Даже одна доза вакцины позволяет снизить риск тяжелого протекания COVID-19, - иммунолог Лапий

После первой дозы вакцинации на 1-3 день вакцина еще не защищает, но даже одна доза позволяет снизить риск тяжелого течения COVID-19.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, кандидат медицинских наук Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ.

"После первой вакцинации на 1, 2, 3 день вакцина еще не защищает, но если говорить о том, что даже одна доза позволяет снизить риск тяжелого течения COVID-19 и избежать смерти. Даже одна дозировка вакцины предупреждает госпитализацию в отделение интенсивной терапии. Две дозы лучше одной, но одна доза лучше ничего", - говорит Лапий.

По его словам, в Украине четко отмечено, что вакцинации нуждаются все, кто переболел и четко указано, что не нужно ориентироваться на уровень антител вообще.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ

"Никакого значения для принятия решения по вакцинации после перенесенной болезни не имеют. Нет понятия защитного уровня антител. Через 28 дней после появления симптомов можно вакцинироваться, можно и отсрочить вакцинацию после болезни до 3 месяцев, но это не значит, что нужно сидеть и ждать 3 месяца", - подчеркивает иммунолог.

+14
вперед. Тільки чому мене примушують, от в чому питання. До речі довіряти телебаченню, яке 70 років від моменту його введення в експлуатацію постійно брехало, це якась хвороба.
02.11.2021 00:31 Ответить
+9
Цей дядя хоче дітей щеплювати від ковіда. Невже отара схаває і це?
02.11.2021 00:28 Ответить
+9
Чому цікаво Ви так подумали? Мої діти мають всі необхідні щеплення. Я навіть до Польщі спеціально щеплювати дещо їздив. Але файзер та модерна то не щеплення, а продукти генної інженерії. Ви бачите відмінність? Я зараз маю ковід. Згідно зданого тесту. І я, після одужання, маю собі загнати ці препарати тому, що невігласи, проплачені концернами , бажають більше заробити!? З тими "щепленнями " щось не так. В Ізраілі вже декому навязують 4 -ту дозу. Багато хто від 3-ї там відмовляється. Так їм кажуть, що вони вже не вакциновані (з двома дозами) і виганяють з роботи. Подивимось, як там буде розвиватись ситуація. Але всім, хто не має патологій і молодого віку я би порадив включити мозок, поки не пізно.
02.11.2021 01:06 Ответить
Ну если таких читать то от вакцины и зубы новые вырастают .
02.11.2021 00:39 Ответить
Не только. Автоматически зачисляют в клан Маклаудов.
02.11.2021 01:24 Ответить
Все наоборот . У переболевших лучший иммунитет и от всех вариантов , дольше держиться .
02.11.2021 01:30 Ответить
читал? да неужели? то дай пруф на эту гонь, ибо на самом деле все наоборот, здесь все по полочкам разложено врачом и научным работником https://kontrakty.ua/article/184808?fbclid=IwAR0-S3IGmpXZwQ_LLUNFRuB3lNQjNBUnxt1coIHCc-Yg27Q-65-jAjK4HIY
02.11.2021 01:59 Ответить
Да ладно? Аж целый наш врач инфекционист? Это из тех, которые ничего кроме фуфломицинов выписать не могут? Да еще и опыт на 42 пациентах? Очень серьезное исследование.
А вот СDC заявляет противоположное https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM63289&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2070%2C%20August%206%2C%202021&deliveryName=USCDC_921-DM63289

Как думаешь, кто врет?
А перед этим бриты заявляли, что у 36 процентов переболевших иммунитета от ковида вообще нет, а Израиль говорил, что и у вакцинированных и у переболевших одинанаковая вероятность заболеть. Они все дураки наверное? Наш врач-инфекционист рулит .
02.11.2021 22:38 Ответить
Все верно. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM63289&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2070%2C%20August%206%2C%202021&deliveryName=USCDC_921-DM63289 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM63289&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2070%2C%20August%206%2C%202021&deliveryName=USCDC_921-DM63289

02.11.2021 22:30 Ответить
Вчора сусідка приїхала з Ірманії. Каже що коли в аптеці щось купуєш, то дають ще і експерс-тест безкоштовно. Обіцяє дати пару штук.
02.11.2021 00:23 Ответить
Ахаха!

02.11.2021 00:23 Ответить
Гнап:
- я буду боротись за права антиваксів, обмежувати їхні права неконституційно!
24 канал:
-Гнапа звільнено
02.11.2021 00:24 Ответить
Хтось Гнапу добряче грошенят підкинув, мабуть ху#ло.
02.11.2021 00:43 Ответить
02.11.2021 02:22 Ответить
Слухами, земля полнится... Великая сила, убеждение, знаешь, если ты находишься в комнате из 5ти человек и 4 из них блюют то 5 начнет блевать непроизвольно, твой мозг работает не так, как бы тебе этого хотелось... Он реагирует на раздражители, он оценивает окружающую ситуацию... Есть такое забавное наблюдение, у студентов медиков, они когда начинают учить заболевания, то начинают их у себя обнаруживать, причем симптомы совпадают, давление, пульс, даже сыпь... Но все это игры разума... То же смое сейчас люди болеют, больницы переполнены и даже те кто был здоров, в условиях таких начинают чувствовать себя хуже...
02.11.2021 00:45 Ответить
Цей дядя хоче дітей щеплювати від ковіда. Невже отара схаває і це?
02.11.2021 00:28 Ответить
Цей дядя сказал, что даже больных онкологией детей нужно колоть если они старше 12 лет ,а по сути участник многих проектов финансируемых зарубежной фармой. Если в Германии в том году был скандал, что для правительства была особая вакцина от гриппа чем для охлоса то на нас им вообще
02.11.2021 00:49 Ответить
Вы против любых прививок?) От БЦЖ тоже запретили своих детей вакцинировать?)
02.11.2021 00:53 Ответить
Чому цікаво Ви так подумали? Мої діти мають всі необхідні щеплення. Я навіть до Польщі спеціально щеплювати дещо їздив. Але файзер та модерна то не щеплення, а продукти генної інженерії. Ви бачите відмінність? Я зараз маю ковід. Згідно зданого тесту. І я, після одужання, маю собі загнати ці препарати тому, що невігласи, проплачені концернами , бажають більше заробити!? З тими "щепленнями " щось не так. В Ізраілі вже декому навязують 4 -ту дозу. Багато хто від 3-ї там відмовляється. Так їм кажуть, що вони вже не вакциновані (з двома дозами) і виганяють з роботи. Подивимось, як там буде розвиватись ситуація. Але всім, хто не має патологій і молодого віку я би порадив включити мозок, поки не пізно.
02.11.2021 01:06 Ответить
Я просто у вас спросил, чтобы было понятно с кем имею дело) Не более) Ну если у вас претензии именно к технологии производства, то чем вас не устраивает Короновак?) У него стандартная технология, страна производства та же, что тех вакцин, что и у ваших детей)
02.11.2021 01:14 Ответить
Коронавак це китайська вакцина. Я намагаюсь уникнути від всього китайського в своєму житті. А в медицині треба обирати американські або європейські препарати. Хоча ця китайська вакцина зроблена по "старій" технології, але вона не пройшла належних випробовувань і мені особисто , після перенесеної хвороби, вакцинація ні до чого. Ковідний паспорт для пересування світом з нею не дають.
02.11.2021 01:22 Ответить
Извините, я ошибся) Я имел ввиду Астразенеку или ее индийскую копию Ковишильд
02.11.2021 01:44 Ответить
У меня лично претензии к тому, что эти вакцины, в отличии от бцж, НЕ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ЗАБОЛЕВАНИЕ. Как по мне - это нонсенс.
показать весь комментарий
02.11.2021 08:45 Ответить
И насчет технологий) Это как спор о том что лучше, Нокия 3310 или что то из современных смартфонов)))
02.11.2021 01:51 Ответить
Нокия 3310 это та которую начали снова выпустать?
02.11.2021 02:18 Ответить
Даже не знал, что выпустили новую версию) На тот момент когда была первая, то для большинства населения это был космический корабль) В смысле доступности)
02.11.2021 02:39 Ответить
уже пару лет как модно пользоваться старыми кнопочнами моделями
02.11.2021 03:12 Ответить
В моей работе я ими почти и не переставал пользоваться))) Толку от самых крутых, если мне их больше чем на месяц не хватало)))
02.11.2021 05:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I5EWo_v0358
02.11.2021 03:17 Ответить
Я сразу еще после первого вашего комента проверил и убедился что это так, а потом уже вам отвечал)))
02.11.2021 05:39 Ответить
ОТ бцж?
02.11.2021 01:52 Ответить
Ну рукожоп, ну что с меня взять))) У вас не бывает такого?)
02.11.2021 01:59 Ответить
У нього постійно таке буває, це тупий бидлобот.
02.11.2021 02:24 Ответить
Що він буде казати на допитах, цікаво.
02.11.2021 00:34 Ответить
Йой, модератор, ну що ти робиш, поки я відповіді пишу, ти видаляєш пости...
02.11.2021 00:48 Ответить
Американская система сбора информации о реакции на вакцинацию различными типами вакцин VAERS единственный начный способ оценить количество смертей и негативных реакций включая вакцину от КОВИД-19. Эта система не базируется на полотических взглядах и мнениях . Это основанная на науке система сбора статистических данных организованная правительством и Центром по контролю над заболеваниями . За все время никто в медицинском мире и системе масс медия не игнорировал данные VAERS до сегодняшнего дня . Вот данные от VAERS :
Более 17000 Американцев умерли непосредственно от вакцинации КОВИД вакцинами , большинство смертей инсульты , сердечные приступы и образование сгустков крови . Более 800 000 получили серьезные отрицательные реакции на вакцину , из этого числа вынужденной госпитализации подверглись 83000 , 18000 пациентов получили серьезные заболевания приводящие к смертельному исходу , инвалидами стали 26000 человек . Число смертей и серьезных негативных последствий , по сообщению VAERS значительно превосходит негативные реакции на все остальные вакцины за последние 30 лет вместе взятые .
02.11.2021 01:26 Ответить
Все равно не убедил) В США живет 330 миллионов человек только официально прописанных.

Вакцинировано более 200 миллионов человек. И если из этих 200 млн человек у нескольких десятков тысяч были побочные эффекты. то по статистике это получается у одного из тысячи.
02.11.2021 06:30 Ответить
Побочки всего у нескольких человек на 100000 вакцинированных. Не смертельные случаи, а именно побочки. Человек тупо лжет или манипулирует.
02.11.2021 07:25 Ответить
Врешь, как дышишь. Я уже объяснял, почему на VAERS могут ссылаться только умственно отсталые, даже разобранные СDC случаи приводил. И американец из тебя, как из говна пуля. В противном случае ты бы знал, что VAERS - это просто открытая база, куда вносят смерти и побочки, которые возникли после вакцинации (не из-за, а именно после). И эта база никак не устанавливает причину смерти, а служит для дальнейшего изучения специалистами. Туда включают и суицидников, и погибших в ДТП, и умерших от передозировки. Ага, вакцинация виновата!
02.11.2021 07:21 Ответить
02.11.2021 08:02 Ответить
Многие знакомые рассказывают о побочках после Модерны - сильные головные боли.
02.11.2021 12:33 Ответить
Не знаю. У меня на работе много людей вакцинировано Модерной, в том числе и я. На второй день после первой дозы сильно болела рука в месте укола, температура и слабость, как при начальных симптомах простуды. Друга колбасило после второй дозы. Но тоже один день. И это ничто в сравнении с состоянием после легкой формы ковида - у меня реально месяц по работе "вылетел".
А вообще если судить по кругу своих знакомых (хотя я и знаю, что так нельзя делать - это не отображает общей статистики), родителям и супруге, самым "мягким" является Короновак. После него у людей даже температуры не было. Ни в коем случае не реклама, я за новые технологии, но так уж получилось...
02.11.2021 21:58 Ответить
Разговоры про одну дозу нужны для того, чтобы аккуратно уменьшить задание "НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ УКРАИНЫ" в 2 раза. Изначально там обещалось вакцинировать 2 дозами 70% взросл. населения = 24млн. чел., т.е., сделать 48млн. прививок. Теперь будет тоже самое, но 1 дозой, т.е., хватит и 24млн.прививок. Зеленые балбесы не справятся и с этим, но разница будет уже не такой огромной...
02.11.2021 01:59 Ответить
Ты прав.
02.11.2021 06:30 Ответить
Через 28 дней после появления симптомов можно вакцинироваться, можно и отсрочить вакцинацию после болезни до 3 месяцев, но это не значит, что нужно сидеть и ждать 3 месяца", - подчеркивает иммунолог.

02.11.2021 06:05 Ответить
02.11.2021 06:11 Ответить
02.11.2021 06:12 Ответить
Об эффективности вакцинации и эффективности используемых вакцин косвенно (неизвестно соотношение заболевших вакцинированных и невакцинированных) свидетельствует такая вчерашняя статистика:
Великобритания - одной прививкой на 1 ноября привито 73%, двумя - 66% населения - заболевших 40 тысяч, умерших 40 человек
Россия - одной прививкой на 1 ноября привито 37%, двумя - 32% населения - заболевших 40 тысяч, умерших 1155 человек
Израиль - одной прививкой на 1 ноября привито 66%, двумя - 61% населения - заболевших 506, умерших 2 человека
Украина - одной прививкой на 1 ноября привито 24%, двумя - 18% населения - заболевших почти 14 тысяч, умерших 298 человек
02.11.2021 06:50 Ответить
правильно сказал.
02.11.2021 07:15 Ответить
Призвиздеканные антивакцеры имеют желание, чтоб вакцины против С-19 давали 100% гарантии, что вакцинированный не заболеет.
Для мене вакцини і вакцинування це продукти науки, тобто розуму. І це стосується не тільки вакцин проти С-19. Відповідно, хто проти вакцинування та вакцин є антинауковими мракобісами, які власне мракобісся намагаються виправдати посиланнями на фальшивих авторитетів (таких переконливо описала Ю.Латиніна) та чутки і брехні, розповсюджувані такими ж мракобісами. Недарма ж головним ідеологом антивакцинування в Україні виступає така мракобісна організація, очолювана ворогом України нєким Онуфрієм, путлєрівсько-кирилогундяївська РПЦвУ. От як хочеш, можеш себе віднести до фундаменталістів науки, а можеш до мракобісів Один тільки момент! Не вважаю противну сторону ворогами. Хіба що особами з якимось спеціальним вивертом в головному мозку. І тим більше нема в мене бажання когось з них гризти. Для чого, коли вони самі себе карають.
02.11.2021 07:55 Ответить
Ще одне.

А що? Хіба мікробіологічна ( в тому числі і вірусологія) наука колись давала 100% гарантії бодай би хоч для одної вакцини. Так і для антиковідних самими розробниками ЧЕСНО декларується надійність далеко не 100%. Головним досягненням, я так вважаю, вакцинування від С-19 є не гарантія від захворювання, а перебіг, в випадку зараження, хвороби в легкій і рідко середній формі. В нашій міській лікарні, в статистиці якої я впевнений (можу перевірити через людей, яким довіряю) з початку цього року НІ ОДИН вакцинований не потрапив до реанімації. Хіба це не досягнення?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchml.lic.org.ua%2Fcategory%2Fpro-covid-shchodenno%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ZFg-DzxncrK9IrIfRamuSA7KJXwCrN7-PxsPvHkXsbLDhLJ1h8WBDMmo&h=AT108TqgWR6gVbZAeDRLcXbCVwK-4j2zv4W9pUxbddC4WJiu8WwhvRxqiAX23pkgdYVhg_IGJh2OXkW6Q3-aXHp0rj8iWQQdND7FGErMloN_yLmr1YTQSdqpBeVDZ2xUxpo&__tn__=R]-R&c[0]=AT2oPr0nIlCQAy-y1uekN--LYAr2uBAmvx0vvzMzdUsBvj0VoLGitl_ugfxFFRmXUoIjDvdKi0DsTyyNbaspH-ofZDDTwZoJYgLu7UUTVakmcDWDqOM1B1lqKD0AasVX09hWWkYP73qvLKkpVBOL_tjUrQ https://chml.lic.org.ua/category/pro-covid-shchodenno/



02.11.2021 07:58 Ответить
А есть ли в больницах те , кто переболел? Переболеть - это на два порядка лучшая защита чем вакцинироваться.
02.11.2021 09:08 Ответить
Есть. Есть знакомые врачи, которые в 2020 умудрились весной и осенью переболеть. При этом второй раз одной женщине пришлось полежать в больничке на кислороде, а первый раз перенесла относительно легко.
02.11.2021 22:03 Ответить
проблема в тому, що файзер і модерна то не вакцини, а генетичні препарати. І їх дія на організм людини невідома.
02.11.2021 14:12 Ответить
Полностью подтверждаю, убедился на примере своей семьи...
02.11.2021 08:39 Ответить
02.11.2021 08:55 Ответить
ляшко: "многие медики переболели и им не нужно вакцинироваться."
лапий: "в Украине четко отмечено, что вакцинации нуждаются все, кто переболел и четко указано, что не нужно ориентироваться на уровень антител вообще."
02.11.2021 08:59 Ответить
В том , что желательно вакцинироваться тем , кто не болел, сомнений нет. Но переболевший человек имеет иммунитет существенно лучший чем вакцинированный. А если заставляют вакцинироваться и не болевших и переболевших, то возникают подозрения, что это не вакцинация а эвтаназия.
02.11.2021 09:05 Ответить
Про иммунитет переболевших - заблуждение. Уже есть много исследований подтверждающих обратное. У 36% переболевших количество антител недостаточное практически сразу после перенесенного заболевания. Если сказать проще, то у тех, кто переболел в легкой форме иммунитета может не быть совсем.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm
02.11.2021 22:14 Ответить
Одна доза вакцины позволяет снизить риск тяжелого протекания COVID-19 в течение полугода. В долгосрочной перспективе вакцины вероятно ослабляют иммунитет, делая человечество вакцинозависимым.
02.11.2021 09:28 Ответить
тема майже зачищена від сумнівів у правдивості слів цього "імунолога". особисто мені позиція зрозуміла.
02.11.2021 09:33 Ответить
Запам'ятайте, що захворіти після вакцини можна, але захворіти ковідомвід самої вакцини - неможливо!
02.11.2021 22:27 Ответить
