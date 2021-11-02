Наемники РФ блокируют работу миссии ОБСЕ на участках разведения и границе с Россией
Представители российских оккупационных войск 30-31 октября ограничивали свободу передвижения СММ ОБСЕ на своих блокпостах вблизи участков разведения в районах Золотого и Петровского, а также на железнодорожной станции и в пункте пропуска на границе с РФ недалеко от Довжанского Луганской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
"30 октября на блокпосте примерно в 2,5 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал команде СММ в проезде на юг в направлении участка разведения в районе Петровского, сославшись на "безопасность Миссии", - говорится в отчете.
Наряду с этим, в тот же день на южной оконечности участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) член вооруженных формирований РФ (с нарукавной повязкой с надписью "СЦКК") отказал патрулю Миссии в проезде на север, сославшись на "безопасность СММ".
"В тот же день на железнодорожной станции "Красная Могила" в н.п. Вознесеновка (кол. Краснопартизанск; неподконтролен правительству, 65 км юго-восточнее Луганска) 2 члена вооруженных формирований сказали команде Миссии покинуть этот район, сославшись на отсутствие предварительного согласования" , – сообщили в СММ.
30 октября наемники РФ приказали патрулю также оставить пункт пропуска на неподконтрольном правительству Украины участке государственной границы с РФ вблизи н. п. Довжанское.
"31 октября на блокпосте у н.п. Молодежное (неподконтрольное правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде на запад в направлении н. п. Попасная (подконтролен правительству, 69 км к западу от Луганска) ), сославшись на отсутствие предварительного согласования и "приказы от командиров", - отмечается в отчете.
