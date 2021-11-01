РУС
Дни траура по погибшему тренеру и трем его воспитанникам объявили в Кривом Роге

2 и 3 ноября в Ингулецком районе Кривого Рога объявили дни траура по погибшему тренеру по киокушинкай-карате и трем его воспитанникам, погибшим в ДТП на территории Кировоградщины.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Ингулецкой районной в городе совета Сергей Жеребило, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В районе опустят флаги на зданиях власти и предприятий, ограничат развлекательные и спортивные мероприятия.

В детско-юношеской спортивной школе №2 Кривого Рога подтвердили, что в ДТП в Кировоградской области погиб их тренер - 46-летний Руслан Тодорашко и трое спортсменов. Это 16-летний Даниил Перец, 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник.

Тренер вел легковой автомобиль, который столкнулся с грузовиком. Спортсмены возвращались домой с соревнований - чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

Напомним, в дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области, погибли четыре человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Sportage хотел обогнать попутную машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся грузовиком Renault. Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Топ комментарии
+11
Я хренею с человеческой беспечности...гонять , обгонять в машине полной детей, это ппц. Не жалко своей жизни думайте хотя бы о соседних.
01.11.2021 22:01 Ответить
+9
Трагедія, сумно, дітей жаль, але яка жалоба за тим, хто винний в смерті дітей???
01.11.2021 21:55 Ответить
+8
А сколько раз там объявляли траур по случаю гибели их земляков- воинов ВСУ в АТО? И еще, какой может быть траур по виновнику гибели детей в ДТП? Это что за ухета???
01.11.2021 22:21 Ответить
Трагедія, сумно, дітей жаль, але яка жалоба за тим, хто винний в смерті дітей???
01.11.2021 21:55 Ответить
Він винен без сумніву, але хоча б між обласними центрами мають бути чотирьохполосні магістралі з відбійниками, бо щороку на дорогах гине така кількість людей, що навіть війна в рази менше забирає.
01.11.2021 22:06 Ответить
Страшне горе у батьків.
Тренер відвіз дітей на смерть.
01.11.2021 21:57 Ответить
Скорей всего уснул...((( не заметить магнум с люстрой на кабине при обгоне он не мог, уставший был после соревнований и время позднее...
R.I.P
01.11.2021 21:58 Ответить
Уснувший пошел на обгон?
01.11.2021 23:01 Ответить
🤦
01.11.2021 23:26 Ответить
Я хренею с человеческой беспечности...гонять , обгонять в машине полной детей, это ппц. Не жалко своей жизни думайте хотя бы о соседних.
01.11.2021 22:01 Ответить
в Германии в Голландии и даже в Польше , большинство трас посередине разделены отбойниками от встречки. На остальных ограничение скорости движение и запрет обгона.
Когда уже у нас до такого дорастут??????
01.11.2021 22:08 Ответить
Коли перестануть розкрадати 'дорожній збір', який ми платимо з кожної літри бензину, тобто ніколи.
01.11.2021 22:19 Ответить
председатель Ингулецкой районной в городе совета Источник:
01.11.2021 22:08 Ответить
R.I.P
01.11.2021 22:10 Ответить
А сколько раз там объявляли траур по случаю гибели их земляков- воинов ВСУ в АТО? И еще, какой может быть траур по виновнику гибели детей в ДТП? Это что за ухета???
01.11.2021 22:21 Ответить
Яке горе. Прсто немає слів. Сам возив дітей на змагання. Яке горе. Куди ж ти летів?
01.11.2021 22:40 Ответить
Жизнь человеческая ни хрена не стоит ,все мы висим на очень тонких волосках и обидно когда мы сами обрезаем эти волоски .
01.11.2021 22:55 Ответить
то есть карате хп к фрагу не добавляет -ой и дурень..
01.11.2021 23:00 Ответить
В смысле, он убил троих детей, и включен в траур? Кроме того, почему вообще траур объявляют по такому поводу?
02.11.2021 00:47 Ответить
 
 