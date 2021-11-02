РУС
Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 ноября в мире зарегистрировали 344 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 009 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 247 889 155 случаев инфицирования, из них 344 132 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 021 471 человек, из них 5 009 за минувшие сутки.

Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 224,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 5-ю  и 4-ю позицию соответственно.

Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19 03
Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19 04

+7
Зато ковидные деньги отправлены )(уйлу
за битум для дорог
показать весь комментарий
02.11.2021 09:00 Ответить
+6
У них 500 на 300 млн.
У нас 300 на 30 млн.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:07 Ответить
+5
показать весь комментарий
02.11.2021 08:58 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 08:58 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 09:58 Ответить
Зато ковидные деньги отправлены )(уйлу
за битум для дорог
показать весь комментарий
02.11.2021 09:00 Ответить
Радует что большинство умерших зебилы. Ну а вообще-то зачем они нужны планете ?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:43 Ответить
По боксу и по Ковиду мы реально лидеры, с остальным пока проблемы
показать весь комментарий
02.11.2021 09:01 Ответить
США лидирует, где 80% привито одной и 70% двумя прививками. Когнитивный диссонанс.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:04 Ответить
Ты в курсе, что у них население в 10 раз больше, чем в Украине?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:06 Ответить
У них 500 на 300 млн.
У нас 300 на 30 млн.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:07 Ответить
Ну хоть в чём-то мы лидируем
показать весь комментарий
02.11.2021 09:06 Ответить
ЗЕчемпионы #зробили_себе_разом
показать весь комментарий
02.11.2021 09:16 Ответить
Так это данные за воскресенье.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:20 Ответить
Так за вчера данные стремно давать потому что тогда Украина окажется на втором месте в мире по смертности.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:24 Ответить
Когда президент страны - *******, когда команда президента состоит из *******ов, то результаты в стране соответствующие.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:20 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 09:44 Ответить
Так и население страны 73% долпоепы.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:45 Ответить
Шо вчора в Рівному в центральній поліклініці відбувалось підчас щеплень - це повна дупа... Аббєззяннік
показать весь комментарий
02.11.2021 09:21 Ответить
Они хотят ездить на тралебусе!
показать весь комментарий
02.11.2021 09:27 Ответить
В Рівному дозволили і без щеплень кататися... В нас прогресивний мер... Дуже любить собі і друзям премії виписувати
показать весь комментарий
02.11.2021 09:30 Ответить
Нормальный у вас мэр
показать весь комментарий
02.11.2021 10:12 Ответить
Меньше народа - больше кислорода! Правильной дорогой идем товарищи - в светло-зеленое будущее....
показать весь комментарий
02.11.2021 09:22 Ответить
Зелених йолопів лікувати потрібно тільки витяжкою з асфальту і від усіх захворювань.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:29 Ответить
Нічого дивного, адже у нас наслення має найгірші показники по здоров'ю в Європі і Азії.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:38 Ответить
Это, на самом деле, свидетельствует об эффективности системы здравоохранения.
А об этом вот что можно сказать.
Например: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf

Смотрим, сколько было сокращено коек (а это не просто койки, это и специалисты и обслуживающий персонал и оборудование - их обслуживающее) и делаем выводы

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/

Вот тут еще смотрим. Тоже про койко-места но уже от незабвенной Уляны и последователей.

Ларчик-то просто открывается. Если системно сокращать койко-места (специалистов, обслуживающий персонал, оборудование), то рано или поздно наступит крах. Ну, собственно... вот и пришел он.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:23 Ответить
Так з того ж ковіду ніякого відкату
показать весь комментарий
02.11.2021 11:00 Ответить
 
 