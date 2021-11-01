РУС
Расследователи Conflict Intelligence Team подтвердили маневры российской техники в сторону украинской границы

Расследователи Conflict Intelligence Team подтвердили маневры российской техники в сторону украинской границы

Аналитики расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team зафиксировали передвижение российских войск и техники в регионы на границе с Украиной.

Об этом сообщил эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Он отметил, что есть "неприятные свидетельства", что российская военная техника двигается в район Курска, а также Воронежской и Ростовской областей. В то же время, по его словам, эти действия не столь масштабны и целенаправленны, как были весной 2021 года.

"Действительно есть довольно неприятные свидетельства в Ростовской области, на юге Воронежской области, есть сведения о том, что техника движется в направлении Курска. Притом что перемещение той же 41-й общевойсковой армии в район Ельни Смоленской области вряд ли можно считать частью таких приготовлений, тем более что он находится достаточно далеко и это перемещение фиксируется еще с сентября месяца", - отметил аналитик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия не наращивает силы у границ Украины, - Минобороны. ВИДЕО

При этом, по его словам, такие движения могут объясниться усилением каких-либо местных частей и поставками новой техники.

"Мы не можем однозначно указывать, что это какие-то плановые вещи, что это не связано с давлением на Украину. Поэтому мы продолжаем мониторинг, и в ближайшие недели картина будет гораздо яснее", - добавил Михайлов.

Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.

Также читайте: Россия отказала суду и прокуратуре Нидерландов в опросе командира 53-й зенитной бригады по делу МН17

Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины.

Автор: 

граница (5381) расследование (3074) россия (97378)
Топ комментарии
+13
В Путина просто бабло появилось, газ дорогой, нефть дорогая... почему бы не повоевать.
01.11.2021 23:10 Ответить
01.11.2021 23:10 Ответить
+11
Скільки вже можна бідних "Слуг" лякати, бронювання чартеру не безкоштовне!!
01.11.2021 23:04 Ответить
01.11.2021 23:04 Ответить
+10
Ну давайте Зебіли, заводьте свою пісню "сідітє тіхо, а то путін нападьот" і фото Гройсмана.
01.11.2021 23:03 Ответить
01.11.2021 23:03 Ответить
Хто ж їх мокшанських свинособак ховати буде??!
01.11.2021 22:57 Ответить
01.11.2021 22:57 Ответить
а зебобики опять пуйло публично в опу поцеловали... мол пуйло пушистый, ниче не двинает к границам
01.11.2021 22:58 Ответить
01.11.2021 22:58 Ответить
Це який вже раз? Не обридло?
01.11.2021 22:58 Ответить
01.11.2021 22:58 Ответить
зауважте, при Пороху таких движняків не було !

сидів пуйло під шконкою тихесенько
01.11.2021 23:24 Ответить
01.11.2021 23:24 Ответить
Янелох підписав формулу Штанмайєра і ***** вимагає його виконувати свої обіцянки. Тому і кошмарить найвеличнішого який думає що все якось розсосеться.
01.11.2021 23:35 Ответить
01.11.2021 23:35 Ответить
так а чего тогда наш генштаб рассказывает что нет ничего такого?
01.11.2021 22:58 Ответить
01.11.2021 22:58 Ответить
Генштаб готовится, это МО рассказывает сказки.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:16 Ответить
А наші навіть нічого не знають про це.

Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.

Об этом говорится в сообщении https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-operativnogo-informuvannya/ пресс-службы Министерства , информирует . Источник:
01.11.2021 22:59 Ответить
01.11.2021 22:59 Ответить
, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.
01.11.2021 23:01 Ответить
01.11.2021 23:01 Ответить
Ну давайте Зебіли, заводьте свою пісню "сідітє тіхо, а то путін нападьот" і фото Гройсмана.
01.11.2021 23:03 Ответить
01.11.2021 23:03 Ответить
нє-нє європейці без газу сидіти не будуть заради якоїсь України, це вже видно давно
01.11.2021 23:05 Ответить
01.11.2021 23:05 Ответить
Ну так кто сумнівалися в дрезденской многоходовочке, уже булгары «трубу сломали
01.11.2021 23:14 Ответить
01.11.2021 23:14 Ответить
Скільки вже можна бідних "Слуг" лякати, бронювання чартеру не безкоштовне!!
01.11.2021 23:04 Ответить
01.11.2021 23:04 Ответить
«Батраки» Работают только когда нет противостояния в лицеавиации и помех....
01.11.2021 23:15 Ответить
01.11.2021 23:15 Ответить
а Джавелины ?

когда нет сушилки для кальсонов на бурятских танках ?
01.11.2021 23:22 Ответить
01.11.2021 23:22 Ответить
по ходу завтра рашка либо нападет, либо развалится
01.11.2021 23:05 Ответить
01.11.2021 23:05 Ответить
а против хода?
02.11.2021 00:42 Ответить
02.11.2021 00:42 Ответить
зафиксировали передвижение российских войск и техники в регионы на границе с Украиной.
===========================
Так это те две тысячи шахтеров что в Якутии в шахтах ипашили...Наверное танки откапывали.Теперь в ОРДЛО возвращаются.Не пешком же топать ?
01.11.2021 23:05 Ответить
01.11.2021 23:05 Ответить
А тем временем, Зеленский ставит "супер специалистов" (на самом деле нулячих в этих вопросах людей).

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

Также "Слуга народа" поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
01.11.2021 23:07 Ответить
01.11.2021 23:07 Ответить
В Путина просто бабло появилось, газ дорогой, нефть дорогая... почему бы не повоевать.
01.11.2021 23:10 Ответить
01.11.2021 23:10 Ответить
при таких ценах на углеводороды ни Гейропа, ни Пиндосия даже на крякнут в защиту Украины
01.11.2021 23:20 Ответить
01.11.2021 23:20 Ответить
Ох нихера ж себе "искперд"
01.11.2021 23:10 Ответить
01.11.2021 23:10 Ответить
01.11.2021 23:32 Ответить
01.11.2021 23:32 Ответить
02.11.2021 07:53 Ответить
02.11.2021 07:53 Ответить
Ну так ещё летом 2015 было понятно, что на полномасштабную войну Россия пойдёт не раньше окончания строительства и запуска СП-2. Чтобы обеспечить свою экономику баблом и иметь солидный запас ЗВР. Так было и летом 2008 года, перед войной против Грузии.
02.11.2021 01:32 Ответить
02.11.2021 01:32 Ответить
РФ давно уже стянула войска к границам Украины начиная 2014 г. и посей день стягивают дополнительную новую технику, новые базы в Брянске, Ростове, Ворониже , направление Чернигов, Сумы, Харьков...., донбасс! Танковые большие колоны и остальной металлолом РФ остановят только высокоточные ракеты и дивизионы ОТРК Гром-2(Сапсан) плюс нужно новое ПВО. Думайте Зе.
02.11.2021 01:38 Ответить
02.11.2021 01:38 Ответить
ще декілька років таких цін на газ і жижу, то продовження нападу на Україну і розширення ракової пухлини людства під назвою рашистська ********* гарантовано!!
02.11.2021 06:14 Ответить
02.11.2021 06:14 Ответить
странно как то.....( а я читаю в эти дни, что запад пишет вот как и сейчас что рос.войска с техникой движутся в сторону Украины.... а наша разведка заявляет что все подобные новости в инете в сети ФЭЙК.....(( не верьте мол...ладно боты там бы писали ...а так ..хрен его знает когда прочитанному верить? и боты и фэйки .и заявления и статьи печатают от всех кто им сообщит новость, так что я обсуждаю ту новость когда её прочитаю на разных сайтах, а не так как смотрю другие многие..лижбы что обговаривать...((
02.11.2021 07:03 Ответить
02.11.2021 07:03 Ответить
 
 