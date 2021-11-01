РУС
Власти РФ назвали слова Витренко о возможной войне после запуска "СП-2" "абсолютно безответственными"

Власти РФ назвали слова Витренко о возможной войне после запуска "СП-2" "абсолютно безответственными"

В Совете Федерации заявили, что слова Витренко являются "абсолютно безответственными", в Госдуме РФ утверждают, что война "разворачивается только в головах киевских чиновников".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Газета".

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал слова Витренко "абсолютно безответственными".

"Никакого отношения "Северный поток-2" к Украине не имеет. Никаким образом не увеличивает шанс войны. Если Украина попытается напасть на Россию, то это станет последним решением украинской власти", - сказал он.

Читайте: "Северный поток-2" увеличит шансы на войну России и Украины, - глава "Нафтогаза" Витренко

Член СФ Ольга Ковитиди в свою очередь услышала в словах Витренко попытку шантажировать Россию.

"Шантажировать Россию - тоже плохая затея, российского газа больше не станет. Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо", - сказала Ковитиди.

Депутат Госдумы РФ, первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских считает, что российско-украинская война "разворачивается только в головах киевских чиновников".

Также читайте: "Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США

"[Им нужно] начать что-то делать самим, работать, производить, а не бегать с протянутой рукой по разным домам и просить "помогите, помогите". Начните работать, и у вас все получится", - сказал он.

Напомним, ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, что запуск газопровода "Северный поток-2" увеличивает шансы на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.

россия (97378) Северный поток (1464) Витренко Юрий (378)
+11
А слова кремлёвских клоунов о том что украинцев нужно вешать на фонарях, бомбить Киев и другие города - это "абсолютно ответственные слова"?

01.11.2021 22:18 Ответить
+11
********* заявила что с января вовсе транзит газа прекратит засрашка через Украину. Это ли не война. Экономическая ? Моль говорила что газ не оружие. Но на самом деле и используют как оружие.

01.11.2021 22:23 Ответить
+8
кого вони збираються наіпати? Ну, хіба що фрау Штазі. Та - повірить...

01.11.2021 22:23 Ответить
А слова кремлёвских клоунов о том что украинцев нужно вешать на фонарях, бомбить Киев и другие города - это "абсолютно ответственные слова"?

01.11.2021 22:18 Ответить
ну давайте обьективно, тут многие горячие головы тоже кричат и резать и вешать и атомным оружием бомбить, вот только в новостях смотрел что украинские ракеты воронеж обстреливают.

01.11.2021 22:42 Ответить
Я и написал объективно.
Где тут, и что за "горячие головы"?

01.11.2021 22:48 Ответить
не конкретно в этой теме , про атомное оружие напомню тимошенко вещала по телевизору,а по новостям бомбежка воронежа, я фиг его знает кто до такого додумался, думаю если по новостям показали удар ракетами по львову тут бы тоже за словом в карман не полезли.

01.11.2021 22:57 Ответить
Не путайте мягкое и теплое .По Воронежу нанести бомбовый удар способны только кацапы.Углубитесь в историю вопроса сперва ...

01.11.2021 22:59 Ответить
да я это по нашим новостям смотрел, вот только не помню с чего там стрелять по воронежу собрались, у нас вроде нет ничего такого дальнобойного.

01.11.2021 23:07 Ответить
Наберите в поисковике : "происхождение мема бомбить Воронеж".

01.11.2021 23:10 Ответить
Может ты ещё про "выкопанное украми Черное море" веришь? Жесть.

01.11.2021 23:32 Ответить
Я помню что Тимошенко на СНБО в конце февраля 2014 года сказала - "ни один танк не должен покинуть казармы" чтобы не рассердить *****. Что конкретно она про ЯО говорила, нападать на кого-то собралась, территории захватывать?
Что за бред про бомбёжку российского города? Про Воронеж знаю только мем - чуть что, московиты будут бомбить Воронеж...

01.11.2021 23:09 Ответить
"Бомбить Воронеж" у нас имеет прямо противоположный смысл собственно этому мему. Изначальный смысл был в высказывании какого-то кацапского депутата:
- Почему Чечне дают денег на дороги, а нашему Воронежу нет?
- В Чечне дороги бомбили.
- Ну тогда и наши побомбите.

01.11.2021 23:27 Ответить
что видел то говорю вбейте в поисковик Тимошенко говорит бомбить из ядерного оружия

02.11.2021 22:18 Ответить
Кроме аудио ничего не нашёл. Там Шуфрич и Тимошенко языками готовы встать на защиту Украины от оккупанта. Я это слышал давно. И чо?

02.11.2021 22:45 Ответить
У нас есть опыт отношений Сталина и Риббентропа.

01.11.2021 22:19 Ответить
У Сталина отношения с Риббентропом? Что за отношения?

01.11.2021 22:30 Ответить
Наверное, Сталина с Гитлером (сорри, что с большой буквы обоих пишу - грамматика).

01.11.2021 22:34 Ответить
Если Украина попытается напасть на Россию, то это станет последним решением украинской власти", Источник:

хотя даже гипотетическая версия --что Украина нападет на Россию очень сильно пугает власть России.. не в факте- что Украина победит- а тот момент- что начнется полный распад России- как ГОСУДАРСТВА....

01.11.2021 22:23 Ответить
кого вони збираються наіпати? Ну, хіба що фрау Штазі. Та - повірить...

01.11.2021 22:23 Ответить
********* заявила что с января вовсе транзит газа прекратит засрашка через Украину. Это ли не война. Экономическая ? Моль говорила что газ не оружие. Но на самом деле и используют как оружие.

01.11.2021 22:23 Ответить
Доля правди в словах кацапні все ж є . Вітренко " згущує фарбу " . . Зв'язок - ГТС України і - кацапська агресія , дуже сумнівний . Війна вже йде - сьомий рік . І транзит газу через територію України , цьому абсолютно не завадив .

01.11.2021 22:30 Ответить
Справжня пономасштабна війна ще не йде і не йшла. Були лише окремі епізоди. Не плутай локальні бойові дії з реальною війною на всій території.

01.11.2021 22:47 Ответить
Хочеш сказати що - те що війна не розрослася до повномасштабної , це заслуга гтс , а не українського війська . ?? .Сумніваюсь .
Кацапи могли вести бойові дії поза зоною магістральних газопроводів , наприклад - в напрямку Одеси , не перешкoджаючи транзиту , і ніхто б їх у зриві газопостачання в Європу не звинуватив . але ж - не ризикнули .
І ще ,, може на кацапії в кремлі і сидять якісь супергеніальні статєги , але схоже війну вони ведуть як останні барани . Я це до того що - коли планують знищити противника , зазвичай роблять це зненацька , тоді коли він слабкий і нападу не чекає . А не через сім років погроз , і тоді коли армія противника зміцнилась і знаходиться у бойовій готовності .

01.11.2021 23:20 Ответить
поточна війна перекрила лише один вхід труби на територію України. А війна, за яку йде мова - перекриє інші п'ять. От за що йде мова.

01.11.2021 22:48 Ответить
Они в РФ галоперилол едят? Витренко говорил о вероятном нападении России на Украину, а в России опять перекручивают и орут про то, что Если Украина нападёт на Россию! Где вызов российских консулов для вручения ноты протеста???????!!!!!! Каждый день их депутаты и должностные лица перекручивают наизнанку повестку дня и несут ахинею про Украину и никакой реакции со стороны Украины нет!

01.11.2021 22:31 Ответить
Тактика кремлевских ушлепков давно всем известна и война с педирацией идет с 14 года ...

01.11.2021 22:41 Ответить
у кацапов мозг подгорает, как только кто то говорит про них правду... мацковским зверям верить? ни-ни....

01.11.2021 22:53 Ответить
Сейчас в России президент педофил, не будет никакой войны.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/21/7096218/

01.11.2021 23:01 Ответить
Все окружающие соседи постоянно норовят напасть на расеюшку ... Финляндия напала ,Афганистан напал ,потом Молдова и Грузия .А вот теперь и Украина решила напасть .Доколе ?

01.11.2021 23:03 Ответить
https://youtu.be/LmpIvn6AKXo

01.11.2021 23:33 Ответить
Ты?😂🌷

01.11.2021 23:37 Ответить
та юрик усе розумно размовляет, бо, если гасу нема, то и мультикив тож нема

01.11.2021 23:16 Ответить
Вітренко таки щось знає, у нього ж мамуля - конотопська відьма.

01.11.2021 23:25 Ответить
Он знает что после прекращения транзита газа из РФ он сядет на дно вот и разгоняет панику.

01.11.2021 23:26 Ответить
Украина "напала на росею" уже самим фактом своего существования,как независимого государства. Так что вся эта возня будет продолжаться пока засрашку не постигнет участь "совка".

01.11.2021 23:36 Ответить
твари рашистские - война в головах киевских чиновников а госдура рашистская в 2014 году одобрила оккупацию украинского Крыма и по сей день рашист спонсирует и ведет войну с Украиной

02.11.2021 00:02 Ответить
Вы прослушали репортаж ... "из жизни душевнобольных"

02.11.2021 00:05 Ответить
сам факт того, що ворог заперечує свідчить про те, що потрібно бути максимально готовим.

02.11.2021 01:04 Ответить
єто у руских головах - война и захват чужих территорий

02.11.2021 01:07 Ответить
если лапотник перестал врать и везде срать-значит он сдох...

02.11.2021 03:03 Ответить
нікого не цікавить, що там смердить кривий рот москаля!!!! Хай заткнуться!

02.11.2021 06:11 Ответить
Все верно говорит Витренко.
Транзит через Украину был тем предохранителем, который сдерживал агрессора.
Была попытка развязать войну, сбивая по ошибке МН17.
Не получилось, хотели попасть в самолет Аэрофлота, тогда был бы "железобетонный" аргумент для вторжения и "усмирения агрессора - Украины".
После запуска СП2 руки у России будут полностью развязаны в отношении Украины.
Запад никак не хочет этого понять, потому как деньги не пахнут.
История повторяется, третья мировая все ближе...

02.11.2021 08:16 Ответить
так само "бєзатвєтствєнна" брехало куйло про Крим....

02.11.2021 09:27 Ответить
Кацапские выродки! Посмотрите свое ублюдочное телевидение! Цинизму, рашистского дерьма, нет предела.

02.11.2021 10:20 Ответить
 
 