РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 228 29

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе России и Украины, - Пентагон

США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе России и Украины, - Пентагон

США продолжают отслеживать ситуацию на границе РФ и Украины и обратят внимание на любые агрессивные действия в этом регионе.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в связи с сообщениями в СМИ о переброске РФ войск у границы с Украиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как мы говорили ранее, любые агрессивные, способствующие эскалации действия вызовут большое беспокойство у США. Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины", - сказал представитель Минобороны США на брифинге.

Кирби отметил, что США по-прежнему следят за ситуацией в этом регионе мира. Он добавил, что США продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

При этом он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Также читайте: США провели международные консультации из-за сообщений о скоплении сил РФ у границы Украины, - Белый дом

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.

Автор: 

армия РФ (20668) граница (5381) Пентагон (1499) США (27966)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Підтримую!
показать весь комментарий
02.11.2021 00:04 Ответить
+11
Пентагон беспокоится больше чем чиновники МО Украины - всё что нужно знать об зелёной власти
показать весь комментарий
02.11.2021 00:05 Ответить
+9
смешные США!!!их беспокоит!!
Наше МО и Главнокомандующего не беспокоит-значит все хорошо
А если что-виноват Порошенко
показать весь комментарий
02.11.2021 00:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** це знає і колотить понти.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:04 Ответить
Підтримую!
показать весь комментарий
02.11.2021 00:04 Ответить
Просто бандерівець.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:07 Ответить
Предлагаю «путин *****». Опросил около 60 чел. Почти все поддержали. Как Максим Максимович подходит? Или у тебя в Ольгино так не хотят
показать весь комментарий
02.11.2021 01:15 Ответить
Що ще набрешеш, москалику?
показать весь комментарий
02.11.2021 01:25 Ответить
Путлер *****! Досит? Чи ще раз?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:14 Ответить
Пентагон беспокоится больше чем чиновники МО Украины - всё что нужно знать об зелёной власти
показать весь комментарий
02.11.2021 00:05 Ответить
Наверное не просто так флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов направляется в Черное море.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:06 Ответить
На нем нет вооружения он так, просто плавучий штаб... С блекджеком... Другое дело, чем управляет этот плавучий штаб если в его подчинении может быть какая то ударно разведывательная группа... С какими нибудь дронами дальнего действия... Вот это круто
показать весь комментарий
02.11.2021 00:12 Ответить
Ударна група знаходиться в Середземці, а цей корабель її очі і вуха.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:16 Ответить
Судячи з того що знаходиться на виду, це корабель радіорозвідки.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:12 Ответить
Пентагон беспокоится ,предатели в Украине радуются и и втирают рашистские мантры
показать весь комментарий
02.11.2021 00:08 Ответить
смешные США!!!их беспокоит!!
Наше МО и Главнокомандующего не беспокоит-значит все хорошо
А если что-виноват Порошенко
показать весь комментарий
02.11.2021 00:15 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 00:27 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 00:55 Ответить
«Ой ***** ліл!» (с)
показать весь комментарий
02.11.2021 01:16 Ответить
Это шо за гиббоны?
показать весь комментарий
02.11.2021 01:17 Ответить
Вижу, кацапа метелят знатно
показать весь комментарий
02.11.2021 01:21 Ответить
А ти шо теж 73-є відсотковий богом обраний? Чи у тебе в Ольгіно вас кухар путлєра обирає??? На йу пішов посіпака у лаптях!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:10 Ответить
Это уже не в какие ворота не лезет ! зеУБЛЮДКИ ВТИРАЮТ , что «в Багдаде все спокойно» , а на границе такие полчища стоят ! Они готовыкапитулировать , чтобы остаться на второй срок ???
показать весь комментарий
02.11.2021 00:26 Ответить
Оманский осел выполняет команды бородатой бабушки. Когда уже зебилы 73% поймут что какать некуда, там тарифы и асфальт весь проход забили...
показать весь комментарий
02.11.2021 00:50 Ответить
А ты только сейчас это понял? Сочувствую….
показать весь комментарий
02.11.2021 01:16 Ответить
Ну ничо свинособака, хоть про ЗЕбанатов почитал, и то хлеб)
показать весь комментарий
02.11.2021 01:23 Ответить
А про своего ***** почитать хочешь???
показать весь комментарий
02.11.2021 10:11 Ответить
Можливо Росія завтра не нападе, але ми маємо готуватися до ескалації.

Революції та ескалації починаються не з військових акцій, а з відключення електроенергії і тд. і тп.
показать весь комментарий
02.11.2021 01:29 Ответить
москалі напали вісім років назад!
показать весь комментарий
02.11.2021 02:43 Ответить
Зимняя война для паРашки всегда была провальной, если они не усвоили уроков истории и "могут повторить", то от этого позора она может развалиться окончательно!
показать весь комментарий
02.11.2021 08:08 Ответить
Сейчас поздняя осень у шизиков и параноиков ОБОСТРЕНИЕ, а с учетом того, что паРашкой правит болной на голову царь со съехавшей крышей, который находится на смерном одре, то вполне можно ожидать чего угодно!
показать весь комментарий
02.11.2021 08:12 Ответить
 
 