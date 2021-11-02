Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной. ФОТО
Обнародованы спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующие снимки обнародовало издание Politico.
"Новые фотографии, сделанные спутником в понедельник (1 ноября, - Ред.), подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной", - говорится в сообщении
В статье издания отмечается, что кадры были сделаны в районе российского города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Беларусью. На фото - скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными.
А недалеко от северной границы Украины была перемещена техника 4-й танковой дивизии России - танки Т-80У и САУ. В этом районе, вокруг Брянска и Курска, замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.
Politico пишет, что российские военные, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".
Напомним, на днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.
Позже в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", — говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительного перемещения российских войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.
Фото: Politico
Ну раз до озабоченности дело не дошло, то все ок.
СССР: Освобождение Киева 1943.
Скажіть , вони заспокоюють людей щоб тихо здати Україну ? Шо це?
даже перед ПМВ - этот принцик(писало что на охоте за раз убивал сотни зверей) метался по всему Сараево, и ВНЕЗАПНО выехал после посещения госпиталя.... прямо перед кафе где тока шо отобедал террорист, уже думавший сдаваться или убегать куда подальше..
кстати Илон Маск высрал шо 1 к миллиарду шо наш мир не искуственный. Он то знает, даже получше чем Путин, даже чем Аллах))
К концу 16 ноября вся территория Крыма была оккупирована.
- они утверждают что никакой концентрации нет
Ну а The Washington Post - ОК?
По прямой до границы Беларуси от окраин Киева всего 80 км. . А на р. Ирпень кажуть есть укрепления это примерно 30 км от Киева, ВСУ до них просто не успеют доехать.
Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.
Об этом говорится в сообщении https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-operativnogo-informuvannya/ пресс-службы Министерства , информирует . Источник:
наше МО и руководитель и.о. Главнокомандующего г Ермак подтерждает-нет никого!
Трудно доверять снимкам без координат.
На дворе глубокая осень, а картинки никак не говорят об этом.
Не сомневаюсь, что Россия готовится к войне с Украиной, но все же надо объективно подходить к информации любого рода.