Денисова хочет знать, почему адвоката Саакашвили Грушовца и журналиста Гордона с женой не пустили в Грузию
26 октября адвоката Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Михеила Саакашвили Марию Барабаш и журналистов Дмитрия Гордона и Олесю Бацман не пустили в Грузию. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорила с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.
Денисова отметила, что с октября 2021 года граждане Украины жалуются на длительное прохождение контроля при въезде в Грузию и принудительные возвращения на территорию Украины. По ее словам, она ощутила это лично.
"Грузинские пограничники только после 40 минут задержки позволили мне въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у меня дипломатического паспорта", - написала Денисова.
Она отметила, что также грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Михеила Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман.
Денисова подчеркнула, что ожидает объяснения таких действий со стороны республики Грузия.
"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения по поднимаемым мною вопросам", - отметила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
к госпреступнику направляетесь - будьте любезны пройти в пропускник.
откуда в Грузии при нем взялась та самая "пророссийская" часть грузин (именно так правильно а не "грузинов") которая его вышвырнула из страны как щенка после его закидонов с пытками и убийствами неугодых?
я не Леха Гончаренко, но все же
"Это ты здесь Гордон,
А в Грузии - гоНдон"
Невже він думав, що то отрута- не хотів здаватись живим?
Ей бы ответили.
- было
- президент блд - грузины плакали и рыдали от такого позора за своего презика, хоть и бывшего
Я свидетель..
деньги нашел - но потерял лицо
Оно лицо потеряло когда отписало Ху..лу 20% территории Грузии, да так, что с московитами грузинам судиться даже бесполезно. С тех пор у него не лицо, а харя. Паскудная харя.
Он хотел стать детонатором политической ситуации в Грузии, а стал детонатором собственного здоровья, которое он сам подорвал.
Это его добровольный выбор.
Сам кашу заварил, ему её и расхлёбывать.
Знає ,хто їй в коритце насипає.
Грузини поводилися надкоректно, проковтнули призначення злочинця на державну посаду, хоча не могли не відреагувати, але заради партнерських відносин з Україною - змирилися.
Та придурку-істерику мало було: наколотив предостатньо.
Тому, зе-Денисова, сиди і не виступай.
И толку что нам 1500 лет?