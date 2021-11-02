Вице-премьер Молдовы Спыну: Переговоры с "Газпромом" были очень сложными. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец
Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что состоявшиеся на прошлой неделе переговоры с "Газпромом" об условиях поставки газа в Молдову были очень сложными, но конструктивными.
Об этом Спыну заявил в ходе передачи в прямом эфире телеканала PROTV-Chisinau, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не знал, как пройдут переговоры и сколько они будут длиться. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец. Каждый день заказывал билет обратно, а потом откладывал, так как переговоры продолжались. В первый день, когда мы прилетели, переговоры начались в четыре часа дня и продолжались до пяти утра. Я очень благодарен команде "Молдовагаз" и представителям "Газпрома", которые проявили терпение и профессионализм", - сказал
Он назвал главу "Газпрома" Алексея Миллера "очень приятным и интересным переговорщиком".
"Мы обсудили весь спектр проблем, которые накапливались годами. Я рад, что мы нашли компромисс и пришли к подписанию итогового протокола и продлению договора о поставках газа. Это компромисс, который устраивает обе стороны", - сказал вице-премьер.
Отвечая на вопросы ведущей, он признал, что в ходе переговоров были моменты, когда казалось, что соглашение не будет достигнуто, и Молдове придется покупать газ дороже из альтернативных источников.
"Такое ощущение было. И мы были готовы и к этому варианту, правительство уже поручило государственной компании "Энергоком" покупать газ из альтернативных источников. И эти закупки уже осуществлялись на прошлой неделе. Но, в конечном итоге, мы нашли взаимопонимания по насущным проблемам. Теперь нужно извлечь уроки и двигаться дальше", - подчеркнул Спыну.
Отвечая на вопросы о помощи Молдове в переговорах со стороны Запада, он сказал, что ему об этом неизвестно.
"Я не знаю, за столом переговоров была наша делегация и делегация "Газпрома". За контакты на высшем уровне отвечала президент Майя Санду. Мы вели переговоры, делали свое дело", - заявил Спыну.
https://www.delfi.lt/ru/news/live/otoplenie-v-vilnyuse-v-dekabre-podorozhaet-v-2-2-raza.d?id=88663275 в Латвии обещают до 40%, хотя с биотопливом и мусором не очень
Tut mozno posmotret jesli sto
https://www.miestosiluma.lt/
Но Газпром стал сговорчивее благодаря Украине и Польше, которые публично поддержали Молдову, сказав что дадут им газ.
Вот так поступают настоящие друзья.
А то что Россия - враг - никто и не сомневается.
Надеюсь, что за 5 лет ситуация изменится и Молдова найдет более дешевые альтернативные источники. Как и мы.
Хотя-нет.Про Киву то я уже совсем невероятное предположил)
За приднестровский долг речь не идёт , и не включен вообще. Хочет рашка их бесплатно финансировать- ихние проблемы. Главное чтоб за транзит по Украине платили)
Да. И обзывать кретинами может только кретин.
зато конструктивно поржали вместе, - сообщил министр вспыну, ой, министр Андрей.
Неодноразово казав молдаванам- євромастурбаторам: нічого не зміниться з приходом Санду, як не мінялося десятиріччями при всіх попередніх Президентах, Парламентах і Урядах Молдови. Придністрянщини вам ніхто і ніколи не віддасть. Але після жбана вина і миски мамалиги часто бовваніють глюки Штєфана Чел Марє на бойовому коні...