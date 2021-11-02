Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 ноября в мире зарегистрировали 344 132 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 009 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 247 889 155 случаев инфицирования, из них 344 132 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 021 471 человек, из них 5 009 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 224,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 5-ю и 4-ю позицию соответственно.



