Новости
Переход на зеленую энергетику позволит избавиться от использования нефти и газа в качестве геополитического оружия, - Боррель

Переход на зеленую энергетику позволит избавиться от использования нефти и газа в качестве геополитического оружия, - Боррель

Зеленая трансформация и борьба против климатических изменений – глобальный вопрос, который не только позволит избежать катастрофических последствий для окружающей среды, но и изменит нынешние правила геополитической игры.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того чтобы бороться с климатическими изменениями, мы должны ускорить зеленую трансформацию, отойти от гидрокарбонатных источников энергии. Этот переход будет иметь также большие геополитические последствия. Годами мы видели попытки производителей нефти и газа использовать экспорт как оружие в международных отношениях", – отметил Боррель.

В качестве примера он привел ситуацию в Молдове, когда Россия предприняла попытку увязать переговоры по новому контракту о поставках газа с политическими вопросами, например, такими, как укрепление отношений между Молдовой и ЕС. Еще одним примером негативного влияния зависимости от гидрокарбонатов, по его словам, является так называемое "нефтяное проклятие", когда страны, богатые гидрокарбонатными ресурсами, часто сталкиваются с проблемами качественного управления, с нестабильностью и недиверсифицированной экономической структурой.

Также читайте: Россия использует газ как оружие против Молдовы, - Боррель

"Зеленый переход осуществит "пересдачу карт" и может помочь в решении некоторых из этих проблем. Вместе с этим, он также будет знать победителей и проигравших. Он может создать новые зависимости от технологий и сырьевых материалов, необходимых для возобновляемых источников и развития адаптивных технологий. Нам нужно организовать этот переход разумным путем с учетом геополитических ставок и динамики", - подчеркнул Боррель.

Димломат отметил, что по состоянию на сегодняшний день ЕС все еще слишком зависим от гидрокарбонатного топлива, поступающего извне, и текущий ценовой кризис на европейском рынке энергии является еще одним доказательством этого.

"Таким образом, рациональная составляющая зеленой трансформации в Европе связана не только с климатом. Она также – об усилении нашей стратегической автономии, о сохранении покупательной способности наших граждан и создании конкурентных преимуществ для Европы", - подчеркнул Высокий представитель ЕС.

Также читайте: В сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, - Боррель

альтернативная энергетика (124) Боррель Жозеп (785)
+10
Да что ты... Поэтому надо срочно закрыть все атомные электростанции...
Вот уже эти двуличные твари...
02.11.2021 01:14 Ответить
+6
Абсолютна маніпуляція. Так, наче не можна установити нормальні правила гри із постачанням викопного палива, а не загоняти ціни на них в сотні разів. Ок, зелені. Сонце та вітер. І не буде стратегічногошантажу. А пан знає,що для сонячних панелей потрібний кремній, а кремній наразі монопольно виробляє Китай,який вже підняв ціни на нього вдвічі. Обгрунтовано, бо для кремнію потрібне вугілля,як відновлювач, та багато електрики. Ви підняли ціни на вугілля та електрику - вам здорожчання кремнію. Пан знає, що для вітряків потрібні рідко земельні метали, як ніобій. І знову тут монополія у Китаю. Звичайно, ми всі розуміємо, що Китай країна миролюбна,доброзичлива, і ніколи не буде шантажувати європейців скороченням поставок таких стратегічних матеріалів. А раптом?
02.11.2021 01:24 Ответить
+5
Бред сивой кобылы. На зеленую энергетику человечество перейдет не ранее чем изобретет хранилища, позволяющие накапливать и хранить зеленую энергию продолжительное время.
02.11.2021 02:34 Ответить
Этот дед, чушь городит здесь!вы только построили новый газопровод!для чего?чтобы отказаться от газа??или это очень хорошо повлияет на зелёную энергетику?
02.11.2021 07:09 Ответить
Из всех углеводородов газ наименее вреден. Кроме того это сырьё для получение водорода.
02.11.2021 07:24 Ответить
а хто його "строил"?
невже євросоюз?
02.11.2021 08:08 Ответить
а яким боком сюди АЕС? Потрібно позбавитися від ТЕЦ, які працюють на антрацитному вугіллі, які збудовані під донецьке і луганське вугілля, також це вугілля має також російська підірація.
02.11.2021 08:17 Ответить
Они еще и нас заставят закрыть АЭС со временем, как Литву !
02.11.2021 09:53 Ответить
Та, вот надеюсь, что такое не произойдет... Лучше бы у нас как во франции, стояли себе атомные и давали чистую энергию, вместо коптящих ринатовских и. Бененых тэц
02.11.2021 09:59 Ответить
Абсолютна маніпуляція. Так, наче не можна установити нормальні правила гри із постачанням викопного палива, а не загоняти ціни на них в сотні разів. Ок, зелені. Сонце та вітер. І не буде стратегічногошантажу. А пан знає,що для сонячних панелей потрібний кремній, а кремній наразі монопольно виробляє Китай,який вже підняв ціни на нього вдвічі. Обгрунтовано, бо для кремнію потрібне вугілля,як відновлювач, та багато електрики. Ви підняли ціни на вугілля та електрику - вам здорожчання кремнію. Пан знає, що для вітряків потрібні рідко земельні метали, як ніобій. І знову тут монополія у Китаю. Звичайно, ми всі розуміємо, що Китай країна миролюбна,доброзичлива, і ніколи не буде шантажувати європейців скороченням поставок таких стратегічних матеріалів. А раптом?
02.11.2021 01:24 Ответить
А може краще пан Борель з газом Молдовы допоможе... Бо ці бла-бла-бла вже остогидли..
02.11.2021 01:29 Ответить
не Борель а Конфуций
02.11.2021 01:28 Ответить
А как в 70 х годах прошлого века жили? Нормально жили. Нужно возвращаться к истокам.
02.11.2021 01:37 Ответить
Ав прошлом веке откуда газ в СССР брался?
02.11.2021 01:44 Ответить
В 1954 году построен рекордный по длине и мощности трубопровод Дашава - Киев - Мокшква (длина - 1302 км, диаметр - 530 мм).
А после построения газопроводов в Беларуси, странах Балтии и Польше Украина становится одним из крупнейших экспортеров газа в Европе.
А Шебелинское месторождение?!
Открыто в 1947, запущено в эксплуатацию в 1956г. На момент запуска считалось крупнейшим в Европе газовым месторождением.
Всего с 1956 года по 2006 год из Шебелинки было добыто 1,087 триллиона (!) кубометров газа, 11,1 млн газового конденсата и нефти.
1975-й - год расцвета украинской газодобычи. В этом году в Украине добыто (!) 68 700 000 000 куб. мгаза, украинский газ экспортируется на московию, в Беларусь, Литву, Латвию, Польшу, Чехословакию.
Сейчас на базе "отработанных" дашавских скважин созданы подземные хранилища газа (ПХГ). Это один из главных козырей нашей газотранспортной системы, который дает возможность накапливать большое количество транзитного газа в течение теплого сезона, чтобы зимой оперативно подавать топливо потребителям в Западной Европе.
А нищие безмозглые мокши живущие в 21 веке в деревянных щитовых бараках, которые знают газ только в балонах, срущие за заваленком или в дырки общественных тубзиков + носящие воду из колодцев/колонок в коромысле думают, что ГТС (газо-транспортная система) Украины - это просто труба.
Нет, в первую очередь - это огромные подземные пустоты-хранилища. Нерукотворные пустоты. Из этих «пустот» более 40 лет качался газ для снабжения всего СССР и еще и экспортировался в страны соцлагеря. На ******** он тоже закончится.
02.11.2021 03:29 Ответить
Ото тебя бомбануло Говоришь за 50 лет из Шебелинки добыто 1 трлн.куб.м? Так Газпром за 2 года столько добывает. Газ, говоришь, закончится? Закончится, наверное, скоро (с). Но пока, с 2005 года восполнение запасов Газпрома стабильно превышает его добычу, т.е. разведывают больше, чем добывают. ПХГ, говоришь, есть. Ну есть, только зачем они будут нужны, когда газа не будет.
Кстати, что там по отоплению в школах? Мы сначала на каникулы вышли на неделю раньше, чтобы городской бюджет на отоплении сэкономил. После каникул на удалёнке, и пока конца не видать.
02.11.2021 06:43 Ответить
Допереходились что газ стоит тысячу долларов. Теперь Евросоюз пытается запретить добычу газа и нефти в Арктике. Норвежцы уже послали их на три буквы.
02.11.2021 02:12 Ответить
Что посоветуешь?
02.11.2021 02:25 Ответить
Развивать один из видов зелёной энергетики - атомную.
02.11.2021 06:45 Ответить
Бред сивой кобылы. На зеленую энергетику человечество перейдет не ранее чем изобретет хранилища, позволяющие накапливать и хранить зеленую энергию продолжительное время.
02.11.2021 02:34 Ответить
Западная цивилизация раздувшаяся на дешевом грязном топливе как стероидный боров, теперь ею брезгует. Лицемерные старые маразматики.
02.11.2021 02:57 Ответить
Зелена енергетика...
Зелена економіка...
Зелена математика...
Зелена статистика...
Чому я дожив до цього ?!
****.........
02.11.2021 02:58 Ответить
Пока перейдем...
Как гритца - Пока сонце зійде , роса, ой пардон росія, очі виїсть
02.11.2021 03:01 Ответить
A-ХА-ХА-ХА-ХА
02.11.2021 04:00 Ответить
.... избавит?!? Дудки! Отморозки были всегда... и везде!
02.11.2021 04:45 Ответить
Ну если быть немного серьезным, то наиболее обещающим в данный момент возобновляемым источником энергиии дла Европы является солнечные батареи в Сахаре. На сегодняшний день реализовано уже несколько масштабных проэктов, один из которых позволил Марокко сделать электричество бесплатным для населения.
Только вот вопрос политической зависимости все равно остается нерешенным - разве что зависеть европейцы будут от бедуинов а не кацапов.

п.с. индейцы в Аризоне и Неваде нашли новую золотую жилу, и это не казино. Едешь по I15 и вокруг видишь как на десятки миль вокруг уже стоят или активно строятся поля солнечных батарей. И там солнце светит 24 часа в сути 365 дней в году. Спутниковое фото старое: https://www.google.com/maps/@36.387742,-114.9078771,16253m/data=!3m1!1e3
02.11.2021 05:17 Ответить
А какой "бесплатности" может идти речь, мало того, что нужно вложить кучу бабла /его нужно потом еще и вернуть/, так ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ - это очень дрогие забавы /срок службы солнечных батарей и их стоимость похоронит любую "зеленую энергетику"/!
02.11.2021 07:42 Ответить
Марокканская система генерирует излишнее количество энергии, которое распределяется бесплатно. А деньги уже вложены, их не вернуть.
03.11.2021 21:00 Ответить
Ну прям, таки 24 часа в сутки... И ночь никогда там не наступает. как летом в Заполярье ?
02.11.2021 11:46 Ответить
Новый подвид политики всеобщего разоружения...
02.11.2021 06:22 Ответить
тут перешли на "зеленого" президента и пипец!!!
02.11.2021 06:24 Ответить
срочненько- в каждую семью зеленую энергетику по 10гр за квт, это старт, а дальше- повышать
02.11.2021 06:38 Ответить
Пердун с деменцией.Зачем вы тогда СП-1 и 2 разрешили проложить?
02.11.2021 07:13 Ответить
Избавит, в 2150м году
02.11.2021 07:32 Ответить
Какую ХРЕНЬ несут взрослые дяди ради красивых и "правильных" слов в ухши доверчевого ЛОХТОРАТА! Объемы потребляемых ресурсов и соответвенного энергии увеличиваются ежегодно /с ростом популяции голых обезьян/, только ТЕРМОЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА сможет как закрыть все нынешние потребности, так и дать фору на всю оставщуюся история человеческого вида!
02.11.2021 07:38 Ответить
Весь світ переходить на "зелену енергетику", а наш Найвєлічайший її знищує. Бо як ми будемо купувати російське вугілля?
02.11.2021 08:04 Ответить
Для начала, нужно снизить чрезмерное потребление и нерациональное использование!
02.11.2021 09:15 Ответить
В Україні зелених потужностей вже еквівалент восьми атомних блоків, а електроенергію збираються в рф купляти. Чому?
02.11.2021 09:43 Ответить
Зелёная в 3-4 раза дороже традиционной.
02.11.2021 10:25 Ответить
Через якісь періоди, здається через два-три роки, ціна на "зелену" енергетику зменшується і суттєво, за цей час ті, що витратили великі кошти на будівництво СЕС відіб'ють частину вкладених коштів, але станції і надалі будуть виробляти електроенергію, в які більше не потрібно буде щось вкладати. А вугілля і газ потрібно купувати кожного року і витрачати бюджетні кошти і немалі. Чи хтось буде говорити, що в цьому році газ дешевший за "зелену"енергетику? За вироблену "зелену" енергетику кошти отримують українці, а за газ і вугілля кошти отримує країна-агресор, то ж я думаю є велика різниця, а "не какая разница",
02.11.2021 11:53 Ответить
Статья в журнале "Звезда Востока" в 1989 или 90г, не помню. Прогноз на 21 век: 1- СССР распадется, в т.ч. и Россия на отдельные государства ( по России-Москва-отдельно, Питер-отд, Рязань-отд, В Сибири 2 или 3 государства) 2, К 2030 мир полностью перейдет на возобновляемые источники энергии, все страны станут независимы от нефти и газа 3, Третьей мировой войны не будет. И еще много о компах, полетах в космос, но по компам я тогда плохо разбиралась. Половина предсказания уже сбылось. Кто в больших города-поищите в библиотеках журнал за 89 или 90г. Мой взяли почитать и с концами. В 2-х номерах. Журнал обалденный. В нем печатались фантастика, детективы, история, в том числе и Айзек Азимов, которого в союзе так просто найти было невозможно
02.11.2021 09:50 Ответить
https://youtu.be/ipOeH7GW0M8

Зворотній бік зеленої енергетики. Так, електрокари - це чудово. Але для того потрібні спеціальні магніти. А для них потрібний такий собі метал кобальт. Його поклади 70% світових прийшлися на демократичну республіку Конго. Африка, та кого вона хвилює. Товариш Борель, звичайно, піклується про всю планету, але грець з тими конголезцями, які, фактично , за харч вручну колупають ті поклади. Тобто, зелені технології - це новий витончений визиск ресурсів на користь жирних транснаціоналів. Українці, на жаль ми не далеко від тих конголезців - у нас також за безцінь висмоктують сировинні ресурси, людський потенціал тощо. І так звані зелені водні - це черговий зашморг на нашій національній економіці.
02.11.2021 19:44 Ответить
 
 