Власти РФ назвали слова Витренко о возможной войне после запуска "СП-2" "абсолютно безответственными"
В Совете Федерации заявили, что слова Витренко являются "абсолютно безответственными", в Госдуме РФ утверждают, что война "разворачивается только в головах киевских чиновников".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Газета".
Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал слова Витренко "абсолютно безответственными".
"Никакого отношения "Северный поток-2" к Украине не имеет. Никаким образом не увеличивает шанс войны. Если Украина попытается напасть на Россию, то это станет последним решением украинской власти", - сказал он.
Член СФ Ольга Ковитиди в свою очередь услышала в словах Витренко попытку шантажировать Россию.
"Шантажировать Россию - тоже плохая затея, российского газа больше не станет. Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо", - сказала Ковитиди.
Депутат Госдумы РФ, первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских считает, что российско-украинская война "разворачивается только в головах киевских чиновников".
"[Им нужно] начать что-то делать самим, работать, производить, а не бегать с протянутой рукой по разным домам и просить "помогите, помогите". Начните работать, и у вас все получится", - сказал он.
Напомним, ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, что запуск газопровода "Северный поток-2" увеличивает шансы на полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Где тут, и что за "горячие головы"?
Что за бред про бомбёжку российского города? Про Воронеж знаю только мем - чуть что, московиты будут бомбить Воронеж...
- Почему Чечне дают денег на дороги, а нашему Воронежу нет?
- В Чечне дороги бомбили.
- Ну тогда и наши побомбите.
хотя даже гипотетическая версия --что Украина нападет на Россию очень сильно пугает власть России.. не в факте- что Украина победит- а тот момент- что начнется полный распад России- как ГОСУДАРСТВА....
Кацапи могли вести бойові дії поза зоною магістральних газопроводів , наприклад - в напрямку Одеси , не перешкoджаючи транзиту , і ніхто б їх у зриві газопостачання в Європу не звинуватив . але ж - не ризикнули .
І ще ,, може на кацапії в кремлі і сидять якісь супергеніальні статєги , але схоже війну вони ведуть як останні барани . Я це до того що - коли планують знищити противника , зазвичай роблять це зненацька , тоді коли він слабкий і нападу не чекає . А не через сім років погроз , і тоді коли армія противника зміцнилась і знаходиться у бойовій готовності .
Транзит через Украину был тем предохранителем, который сдерживал агрессора.
Была попытка развязать войну, сбивая по ошибке МН17.
Не получилось, хотели попасть в самолет Аэрофлота, тогда был бы "железобетонный" аргумент для вторжения и "усмирения агрессора - Украины".
После запуска СП2 руки у России будут полностью развязаны в отношении Украины.
Запад никак не хочет этого понять, потому как деньги не пахнут.
История повторяется, третья мировая все ближе...