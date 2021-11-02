РУС
3 417 97

Довыборы в Раду: по результатам обработки 99,46% и 80,14% протоколов лидируют кандидаты "СН" Козырь и Войцеховский. ИНФОГРАФИКА

На довыборах в Верховную Раду по двум одномандатным округам в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты "Слуги народа".

Об этом говорят данные ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в округе №184 (центр - г.Новая Каховка Херсонской области) после подсчета 99,46% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, лидирует представитель партии "Слуга народа" Сергей Козырь (64,58%, 21 261 голос), у ближайшего конкурента Игоря Йосипенко от партии "Европейская Солидарность" – 14,29% (4 705 голосов).

В округе №197 (центр – г.Канев Черкасской области) по результатам обработки 80,14% электронных протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Виталий Войцеховский (46,95% или 12 063 голоса). У ближайшего конкурента – самовыдвиженца Владислава Голубя – 25,75% (6 617 голосов).

Как сообщалось, 31 октября в мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) прошли промежуточные выборы народных депутатов. Внеочередные выборы проводились в связи с досрочном прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

Довыборы в Раду: по результатам обработки 99,46% и 80,14% протоколов лидируют кандидаты СН Козырь и Войцеховский 01
Довыборы в Раду: по результатам обработки 99,46% и 80,14% протоколов лидируют кандидаты СН Козырь и Войцеховский 02

Автор: 

ВР (29430) выборы (24794) ЦИК (3646) Козырь Сергей (12) Войцеховский Виталий (7)
+17
Я так понимаю, технология манипуляций на выборах отработана!Я не верю что большинство за эту зелень!После 2-х лет зубожіння!Или это у нас большинство абсолютные дебилы?
02.11.2021 09:08 Ответить
+14
Лошари продовжують голосувати за клоунів купуючи цукор по 28, а не по 11-12 як при папірєдніках.
02.11.2021 09:06 Ответить
+13
Реальный результат довыборов - люди массово не пошли голосовать. Нарид разочаровался, зеленой сказки для люмпена так и не получилось.
02.11.2021 09:08 Ответить
Лошари продовжують голосувати за клоунів купуючи цукор по 28, а не по 11-12 як при папірєдніках.
02.11.2021 09:06 Ответить
ще про ковбасу по 2 рубля згадай
02.11.2021 09:17 Ответить
При совку цукор був по 78 і 84 коп, а я кажу про ціни трирічної давнини.
02.11.2021 09:22 Ответить
Я згадую інше. Коли за часів попередників гривня знецінилась у 3.5 разів, а газ зріс у 8. Не кажу про ганебні сюсюкання з пукіним та деребан з мертвечуком. А нам казали терпіти, бо путін нападе.
02.11.2021 09:26 Ответить
Удел терпил терпеть. Спрашивать страдальцев где Порох взял около 250000000 баксов на создание армии и страны бесполезно. Единственная извилина им не подскажет почему Порох обесценил гривну.
02.11.2021 09:36 Ответить
Судячи з вашого стогіну терпите саме ви) ми насолоджуємось життям, як би вас це не дратувало)
02.11.2021 09:42 Ответить
,,життя задоволеннних лямблій,,?
02.11.2021 09:44 Ответить
А, так это раньше ты крепчал от действий власти , а теперь - наслаждаешься... понятно.
02.11.2021 09:50 Ответить
гривня знецінилась у 3.5 разів, а газ зріс у 8. )) .. мені жаль людей , в яких - не вистачає розуму зрозуміти - ЧОМУ це сталось . !
02.11.2021 10:18 Ответить
Надеюсь Войцеховский тот, что в Киеве на квартиры кидал
02.11.2021 09:06 Ответить
Зеленые бараны, все на что-то надеются - в 2019 надеялись, что это тот самый Порошенко который убил своего брата.....
02.11.2021 09:11 Ответить
Вы надеялись что баран превратится в льва? Подонки и дебилы не поменяются и не исчезнут ( а жаль )
02.11.2021 09:26 Ответить
Я как раз и не надеялся. Наоборот пытался переубедить, всех тех, кто думал, что "их просто ввели в заблаждение", "до них не донесли информацию"..... в том, что это неисправимый и необучаемый контингент! И что то им объяснять бесполезно - они ведуться только на две вещи: 1 - шара; 2 - стадо (то что делают все остальные).
Вот если вы видели человека, вечно играющего в лотерею или игральные автоматы - это типичный зе-избиратель. Переубедить его играть, можно только если каждый раз его бить, та так чтобы потом неделю ходить не мог...
02.11.2021 09:34 Ответить
Удачи вам в этом малоперспективным деле.
02.11.2021 09:38 Ответить
Я так понимаю, технология манипуляций на выборах отработана!Я не верю что большинство за эту зелень!После 2-х лет зубожіння!Или это у нас большинство абсолютные дебилы?
02.11.2021 09:08 Ответить
Да они две недели там такого мутили,в поте лица...
02.11.2021 09:11 Ответить
Ніякого зубожіння немає, зарплата росте як номінальна, так і реальна.
02.11.2021 09:12 Ответить
а уровень жизни - падает))
02.11.2021 09:15 Ответить
на выборы надо ходить, а то "большинство" ходит, а нормальные чего-то ждут, какой процент проголосовал?
02.11.2021 09:15 Ответить
Вся суть диванных "патриотов". Ждать, дома, результатов.
02.11.2021 09:19 Ответить
"на выборы надо ходить,"- 100% В Херсонской обл (184 округ) 162666 избирателей (за регистрированных). Пришли на участки 32533!!!!. где то чуть больше 20ти%!!!

Не хотят ходить голосовать теперь сосите... х лапу,а зима на носу
02.11.2021 09:48 Ответить
Шановні, закликаю бути об'єктивними та уникати категоричних слів "всі, все". Кажіть за себе. Наступні вибори доведуть вам, що не все та не у всіх так погано, як у вас.
02.11.2021 09:22 Ответить
поддерживаю, нечего за всех говорить.
02.11.2021 10:49 Ответить
Так, більшість українців - дебіли.
02.11.2021 09:39 Ответить
Реальный результат довыборов - люди массово не пошли голосовать. Нарид разочаровался, зеленой сказки для люмпена так и не получилось.
02.11.2021 09:08 Ответить
Тут все показательно и "нарід" продолжающий голосовать за СН и сам кандидат! Можно было бы конечно сказать, что люди проголосовали на за ярлык "СН" а самого кандидата - ну типа он нормальный человек....можно было бы согласиться с этим в 2019, но не в 2021 в котором, уже полностью ясно что такое СН и любой кто решил окраситься в их цвета - мразь по определению!!!!
02.11.2021 09:09 Ответить
А за кого они собирались голосовать?за рыг -им пофиг ,что те под зелень в последний момент перекрасились -то их родные рыги -а для зекрыс пиар)
02.11.2021 09:13 Ответить
зекрысы надеются ,что такими же рыгокацапскими методами и президентское голосование проведут?тупо и наивно )
02.11.2021 09:09 Ответить
Либо достойных кандидатов вообще НЕТ, либо так считают...Хотя может и общество больно!
02.11.2021 09:14 Ответить
Просто нагло прут и узурпируют власть,для них это уже вопрос жизни,или они удерживают власть или в лучшем случае изгнание,в худшем- тюрьма. Готовьтесь к тому что на президентских выборах они проделают тоже самое.
02.11.2021 09:17 Ответить
Що ж це коїться?! Жах та й годі! 😲
02.11.2021 09:17 Ответить
"Фейєрична" перемога при надзвичайно низькій явці виборців. Щось схоже як в Харкові за мера проголосувало всього 10% виборців.
02.11.2021 09:18 Ответить
А где ж армия любителей Петра?
02.11.2021 09:20 Ответить
Согласно науки умных ( или проще сказать не дебилов) 3% . Так что быдломассы рулит. Зескот это монобольшинство.
02.11.2021 09:31 Ответить
Если почитать тут всех, кто пишет что они умные и их 3% то тут их на сайте 99%.
02.11.2021 09:46 Ответить
В огороде бузина а в Киеве дядька.Уж ты явно не из 3%
02.11.2021 09:54 Ответить
Яка різниця де я. Головне, подбай де ти.
02.11.2021 10:01 Ответить
Выборы сфасифицированы,радуешься что тебе снова в глаза написали?
а на счет Петра-
https://lb.ua/news/2021/08/19/492050_poroshenko_ocholiv_reyting_politikiv.html
02.11.2021 09:35 Ответить
Дают пинок Розумкуву под зад, и тут рейтинг в центре "Разумкова" вдруг резко меняется.
02.11.2021 09:48 Ответить
Поки що активна меншість в порівнянні зі "смєтунами" і то не стільки "любителів Петра" як противників "ЗЕбілізму". Так що нічого "кивати на Петра".
02.11.2021 09:37 Ответить
Бачиш в чому річ. "любителі Петра" та противників "ЗЕбілізму" тут кричать що пора щось робити, що рейтинг уже в "СН" на нулі, що вибори сфальсифікують, чого туди іти. Вслухайся в ці розмови, та почитай розмови москалів перед виборами, один в один. Виводи зроби сам. Ти ж себе до "активної меншості" прираховуєш. Активна меньшість пасивних борцунів.
02.11.2021 09:53 Ответить
Без москалів вистачає "скавучання" прихильників ЗЕ, заїзджено звинувачуючих "товариша Петра" у всіх гріхах влади, а критикуючих дії цієї влади, обзивати порохоботами. А до кого я себе прираховую, то не вам судити.
02.11.2021 10:18 Ответить
Тут на цензорі, 29% приписів скавчання про "зраду" "зесрані", про здачу інтересів, та тому інше.. та 70% про величь Петра. А про Петра ось що скажу, безнаказанність злочинів породжує впевненість в повну відсутність кари за злочини. Це стосується того як Петро боровся зворогами, як боровся з економічними злочинами, так і самого Петра.
02.11.2021 10:25 Ответить
Так не заходьте на цей форум якщо вас так "ковбасить" від того Петра. Він вже заслужив "подяку" народу, а його ще ніяк не можуть "забути" бо хоч він і був далеким від ідеалу, але і наступнику далеко до нього.
02.11.2021 11:04 Ответить
Не кажіть мені що робити я не буду казати куди вам треба піти. Те що ви сказали про Петра то ваша думка. Ви маєте на неї право, як і право висловлювати, аргументувати та таке інше. А яку подяку та оцінку він заслужив, покаже час. Скоріше за все ми з вами навіть не узнаємо.
02.11.2021 12:07 Ответить
Гадаю, що порозумілися як в тому плані, що оцінку діяльності керманича держави слід давати з часом і не під впливом симпатій чи емоцій, як і в плані наших доріг.
02.11.2021 12:35 Ответить
Про дороги. Наприклад в Херсоні запустили першу чергу мостопереходу на якому піарилися всі влади. Але зробили лише коли наступила "зрада". А піпередники лише кормили обіцянками. Ось така зрада зрадная.
02.11.2021 12:51 Ответить
Вот якби ще був ріст економіки і добробуту населення, але це видно заплановано на другий термін або ж до 2030 року.
02.11.2021 13:09 Ответить
Ну. Сказати та пообіцяти це одне, а зробити це інше. Україна находиться не на марсі, не в сузір'ї "Діва", а на планеті Земля, в тісному звязку з іншими державами. Так було, є, та в найближчі обозримі часи так і буде. Тому в Україні проходять такі ж процеси як і навколо, а навколо вже 2 роки не пойми що. Деякі вважають це найбільшою світовою кризою за останні 90 років. І це не зважаючи на свої негаразди в Україні, яких таки аж занадто вдосталь. Ну і звістно про наше "щастя" під боком. Неадекватних сусідів під керівництвом молі та таракана. Які ніде не ділися та ведуть війну з Україною.
02.11.2021 13:28 Ответить
За "щастя" під боком тут ви на 100% праві, воно ще поп*є з нас крові, в прямому і переносному значенні.
02.11.2021 14:18 Ответить
Багато в чому підтримую тебе,але не повністю,тому що при ПП я ніколи не боявся прокинутися в малоросії,а при ЗЕлупі кожден день для мене як випробування і боязнь що повернемося в часи януковоща.А що ПП не боровся з сєпарами,корупціонерами та кремлівськими помийками в ЗМІ я повністю згоден.
02.11.2021 12:12 Ответить
А те що він не боровся " з сєпарами,корупціонерами та кремлівськими помийками в ЗМІ" тебе не лякало що ти проснешся в малоросіїї, а тут коли почали боротися, ти боїшся.
02.11.2021 12:16 Ответить
хто це почав боротися?Навже ЗЕлупа промосковська підстилка,зрадник країни,дезертир?????Я бачу що маю справу з істотою одне з тих зебабуїнів у яких відсутні мізки, і тому вони думають жіеночим статевим органом.
03.11.2021 11:53 Ответить
Те що ти бачиш , то скоріше або з твого оточення, або в дзеркалі.
03.11.2021 15:11 Ответить
з дебілами зебабуїнами взагалі немає про що говорити,кращий вихід це по рожі з носака заїхати але нажаль в інеті це не доступно.
05.11.2021 08:20 Ответить
Ну то вийди на вулицю, отримай по рожі. Носаком.
05.11.2021 08:30 Ответить
Тобі точно по рожі заїдуть з носамка як Лєрос показав ФАК на увесь світ як народ "любить" твого підоранайвеличнішого.
05.11.2021 08:36 Ответить
згинь нечиста))))Тьфу-тьфу-тьфу)))
03.11.2021 11:55 Ответить
Повністю підтримую поважну людину В.Портнікова - "Я вважаю, що партія Слуга народу має зникнути як політичне явище. Оскільки ми прекрасно розуміємо, що це ніяка не партія. Вони не мають власної ідеології. Вся ідеологія партії Слуга народу полягає в тому, що або вони підтримують Зеленського, або не підтримують" - Таку думку висловив Віталій Портников в етері програми Суботній Політклуб на телеканалі Еспресо."
03.11.2021 11:56 Ответить
Незлічена кількість українських артистів виступала в 13-14му на Майдані, підтримувала протест, засуджувала режим януковича. Крім одного - володьки зеленського, який глумився з загиблих. І саме цього артиста антимайдану скотина обрала президентом. Найгіршого з гірших.
03.11.2021 11:57 Ответить
ПОдсчётам можно доверять не меньше, чем СН, в целом.
02.11.2021 09:23 Ответить
Або сфальшували, або нарід дійсно, навіть не дурний, а невиліковний і з цим нарідом нічого не побудуєш.
02.11.2021 09:24 Ответить
Або ті хто кричить що "сфальшували", "нарід дійсно, навіть не дурний, а невиліковний" сидять вдома й ждуть результатів виборів, щоб кричати вищезгадане.
02.11.2021 12:14 Ответить
Хто вони, хто ці далекоглядні українці, поціновувачі кварталу95 сватів папіків? Ще не наржались по приколу? https://www.youtube.com/watch?v=HhBda9HZOxs За оце голосували?
02.11.2021 09:25 Ответить
100%-ые фальсификации и если на довыборах это еще как-то пройдет то на выборах ( надеемся что на досрочных) в масштабах всей страны это не пройдет!!!! Пусть вся эта мерзопакостная власть порадуется в последний раз
02.11.2021 09:27 Ответить
Как говорили во времена петуховича: "не важно, кто победил, важно - как посчитали голоса". А тут мы видим как зе-рыги успешно вернулись к практикам 2010-12-годов использовать админ ресурс для победы своих кандидатов.
02.11.2021 09:31 Ответить
Я взагалі не розумію як адмін ресурс може вплинути на людину яка думає і робить логічні висновки?
02.11.2021 13:24 Ответить
Да , тут два варианта , либо фальсификация , либо население полные идиоты . Кстати , а как там с вакцинацией
02.11.2021 09:37 Ответить
Все таки я все більше і більше переконуюсь - поки не видохне населення яке жило при СССР - нічого в цій країні не буде. За що повинні нести кару молоді сімї з дітьми, у яких на найближчі 20 років не видно навіть на обрії ні роботи, ні житла, ні для дітей пристойного навчання.
02.11.2021 09:44 Ответить
мені 55. з тобою не згоден на всі 100. молодь сама вибрала зе і примусила це зробити батьків та дідів. я і дружина голосували за пороха. не тому що він хороший а тому що боялися клована і були праві. моя особиста думка.
02.11.2021 09:54 Ответить
Підтримую +++
02.11.2021 10:29 Ответить
или эти два не совсем слуги народа, как Разумков или народ полудуковатый. иначе как обьяснить?
02.11.2021 09:47 Ответить
Я что-то не увидел явки. Если явка 10% и из них большинство за СН, то с одной стороны не все потеряно, а с другой - остальным пох? Они в Украине жить не собираются? На детей/внуков пох?
02.11.2021 10:15 Ответить
ну да, такие же, ничем не лучше оказались
02.11.2021 10:46 Ответить
Бидло продалось за гречку , от вам і результат !
02.11.2021 10:28 Ответить
На 90,9% впевнена, що підтасовка. Це і вірастюк- "вибори" по- пліснявому.
02.11.2021 10:45 Ответить
та не, похоже на првду. Такую разницу подтасовать невозможно
02.11.2021 10:47 Ответить
Ми продовжуємо голосувати за представників олігархів, які довели Україну до нинішнього стану. Дерибан must go on.
02.11.2021 11:07 Ответить
жители Черкас и Херсона недоумки ?
02.11.2021 11:25 Ответить
Так
02.11.2021 13:25 Ответить
Ні,це не нарорд український,цн насєлєніє нарід який таке обирає у владу або купується за гроші.
02.11.2021 12:04 Ответить
 
 