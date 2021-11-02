В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 19 455 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 01 ноября в Украине:
зафиксированы 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 263, медработников – 339);
273 307 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3 188 человек;
летальных случаев – 700;
выздоровели – 12 639 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 2 955 693 человека;
выздоровели – 2 454 737 человек;
летальных случаев – 68 727;
проведено ПЦР-тестирований – 14 512 577.
С начала вакцинальной кампании привиты 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 17 968 898 прививок.
93,5% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в каждой хате куча раскрашенных досок во славу "боже", и что? - Помогло? Уберегло?
так шо твои слова просто для тех кто хотя бы чуть-чуть умеет думать - реальное кощунство.
Береги тя Сталин, мой дорогой Анонимус.