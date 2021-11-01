Зеленский и Трюдо обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо действие Соглашения о свободной торговле и либерализацию визового режима.
Об этом информирует Цензор. НЕТ со ссылкой на Twitter президента.
"Во время встречи на COP26 облагодарил Джастина Трюдо за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, наших евроинтеграционных стремлений и обретения членства в НАТО. Положительно оценили действие Соглашения о свободной торговле. Обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины", - написал Зеленский.
Топ комментарии
+7 саша паламарчук
показать весь комментарий01.11.2021 21:20 Ответить Ссылка
+6 саша паламарчук
показать весь комментарий01.11.2021 21:15 Ответить Ссылка
+4 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.11.2021 21:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Захотел сбить другого, а упали вместе.
Зедебилы, я вас ненавижу всеми фибрами души!!!
Лучше напишите , как ведут себя на отдьіхе москвичи , убежавшие от локдауна .