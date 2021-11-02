Даже одна доза вакцины позволяет снизить риск тяжелого протекания COVID-19, - иммунолог Лапий
После первой дозы вакцинации на 1-3 день вакцина еще не защищает, но даже одна доза позволяет снизить риск тяжелого течения COVID-19.
Об этом он заявил в эфире Громадського радіо иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, кандидат медицинских наук Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ.
"После первой вакцинации на 1, 2, 3 день вакцина еще не защищает, но если говорить о том, что даже одна доза позволяет снизить риск тяжелого течения COVID-19 и избежать смерти. Даже одна дозировка вакцины предупреждает госпитализацию в отделение интенсивной терапии. Две дозы лучше одной, но одна доза лучше ничего", - говорит Лапий.
По его словам, в Украине четко отмечено, что вакцинации нуждаются все, кто переболел и четко указано, что не нужно ориентироваться на уровень антител вообще.
"Никакого значения для принятия решения по вакцинации после перенесенной болезни не имеют. Нет понятия защитного уровня антител. Через 28 дней после появления симптомов можно вакцинироваться, можно и отсрочить вакцинацию после болезни до 3 месяцев, но это не значит, что нужно сидеть и ждать 3 месяца", - подчеркивает иммунолог.
А вот СDC заявляет противоположное https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM63289&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2070%2C%20August%206%2C%202021&deliveryName=USCDC_921-DM63289
Как думаешь, кто врет?
А перед этим бриты заявляли, что у 36 процентов переболевших иммунитета от ковида вообще нет, а Израиль говорил, что и у вакцинированных и у переболевших одинанаковая вероятность заболеть. Они все дураки наверное? Наш врач-инфекционист рулит .
- я буду боротись за права антиваксів, обмежувати їхні права неконституційно!
Более 17000 Американцев умерли непосредственно от вакцинации КОВИД вакцинами , большинство смертей инсульты , сердечные приступы и образование сгустков крови . Более 800 000 получили серьезные отрицательные реакции на вакцину , из этого числа вынужденной госпитализации подверглись 83000 , 18000 пациентов получили серьезные заболевания приводящие к смертельному исходу , инвалидами стали 26000 человек . Число смертей и серьезных негативных последствий , по сообщению VAERS значительно превосходит негативные реакции на все остальные вакцины за последние 30 лет вместе взятые .
Вакцинировано более 200 миллионов человек. И если из этих 200 млн человек у нескольких десятков тысяч были побочные эффекты. то по статистике это получается у одного из тысячи.
А вообще если судить по кругу своих знакомых (хотя я и знаю, что так нельзя делать - это не отображает общей статистики), родителям и супруге, самым "мягким" является Короновак. После него у людей даже температуры не было. Ни в коем случае не реклама, я за новые технологии, но так уж получилось...
Великобритания - одной прививкой на 1 ноября привито 73%, двумя - 66% населения - заболевших 40 тысяч, умерших 40 человек
Россия - одной прививкой на 1 ноября привито 37%, двумя - 32% населения - заболевших 40 тысяч, умерших 1155 человек
Израиль - одной прививкой на 1 ноября привито 66%, двумя - 61% населения - заболевших 506, умерших 2 человека
Украина - одной прививкой на 1 ноября привито 24%, двумя - 18% населения - заболевших почти 14 тысяч, умерших 298 человек
Для мене вакцини і вакцинування це продукти науки, тобто розуму. І це стосується не тільки вакцин проти С-19. Відповідно, хто проти вакцинування та вакцин є антинауковими мракобісами, які власне мракобісся намагаються виправдати посиланнями на фальшивих авторитетів (таких переконливо описала Ю.Латиніна) та чутки і брехні, розповсюджувані такими ж мракобісами. Недарма ж головним ідеологом антивакцинування в Україні виступає така мракобісна організація, очолювана ворогом України нєким Онуфрієм, путлєрівсько-кирилогундяївська РПЦвУ. От як хочеш, можеш себе віднести до фундаменталістів науки, а можеш до мракобісів Один тільки момент! Не вважаю противну сторону ворогами. Хіба що особами з якимось спеціальним вивертом в головному мозку. І тим більше нема в мене бажання когось з них гризти. Для чого, коли вони самі себе карають.
А що? Хіба мікробіологічна ( в тому числі і вірусологія) наука колись давала 100% гарантії бодай би хоч для одної вакцини. Так і для антиковідних самими розробниками ЧЕСНО декларується надійність далеко не 100%. Головним досягненням, я так вважаю, вакцинування від С-19 є не гарантія від захворювання, а перебіг, в випадку зараження, хвороби в легкій і рідко середній формі. В нашій міській лікарні, в статистиці якої я впевнений (можу перевірити через людей, яким довіряю) з початку цього року НІ ОДИН вакцинований не потрапив до реанімації. Хіба це не досягнення?
лапий: "в Украине четко отмечено, что вакцинации нуждаются все, кто переболел и четко указано, что не нужно ориентироваться на уровень антител вообще."
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm