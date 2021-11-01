Зеленский и Трюдо обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо действие Соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.

Об этом информирует Цензор. НЕТ со ссылкой на Twitter президента.

"Во время встречи на COP26 облагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных стремлений и обретения членства в НАТО. Положительно оценили действие Соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины", - написал Зеленский.

