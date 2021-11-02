Рейтинг партий: "СН" - 15%, "ЕС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батькивщина" - 7,2%, партия Разумкова - 5,5%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 15% всех опрошенных). За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,4% всех респондентов, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,5%, ВО "Батькивщина" – 7,2%, партию Дмитрия Разумкова (которой сейчас не существует и какая была предложена в качестве эксперимента) - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%, партию "Сила и честь" 3,6%, партию "Наши" - 3,1%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,1%, за каждую из других политических сил - менее 2% избирателей", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 18,7% украинцев, за Порошенко - 12,7%, за Бойко - 6,2%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

"Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 24,6% опрошенных). 20,9% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа – При жизни", 12,3% – ВО "Батькивщина", - отмечают авторы исследования.







Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".