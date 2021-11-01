Расследователи Conflict Intelligence Team подтвердили маневры российской техники в сторону украинской границы
Аналитики расследовательского сообщества Conflict Intelligence Team зафиксировали передвижение российских войск и техники в регионы на границе с Украиной.
Об этом сообщил эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Он отметил, что есть "неприятные свидетельства", что российская военная техника двигается в район Курска, а также Воронежской и Ростовской областей. В то же время, по его словам, эти действия не столь масштабны и целенаправленны, как были весной 2021 года.
"Действительно есть довольно неприятные свидетельства в Ростовской области, на юге Воронежской области, есть сведения о том, что техника движется в направлении Курска. Притом что перемещение той же 41-й общевойсковой армии в район Ельни Смоленской области вряд ли можно считать частью таких приготовлений, тем более что он находится достаточно далеко и это перемещение фиксируется еще с сентября месяца", - отметил аналитик.
При этом, по его словам, такие движения могут объясниться усилением каких-либо местных частей и поставками новой техники.
"Мы не можем однозначно указывать, что это какие-то плановые вещи, что это не связано с давлением на Украину. Поэтому мы продолжаем мониторинг, и в ближайшие недели картина будет гораздо яснее", - добавил Михайлов.
Напомним, The Washington Post накануне сообщило, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной. При этом ситуацию сравнили с апрельской.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.
Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины.
Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.
Об этом говорится в сообщении https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-operativnogo-informuvannya/ пресс-службы Министерства , информирует . Источник:
Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.
Также "Слуга народа" поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.