Даже одна доза вакцины позволяет снизить риск тяжелого протекания COVID-19, - иммунолог Лапий

После первой дозы вакцинации на 1-3 день вакцина еще не защищает, но даже одна доза позволяет снизить риск тяжелого течения COVID-19.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, кандидат медицинских наук Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ.

"После первой вакцинации на 1, 2, 3 день вакцина еще не защищает, но если говорить о том, что даже одна доза позволяет снизить риск тяжелого течения COVID-19 и избежать смерти. Даже одна дозировка вакцины предупреждает госпитализацию в отделение интенсивной терапии. Две дозы лучше одной, но одна доза лучше ничего", - говорит Лапий.

По его словам, в Украине четко отмечено, что вакцинации нуждаются все, кто переболел и четко указано, что не нужно ориентироваться на уровень антител вообще.

"Никакого значения для принятия решения по вакцинации после перенесенной болезни не имеют. Нет понятия защитного уровня антител. Через 28 дней после появления симптомов можно вакцинироваться, можно и отсрочить вакцинацию после болезни до 3 месяцев, но это не значит, что нужно сидеть и ждать 3 месяца", - подчеркивает иммунолог.