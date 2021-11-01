Дни траура по погибшему тренеру и трем его воспитанникам объявили в Кривом Роге

2 и 3 ноября в Ингулецком районе Кривого Рога объявили дни траура по погибшему тренеру по киокушинкай-карате и трем его воспитанникам, погибшим в ДТП на территории Кировоградщины.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Ингулецкой районной в городе совета Сергей Жеребило, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В районе опустят флаги на зданиях власти и предприятий, ограничат развлекательные и спортивные мероприятия.

В детско-юношеской спортивной школе №2 Кривого Рога подтвердили, что в ДТП в Кировоградской области погиб их тренер - 46-летний Руслан Тодорашко и трое спортсменов. Это 16-летний Даниил Перец, 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник.

Тренер вел легковой автомобиль, который столкнулся с грузовиком. Спортсмены возвращались домой с соревнований - чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

Напомним, в дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области, погибли четыре человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Sportage хотел обогнать попутную машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся грузовиком Renault. Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

