США беспокоят "любые дестабилизирующие действия" на границе России и Украины, - Пентагон

США продолжают отслеживать ситуацию на границе РФ и Украины и обратят внимание на любые агрессивные действия в этом регионе.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в связи с сообщениями в СМИ о переброске РФ войск у границы с Украиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как мы говорили ранее, любые агрессивные, способствующие эскалации действия вызовут большое беспокойство у США. Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины", - сказал представитель Минобороны США на брифинге.

Кирби отметил, что США по-прежнему следят за ситуацией в этом регионе мира. Он добавил, что США продолжат консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами.

При этом он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Ранее газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.