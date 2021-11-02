РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9648 посетителей онлайн
Новости
7 918 116

Рейтинг партий: "СН" - 15%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батькивщина" - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: "СН" - 15%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батькивщина" - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных). За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,4% всех респондентов, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,5%, ВО "Батькивщина" – 7,2%, партию Дмитрия Разумкова (которой сейчас не существует и какая была предложена в качестве эксперимента) - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%, партию "Сила и честь" 3,6%, партию "Наши" - 3,1%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,1%, за каждую из других политических сил - менее 2% избирателей", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

"Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 24,6% опрошенных). 20,9% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа – При жизни", 12,3% – ВО "Батькивщина", - отмечают авторы исследования.

Рейтинг партий: СН - 15%, ЕС - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, Батькивщина - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%, - опрос Центра Разумкова 01
Рейтинг партий: СН - 15%, ЕС - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, Батькивщина - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%, - опрос Центра Разумкова 02
Рейтинг партий: СН - 15%, ЕС - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, Батькивщина - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%, - опрос Центра Разумкова 03

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Автор: 

ВР (29430) рейтинг (1648) Центр Разумкова (229) Батькивщина (2014) Разумков Дмитрий (1522) Слуга народа (2670) Европейская Солидарность (1077) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
За "партию" Разумкова 5,5% -- это есть реальная цель этого вброса. Лепят очередную сказку для плебса.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:35 Ответить
+41
Це "правильні слуги", у яких Голобородько - Разумков.))
показать весь комментарий
02.11.2021 09:39 Ответить
+31
это для тех зебобиков которые начали подозревать что Вовка не самый найвеличніший лідер **********
показать весь комментарий
02.11.2021 09:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
я бы удивился, если бы центр Разумкова не нарисовал партии Разумкова проходной балл.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:24 Ответить
Грядут еще одни выборы без выбора!
показать весь комментарий
02.11.2021 11:39 Ответить
У центра имени папика несуществующая партия сынка преодолевает 5 % барьер... И хай токо хоть кто-нибудь что-то подумает не то...
показать весь комментарий
02.11.2021 11:47 Ответить
Выберут Порошенка
показать весь комментарий
02.11.2021 11:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HlgMK_Bm3Ds Політичний болтунець: Намалюю собі рейтинг

показать весь комментарий
02.11.2021 11:58 Ответить
Еще задолго до "увольнения" Разумкова я писал, что начинается подтягивание "социологами" Гройсмана и Разумкова на 5 и 6 места, а потом возможно и выше.
Конечно Разумкову еще помогли технологиями с его "увольнением".
Все делается, учитывая психологию избирателей - выбирать за нарисованных лидеров.
Теперь, обратите внимание, что в результате, в первой 6-ке нет ни одного украинца.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:11 Ответить
Это все результат олигархической системы, с учетом того, что среди олигархов нет ни одного украинца. Вот, по заданиям олигархов все рейтинги и рисуются.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:39 Ответить
Про национальность Порошенко и Бойко подробнее?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:46 Ответить
И отлично!
Разумков + Гройсман = вполне вменяемое сочетание!
показать весь комментарий
02.11.2021 16:44 Ответить
Цікаво, пересічному українцю це цікаво ???
показать весь комментарий
02.11.2021 12:29 Ответить
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-23_oktyabrya_2021.html Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування, які теж свідчать про падіння електоральної підтримки президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу"
показать весь комментарий
02.11.2021 12:35 Ответить
Партія Разумкова?! Вже є й така))))))). Центр старається.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:01 Ответить
а де тут інтереси України - та її Громадянина (н) ....
показать весь комментарий
02.11.2021 15:18 Ответить
Партия Дмитрия Разумкова (которой сейчас не существует и какая была предложена в качестве эксперимента) - 5,5% Очередная лажа от Димочки
показать весь комментарий
02.11.2021 15:44 Ответить
Нове опитування http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1069&page=1 КМІС , (Київський міжнародний інститут соціології), яке стверджує, що найбільшу підтримку виборців мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.

Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:34 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко, директор "Українського інституту майбутнього", пише https://www.dsnews.ua/ukr/blog/reytingi-zelenskogo-pro-shcho-ne-govoryat-politologi-02112021-441607 на сайті "Ділова столиця" :

"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".

Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
показать весь комментарий
02.11.2021 17:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 