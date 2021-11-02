РУС
Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Госбюджету, исправит закон об олигархах и проведет внеочередное заседание

Народные депутаты на заседании парламента продолжат рассмотрение поправок и предложений к проекту Государственного бюджета на 2022 год, а также проведут внеочередное заседание ВР, созванное по требованию Президента.

После заслушивания объявлений, заявлений, сообщений, предложений от депутатских фракций и групп парламентарии перейдут к продолжению рассмотрения поправок и предложений к проекту Госбюджета-2022, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Следующими вопросами повестка дня предусматривает устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении совместной работы близких лиц" (законопроект № 2203); "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (законопроект № 5459-1); "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (законопроект № 5599).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с законом об олигархах - медийный провал власти, - Филатов

В 16:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по требованию Президента. Повестка дня предусматривает рассмотрение 13-ти вопросов. В частности, рассмотрят законопроект об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства и усиление ответственности за подделку COVID-документов.

Кроме того, на внеочередном заседании планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в:

  • Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции;
  • Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий;
  • к статье 9-2 ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
  • ЗУ "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" по приведению в соответствие с некоторыми законодательными актами;
  • ЗУ "О политических партиях в Украине" относительно усовершенствования правового регулирования финансирования деятельности политических партий.

НАБУ (4607) ВР (29430) госбюджет (1196) гражданство (1333) внеочередное заседание (262) Закон об олигархах (119)
При Пороху Бєня був у вигнанні, бо в Україні його могли ув'язнити. Повернувся відразу після перемоги Зе і досі себе тут чудово почуває, попри низку кримінальних справ в Британії, США, Ізраїлі та Швейцарії. Співпадіння? Не думаю!
Для Бени тут земля обетованная и удельное княжество в одном флаконе
