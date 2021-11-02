РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9648 посетителей онлайн
Новости
8 508 46

Вице-премьер Молдовы Спыну: Переговоры с "Газпромом" были очень сложными. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец

Вице-премьер Молдовы Спыну: Переговоры с "Газпромом" были очень сложными. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что состоявшиеся на прошлой неделе переговоры с "Газпромом" об условиях поставки газа в Молдову были очень сложными, но конструктивными.

Об этом Спыну заявил в ходе передачи в прямом эфире телеканала PROTV-Chisinau, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не знал, как пройдут переговоры и сколько они будут длиться. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец. Каждый день заказывал билет обратно, а потом откладывал, так как переговоры продолжались. В первый день, когда мы прилетели, переговоры начались в четыре часа дня и продолжались до пяти утра. Я очень благодарен команде "Молдовагаз" и представителям "Газпрома", которые проявили терпение и профессионализм", - сказал

Он назвал главу "Газпрома" Алексея Миллера "очень приятным и интересным переговорщиком".

"Мы обсудили весь спектр проблем, которые накапливались годами. Я рад, что мы нашли компромисс и пришли к подписанию итогового протокола и продлению договора о поставках газа. Это компромисс, который устраивает обе стороны", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопросы ведущей, он признал, что в ходе переговоров были моменты, когда казалось, что соглашение не будет достигнуто, и Молдове придется покупать газ дороже из альтернативных источников.

"Такое ощущение было. И мы были готовы и к этому варианту, правительство уже поручило государственной компании "Энергоком" покупать газ из альтернативных источников. И эти закупки уже осуществлялись на прошлой неделе. Но, в конечном итоге, мы нашли взаимопонимания по насущным проблемам. Теперь нужно извлечь уроки и двигаться дальше", - подчеркнул Спыну.

Отвечая на вопросы о помощи Молдове в переговорах со стороны Запада, он сказал, что ему об этом неизвестно.

"Я не знаю, за столом переговоров была наша делегация и делегация "Газпрома". За контакты на высшем уровне отвечала президент Майя Санду. Мы вели переговоры, делали свое дело", - заявил Спыну.

Автор: 

Газ (10269) Газпром (3188) Молдова (1929) россия (97399)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
нет, атм не шара. Но они рисковали вообще замерзнуть.
Но Газпром стал сговорчивее благодаря Украине и Польше, которые публично поддержали Молдову, сказав что дадут им газ.
Вот так поступают настоящие друзья.
А то что Россия - враг - никто и не сомневается.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:44 Ответить
+9
наоборот - благодаря Украине и Польше, которые поддержали соседа и сказали что дадут газ - Газпром стал сговорчивее.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:47 Ответить
+8
Санду тоже делала свое дело , никаких сомнений. Да и анонсированньіе поставки газа из Украиньі и Румьінии заставили Миллера сидеть на попе ровно за столом переговоров. Ни на какие политические уступки Молдова не пошла , и єто хорошо !
показать весь комментарий
02.11.2021 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где вы увидели кинжал? Транспортировка будет через Украину.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:32 Ответить
наоборот - благодаря Украине и Польше, которые поддержали соседа и сказали что дадут газ - Газпром стал сговорчивее.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:47 Ответить
не взяла газ у друзей и подписала контракт с газпромом
показать весь комментарий
23.11.2021 17:43 Ответить
пiдписав контракт з д"яволом
показать весь комментарий
02.11.2021 09:27 Ответить
все вынуждены это делать - если нет своего газа.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:43 Ответить
значить ти визнаєш що рашка - цe щe та сатана!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:35 Ответить
Litva toze neimejet svojego gaza no etu problemu resila.Dlia otoplenija pocti nenado gaza potomu sto gaz zamenili biotoplivom,takze imejet i terminal po gazu kotori uspesno rabotajet.V etom godu vsego zakupili gaza s gazproma 22% eto bolse dlia promislenosti,66% gaza zakupili s amerkinaskix 4 kompaniji.Nam gazprom svoji usloviji uze nepostavit eto fakt,
показать весь комментарий
02.11.2021 11:26 Ответить
Net poskolku te sto na gaze imejet otoplenija platyt 5 raz doroze,cem te sto imejet biotoplivo.Eto fakt segodnesnego dnia u nas.Jest posiolki te sto tolko gazom grejet vot oni i playtyt 5 raz doroze
показать весь комментарий
23.11.2021 18:10 Ответить
Все крупные города Литвы ( как и Латвии ) отапливаются централизованно от ТЭЦ, построенных ещё в совке, которые питаются от угля, мазута, природного газа. Вот посёлки на биотопливе, но их пока мало.
показать весь комментарий
24.11.2021 16:53 Ответить
Ja neznaju kak Laviji no Litve pocti vsio na biotoplive.******* daze bolse cem nado nastrojili teper idiot bolsaja konkurencija mezdu nimi ne vse daze rabotajet no polnuju mocnost.Malenkix posiolkax eto da tam nevezde biotoplivo.Bolsix gorodax ecio musor idiot tam eti do 40% otoplenija dlia goroda delajut.Vilnius,****** i ********
показать весь комментарий
24.11.2021 17:01 Ответить
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1548337/litva-shokiruiushchie-scheta-za-otoplenie-za-oktiabr-ne-predel-v-dekabre-ozhidaetsia-novyi-skachok-tsen про рост цен на биотопливо тем ничего нет

https://www.delfi.lt/ru/news/live/otoplenie-v-vilnyuse-v-dekabre-podorozhaet-v-2-2-raza.d?id=88663275 в Латвии обещают до 40%, хотя с биотопливом и мусором не очень
показать весь комментарий
24.11.2021 17:19 Ответить
Tut ******* i rajona cena 3.62 evro centa za kwh.Zelioni jest biotoplivo,ziolti gaz sto oni ispolzujet.Oni pisut 88% dlia otoplenija oni ispolzujet biotoplivo..Eto grafik kak izmenilos s 2012 goda.U nas oni jedinstvenyje postavciki dlia zytelej ******* i regiona
показать весь комментарий
24.11.2021 17:29 Ответить
***** energija ecio jest kolkuliator gde mozno podcitat skolko stojit dopustim oplata za 60 kvm metrov jesli stary dom 31 evro,jesli gazom togda budet 91.35 dani moment.Jesli posle renovaciji dom gde to 2 raza mense nado platyt za otoplenija.

Tut mozno posmotret jesli sto
https://www.miestosiluma.lt/
показать весь комментарий
24.11.2021 17:44 Ответить
Не верю, подарков от Газпрома и Расеи не бывает! Если там пахнет шарой, то нужно трусить того Спыну, проверять его счета....
показать весь комментарий
02.11.2021 09:28 Ответить
нет, атм не шара. Но они рисковали вообще замерзнуть.
Но Газпром стал сговорчивее благодаря Украине и Польше, которые публично поддержали Молдову, сказав что дадут им газ.
Вот так поступают настоящие друзья.
А то что Россия - враг - никто и не сомневается.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:44 Ответить
В Молдове анонсировали очередное повышение тарифов в 2 раза, газ они покупают теперь по 45 центов за куб а для потребителя он будет еще дороже.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:29 Ответить
а у них есть выбор?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:45 Ответить
Понятно что пошли на уступки по Приднестровью.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:37 Ответить
сейчас подтянутся эксперды с мокшанских болот там где звучит слово газ они как мухи слетаются и все объяснят
показать весь комментарий
02.11.2021 09:38 Ответить
Санду тоже делала свое дело , никаких сомнений. Да и анонсированньіе поставки газа из Украиньі и Румьінии заставили Миллера сидеть на попе ровно за столом переговоров. Ни на какие политические уступки Молдова не пошла , и єто хорошо !
показать весь комментарий
02.11.2021 09:44 Ответить
согласен с вами.
Надеюсь, что за 5 лет ситуация изменится и Молдова найдет более дешевые альтернативные источники. Как и мы.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:46 Ответить
Про нас трудно верится в увеличение добычи. На сколько там наростили за 7 последних лет ?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:58 Ответить
С 2015 по 2020 нарастили с 48% внутреннего потребления до 70%. Упёрлись в эту цифру, т.к. далее надо было разрабатывать труднодоступные горизонты, а фиксированная закупочная цена 170 долл. ограничивала возможности. Везде, где возможно было - ввели мощности до 2020 года. При увеличении закупочной цены появится возможность ещё нарастить до 75-80%. Остаток тогда будет некритичным, на уровне колебаний "холодная/теплая зима", и всегда будет возможность перекрыть его газом из Словакии.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:32 Ответить
Це все кола на воді після камінці, де цифри реального видобутка? А то наприклад Ваше ствердження "С 2015 по 2020 нарастили с 48% внутреннего потребления до 70%." також буде справедливе навіть при тому що внутрішній видобуток газа впаде. Це в випадку скорочення "внутреннего потребления". Тому якщо відомо, цифри фактичного видобутку газа.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:39 Ответить
Звідки знаєш, що Молдавія не пішла на політичні поступки? Санду чи Спину тобі нашептали? Чи Гавріліца...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:06 Ответить
Кретини взяли на себе зобов'язання виплатити борги придністровького анклаву, за рахунок якого росія фінансує сепаратистів. Фактично, згодились фінансувати агресію Росіїї проти себе. Рідкісні дебіли.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:54 Ответить
До речі, те саме робилось і при Порошенку, коли в даунбасі закуповувалось "російське" вугілля. Фінансування самою країною-жертвою усіх угресивних дій проти неї - це відома "фішка" *****. Але проходить це не завжди, і лише там, де при владі у країні-жертві або зрадники, або дебіли.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:58 Ответить
Откуда такая информация?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:59 Ответить
Не давайте людям такими питаннями подумати, що Ви неписьменний і нездатні читати.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:03 Ответить
А по суті питання. Звідки у Вас інформація про те що Молдова "взяли на себе зобов'язання виплатити борги придністровького анклаву" надайте посилання. Це ж так просто.. У вас є інформація, то надайте джерело тої інформації. А ще краще першоджерело, текст " итогового протокола и продлению договора о поставках газа."
показать весь комментарий
02.11.2021 10:11 Ответить
Вполне возможно.Не поверите,но Молдавия очень довольна,что у нее есть Приднестровье,а все разговоры о его статусе-понты для избирателей.Кстати ,великий Гэтьман в конце своей каденции снял санкции с ММЗ,который принадлежит другу путина.Самое интнресное:по просьбе Молдовы))Угадаете с одного раза почему?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:21 Ответить
"Можливо", та "підписали" про це, як би різне. А то вчора писали що Зеленский сказав що "острів Крим" і приводили навіть джерело інформації, славетний "Інтерфакс". Зраду зрадную тут кричали. А Зеленський сказав таки "півострів", та ще й тикнув мордами G20 про те що вони базыкали які не виконують зобовязання. Отже джерело інформації, то є дуже важлива частина. Бо джерела можуть бути різними, а інформація з них може бути діаметрально протилежна. Та таке простеньке прохання, частенько виводить брехунів на "чисту воду". Я гадаю, що текста угоди ми не побачимо. Вряд чи його оприлюднять.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:35 Ответить
Так я и говорю:"возможно".Возможно и жизнь на Марсе есть,возможно и Кива-гений.Предполагать можно что угодно.
Хотя-нет.Про Киву то я уже совсем невероятное предположил)
показать весь комментарий
02.11.2021 10:41 Ответить
Да я понял тебя. Только высказал позицию.. написал бы " " что предполагает, думает , ну или что-то в таком духе, то и не было бы моей просьбы про источник информации. Я ж не против таких мыслей, догадок, или заблуждений. Я против озвучивания информации без подтверждений. А высказывание мнений и догадок так это вполне разумно и хорошо.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:46 Ответить
Нет . Они даже долги молдовагаз на себя не взяли. Уже опубликован протокол переговоров. Правительство проведет аудит долгов, а то получается что население платит 100%, а дочерняя компания молдовагаз, которая принадлежит кстати Газпрому, искуствено создаёт долг покупая дорогие авто и делая шикарные ремонты, а платит Газпрому около 90% за газ. Поэтому будет аудит, и только после мая 2022года будет принято решение по долгу. Причем долг коммерческий а не правительства. Это важно.
За приднестровский долг речь не идёт , и не включен вообще. Хочет рашка их бесплатно финансировать- ихние проблемы. Главное чтоб за транзит по Украине платили)
Да. И обзывать кретинами может только кретин.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:20 Ответить
Ви написали очевидну брехню, вигадки, власне трактування, що далеке від реалій, і при тому не хочете, щоб Вас називали кретином. Дивно.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:36 Ответить
Лавров кааак засадит.... конечно шо с отбытием взад в Кишинев пришлось повременить
зато конструктивно поржали вместе, - сообщил министр вспыну, ой, министр Андрей.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:54 Ответить
Они приняли долги Приднестровья на себя или нет?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:34 Ответить
вряд ли . У Молдовы своих долгов ~750 млн. У приднестровья более 8 млрд. Откуда такие деньги в Молдове чтобы оплачивать гигантские долги российских марионеток.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:47 Ответить
Нет . Они и свои пока не приняли. Опубликован протокол переговоров.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:22 Ответить
Брехня. Сумісний з Газпромом аудит боргів - це і є фактичне і юридичне визнання боргу Придністров'я як боргу Молдови.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:38 Ответить
Не понятно: "Легли под ***** или нет"?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:42 Ответить
Все як було, так і залишилося на своїх місцях. Молдавана вчергове взяли за вухо і сказали - грійтеся (покищо...) газом і не чіпайте Придністрянщини....
Неодноразово казав молдаванам- євромастурбаторам: нічого не зміниться з приходом Санду, як не мінялося десятиріччями при всіх попередніх Президентах, Парламентах і Урядах Молдови. Придністрянщини вам ніхто і ніколи не віддасть. Але після жбана вина і миски мамалиги часто бовваніють глюки Штєфана Чел Марє на бойовому коні...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:20 Ответить
 
 