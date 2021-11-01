В Харькове объявили результаты выборов городского головы: победил и.о. мэра Терехов. ВИДЕО

Вечером 1 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.

По подсчетам комиссии победил Игорь Терехов, набравший 146 240 голосов, то есть 50,66%.

За его ближайшего преследователя - Михаила Добкина - проголосовали 82 008 жителей Харькова.

Напомним, 31 октября в Харькове проходили внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендовало 10 кандидатов.

