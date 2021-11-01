В Харькове объявили результаты выборов городского головы: победил и.о. мэра Терехов. ВИДЕО
Вечером 1 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию, которую вело Суспільне Харків.
По подсчетам комиссии победил Игорь Терехов, набравший 146 240 голосов, то есть 50,66%.
За его ближайшего преследователя - Михаила Добкина - проголосовали 82 008 жителей Харькова.
Напомним, 31 октября в Харькове проходили внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
На пост городского головы претендовало 10 кандидатов.
Шо Кернес, шо Добкин, шо Терехов одного поля ягоды.
По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небаченого ніде в світі розміру, заставу 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії. З них народ вимушений "обирати". Це не вибори, а імітація.
Наші шахрайські вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не брешуть, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
Сьогодні заходив у магазинчік де з 19 го року висіло Зє! і інш мотлх.. Вже нема, а поспілкувався з господарем (по справі) і як би кажу скоро веелика Ж буде як морози настануть. Той скрививсь - вона та Зє Жо вже давно все накрила!!!
