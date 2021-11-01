Четырем из пяти самолетов олигархов удалось уйти от санкций СНБО, наложенных из-за перелетов в РФ, - СМИ
Козак, Хомутынник и Кушнир продали или выставили на продажу сви попавшие под санкции самолеты. По-настоящему ограничения действуют только для самолета Медведчука.
Речь об этом идет в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.
Введенные 19 февраля 2021 года санкции касались самолетов главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, экс-нардепа Виталия Хомутынника, столичного застройщика Игоря Кушнира и двух бортов депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака.
Но все эти самолеты, кроме самолета Медведчука, покинули территорию Украины за несколько дней до введения санкций.
После этого борта Хомутынника, Кушнира и один из бортов Козака отправились в Европу, второй борт Козака курсировал преимущественно между Москвой и Минском. Самолеты всех троих бизнесменов сменили регистрацию в швейцарском городе Сент-Галлен и после этого были проданы либо выставлены на продажу.
Сейчас самолет Хомутынника выставлен на продажу, самолет Кушнира - продан, и вместо него застройщик приобрел другой борт, подороже. Один самолет Козака уже продан, а второй - выставлен на продажу.
Обявление о продаже самолета Хомутынника
Проданный самолет Кушнира в г.Атланта, США
Новый самолет Кушнира
"Сейчас на территории Украины из всех пяти попавших под санкции частных самолетов был и остается только один. И это по факту – единственный самолет, который после решения СНБО и указа президента Зеленского действительно под санкциями. Это самолет, которым пользовался Виктор Медведчук", - отмечают авторы расследования.
В МИД сообщили, что министерство проинформировало иностранных партнеров о том, что самолеты находятся под санкциями. В СНБО на зарос журналистов пока не ответили.
ну изверг ЗЕ-льоный !!!
по Киеву не очень удобно - пробки
ну що, допанувались православніі ?
олигарня не может ими пользоваться и вынуждена продать.
будут новые самолёты - и на новые наложат санкции.
Фейковые реформы
Настоящее только воровство по-крупному
предательство и ложь