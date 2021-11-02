Нуланд провела переговоры по РФ и Беларуси со странами северной Европы
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд провела переговоры с представителями стран северной Европы, обсудив вопросы России, Беларуси, а также другие аспекты международной политики.
Об этом Нуланд сообщила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Широкая дискуссия состоялась сегодня со странами-членами Расширенного партнерства в Северной Европе (E-PINE) по Афганистану, Беларуси, России, КНР, Ближнему Востоку, Арктике и Африке", - отметила замглавы Госдепа.
Она подчеркнула, что взаимодействие со странами инициативы E-PINE "позволяет укреплять сотрудничество с северными и балтийскими партнерами".
Дідусь і бабуся Нуланд були єврейськими емігрантами, які на початку XX ст. виїхали з Бессарабії, яка тоді належала Російській імперії[4], і мали прізвище Нудельман.
Також Нуланд розповідала, що 1982 року була піонервожатою у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4