Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрелов войск РФ. За сутки враг 11 раз открывал огонь на Донбассе, с полуночи - 1, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Новолуганского враг восемь раз обстреливал позиции украинских защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Недалеко от Светлодарска и Водяного, что на Приазовье российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Около Авдеевки наемники РФ вели огонь из минометов калибра 82 мм.

"На вооруженные провокации украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США провели международные консультации из-за сообщений о скоплении сил РФ у границы Украины, - Белый дом

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

"По нашим позициям в направлении Павлополя противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.