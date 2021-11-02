РУС
Новости Агрессия России против Украины
28 869 89

Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной. ФОТО

Обнародованы спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующие снимки обнародовало издание Politico.

"Новые фотографии, сделанные спутником в понедельник (1 ноября, - Ред.), подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной", - говорится в сообщении

В статье издания отмечается, что кадры были сделаны в районе российского города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Беларусью. На фото - скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными.

А недалеко от северной границы Украины была перемещена техника 4-й танковой дивизии России - танки Т-80У и САУ. В этом районе, вокруг Брянска и Курска, замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной 01

Politico пишет, что российские военные, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Данные о стягивании российских войск к границе – информационные провокации", – замминистра обороны Маляр. ВИДЕО

Напомним, на днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной 02

Позже в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", — говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительного перемещения российских войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной 03

Фото: Politico

армия РФ (20679) граница (5381) СМИ (3858)
Топ комментарии
+42
перешлите кто ни будь эти фото в украинский Ген.штаб и Министерство обороны
- они утверждают что никакой концентрации нет
02.11.2021 08:45 Ответить
+23
Они и с этими фото будут утверждать, что все норм и братушки их не обидят.
02.11.2021 08:49 Ответить
+21
Немцы: Орел-Смоленск-Москва 1941.

СССР: Освобождение Киева 1943.
02.11.2021 08:47 Ответить
чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих. Источник: \\\\\\\\\\

Ну раз до озабоченности дело не дошло, то все ок.
02.11.2021 08:42 Ответить
Данные о стягивании российских войск к границе - информационные провокации", - замминистра обороны Маляр Источник:
02.11.2021 08:46 Ответить
02.11.2021 10:22 Ответить
Напомните мне, за две мировые войны хоть одно наступление поздней осенью в степи было ? И я не помню, понты всё это.
02.11.2021 08:44 Ответить
02.11.2021 08:47 Ответить
Это так навскидку. Гугл тебе гораздо больше осенних наступлений выдаст.
02.11.2021 08:50 Ответить
Ты еще про пунические войны прокудахтай, эксперД.
02.11.2021 08:47 Ответить
Не плять, зрада, все пропало и так 7-й год. Как же шь пра великого окурка и иго армию забыли, надо напомнить и зраду разогнать, из-за таких и дорожают памперсы в аптеках.
02.11.2021 08:53 Ответить
Ну тебе-то похер, ты восьмой год жуешь сопли на диване.
02.11.2021 09:57 Ответить
Ну мне не похер, я армии за 4 года моторов отремонтировал больше чем на 80000 гривен за свой счет, как то так. Зрадобилам похер, у вас 4 года Порошенко зраду нес, теперь Зеленский его сменил, потом кто следующий будет, тоже зрада, это клиника.
02.11.2021 11:03 Ответить
Тобто йде спокійна політична перетусня зевиродків (чи зезрадників) з написанням міністром оборони заяви про звільнення , а в цей час тусят рашисти з військами й замісник списаного Таран запевняє, шо ніякі рашисти не тусять з військами на кордоні...

Скажіть , вони заспокоюють людей щоб тихо здати Україну ? Шо це?
02.11.2021 08:50 Ответить
Вони вже її здали давно,а хто НАРІД питатиме- підуть причепом
02.11.2021 09:11 Ответить
Є два типи кампаній - літня та зимова, тобто коли багнюка висохне і коли багнюка замерзне. Так, навскидку, битва за Москву, осінь-зима 1941-1942 року.
02.11.2021 08:52 Ответить
У "непбЯдимай м лЯгендарнай" тоді виходу не було, союзники перли на її спині, тут або тікати скоріше, аніж союзники наступають, або огризатися. Вибрали друге, бо не встигали за собою мости підривати..
02.11.2021 09:18 Ответить
я вот думаю что "все расписано", ибо столько нелогичностей в начале войны и так дальше, что по теории вероятности этого не могло быть никогда.
даже перед ПМВ - этот принцик(писало что на охоте за раз убивал сотни зверей) метался по всему Сараево, и ВНЕЗАПНО выехал после посещения госпиталя.... прямо перед кафе где тока шо отобедал террорист, уже думавший сдаваться или убегать куда подальше..
кстати Илон Маск высрал шо 1 к миллиарду шо наш мир не искуственный. Он то знает, даже получше чем Путин, даже чем Аллах))
02.11.2021 09:48 Ответить
зараз осінь, сухо...дощів давно не було, річки обміліли а деякі щезли від меліорації...незабаром, на михайла вдарятимуть морози, ще до снігу
02.11.2021 09:34 Ответить
А при чем тут поздняя осень? Она у тебя до весны продлиться, что ли? Монголы всегда предпочитали воевать зимой, когда промерзнет земля, нет распутицы, зеленки и реки покрываются льдом.
02.11.2021 10:52 Ответить
В ночь на 1 ноября немецкие войска заняли Симферополь
К концу 16 ноября вся территория Крыма была оккупирована.
02.11.2021 15:55 Ответить
Утерянные победы. Воспоминания фельдмаршала | Автор книги - Эрих фон Манштейн. Почитайте что пишет первоисточник, сколько времени он брал Крым.
02.11.2021 16:09 Ответить
Важно не сколько, а как . Почитай историю керченской оборонительной операции. И ты же утверждал что осенних наступлений не бывает
02.11.2021 16:30 Ответить
И мой дед два раза попал там в плен.
02.11.2021 18:00 Ответить
А де пан бачив степ від Смоленська до кордону з Україною. От і я не бачив.
02.11.2021 17:52 Ответить
02.11.2021 08:45 Ответить
Они и с этими фото будут утверждать, что все норм и братушки их не обидят.
02.11.2021 08:49 Ответить
конечно будут, ведь на фото какие-то машинки. Маленькие машинки.
02.11.2021 08:57 Ответить
а что на фото...на фото пятиминутные спички при хорошей обороне. без поддержки - это мясорубки готовые гробики
02.11.2021 10:01 Ответить
поджигать их будешь сидя на диване, умник?
02.11.2021 10:17 Ответить
А чого не має питання до Politico? Інформація перевірена? Здається - ні! Цей ресурс у когось викликає довіру?
02.11.2021 09:49 Ответить
Напомним, на днях издание
Ну а The Washington Post - ОК?
02.11.2021 15:53 Ответить
В каждом раойне Киева надо свой батальон создавать , а в больших по нескольку. Батальон Троещина -1 , Троещина -3, батальон Оболонь- 2, полк Подол, батальон Сырец и т.д.
По прямой до границы Беларуси от окраин Киева всего 80 км. . А на р. Ирпень кажуть есть укрепления это примерно 30 км от Киева, ВСУ до них просто не успеют доехать.
02.11.2021 08:47 Ответить
укрепления - это доты 30 х годов ? они даже не в сторону врага развернуты,
02.11.2021 09:37 Ответить
печерский взвод...больше не соберутся
02.11.2021 09:43 Ответить
участки возможного прорыва на севере нужно тотально минировать
02.11.2021 10:05 Ответить
вы все врете, это фотомонтаж.. на днях минобороны Украины заявили, что нет никакого наращивания ... и чет я боьше верю этим снимкам чем минобороне https://censor.net/ru/news/3297019/rossiya_ne_naraschivaet_sily_u_granits_ukrainy_minoborony_video
02.11.2021 08:48 Ответить
Это называется запугиванием Запада..Украину не запугать.Нам дело делать!Для каждого кремлевского солдата , ступившего на украинскую землю ,этот день должен быть последним.Бери шинель ,и тикай домой,Емеля!
02.11.2021 08:49 Ответить
Яку шинель? Ноги в руки і на обрубках додому греби... Тільки так загарбник має втікти.
02.11.2021 08:53 Ответить
Какое дело делать? Первое дело которое делают умные люди ,укрепляют свою армию,а потом уже все остальное.
02.11.2021 09:00 Ответить
ваши буряты Иван - хорошо доходят в танках...\до хрустящей корочки...!\
02.11.2021 10:41 Ответить
и как на этом фоне выглядит заявление зеленого мо? это при том что ещё американцев кольнули мол они брешут
02.11.2021 08:50 Ответить
Они не брешут, у них просто с географией плохо. Псаки видимо опять подключилась, где Смоленская обл и где граница Украины)
02.11.2021 19:46 Ответить
У нас авиабомб для Байрактаров хватит?
02.11.2021 08:54 Ответить
Непочатий край для роботи "Байрактарів!"
02.11.2021 08:55 Ответить
для украинских Байрактаров!
02.11.2021 10:02 Ответить
Украинская разведка , кроме спутниковьіх фото , имеет и другие источники информации , поєтому , без паники ! Но новое предупреждение от США и НАТО в адрес РФ-ии не помешает. Имхо
02.11.2021 08:58 Ответить
Конечно от дермака и демченко.Им фсб шифровки высылает.
02.11.2021 09:02 Ответить
Интересно, а политико знает что росияны уже напали и оккупировали часть территорий больше 7 лет назад? Или как у нас ни как не сообразят что случилось с Крымом и частью Донбасса.
02.11.2021 08:58 Ответить
І в цей час відбувається заміна міністра оборони. Нагадує часи Януковича.
02.11.2021 08:59 Ответить
А еще транзит газа в 2 раза меньше законтрактованного, а платят как за полный обьем? К чему бы это!
02.11.2021 09:10 Ответить
к многомиллиардному штрафу от европейских антимонопольных органов
02.11.2021 09:15 Ответить
Амеры со спутников видят, а наши у себя под носом ничё не замечают. Меня терзают смутные сомненья, что Украину пытаются сдать по тихому. И чтоб никто не догадался
02.11.2021 09:18 Ответить
И кому верить?
Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.

Об этом говорится в сообщении https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-operativnogo-informuvannya/ пресс-службы Министерства , информирует . Источник:
02.11.2021 09:19 Ответить
Верь своим глазам. Открой карту и посмотри где Смоленская область и где граница Украины.
02.11.2021 12:07 Ответить
"Політіко" ще та помийка. Чули вже від них багато чухні.
02.11.2021 09:32 Ответить
Вообще-то первой Вашингтон пост написала. Да и Госдеп из-за ничего консультации бы не проводил.
02.11.2021 10:09 Ответить
МО заявило,що нової переброски військ немає. а та,яка на фото ,стоіть там ще з літа.і взагалі то в рашці за публічну фіксації військової техніки реально посадили з 2014 року сотні людей.а тут так багато раптом викладок,і нікого не садять.все понти,аби без бою Україна капітулювала.
02.11.2021 09:34 Ответить
Это фейк, уже доказано что снимок сделан в Смоленской области а это явно не граница с Украиной.
02.11.2021 09:38 Ответить
Хай уряд купить окуляри для української зеленої розвідки. Я уявляю, як вони планують зустрічати ворога і які там специ. "Козирь" напрацював на хероя парашії. Бізнесу Косоворотки нічого на московії не загрожує.
02.11.2021 09:39 Ответить
Я не вірю Маляру. Не вірю , що знімки могли бути з других районів.
02.11.2021 09:50 Ответить
Один украинский Байрактар за один вылет сколько целей может поразить?
02.11.2021 09:59 Ответить
Иди бульбофюрера в зад целовать, а то он тебя в угол поставит.
02.11.2021 10:10 Ответить
это натуральная свиноцабака...
02.11.2021 10:44 Ответить
Якщо це дійсно 4 такова дивізія (Кантемирівська), то вона має постійну дислокацію під Москвою, бо це парадна дивізія СРСР та Росії. Чого вона стоїть в Єльні? Парадів в Москві більше не буде? Або тому що це пряма дорога Гомель -Чернігів-Київ?
02.11.2021 10:17 Ответить
до укр границы километров 400. Ниочём.
02.11.2021 10:25 Ответить
дявизия дас путлер рейх ватная голова..на приемку едут металла
02.11.2021 10:29 Ответить
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
02.11.2021 10:52 Ответить
враховуючи кількість москальських кротів, крис і гнид в мін. оборони, зовсім не дивно, що вони там нічого не бачать.
02.11.2021 12:26 Ответить
Но ПИСЬков сказал..
наше МО и руководитель и.о. Главнокомандующего г Ермак подтерждает-нет никого!
02.11.2021 12:33 Ответить
""Новые фотографии, сделанные спутником в понедельник (1 ноября, - Ред.), Источник: "
Трудно доверять снимкам без координат.
На дворе глубокая осень, а картинки никак не говорят об этом.
Не сомневаюсь, что Россия готовится к войне с Украиной, но все же надо объективно подходить к информации любого рода.
02.11.2021 12:46 Ответить
Отлична мишень для В-52. Совпадение? Не думаю.
02.11.2021 17:21 Ответить
Лучше перебдеть, чем недобдеть.
02.11.2021 17:21 Ответить
Много лет, как по расписанию, раз пять в год сообщают о скоплении и готовящемся нападении. Народ мог бы уже и привыкнуть.
02.11.2021 17:28 Ответить
А наша разведка отрицает сей факт. Ну понятно, готовятся по тихому сдать Украину ботоксной свинособаке...
02.11.2021 17:33 Ответить
Так уже министра обороны для этого заменили на своего и министра по оккупированным территориям.
02.11.2021 19:20 Ответить
POLITIKO считается пророссийским изданием
02.11.2021 22:06 Ответить
Четверть машин уже в зимний камуфляж известкой покрасили... К чему бы это?
02.11.2021 23:30 Ответить
Ворог - Національна поліція України, інші - потенційні загарбники України
03.11.2021 06:37 Ответить
 
 