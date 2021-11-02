Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца. Пика заболеваемости город пока не достиг, - Кличко

РУС
Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца, однако пика заболеваемости город еще не достиг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может быть минимум в течение месяца", – сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то согласно этому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.

"На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!" – подчеркнул градоначальник.

Кличко отметил, что на сегодняшний день город справляется с очередным пиком заболеваемости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Киеве ужесточили карантин: школы ушли на дистанционку, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом

"Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, коек с кислородом заполнено почти 80%", – сообщил Кличко.

По его словам, кислород в городе пока есть, но столичная власть заключила предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.

Вместе с тем, мэр отметил, что могут быть проблемы в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке. "Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное – чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", – подчеркнул мэр.

Также Кличко отметил, что в столичных больницах почти заполнены реанимационные отделения, но пока места еще есть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Киеве будет действовать для тех, кто не привит, - Кличко

карантин (16729) Киев (26147) Кличко Виталий (4682) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Топ комментарии
+8
Лохотрон продолжается и вместо того что-бы ремонтировать мосты и дороги, бороться с застройщиками обдолбанный пидалик заделался главврачом и счетоводом "больных. Закупив почти просроченные вакцины, путем шантажа власть пытается на нас заработать, придумав ковидные сертификации. Хороший бизнес придумали эти мрази !!!!!
02.11.2021 07:45 Ответить
+6
Камбоджа вакцинировала 86% населения, и вернулась к нормальной жизни без ограничений. К чему это? Информация стране сектантов, баптистов - ананистов седьмого ребра которие напрочь не хотят вакцинироваться.
02.11.2021 08:07 Ответить
+5
А за месяц, сколько людей двинеться голимым шмурдяком?ради того чтобы пустили в тролейбус?
02.11.2021 07:23 Ответить
Да здравствует полная жопа
02.11.2021 07:15 Ответить
Так проголосовали за клоуна - теперь ржите
02.11.2021 09:11 Ответить
Віталя один з них?
02.11.2021 09:13 Ответить
В отличии от твоих офшорных клоунов-мародеров, при Виталике начали город приводить в порядок.
02.11.2021 09:17 Ответить
ми певно у різних містах живемо...а можливо навіть у різних реальностях.
02.11.2021 09:22 Ответить
действительно. Клико выбрали мэром осенью 14 года, при Порошенко. Отличный мэр, лучший за те 22 года что я здесь живу. Чисто, жэки дрюкают, дороги поделали, велодорожки, парки даже на окраинах - все строится, чистится наконечно есть порядок.
И Кличко был отличным мэром как при Порохе, так и остался им при Зеле.
Вот почему у Зели никак не получится его сместить -киевляне не зря СНОВА выбрали Кличко, и он не подкупал старушек для этого гречкой и маслом, как Черновецкий.
он просто хорошо работает. Пусть он не идеален - но лучше его не было давненько, даже при Омеле было хуже.
и все реальные киевляне меня поддержат.
02.11.2021 09:56 Ответить
хаотична забудова і як наслідок перевантаженість інфраструктури, одночасні ремонти мостів, ремонт доріг що у задовільному стані замість ремонту доріг катастрофічного стану, незрозуміле обмеження швидкості руху, намальовані без урахування трафіку смуги для руху громадського транспорту де вони створюють лише затори, постійні перебої з водою, електроенергією і опаленням, а у деяких місцях гаряче водопостачання зникло взагалі і.т.д...а так усе норм.
02.11.2021 10:09 Ответить
Вы наверное "нереальный" киевлянин))))
02.11.2021 11:05 Ответить
Ну якщо припхатись на заробітки з якогось дипреснякового промислового міста сходу то наче і місто-сад. Але якщо усе життя тут, то екстазу не відчуваєш.
02.11.2021 12:30 Ответить
Если бы он еще не был долбо$бом, то вообще золотой был бы...
Город должен быть комфортным для всех, а не только для велосипедистов.
В открытую заявлять, что цель сделать некомфортным владение автомобилем - это расписаться в своей глупости.
Да, необходимо решать вопросы с хаотичной парковкой, но нужны альтернативы. Цены за парковку соизмеримы со средней зарплатой по стране - нужно немного взвешивать возможности жителей и свои желания. Для сравнения - в Мюнхене ночь в подземном паркинге стоит 1 евро. Парковка в своём районе и возле работы - бесплатная. Годовой абонемент на парковку (это если парковаться в "чужих" районах) - около 150 евро. И доходы там отличаются от доходов украинцев.
Не нужно идеализировать Кличко - у него куча своих недостатков. А вообще - короля делает свита. Из-за свиты и полетел Порошенко. Не стоит в окружение подбирать конченых.
02.11.2021 10:39 Ответить
Да, вроди, с барского плеча в город завезли уже файзер.
Потому и ажиотаж.
02.11.2021 07:32 Ответить
Это плохо,что завезли,значит будут колоть любителей ездить на трамвае,печально,они любыми способами добиваться уколоть человека
02.11.2021 07:48 Ответить
Камбоджа и нормальная жизнь))
02.11.2021 08:09 Ответить
жду не дождусь когда и у нас будет как в Камбодже! одно утешает что судя по всему ждать осталось не долго, слава зебилам!
02.11.2021 08:42 Ответить
Для слабоумных повторяю:
Обычная вакцина создается и проходит испытания не один год а минимум 10-15 лет прежде чем пустить ее в массы!!!
Получается что сейчас мы все лабораторные крысы? Да, это так. Ведь нет никакой гарантии что будет дальше. Производители и тем более дистрибьютеры ответственности не несут за последствия. (это все написано в документах). На пике пандемии делать прививку без анализов нельзя! У нас есть диагностика? Конечно нет. Прививайся хоть на вокзале, в магазине... может уже в подворотне можно? Может в общественных туалетах начнем прививаться?
Это первое.
Второе - это то что в нашей стране никому верить нельзя. Вас могут колоть любым шмурдяком и просрочкой. Этикетка ничего не гарантирует. Ложь во благо барыгам?
Третье - Человека нельзя принуждать. Будет обратная реакция и мы это видим.
Так что это все можно назвать только одним словом - МРАКОБЕСИЕ. Вернее КОРОНОБЕСИЕ. Но никак не спасением человечества.
02.11.2021 09:29 Ответить
чтоб ты сдох и я увидел тебя в гробу в белых тапках, если твоя пропаганда тупая убедит хотя бы 1 человека не прививаться, подонок ты и все твои предки и потомки до 7 колена.
02.11.2021 10:04 Ответить
Привился видать. Нервный Иле на зарплате
02.11.2021 10:28 Ответить
02.11.2021 10:55 Ответить
Спасибо, я уже переболел аж два раза и теперь здоров без твоей наркоты
02.11.2021 10:55 Ответить
Пфайзер есть свободно уже как несколько месяцев это не сравнить с весной когда были китайские шмурдяки все знакомые что слышу и от коллег привились пфайзером это я за Киев говорю) и в поликлиниках и в шопинг центрах где колят и уже вносят в общую базу и через несколько часов есть в Дии первая доза уже дает право ездить везде и вчера на выбор был и пфайзер и коронавак и модерна в ошен плаза правда постоять прийдетьсяhttps://imgclf.112ua.tv/original/2021/11/01/467230.png?timestamp=1635763508
02.11.2021 07:57 Ответить
Так, хватит заливать!
Смотри вьюхи Ляшко конца августа, в которых он обещает обеспечить вторую дозу модерны в Киеве тем, кто умудрился получить первую.
Модерна - первая нормальная вакцина, появившаяся в Киеве в свободном доступе.
Файзер был доступен только по некоторым предприятиям.
02.11.2021 08:36 Ответить
Не неси херню. У меня масса знакомых прививались именно пфайзером в августе в центрах вакцинации.
02.11.2021 09:07 Ответить
у меня жена вакцинировалась Модерно, пошли слухи что Модерна заканчивается - кроме тех у кого первая Модерна. Жене спокойно вкололи вторую, хотя первую уже колоть новым перестали.
Система работает. Не кипишуйте.
Привейтесь ХОТЬ ЧЕМ_НИБУДЬ!
02.11.2021 10:00 Ответить
Пфайзером вакцинировал сестру в августе. В сентябре (в начале) в глухом селе у родителей можно было привить Пфайзером. Только соберите 6 человек - приедет бригада.
В августе родиетли жены в Киеве привились Пфайзером. У нее был выбор - Пфайзер или Модерна, кололи тогда только в ВТЦ - выбрала Модерну.
Получила сертификат и как белый человек съездила в Словакию и в Австрию. Кстати в Вене в ресторане меню не принесут пока сертификат не покажешь. Официант ВСЕ ВРЕМЯ В МАСКЕ.
Может поэтому у них локдауна нет.
02.11.2021 10:03 Ответить
это мне напомнило времена когда я был студентом, это было ещё при совке, в группе у нас был наркоша он тоже знал ацетон какого производителя был чище но не всегда мог найти его правда тогда его ни кто не вынуждал ширятся
02.11.2021 09:00 Ответить
...ни кто не вынуждал ширятся...

Але хтось таки присадив.
02.11.2021 10:02 Ответить
мир не без добрых людей!
02.11.2021 10:36 Ответить
вообще-то в Китае всех вакцинировали короноваком, который тут называют "шмурдяк", и карантина у них НЕТ.
Живут себе спокойно.
шмурдяк им не такой.. может что в консерватории подправить?
02.11.2021 09:57 Ответить
Сейчас проезд в Киевском метро в час пик просто ляпота - мало народа и нет ********* без масок. Я бы локдаун в Киеве держал бы до нового года
02.11.2021 08:45 Ответить
Обломали веталин бизнес по торговле левыми пропусками.
02.11.2021 08:52 Ответить
Что ты несешь? Какой пропуск? Ты что бухаешь или нюхаешь с самого утра?!
02.11.2021 09:15 Ответить
В ТРЦ также пусто хоть шаром покати, а покупатели вакцинированные ради допуска в трамвай много выручки не принесут. Под угрозой срыва новогодних продаж Виталика заставят снять этот локдаун. Перепишут статистику, обьявят о победе над этой ОРВИ и пипл схавает.
02.11.2021 08:59 Ответить
Не новогодние продажи , а выступление квартала 95 заставит снять все ограничения по всей стране.
02.11.2021 09:22 Ответить
и перестанут принимать больных в больницы?
ну ну.
Вы реально видите мир только через экран компа? Реальная жизнь несколько иная.
02.11.2021 09:58 Ответить
Я вижу мир непосредственно. А через экран компа я этот мир показываю таким, как вы. Ловите, кстати, информацию: Епицентр, Леруа-Мерлен не пускают даже в отдельностоящие, как следствие людей чуть больше 0. Рынки: Обойный, Столичный - заходи-торгуй, делают прибыль пока такая пора горячая ) Мелкие строительные магазинчики тоже в профите, так как там без особой бюрократии.
03.11.2021 14:59 Ответить
так может лучше газовые камеры!? хотя нет это затратней, чай не германия, у нас свои методы лишить права передвигаться и заград отряды, товарищь сралин наш большой учитель! кстати можешь сдрыснуть в Донецк, там уже семь лет ляпота - мало народа и долпоепы без масок на подвале
02.11.2021 09:27 Ответить
Счас в этих очередях на вакцинацию все перезаражаются и, ослабленные
после первой дозы вакцины заболеют. И в Киеве статистика вместо вниз - рванет вверх.
Как в Монголии. До морковкиного заговения будем сидеть в локдауне. Дебилизм.
02.11.2021 08:58 Ответить
Пока мы видим, как долпоепы, которым впадло было сходить вакцинироваться летом, дохнут тысячами в день
02.11.2021 09:10 Ответить
Может и дохнут, но меньше их не становится. Что позволяет сделать определенные выводы.
02.11.2021 09:52 Ответить
что их больше чем мы думали.
02.11.2021 09:59 Ответить
Скорее то, что нарил не хочет прививаться невзирая на. Ни на что невзирая. Что в свою очередь позволяет сделать вывод о не самом удачном проведении вакцинации как мероприятия в целом.
02.11.2021 10:08 Ответить
Хто це - ми?
02.11.2021 10:09 Ответить
Цензор, а почему УНИАН пишет одно важное замечание, а вы - нет?

https://health.unian.net/country/klichko-rasskazal-skolko-prodlitsya-*******-v-kieve-novosti-kieva-11595916.html
02.11.2021 10:40 Ответить
Также Кличко отметил, что в столичных больницах почти заполнены реанимационные отделения, но пока места еще есть. Источник:
02.11.2021 11:00 Ответить
Даже УНИАН опечатки допускает. По Фрейду)))

/Он отметил, что сегодня 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни в столичных медучреждениях - вакцинированные пациенты./
02.11.2021 12:23 Ответить
 
 