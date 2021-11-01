Власти РФ назвали слова Витренко о возможной войне после запуска "СП-2" "абсолютно безответственными"

В Совете Федерации заявили, что слова Витренко являются "абсолютно безответственными", в Госдуме РФ утверждают, что война "разворачивается только в головах киевских чиновников".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Газета".

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал слова Витренко "абсолютно безответственными".

"Никакого отношения "Северный поток-2" к Украине не имеет. Никаким образом не увеличивает шанс войны. Если Украина попытается напасть на Россию, то это станет последним решением украинской власти", - сказал он.

Читайте: "Северный поток-2" увеличит шансы на войну России и Украины, - глава "Нафтогаза" Витренко

Член СФ Ольга Ковитиди в свою очередь услышала в словах Витренко попытку шантажировать Россию.

"Шантажировать Россию - тоже плохая затея, российского газа больше не станет. Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо", - сказала Ковитиди.

Депутат Госдумы РФ, первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских считает, что российско-украинская война "разворачивается только в головах киевских чиновников".

Также читайте: "Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - США

"[Им нужно] начать что-то делать самим, работать, производить, а не бегать с протянутой рукой по разным домам и просить "помогите, помогите". Начните работать, и у вас все получится", - сказал он.

Напомним, ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, что запуск газопровода "Северный поток-2" увеличивает шансы на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.