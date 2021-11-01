Четырем из пяти самолетов олигархов удалось уйти от санкций СНБО, наложенных из-за перелетов в РФ, - СМИ

Козак, Хомутынник и Кушнир продали или выставили на продажу сви попавшие под санкции самолеты. По-настоящему ограничения действуют только для самолета Медведчука.

Речь об этом идет в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Введенные 19 февраля 2021 года санкции касались самолетов главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, экс-нардепа Виталия Хомутынника, столичного застройщика Игоря Кушнира и двух бортов депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака.

Но все эти самолеты, кроме самолета Медведчука, покинули территорию Украины за несколько дней до введения санкций.

После этого борта Хомутынника, Кушнира и один из бортов Козака отправились в Европу, второй борт Козака курсировал преимущественно между Москвой и Минском. Самолеты всех троих бизнесменов сменили регистрацию в швейцарском городе Сент-Галлен и после этого были проданы либо выставлены на продажу.

Сейчас самолет Хомутынника выставлен на продажу, самолет Кушнира - продан, и вместо него застройщик приобрел другой борт, подороже. Один самолет Козака уже продан, а второй - выставлен на продажу.

Обявление о продаже самолета Хомутынника

Проданный самолет Кушнира в г.Атланта, США

Новый самолет Кушнира

"Сейчас на территории Украины из всех пяти попавших под санкции частных самолетов был и остается только один. И это по факту – единственный самолет, который после решения СНБО и указа президента Зеленского действительно под санкциями. Это самолет, которым пользовался Виктор Медведчук", - отмечают авторы расследования.

В МИД сообщили, что министерство проинформировало иностранных партнеров о том, что самолеты находятся под санкциями. В СНБО на зарос журналистов пока не ответили.

