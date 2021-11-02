РУС
Наемники РФ блокируют работу миссии ОБСЕ на участках разведения и границе с Россией

Наемники РФ блокируют работу миссии ОБСЕ на участках разведения и границе с Россией

Представители российских оккупационных войск 30-31 октября ограничивали свободу передвижения СММ ОБСЕ на своих блокпостах вблизи участков разведения в районах Золотого и Петровского, а также на железнодорожной станции и в пункте пропуска на границе с РФ недалеко от Довжанского Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"30 октября на блокпосте примерно в 2,5 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал команде СММ в проезде на юг в направлении участка разведения в районе Петровского, сославшись на "безопасность Миссии", - говорится в отчете.

Наряду с этим, в тот же день на южной оконечности участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) член вооруженных формирований РФ (с нарукавной повязкой с надписью "СЦКК") отказал патрулю Миссии в проезде на север, сославшись на "безопасность СММ".

"В тот же день на железнодорожной станции "Красная Могила" в н.п. Вознесеновка (кол. Краснопартизанск; неподконтролен правительству, 65 км юго-восточнее Луганска) 2 члена вооруженных формирований сказали команде Миссии покинуть этот район, сославшись на отсутствие предварительного согласования" , – сообщили в СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассказала в ОБСЕ об обнаруженном на Донбассе новейшем российском вооружении: РЛС, системы РЭБ и бронированные автомобили. ФОТОрепортаж

30 октября наемники РФ приказали патрулю также оставить пункт пропуска на неподконтрольном правительству Украины участке государственной границы с РФ вблизи н. п. Довжанское.

"31 октября на блокпосте у н.п. Молодежное (неподконтрольное правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде на запад в направлении н. п. Попасная (подконтролен правительству, 69 км к западу от Луганска) ), сославшись на отсутствие предварительного согласования и "приказы от командиров", - отмечается в отчете.

Читайте: Оккупанты пытались заблокировать членов миссии ОБСЕ возле Станицы Луганской: полтора часа "проверяли" багаж и требовали диппаспорта

Болгария разрывает с Пидароссией контракты на обслуживание МиГ-29 и ремонт авиационных ракет «воздух-воздух» для МиГ-29 из-за грубейших нарушений в ходе работ. Новые контракты будут заключены с украинским «Укринмаш»
https://www.monitor.bg/bg/a/view/*********-ministyr-prekrati-porychka-za-20-mln-lv-za-mi-g-ovete-282913 Военният министър прекрати поръчка за МиГ-29
02.11.2021 02:14 Ответить
+3
У нас новый ветеран АТО, участник боевых действий Руслан Демченко - агентура РФ, автор Харьковских угод.
Хлопцы, оказывается эта кремлевская гнида вместе с Вами принимал участие в боях, отражал атаки врага, был под пулями и под артобстрелом, находясь в Киеве в теплом и роскошном кабинете!
02.11.2021 04:28 Ответить
+3
А многие добровольцы, прошедшие страшные бои 2014 - 2015 г.г., получившие ранения, до сих пор не могут получить УБД
02.11.2021 04:36 Ответить
одни прдолжают срать-другие утираются и продолжают возмущаться,что на них постоянно срут...
02.11.2021 03:07 Ответить
Народна кацапська забава - серанути в штани і робити вигляд, що все нормально і нічого такого не сталося.
02.11.2021 03:10 Ответить
Как власть после этого может смотреть в глаза этим хлопцам-Героям?! ОНИ и прислужник кремля, грязь москвы Руслан Демченко - это плевок на могилы погибших и выживших в боях ветеранов АТО - УБД
02.11.2021 05:07 Ответить
У нас при владі мафія , тому дивуватись тому , що відбувається не приходиться😠
Гнати потрібно негайно цю сволоту із провладних кабінетів , поки не втратили краіну !
02.11.2021 07:03 Ответить
"Наколядував"!
02.11.2021 08:46 Ответить
А ОБСЄ там проводить ще якусь роботу?
Вони ж - сліпі, глухі і німі.
02.11.2021 04:30 Ответить
Отличньій кейс собран для предьявления Пуйлу на саммите в Нормандском формате. От того Кремль и увиливает от настойчивьіх приглашений в Берлин на переговорьі , понимают , что там их поимеют.
02.11.2021 06:58 Ответить
Пора б і ЗЕ виписати таку "корочку". Скільки разів в оточенні обезброєних бійців і за кордоном охорони "рискував" життям в "безпосередній" близькості на "передку", особливо в їдальні.
02.11.2021 08:51 Ответить
 
 