Вице-премьер Молдовы Спыну: Переговоры с "Газпромом" были очень сложными. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что состоявшиеся на прошлой неделе переговоры с "Газпромом" об условиях поставки газа в Молдову были очень сложными, но конструктивными.

Об этом Спыну заявил в ходе передачи в прямом эфире телеканала PROTV-Chisinau, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не знал, как пройдут переговоры и сколько они будут длиться. Я купил билет в Санкт-Петербург в один конец. Каждый день заказывал билет обратно, а потом откладывал, так как переговоры продолжались. В первый день, когда мы прилетели, переговоры начались в четыре часа дня и продолжались до пяти утра. Я очень благодарен команде "Молдовагаз" и представителям "Газпрома", которые проявили терпение и профессионализм", - сказал

Он назвал главу "Газпрома" Алексея Миллера "очень приятным и интересным переговорщиком".

"Мы обсудили весь спектр проблем, которые накапливались годами. Я рад, что мы нашли компромисс и пришли к подписанию итогового протокола и продлению договора о поставках газа. Это компромисс, который устраивает обе стороны", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопросы ведущей, он признал, что в ходе переговоров были моменты, когда казалось, что соглашение не будет достигнуто, и Молдове придется покупать газ дороже из альтернативных источников.

"Такое ощущение было. И мы были готовы и к этому варианту, правительство уже поручило государственной компании "Энергоком" покупать газ из альтернативных источников. И эти закупки уже осуществлялись на прошлой неделе. Но, в конечном итоге, мы нашли взаимопонимания по насущным проблемам. Теперь нужно извлечь уроки и двигаться дальше", - подчеркнул Спыну.

Отвечая на вопросы о помощи Молдове в переговорах со стороны Запада, он сказал, что ему об этом неизвестно.

"Я не знаю, за столом переговоров была наша делегация и делегация "Газпрома". За контакты на высшем уровне отвечала президент Майя Санду. Мы вели переговоры, делали свое дело", - заявил Спыну.