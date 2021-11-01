РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10643 посетителя онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
3 220 55

Денисова хочет знать, почему адвоката Саакашвили Грушовца и журналиста Гордона с женой не пустили в Грузию

Денисова хочет знать, почему адвоката Саакашвили Грушовца и журналиста Гордона с женой не пустили в Грузию

26 октября адвоката Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Михеила Саакашвили Марию Барабаш и журналистов Дмитрия Гордона и Олесю Бацман не пустили в Грузию. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорила с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

Денисова отметила, что с октября 2021 года граждане Украины жалуются на длительное прохождение контроля при въезде в Грузию и принудительные возвращения на территорию Украины. По ее словам, она ощутила это лично.

"Грузинские пограничники только после 40 минут задержки позволили мне въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у меня дипломатического паспорта", - написала Денисова.

Читайте: Саакашвили призвал своих сторонников в Грузии к борьбе по армянскому сценарию: "У нас нет времени, мы должны действовать везде и массово"

Она отметила, что также грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Михеила Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман.

Денисова подчеркнула, что ожидает объяснения таких действий со стороны республики Грузия.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения по поднимаемым мною вопросам", - отметила она.

Также читайте: Состояние Саакашвили ежедневно ухудшается, он уже похудел более чем на 20 кг, - Ясько

Автор: 

Грузия (4518) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Вы засылаете в Грузию своего чиновника с целью организовать беспорядки, а потом удивляетесь, шо вам намекают на дверь?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:10 Ответить
+16
это смотря кому и к кому ехать
к госпреступнику направляетесь - будьте любезны пройти в пропускник.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:06 Ответить
+15
ничесе...гардона выперли обратно...как жеж так? такой свято-пирамидальный чел...и на те вам! )))))
показать весь комментарий
01.11.2021 21:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І куди ж без Гордона,він навіть мав на медичному форумі виступати.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:05 Ответить
Так а почему Гондон ещё и тёщу не прихватил? Потому и не пустили что с женой и без тёщи никак нельзя...
показать весь комментарий
01.11.2021 21:13 Ответить
Жена у него тоже журналист, так шо с тещей ты промахнулся кацапчик
показать весь комментарий
01.11.2021 22:30 Ответить
на фоне выборов торговец пирамидками угрожал национальной безопасности Грузии, что тут непонятного? Украина, учись в Грузии.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:19 Ответить
бо від цих персонажів тхнуло гумою !
показать весь комментарий
01.11.2021 21:48 Ответить
это смотря кому и к кому ехать
к госпреступнику направляетесь - будьте любезны пройти в пропускник.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:06 Ответить
Московская то есть ватная часть грузинов очень не любит Саакашвили, так проросийская власть делает правильно??
показать весь комментарий
01.11.2021 23:20 Ответить
слышь геополитик от сохи - откуда ты взял что власть в Грузии пророссийская? галстукожуй рассказал?
откуда в Грузии при нем взялась та самая "пророссийская" часть грузин (именно так правильно а не "грузинов") которая его вышвырнула из страны как щенка после его закидонов с пытками и убийствами неугодых?
показать весь комментарий
02.11.2021 00:17 Ответить
знаю кто такой Иванишвили и чьи интереси он представляет, и кто такой Бендукидзе, и знаю чего у него в Одессе не вишло, и норативи,что все Бендукидзе, а он людей питал, знаю откуда розгоняют и слишал их еще лет пять назад, ничего нового) по твоей логике то и Зеленского вибирали и справедливо и никто не ошибся и политику ведет тоже правильную, если єтого не замечать и про Пороха кричали и кричат всякую грязь и правду и не правду
показать весь комментарий
02.11.2021 09:17 Ответить
ничесе...гардона выперли обратно...как жеж так? такой свято-пирамидальный чел...и на те вам! )))))
показать весь комментарий
01.11.2021 21:09 Ответить
пирамидки не помогли... как никому не может помочь это шарлатанство.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:20 Ответить
натянули пирамиду по самое не хочу и под зад!

я не Леха Гончаренко, но все же

"Это ты здесь Гордон,
А в Грузии - гоНдон"
показать весь комментарий
01.11.2021 21:51 Ответить
ну... предполагаю что кому-то таки помогли (материально))) нажиться на лохах...)
показать весь комментарий
01.11.2021 22:07 Ответить
все по кошерному....
показать весь комментарий
01.11.2021 22:22 Ответить
Вы засылаете в Грузию своего чиновника с целью организовать беспорядки, а потом удивляетесь, шо вам намекают на дверь?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:10 Ответить
Перед затриманням Карлсон #бнув водяри і не раз.
Невже він думав, що то отрута- не хотів здаватись живим?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:20 Ответить
А я думала, шо від дудку дунув перед затриманням, бо дуже щиро посміхався, коли його виводили.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:31 Ответить
Подьигривание вате хоть и грузинской, єто какой то позор))
показать весь комментарий
01.11.2021 23:22 Ответить
То есть вата делает правильно что садит президента что поднял страну из нищети и сделал союзником США
показать весь комментарий
01.11.2021 23:24 Ответить
он ничего никуда не поднимал. он торговал хлебалом. реформы делал Бендукидзе
показать весь комментарий
02.11.2021 00:18 Ответить
Ну, спросила бы.
Ей бы ответили.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:11 Ответить
А что за журналист? Когда он им стал? Лжедмитрий Пропогондон
показать весь комментарий
01.11.2021 21:12 Ответить
до Зе-шута у нас были отличные отношения с Грузией и грузинским народом
- было
показать весь комментарий
01.11.2021 21:13 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:14 Ответить
и прыгать как дурачок вслед за Зелей по фонтанам
показать весь комментарий
01.11.2021 21:17 Ответить
ТАК ВЕДЬ ЛОХАМ НРАВИТСЯ ТАКОЕ ЗРЕЛИЩЕ. ПОЭТОМУ И БЕГАЮТ. ВЕДЬ БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ У ЗЕЛИ С МИХУИЛОМ ПЛОХА.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:23 Ответить
вообще то грузины были в шоке, когда Миша, что бы подлизнуть Зели побежал вслед за этим идиотом в фонтан одевшись как попугай в зеленое..
- президент блд - грузины плакали и рыдали от такого позора за своего презика, хоть и бывшего
Я свидетель..
показать весь комментарий
01.11.2021 21:27 Ответить
Ну, не зря побежал. Должность с ЗП в 600 000 гр. на месяц за ни чего не делания, он от Зели получил и получает из нашего кармана по сей день. Как и его подстилка ясько.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:29 Ответить
ну дык.
деньги нашел - но потерял лицо
показать весь комментарий
01.11.2021 21:32 Ответить
Лицо?
Оно лицо потеряло когда отписало Ху..лу 20% территории Грузии, да так, что с московитами грузинам судиться даже бесполезно. С тех пор у него не лицо, а харя. Паскудная харя.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:36 Ответить
так прикол в том что не в след. мих побежал после того как зеленкин прыгал как жаба под струями. совсем в другом месте. просто потому что долб..**
показать весь комментарий
01.11.2021 21:33 Ответить
ну да - так смотрелось в разы позорнее, чем если бы прямо следом..
показать весь комментарий
01.11.2021 21:37 Ответить
Два нарика !
показать весь комментарий
01.11.2021 23:14 Ответить
А чего он туда поехал, Денисова не хочет спросить у самого Саакашвили?
Он хотел стать детонатором политической ситуации в Грузии, а стал детонатором собственного здоровья, которое он сам подорвал.
Это его добровольный выбор.
Сам кашу заварил, ему её и расхлёбывать.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:17 Ответить
Та я вас умоляю, этому моральному урода ещё "подрывать" и "подрывать" своё здоровье.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:28 Ответить
Цього борова і лопатою не вб'єш.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:26 Ответить
краще б вона переймалась долею патріотів України, які сидять за гратами
показать весь комментарий
01.11.2021 21:18 Ответить
Це чучало хвилюють права гордоноподібних істот. Права репресованих за справою Шеремета,права ув'язненого генерала Павловського,навіть права затяганого,як *****,Чауса,її не хвилюють.Про кремлівських бранців вже й мовчу.
Знає ,хто їй в коритце насипає.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:21 Ответить
Для начала этой шмате денисовой надо поинтересоваться, как оно нелегально выехало из Украины и нелегально въехало в Грузию. Вторым вопросом у этой глупой ЗЕлёной тётки должен быть вопрос - какого хрена оно, в качестве гражданина Украины, поехало в Грузию с целью вмешиваться в выборы чужой страны.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:26 Ответить
Ну, если высокопоставленные чиновники Украины в лице Карлсон Карлсоновича зачастили в Грузию нелегально пересекая кордон государства-не грех этих чиновников, а заодно и провокаторов Го..нов не пускать в страну, всесторонне не обмерив с головы до пят.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:34 Ответить
Про це треба було думати тоді, коли тля незаконно "повернула" мордатому апатриду українське громадянство.

Грузини поводилися надкоректно, проковтнули призначення злочинця на державну посаду, хоча не могли не відреагувати, але заради партнерських відносин з Україною - змирилися.

Та придурку-істерику мало було: наколотив предостатньо.
Тому, зе-Денисова, сиди і не виступай.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:41 Ответить
Чему вы цензорные придурки радуйтесь? Тому,что граждан Украины уже народности которые пару десятков лет еще в пещерах жили к себе не пускают? Что украинского представителя с дипломатическим паспортом не пропускают 40 минут ? Грузины плюнули в лицо украинскому народу ,который представляет Денисова ' а они визжат от счастья!
показать весь комментарий
01.11.2021 21:42 Ответить
Грузія прийняла християнство в 324 році, тобто тоді коли словяни медведів по лісам ганяли. Той факт що ЗЕгенерати плюнули в лице грузинам прийнявши визнаного грузинським Судом злочинця Міхо на державну службу Ви ігноруєте. Нещодавно кацапський аферист Семенченко (Костя Грішин) приймав участь у підготовці перевороту в Грузії. Що стосується Гордона (відомий аферист) то жодна порядна людина його на поріг не пустить...
показать весь комментарий
01.11.2021 22:35 Ответить
Это ровно ни о чем не говорит. Триста лет назад по территории Америки бегали индейцы и бизоны, а менее 100 лет назад Италии не было.
И толку что нам 1500 лет?
показать весь комментарий
01.11.2021 23:48 Ответить
Уточнюю. 1500 років за версією радянського академіка мокшанина Рибакова...
показать весь комментарий
02.11.2021 00:11 Ответить
А де всі ці семенчики, лещенки, садовиє, егорки з бабою юлею подівались? Чому не кінулись на захист борцуна з баригами?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:46 Ответить
Гордону нужна была Грузия для пиара , хватит, что он пиарится у Скабеевой, и иногда, с Соловьевым... скользкий тип.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:54 Ответить
Не называйте гондона журналистом.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:04 Ответить
Не пустили - бо они там нахрен не нужны никому!
показать весь комментарий
01.11.2021 22:31 Ответить
у него уже и офис есть?
показать весь комментарий
01.11.2021 22:51 Ответить
А вона б запустила гордона до себе в хату ?
показать весь комментарий
02.11.2021 06:49 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 08:36 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 08:42 Ответить
 
 