Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Госбюджету, исправит закон об олигархах и проведет внеочередное заседание

Народные депутаты на заседании парламента продолжат рассмотрение поправок и предложений к проекту Государственного бюджета на 2022 год, а также проведут внеочередное заседание ВР, созванное по требованию Президента.

После заслушивания объявлений, заявлений, сообщений, предложений от депутатских фракций и групп парламентарии перейдут к продолжению рассмотрения поправок и предложений к проекту Госбюджета-2022, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Следующими вопросами повестка дня предусматривает устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении совместной работы близких лиц" (законопроект № 2203); "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (законопроект № 5459-1); "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (законопроект № 5599).

В 16:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по требованию Президента. Повестка дня предусматривает рассмотрение 13-ти вопросов. В частности, рассмотрят законопроект об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства и усиление ответственности за подделку COVID-документов.

Кроме того, на внеочередном заседании планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в: