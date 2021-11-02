РУС
Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрелов войск РФ. За сутки враг 11 раз открывал огонь на Донбассе, с полуночи - 1, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции украинских защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарска и Водяного, что на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Около Авдеевки наемники РФ вели огонь из минометов калибра 82 мм.

"На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность", - сообщили в штабе.

США провели международные консультации из-за сообщений о скоплении сил РФ у границы Украины, - Белый дом

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

"По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

+18
Да ладно Байрактары. Где элементарные минометы 80 мм и 60 мм которые Минском разрешены
02.11.2021 08:20 Ответить
+17
При Пороху був Мінськ і була відповідь з усіх видів озброєння та звільнялися території. Але прийшло ЦЕ.
02.11.2021 08:38 Ответить
+17
Царство Небесне Герою...

02.11.2021 09:08 Ответить
А где же Байрактары?
02.11.2021 07:30 Ответить
Это показуха, будут стоять и ржаветь
02.11.2021 08:34 Ответить
Одиночный удар петардой с Байрактара (или чего-то там) видимо никак не повлиял на ситуацию.
02.11.2021 07:44 Ответить
Не скажи, воні з-за парєбрвка було на цілий дивізіон.
02.11.2021 08:21 Ответить
Повлиял . Все определённо поняли , что это одиночная , спонтанная акция и больше такого не повторится .
02.11.2021 08:34 Ответить
Да ладно Байрактары. Где элементарные минометы 80 мм и 60 мм которые Минском разрешены
02.11.2021 08:20 Ответить
При Пороху був Мінськ і була відповідь з усіх видів озброєння та звільнялися території. Але прийшло ЦЕ.
02.11.2021 08:38 Ответить
Гібридна війна з українськими військовими.

«Як головнокомандувач ЗСУ кажу: нема заборони стріляти у відповідь», - Валерій Залужний. Разом з тим, режиму "зебільної тиші" верховного головнокомандувача ніхто не відміняв.
02.11.2021 09:52 Ответить
Сейчас разрешили стрелять в ответ без доклада. Доклад по факту.
02.11.2021 11:05 Ответить
Царство Небесне Герою...

02.11.2021 09:08 Ответить
вечная память герою
02.11.2021 09:14 Ответить
Украинская армия уже на коленях, теперь за энергетику взялись, пенсионеров задабривают - последующий взрыв инфляции все сожрет, все идет к сдаче страны Путину, как и было задумано!
02.11.2021 09:26 Ответить
02.11.2021 09:44 Ответить
Знову біль та горе 😪😪😪
Світла пам'ять Герою !!
02.11.2021 10:32 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
02.11.2021 14:16 Ответить
 
 