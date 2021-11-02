Переход на зеленую энергетику позволит избавиться от использования нефти и газа в качестве геополитического оружия, - Боррель

Зеленая трансформация и борьба против климатических изменений – глобальный вопрос, который не только позволит избежать катастрофических последствий для окружающей среды, но и изменит нынешние правила геополитической игры.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того чтобы бороться с климатическими изменениями, мы должны ускорить зеленую трансформацию, отойти от гидрокарбонатных источников энергии. Этот переход будет иметь также большие геополитические последствия. Годами мы видели попытки производителей нефти и газа использовать экспорт как оружие в международных отношениях", – отметил Боррель.

В качестве примера он привел ситуацию в Молдове, когда Россия предприняла попытку увязать переговоры по новому контракту о поставках газа с политическими вопросами, например, такими, как укрепление отношений между Молдовой и ЕС. Еще одним примером негативного влияния зависимости от гидрокарбонатов, по его словам, является так называемое "нефтяное проклятие", когда страны, богатые гидрокарбонатными ресурсами, часто сталкиваются с проблемами качественного управления, с нестабильностью и недиверсифицированной экономической структурой.

"Зеленый переход осуществит "пересдачу карт" и может помочь в решении некоторых из этих проблем. Вместе с этим, он также будет знать победителей и проигравших. Он может создать новые зависимости от технологий и сырьевых материалов, необходимых для возобновляемых источников и развития адаптивных технологий. Нам нужно организовать этот переход разумным путем с учетом геополитических ставок и динамики", - подчеркнул Боррель.

Димломат отметил, что по состоянию на сегодняшний день ЕС все еще слишком зависим от гидрокарбонатного топлива, поступающего извне, и текущий ценовой кризис на европейском рынке энергии является еще одним доказательством этого.

"Таким образом, рациональная составляющая зеленой трансформации в Европе связана не только с климатом. Она также – об усилении нашей стратегической автономии, о сохранении покупательной способности наших граждан и создании конкурентных преимуществ для Европы", - подчеркнул Высокий представитель ЕС.

