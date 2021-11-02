Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца. Пика заболеваемости город пока не достиг, - Кличко
Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца, однако пика заболеваемости город еще не достиг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.
"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может быть минимум в течение месяца", – сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то согласно этому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.
"На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!" – подчеркнул градоначальник.
Кличко отметил, что на сегодняшний день город справляется с очередным пиком заболеваемости.
"Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, коек с кислородом заполнено почти 80%", – сообщил Кличко.
По его словам, кислород в городе пока есть, но столичная власть заключила предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.
Вместе с тем, мэр отметил, что могут быть проблемы в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке. "Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное – чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", – подчеркнул мэр.
Также Кличко отметил, что в столичных больницах почти заполнены реанимационные отделения, но пока места еще есть.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И Кличко был отличным мэром как при Порохе, так и остался им при Зеле.
Вот почему у Зели никак не получится его сместить -киевляне не зря СНОВА выбрали Кличко, и он не подкупал старушек для этого гречкой и маслом, как Черновецкий.
он просто хорошо работает. Пусть он не идеален - но лучше его не было давненько, даже при Омеле было хуже.
и все реальные киевляне меня поддержат.
Город должен быть комфортным для всех, а не только для велосипедистов.
В открытую заявлять, что цель сделать некомфортным владение автомобилем - это расписаться в своей глупости.
Да, необходимо решать вопросы с хаотичной парковкой, но нужны альтернативы. Цены за парковку соизмеримы со средней зарплатой по стране - нужно немного взвешивать возможности жителей и свои желания. Для сравнения - в Мюнхене ночь в подземном паркинге стоит 1 евро. Парковка в своём районе и возле работы - бесплатная. Годовой абонемент на парковку (это если парковаться в "чужих" районах) - около 150 евро. И доходы там отличаются от доходов украинцев.
Не нужно идеализировать Кличко - у него куча своих недостатков. А вообще - короля делает свита. Из-за свиты и полетел Порошенко. Не стоит в окружение подбирать конченых.
Потому и ажиотаж.
Обычная вакцина создается и проходит испытания не один год а минимум 10-15 лет прежде чем пустить ее в массы!!!
Получается что сейчас мы все лабораторные крысы? Да, это так. Ведь нет никакой гарантии что будет дальше. Производители и тем более дистрибьютеры ответственности не несут за последствия. (это все написано в документах). На пике пандемии делать прививку без анализов нельзя! У нас есть диагностика? Конечно нет. Прививайся хоть на вокзале, в магазине... может уже в подворотне можно? Может в общественных туалетах начнем прививаться?
Это первое.
Второе - это то что в нашей стране никому верить нельзя. Вас могут колоть любым шмурдяком и просрочкой. Этикетка ничего не гарантирует. Ложь во благо барыгам?
Третье - Человека нельзя принуждать. Будет обратная реакция и мы это видим.
Так что это все можно назвать только одним словом - МРАКОБЕСИЕ. Вернее КОРОНОБЕСИЕ. Но никак не спасением человечества.
Обычная вакцина создается и проходит испытания не один год а минимум 10-15 лет прежде чем пустить ее в массы!!!
Получается что сейчас мы все лабораторные крысы? Да, это так. Ведь нет никакой гарантии что будет дальше. Производители и тем более дистрибьютеры ответственности не несут за последствия. (это все написано в документах). На пике пандемии делать прививку без анализов нельзя! У нас есть диагностика? Конечно нет. Прививайся хоть на вокзале, в магазине... может уже в подворотне можно? Может в общественных туалетах начнем прививаться?
Это первое.
Второе - это то что в нашей стране никому верить нельзя. Вас могут колоть любым шмурдяком и просрочкой. Этикетка ничего не гарантирует. Ложь во благо барыгам?
Третье - Человека нельзя принуждать. Будет обратная реакция и мы это видим.
Так что это все можно назвать только одним словом - МРАКОБЕСИЕ. Вернее КОРОНОБЕСИЕ. Но никак не спасением человечества.
Смотри вьюхи Ляшко конца августа, в которых он обещает обеспечить вторую дозу модерны в Киеве тем, кто умудрился получить первую.
Модерна - первая нормальная вакцина, появившаяся в Киеве в свободном доступе.
Файзер был доступен только по некоторым предприятиям.
Система работает. Не кипишуйте.
Привейтесь ХОТЬ ЧЕМ_НИБУДЬ!
В августе родиетли жены в Киеве привились Пфайзером. У нее был выбор - Пфайзер или Модерна, кололи тогда только в ВТЦ - выбрала Модерну.
Получила сертификат и как белый человек съездила в Словакию и в Австрию. Кстати в Вене в ресторане меню не принесут пока сертификат не покажешь. Официант ВСЕ ВРЕМЯ В МАСКЕ.
Может поэтому у них локдауна нет.
Але хтось таки присадив.
Живут себе спокойно.
шмурдяк им не такой.. может что в консерватории подправить?
ну ну.
Вы реально видите мир только через экран компа? Реальная жизнь несколько иная.
после первой дозы вакцины заболеют. И в Киеве статистика вместо вниз - рванет вверх.
Как в Монголии. До морковкиного заговения будем сидеть в локдауне. Дебилизм.
https://health.unian.net/country/klichko-rasskazal-skolko-prodlitsya-*******-v-kieve-novosti-kieva-11595916.html
/Он отметил, что сегодня 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни в столичных медучреждениях - вакцинированные пациенты./