Денисова хочет знать, почему адвоката Саакашвили Грушовца и журналиста Гордона с женой не пустили в Грузию

26 октября адвоката Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Михеила Саакашвили Марию Барабаш и журналистов Дмитрия Гордона и Олесю Бацман не пустили в Грузию. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорила с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

Денисова отметила, что с октября 2021 года граждане Украины жалуются на длительное прохождение контроля при въезде в Грузию и принудительные возвращения на территорию Украины. По ее словам, она ощутила это лично.

"Грузинские пограничники только после 40 минут задержки позволили мне въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у меня дипломатического паспорта", - написала Денисова.

Она отметила, что также грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Михеила Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман.

Денисова подчеркнула, что ожидает объяснения таких действий со стороны республики Грузия.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения по поднимаемым мною вопросам", - отметила она.

