрос, потому что РФ не хочет предоставлять никакой информации о 53-й зенитной бригаде. Так что ждать возможности опросить Мучкаева бессмысленно. "Несколько раз обращались в РФ. На предварительные запросы о помощи еще с 2018 года, в которых говорилось о "Буке", в частности, где он был и кто руководил, никакого ответа не было", - сказал он.

Защита одного из четырех обвиняемых - подполковника ГРУ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу - отметила, что пока не смогла обсудить со своим клиентом некоторые материалы, полученные от следственного судьи.

Также во время своего выступления нидерландский адвокат Сабина тен Дусхате, представляющая интересы Пулатова, заявила, что прокуратура не приняла во внимание важную, по ее мнению, информацию для суда.

Читайте: Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17, - RTL Nieuws

В частности, защита Пулатова возмущена, что прокуратура проигнорировала свидетеля S45, который, якобы, служил в 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска и мнение которого, самолет рейса МН17 не был уничтожен "Буком". "Как возможно, что прокуратура не считает это важным и актуальным", - подчеркнула она.

Кроме того, защита Пулатова настаивает на проверке достоверности свидетельских показаний М58, который заявил, что был вблизи места запуска ракеты и видел, что была выпущена ракета из "Бука".

Адвокат также подчеркнула, что защита не смогла задать все свои вопросы свидетелю М58, который крайне важен, ведь он заявил, что находился вблизи места запуска ракеты. "Мы могли услышать M58, но мы не были в одной комнате, а его голос был изменен, и он носил накладные усы и парик", - сказала адвокат Пулатова.

В свою очередь, нидерландский прокурор Бергер подчеркнул, что предоставленная информация свидетелем S45 не является особой и важной для дела, ведь тот заявил, что не причастен к трагедии МН17 и ничего об этом не знает. А что касается свидетеля М58, который в программе защиты, то прокуратура не видит необходимости снова опрашивать свидетеля. Он также подчеркнул, что защита Пулатова имела возможность задать ему свои вопросы.

Читайте: Суд в США начинает слушания по делу MH17: российские госбанки обвиняют в финансировании наемников РФ на Донбассе

Следующее заседание состоится 2 ноября в 15:00 по местному времени.

Напоминаем, в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" начался 10-й блок слушаний по делу об уничтожении самолета рейса МН17. Следственный судья завершил предварительное расследование до 1 ноября 2021 года. Согласно предварительному графику, слушания будут проходить 1-2, 8-9, 15-17 ноября.

Ожидается, что 8 ноября родственники погибших продолжат выступления в суде. Планируется, что во вторник, 9 ноября, будут обсуждены обращения и иски потерпевших. 15 и 16 ноября у прокуратуры будет заключительное слово, в частности, о вынесении приговора. Также суд оставляет возможность проведения судебного заседания в среду, 17 ноября.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.