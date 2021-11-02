Нуланд провела переговоры по РФ и Беларуси со странами северной Европы

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд провела переговоры с представителями стран северной Европы, обсудив вопросы России, Беларуси, а также другие аспекты международной политики.

Об этом Нуланд сообщила в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Широкая дискуссия состоялась сегодня со странами-членами Расширенного партнерства в Северной Европе (E-PINE) по Афганистану, Беларуси, России, КНР, Ближнему Востоку, Арктике и Африке", - отметила замглавы Госдепа.

Она подчеркнула, что взаимодействие со странами инициативы E-PINE "позволяет укреплять сотрудничество с северными и балтийскими партнерами".

Читайте также: Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву: говорили о выполнении Минских соглашений