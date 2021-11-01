Расследователи Conflict Intelligence Team подтвердили маневры российской техники в сторону украинской границы

Аналитики расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team зафиксировали передвижение российских войск и техники в регионы на границе с Украиной.

Об этом сообщил эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Он отметил, что есть "неприятные свидетельства", что российская военная техника двигается в район Курска, а также Воронежской и Ростовской областей. В то же время, по его словам, эти действия не столь масштабны и целенаправленны, как были весной 2021 года.

"Действительно есть довольно неприятные свидетельства в Ростовской области, на юге Воронежской области, есть сведения о том, что техника движется в направлении Курска. Притом что перемещение той же 41-й общевойсковой армии в район Ельни Смоленской области вряд ли можно считать частью таких приготовлений, тем более что он находится достаточно далеко и это перемещение фиксируется еще с сентября месяца", - отметил аналитик.

При этом, по его словам, такие движения могут объясниться усилением каких-либо местных частей и поставками новой техники.

"Мы не можем однозначно указывать, что это какие-то плановые вещи, что это не связано с давлением на Украину. Поэтому мы продолжаем мониторинг, и в ближайшие недели картина будет гораздо яснее", - добавил Михайлов.

Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.

Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины.