Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной. ФОТО

Обнародованы спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующие снимки обнародовало издание Politico.

"Новые фотографии, сделанные спутником в понедельник (1 ноября, - Ред.), подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной", - говорится в сообщении

В статье издания отмечается, что кадры были сделаны в районе российского города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Беларусью. На фото - скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными.

А недалеко от северной границы Украины была перемещена техника 4-й танковой дивизии России - танки Т-80У и САУ. В этом районе, вокруг Брянска и Курска, замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Politico пишет, что российские военные, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию, начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".

Напомним, на днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Позже в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", — говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительного перемещения российских войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.





