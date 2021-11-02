Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца. Пика заболеваемости город пока не достиг, - Кличко

Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца, однако пика заболеваемости город еще не достиг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может быть минимум в течение месяца", – сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то согласно этому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.

"На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!" – подчеркнул градоначальник.

Кличко отметил, что на сегодняшний день город справляется с очередным пиком заболеваемости.

"Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, коек с кислородом заполнено почти 80%", – сообщил Кличко.

По его словам, кислород в городе пока есть, но столичная власть заключила предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.

Вместе с тем, мэр отметил, что могут быть проблемы в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке. "Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное – чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", – подчеркнул мэр.

Также Кличко отметил, что в столичных больницах почти заполнены реанимационные отделения, но пока места еще есть.

