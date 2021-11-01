РУС
В Харькове объявили результаты выборов городского головы: победил и.о. мэра Терехов. ВИДЕО

В Харькове объявили результаты выборов городского головы: победил и.о. мэра Терехов. ВИДЕО

Вечером 1 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию, которую вело Суспільне Харків.

По подсчетам комиссии победил Игорь Терехов, набравший 146 240 голосов, то есть 50,66%.

За его ближайшего преследователя - Михаила Добкина - проголосовали 82 008 жителей Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы мэра Харькова: По данным двух экзитполов, Терехов набирает более 50% голосов

Напомним, 31 октября в Харькове проходили внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендовало 10 кандидатов.

Также читайте: В Харькове на 9 участках выявили фальсификацию в пользу и.о. мэра Терехова, - ОПОРА

Автор: 

местные выборы (2753) мэр (1653) ТИК (88) Харьков (7751)
+25
148 000 (10%) "любителей Гепи" вірішили долю 1.5 млн. харків`ян.
01.11.2021 21:30 Ответить
+20
интересно, что гепа жив при любом раскладе Но лучше пусть так, нежели наркет-сепар допа
01.11.2021 21:31 Ответить
+16
01.11.2021 21:30 Ответить
Как говорится - хрен редьки не слаще.
Шо Кернес, шо Добкин, шо Терехов одного поля ягоды.
02.11.2021 02:29 Ответить
В этом весь Харьков. Всем все пофиг. Город в котором все продаётся и покупается.
02.11.2021 02:30 Ответить
Харкові низька явка на виборах, причина однозначно відома. Бо обирати нема з кого. Так і по всій країні. А в чому причина?

По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небаченого ніде в світі розміру, заставу 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії. З них народ вимушений "обирати". Це не вибори, а імітація.

Наші шахрайські вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не брешуть, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
02.11.2021 05:18 Ответить
І який президент першим підписався в указі за введення проплаченої підкупної виборчої системи в Україні?
03.11.2021 03:15 Ответить
капец,люди,которые выбрали президентом зеленку рассказывают Харьковчанам про правильный выбор
02.11.2021 06:16 Ответить
Выбора не было! Кто бы и что бы, и где то не рассказывал! Да и харьковчане против Порошенка голосовали в большинстве!
02.11.2021 06:31 Ответить
так я и говорю,отстранили патриота от власти и выбрали вату(брехливую),теперь рассказываете о том, какая вата в Харькове лучше
02.11.2021 07:45 Ответить
Скорик набрал больше 5%. В городе который обвиняют в том что он насквозь ватный.
02.11.2021 12:11 Ответить
Был бы Петя президентом, точно того же и бы выбрали мером Харькова!
02.11.2021 15:02 Ответить
Офігеть! 146000 душ - підтримка нового мера в місті-мілліоннику! Цікаво, який це процент із загальної кількості виборців?
02.11.2021 07:03 Ответить
10% примерно проголосовали за Терехова. Такие вот выборы.
02.11.2021 07:42 Ответить
Ні, а що не так, народ? В минулий раз Харків взагалі мерця вибрав, а тут хоч живе тіло.
02.11.2021 07:56 Ответить
В мае вблизи наблюдал Терехова на открытии ТРЦ Никольский, оно держадось как фараон, напыщенный болван , политик из прошлого.
02.11.2021 08:40 Ответить
Гепа жил, Гепа жив, Гепа будет жить. Харьковская вата неисправима. Раньше в Украине центром пропутинского ватизма был Донецк, а сейчас стал Харьков.
02.11.2021 09:18 Ответить
"Вибори" - без вибору. Єдиний законний (поки що) варіант - це повністю бойкотувати "вибори"
02.11.2021 09:42 Ответить
Не мели пургу, фанат Добкина. Ему не быть в кресле мэра.
02.11.2021 12:12 Ответить
Ото що зє-вялічайший робить! З більш ніж 2 млнного міста на вибори прийшли 300 тищ! І то обрали того хто й був! Але з самим зє таке чудо не станеться!!
Сьогодні заходив у магазинчік де з 19 го року висіло Зє! і інш мотлх.. Вже нема, а поспілкувався з господарем (по справі) і як би кажу скоро веелика Ж буде як морози настануть. Той скрививсь - вона та Зє Жо вже давно все накрила!!!
ВАКЦИНАЦІЯ!!!
02.11.2021 13:11 Ответить
