Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 2 ноября в мире зарегистрировали 344 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 009 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 247 889 155 случаев инфицирования, из них 344 132 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 021 471 человек, из них 5 009 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 224,5 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 5-ю и 4-ю позицию соответственно.
за битум для дорог
У нас 300 на 30 млн.
А об этом вот что можно сказать.
Например: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf
Смотрим, сколько было сокращено коек (а это не просто койки, это и специалисты и обслуживающий персонал и оборудование - их обслуживающее) и делаем выводы
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/
Вот тут еще смотрим. Тоже про койко-места но уже от незабвенной Уляны и последователей.
Ларчик-то просто открывается. Если системно сокращать койко-места (специалистов, обслуживающий персонал, оборудование), то рано или поздно наступит крах. Ну, собственно... вот и пришел он.