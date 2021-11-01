РУС
Четырем из пяти самолетов олигархов удалось уйти от санкций СНБО, наложенных из-за перелетов в РФ, - СМИ

Козак, Хомутынник и Кушнир продали или выставили на продажу сви попавшие под санкции самолеты. По-настоящему ограничения действуют только для самолета Медведчука.

Речь об этом идет в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Введенные 19 февраля 2021 года санкции касались самолетов главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, экс-нардепа Виталия Хомутынника, столичного застройщика Игоря Кушнира и двух бортов депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака.

Но все эти самолеты, кроме самолета Медведчука, покинули территорию Украины за несколько дней до введения санкций.

После этого борта Хомутынника, Кушнира и один из бортов Козака отправились в Европу, второй борт Козака курсировал преимущественно между Москвой и Минском. Самолеты всех троих бизнесменов сменили регистрацию в швейцарском городе Сент-Галлен и после этого были проданы либо выставлены на продажу.

Читайте: "Слуга народа" Арахамия об ошибках в санкционном списке СНБО: Просто продавали его и все - предлагали до $300 тыс. ВИДЕО

Сейчас самолет Хомутынника выставлен на продажу, самолет Кушнира - продан, и вместо него застройщик приобрел другой борт, подороже. Один самолет Козака уже продан, а второй - выставлен на продажу.

Четырем из пяти самолетов олигархов удалось уйти от санкций СНБО, наложенных из-за перелетов в РФ, - СМИ 01

Обявление о продаже самолета Хомутынника

Четырем из пяти самолетов олигархов удалось уйти от санкций СНБО, наложенных из-за перелетов в РФ, - СМИ 02

Проданный самолет Кушнира в г.Атланта, США

Четырем из пяти самолетов олигархов удалось уйти от санкций СНБО, наложенных из-за перелетов в РФ, - СМИ 03

Новый самолет Кушнира

"Сейчас на территории Украины из всех пяти попавших под санкции частных самолетов был и остается только один. И это по факту – единственный самолет, который после решения СНБО и указа президента Зеленского действительно под санкциями. Это самолет, которым пользовался Виктор Медведчук", - отмечают авторы расследования.

В МИД сообщили, что министерство проинформировало иностранных партнеров о том, что самолеты находятся под санкциями. В СНБО на зарос журналистов пока не ответили.

Также читайте: Разумков об ошибках в санкциях СНБО: На заседании по списку не проходили, сразу голосовали, указ готовил ОП

Четырем из пяти самолетов олигархов удалось уйти от санкций СНБО, наложенных из-за перелетов в РФ, - СМИ 04

Автор: 

Кушнир (33) Медведчук Виктор (1795) олигарх (1027) самолет (3702) санкции (11882) Хомутынник Виталий (129) Козак (137)
Топ комментарии
01.11.2021 21:53 Ответить
01.11.2021 21:54 Ответить
01.11.2021 21:51 Ответить
01.11.2021 21:51 Ответить
01.11.2021 21:53 Ответить
01.11.2021 21:55 Ответить
Твою ж маму Римму...
01.11.2021 22:03 Ответить
01.11.2021 21:53 Ответить
02.11.2021 06:17 Ответить
Вмсё, как в мультике «Жил был пёс»
01.11.2021 21:53 Ответить
так им что, теперь только на вертолетах летать ?

ну изверг ЗЕ-льоный !!!
01.11.2021 21:54 Ответить
Пусть своим ходом летают, голуби наши сизокрылые.
01.11.2021 21:56 Ответить
на яхтах что-ли ?
по Киеву не очень удобно - пробки
01.11.2021 21:58 Ответить
Нет, я в прямом смысле.


01.11.2021 22:15 Ответить
Пытался вставить рисунок (как обычно), но в этот раз не получается.

01.11.2021 22:17 Ответить
01.11.2021 21:54 Ответить
жестко, но верно !

ну що, допанувались православніі ?
01.11.2021 21:56 Ответить
02.11.2021 06:23 Ответить
напомните мне, пожалуйста, сколько уже дней мертветчук отдыхает в своём роскошном замке за такие тяжкие преступления?
01.11.2021 22:32 Ответить
так как же избежали, именно не избежали.
олигарня не может ими пользоваться и вынуждена продать.
будут новые самолёты - и на новые наложат санкции.
01.11.2021 22:40 Ответить
Когда то очень давно в Англии ткачи громили ткацкие станки, потому что началось массовое производство. Пустое дело оказалось. Ну вот 400 лет спустя решили на самолях отыгратся. Но получилось---сразу лохторату полегчало. Да уничтожить под корень весь олигархат и систему эту! Уже больше 20 лет эта беда глушит народ и страну! Ну ясно же.
01.11.2021 22:43 Ответить
Не так то просто! Олигархат стоит на крепких ногах бывшей советской номенклатуры и просто отпетых бандитов, которые во власти уже много лет. Да еще рф делает все, что бы уничтожить Украину-Русь, как государство .. руками тей же номеклатуры, агентов гру-кгб, воров в законе.. Это все рф кадры
02.11.2021 11:38 Ответить
СНБО-КВАРТАЛ
01.11.2021 22:47 Ответить
😂🌷×××
01.11.2021 23:19 Ответить
Фейковые санкции
Фейковые реформы
Настоящее только воровство по-крупному
предательство и ложь
01.11.2021 23:22 Ответить
Кто то слил им инфу, ищите крысу.
01.11.2021 23:23 Ответить
зеленый клоун бьет в барабан, нас веселый ждет балаган
01.11.2021 23:23 Ответить
всё имеет свою цену...
02.11.2021 03:22 Ответить
Наразі літаки олігархів - кремлёвских янычар виставлено на продаж, або продано, і замість них придбали і придбають інші, дорожчі. Щоби ними і далі знову злочинно літати у ворожу паРашу на уклін фашисту )(уйлу. Аж поки не буде нова видимість накладення нібито санкцій.
02.11.2021 06:15 Ответить
Самий простий і в тисячу раз прибутковий і незатратний бізнес Зе і його молодої воровитої команди - торгівля інформацією. Інформацію за мільйони продають ворогу і за допомогою РНБО, МВС, СБУ і олігархам, з якими у відосіках ніби хоробро воюють. Таких шахраїв не тільки Україна, а світ ще не знав.
02.11.2021 08:39 Ответить
ну "продатут" они свои самолётики своим мамам/жёнам/детям.... этот шарик тоже сдулся ждём когда закончится попкорн......
02.11.2021 09:27 Ответить
Попереджений - значить озброєний.
02.11.2021 09:27 Ответить
Вот пугают меня те, что выборы, революции, майданы в Украине - это всего лишь разборки между олигархами. На данный момент команда олигарха Медведчука проигрывает. Только и всего. В выигрыше - олигархи Ахметов и Коломойский. Остальные более менее при условии, что не будут особо махать рогами.
02.11.2021 09:37 Ответить
Как только начнут давать по рогам олигархам, сразу начнется привычный вой: бандеровцы, антисемиты, националисты!
02.11.2021 11:18 Ответить
Или "агентура кремля"
02.11.2021 12:29 Ответить
Никогда вот такого не было и вот опять...
02.11.2021 11:10 Ответить
Козак, Хомутынник и Кушнир продали или выставили на продажу свои попавшие под санкции самолеты.



02.11.2021 11:11 Ответить
 
 