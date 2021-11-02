Переход на зеленую энергетику позволит избавиться от использования нефти и газа в качестве геополитического оружия, - Боррель
Зеленая трансформация и борьба против климатических изменений – глобальный вопрос, который не только позволит избежать катастрофических последствий для окружающей среды, но и изменит нынешние правила геополитической игры.
Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для того чтобы бороться с климатическими изменениями, мы должны ускорить зеленую трансформацию, отойти от гидрокарбонатных источников энергии. Этот переход будет иметь также большие геополитические последствия. Годами мы видели попытки производителей нефти и газа использовать экспорт как оружие в международных отношениях", – отметил Боррель.
В качестве примера он привел ситуацию в Молдове, когда Россия предприняла попытку увязать переговоры по новому контракту о поставках газа с политическими вопросами, например, такими, как укрепление отношений между Молдовой и ЕС. Еще одним примером негативного влияния зависимости от гидрокарбонатов, по его словам, является так называемое "нефтяное проклятие", когда страны, богатые гидрокарбонатными ресурсами, часто сталкиваются с проблемами качественного управления, с нестабильностью и недиверсифицированной экономической структурой.
"Зеленый переход осуществит "пересдачу карт" и может помочь в решении некоторых из этих проблем. Вместе с этим, он также будет знать победителей и проигравших. Он может создать новые зависимости от технологий и сырьевых материалов, необходимых для возобновляемых источников и развития адаптивных технологий. Нам нужно организовать этот переход разумным путем с учетом геополитических ставок и динамики", - подчеркнул Боррель.
Димломат отметил, что по состоянию на сегодняшний день ЕС все еще слишком зависим от гидрокарбонатного топлива, поступающего извне, и текущий ценовой кризис на европейском рынке энергии является еще одним доказательством этого.
"Таким образом, рациональная составляющая зеленой трансформации в Европе связана не только с климатом. Она также – об усилении нашей стратегической автономии, о сохранении покупательной способности наших граждан и создании конкурентных преимуществ для Европы", - подчеркнул Высокий представитель ЕС.
Вот уже эти двуличные твари...
невже євросоюз?
А после построения газопроводов в Беларуси, странах Балтии и Польше Украина становится одним из крупнейших экспортеров газа в Европе.
А Шебелинское месторождение?!
Открыто в 1947, запущено в эксплуатацию в 1956г. На момент запуска считалось крупнейшим в Европе газовым месторождением.
Всего с 1956 года по 2006 год из Шебелинки было добыто 1,087 триллиона (!) кубометров газа, 11,1 млн газового конденсата и нефти.
1975-й - год расцвета украинской газодобычи. В этом году в Украине добыто (!) 68 700 000 000 куб. мгаза, украинский газ экспортируется на московию, в Беларусь, Литву, Латвию, Польшу, Чехословакию.
Сейчас на базе "отработанных" дашавских скважин созданы подземные хранилища газа (ПХГ). Это один из главных козырей нашей газотранспортной системы, который дает возможность накапливать большое количество транзитного газа в течение теплого сезона, чтобы зимой оперативно подавать топливо потребителям в Западной Европе.
А нищие безмозглые мокши живущие в 21 веке в деревянных щитовых бараках, которые знают газ только в балонах, срущие за заваленком или в дырки общественных тубзиков + носящие воду из колодцев/колонок в коромысле думают, что ГТС (газо-транспортная система) Украины - это просто труба.
Нет, в первую очередь - это огромные подземные пустоты-хранилища. Нерукотворные пустоты. Из этих «пустот» более 40 лет качался газ для снабжения всего СССР и еще и экспортировался в страны соцлагеря. На ******** он тоже закончится.
Кстати, что там по отоплению в школах? Мы сначала на каникулы вышли на неделю раньше, чтобы городской бюджет на отоплении сэкономил. После каникул на удалёнке, и пока конца не видать.
Зелена економіка...
Зелена математика...
Зелена статистика...
Чому я дожив до цього ?!
****.........
Как гритца - Пока сонце зійде , роса, ой пардон росія, очі виїсть
Только вот вопрос политической зависимости все равно остается нерешенным - разве что зависеть европейцы будут от бедуинов а не кацапов.
п.с. индейцы в Аризоне и Неваде нашли новую золотую жилу, и это не казино. Едешь по I15 и вокруг видишь как на десятки миль вокруг уже стоят или активно строятся поля солнечных батарей. И там солнце светит 24 часа в сути 365 дней в году. Спутниковое фото старое: https://www.google.com/maps/@36.387742,-114.9078771,16253m/data=!3m1!1e3
Зворотній бік зеленої енергетики. Так, електрокари - це чудово. Але для того потрібні спеціальні магніти. А для них потрібний такий собі метал кобальт. Його поклади 70% світових прийшлися на демократичну республіку Конго. Африка, та кого вона хвилює. Товариш Борель, звичайно, піклується про всю планету, але грець з тими конголезцями, які, фактично , за харч вручну колупають ті поклади. Тобто, зелені технології - це новий витончений визиск ресурсів на користь жирних транснаціоналів. Українці, на жаль ми не далеко від тих конголезців - у нас також за безцінь висмоктують сировинні ресурси, людський потенціал тощо. І так звані зелені водні - це черговий зашморг на нашій національній економіці.