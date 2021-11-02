РУС
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 19 455 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 01 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02 зафиксированы 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 263, медработников – 339);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02273 307 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02 госпитализированы – 3 188 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02 летальных случаев – 700;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02 выздоровели – 12 639 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца. Пика заболеваемости город пока не достиг, - Кличко

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02 заболели – 2 955 693 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02 выздоровели – 2 454 737 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02 летальных случаев – 68 727;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестирований – 14 512 577.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 17 968 ​​898 прививок.

93,5% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

+25
В чому вона тобі винна, придурку? Так тобі на Г+Г сказали?
02.11.2021 08:21 Ответить
+19
А он воно що, то Супрун розвалила? Мдя, а дійсно медицині капут, особливо психіатрії... До речі, дебіле, масові звільнення і від`їзд лікарів припадають на період з квітня 19-го. Супрун винна? Чи може до неї в нас медицина була найкраща в світі, а вона її знищила? Ідіоте, вона пробувала врятувати її, але ж нарід вирішив приколотись. І що, вже не весело, не по-приколу? Ну то жери тепер то зелене гімно, хоч, скотино, вдавись.
02.11.2021 08:59 Ответить
+15
Без полного перекрытия границ с паРашкой и оккупированых терриротий от этой заразы так просто не избавится!
02.11.2021 08:15 Ответить
так бо просто то же "боже" "берегло" Украину в 32-33-х, мать его за ногу!!
в каждой хате куча раскрашенных досок во славу "боже", и что? - Помогло? Уберегло?
так шо твои слова просто для тех кто хотя бы чуть-чуть умеет думать - реальное кощунство.
Береги тя Сталин, мой дорогой Анонимус.
02.11.2021 09:51 Ответить
У вашому пипадку це "клинический случай" , похмеліться, може попустить, якщо не задавить.
02.11.2021 10:04 Ответить
Вчора 298, сьогодні 700..., завтра 1400??
02.11.2021 09:28 Ответить
нет, завтра тоже около того, снижение идёт всегда на два выходных дня, на будние всегда повышение, за два года не заметили?
02.11.2021 10:24 Ответить
Главное,что бы избиратели зеленского не прививались. Может меньше идиотов будет на избирательных участках.
02.11.2021 09:59 Ответить
Антиваксеры, это основной лохторат зеленского. (дебилы одним словом)
02.11.2021 10:15 Ответить
Після кілометрових черг на вакцинацію, та штовханини за "сертифікатом" бо в транспорт не пустять, цілком логічно що буде новий сплеск захворювань, в тих що вакциновані першою дозою та не встигли виробити імунітет ( мін 2 тижні), ніжто ж не обстежувався перед вакцинацією, яку відкладали "до послєднєго". Пока жарений пітух в жопу не клюне - не перехрестяться. Отож на жаль декому така вакцинація, як "мертвому припарка." Як розумні люди влітку спокійно та без черг - не хотіли вакцінуватись, тепер як "олені" давлять один- одного, і до бійок дійшло. Дикуни. Вакцинувались я й мої рідні уся сім'я, ніхто ніколи не хворів, сподіваюсь що не захворіємо і надалі. Якось перспектива лежати зі шлангами в роті не "збуджує". Але обмеження потрібні, сподіваюсь "олені" не будуть так массово хворіти та мутувати Корону. Потихеньку пройдемо. Питання лише - якою ціною, й скільки життів "оленів" буде на превеликий жаль втрачено... Сумно.
02.11.2021 11:29 Ответить
Учитывая то, что в этих очередях есть и сердечники, которым после дозы нужен врачебный контроль, а не сидение несколько часов на вокзале, то не удивителен всплеск смертности. Ковид все спишет. Больше смертей, больше ковидных денег.
02.11.2021 11:44 Ответить
В Украине 66% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и эти люди находятся в очень большой групе риска,короновирус косит именно их, а вы твари ширяете всех подряд.
02.11.2021 11:40 Ответить
В пресі пишуть, що згідно статистики, найбільша кількість антиваксерів спостерігається серед гімновозів, бояться що їх будуть чіпувати і за допомогою чіпів світова закуліса почне управляти гімновозками.
02.11.2021 13:46 Ответить
Сон разума,как всегда,родил чудовищ.Через примерно 220 лет после начала применения вакцин и многих миллионов спасенных жизней вдруг появились апологеты 'плоской земли' в медицине.130 лет,как Пастер внедрил вакцину из ослабленного возбудитель, ну и что.А ПУСТЬ ДОКАЖУТ!
02.11.2021 18:42 Ответить
