РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10643 посетителя онлайн
Новости
3 976 44

Зеленский и Трюдо обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины. ФОТО

Зеленский и Трюдо обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо действие Соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.

Об этом информирует Цензор. НЕТ со ссылкой на Twitter президента.

"Во время встречи на COP26 облагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных стремлений и обретения членства в НАТО. Положительно оценили действие Соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины", - написал Зеленский.

Зеленский и Трюдо обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины 01

Также читайте: Зеленский в Глазго обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе и энергетический кризис в Европе

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Канада (2141) Трюдо Джастин (298)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
01.11.2021 21:20 Ответить
+6
показать весь комментарий
01.11.2021 21:15 Ответить
+4
у Трюдо носки-как язык дипломатии...
показать весь комментарий
01.11.2021 21:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.11.2021 21:15 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:25 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:26 Ответить
Ну так анализы же на наркоту зебанат моника так и не сдал, а анализы на алкоголизм подделал.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:28 Ответить
ось з цієї брехні наркєт почав лошарить своїх зєбільних виборців.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:31 Ответить
Нарешті Зеленський здав аналізи. В прямому ефірі. Навіть не знаю, яка ситуація більш ідиотична: Яйцо_Януковича & Шайба_Зеленського
показать весь комментарий
01.11.2021 21:33 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:42 Ответить
у Трюдо носки-как язык дипломатии...
показать весь комментарий
01.11.2021 21:18 Ответить
якраз хотів, Зе!бенятку в білі розмалювати, але лінь постить.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:39 Ответить
Шановні редактори, дякую за вдале фото, одразу видно приЗедента, а не якогось там дурачка як хом'ячка...
показать весь комментарий
01.11.2021 22:42 Ответить
И желательно не только поездок, а и переезда на пмж. А то после количества увиденных в Торонто разноцветных праздношатающихся, становится страшно за белых, которые лет через 15-20 останутся в меньшинстве
показать весь комментарий
01.11.2021 21:19 Ответить
Не хвилюйтеся так за Канаду. Тут люди живуть дуже добре. І це незалежно від кольору шкіри. До всіх відносяться добре. Тільки ЗЕлених не терплять тут...
показать весь комментарий
01.11.2021 21:38 Ответить
У США теж жили добре, а потім пишуть про расові заворушення. Так само буде і в Канаді.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:01 Ответить
Та ні... Тут нічого не буде. Та й у Штатах, якби не рожевий орангутанг, все було б добре також.
показать весь комментарий
02.11.2021 01:25 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:20 Ответить
В эскадрилье сбитых лётчиков пополнение.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:21 Ответить
будет бамбіть клоун! але переживаю, щоб у збитого клоуна бомболюк не розірвало.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:25 Ответить
Он - камикадзе.
Захотел сбить другого, а упали вместе.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:28 Ответить
Гнилозубый люмпен, а ты наркоману в этом помог. Не?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:30 Ответить
Туда вам и дорога.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:31 Ответить
Гнилозубая 73% наркоша куда нам дорога?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:34 Ответить
нам на верх, йому з кловуном в забуття.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:41 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:32 Ответить
Не разорвет, у зеленой куклы там огромный кулак бородатой бабушки. Поэтому бамбит только зелю от обезболивающих айкосиков.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:49 Ответить
Маогинал за кого будешь голосовать на новых выборах?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:29 Ответить
Украинцам теперь будет легче доехать до Торонто, чем до места работы.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:20 Ответить
Поставки вооружений надо обсуждать ,это сейчас ГЛАВНОЕ !!!
показать весь комментарий
01.11.2021 21:20 Ответить
Канада, в основном, по стрелковке. Снайперские винтовки у них классные.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:54 Ответить
Ну такоє... трохи краще за Ремінгтон але значно гірше за МакМіллан.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:15 Ответить
А наш то на фото выглядит полнейшим идиотом, которому дядька в полосатых носках дал канхветку!!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 21:21 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 22:46 Ответить
Дожились, .лядь! Какое-то никчемное квартальное чмо разьезжает по миру за наш счет и пи.дит там что-то от имени Украины. А его банда каждый день уничтожает украинцев!

Зедебилы, я вас ненавижу всеми фибрами души!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 21:27 Ответить
свіжий пук від Зе!біла Всесвіту:
показать весь комментарий
01.11.2021 22:54 Ответить
Ольга , не преувеличивайте , сильнее Порошенко Зе ненавидеть невозможно.
Лучше напишите , как ведут себя на отдьіхе москвичи , убежавшие от локдауна .
показать весь комментарий
02.11.2021 07:07 Ответить
Пшло за поребрик, ************!
показать весь комментарий
02.11.2021 09:53 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 21:27 Ответить
А ХТО там "діяч", якість світлини ніяка, не розібрати
показать весь комментарий
01.11.2021 22:08 Ответить
трусливый бутафор
показать весь комментарий
01.11.2021 21:42 Ответить
Ура! Їдемо в Канадію.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:41 Ответить
ведь ситуация складывается так что каждый работяга в Украине хочет сгонять в канаду отдохнуть, мир посмотреть...но есть небольшие сложности с оформлением документов, теперь благодаря мудрому руководству партии слуг народа они решены и всем пути открыты
показать весь комментарий
01.11.2021 22:45 Ответить
Поїду до родички в Канаду та роскажу потім всім, як там погано жити. Антиваксерів вбивають на місці, одним пострілом, Трюдо - клован у кольорових шкарпетках, а медицина, то взагалі у занепаді, там навіть кисню немає, як у Одесі тягають хворих з однієї лікарні до іншої. Серьозно, я вам кажу. Як там загалі люди живуть, не уявляю.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:58 Ответить
зеля мваще молоток, осталось тока с папой римским перетереть и заставить дида бидона любить украину бильше своей ненаглядной америки
показать весь комментарий
01.11.2021 23:30 Ответить
 
 