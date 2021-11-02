Рейтинг партий: "СН" - 15%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батькивщина" - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных). За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,4% всех респондентов, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,5%, ВО "Батькивщина" – 7,2%, партию Дмитрия Разумкова (которой сейчас не существует и какая была предложена в качестве эксперимента) - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%, партию "Сила и честь" 3,6%, партию "Наши" - 3,1%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,1%, за каждую из других политических сил - менее 2% избирателей", - говорится в исследовании.
"Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 24,6% опрошенных). 20,9% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа – При жизни", 12,3% – ВО "Батькивщина", - отмечают авторы исследования.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".
Конечно Разумкову еще помогли технологиями с его "увольнением".
Все делается, учитывая психологию избирателей - выбирать за нарисованных лидеров.
Теперь, обратите внимание, что в результате, в первой 6-ке нет ни одного украинца.
Разумков + Гройсман = вполне вменяемое сочетание!
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".
Детальніше - за вищенаведенною ссиллю