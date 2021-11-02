РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9648 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
11 202 96

Мы хороним по "три самолета" в сутки, за период эпидемии мы потеряли целый город, а нардепы рассказывают о чипах-передатчиках, - Радуцкий

Мы хороним по "три самолета" в сутки, за период эпидемии мы потеряли целый город, а нардепы рассказывают о чипах-передатчиках, - Радуцкий

Нардеп "СН", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал о том, какое отношение в парламенте к ограничениям и массовой вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии изданию "Сегодня".

По словам Радуцкого, в парламенте, как и по всей стране, не без антивакцинаторов, но "к счастью, во всех фракциях подавляющее большинство людей понимают эту угрозу и что такое – спасать страну. Я очень доволен этим на самом деле. Уверен, что в Раде большинство – вменяемые люди".

Вместе с тем, он не ответил на вопрос, сколько в Раде сейчас непривитых нардепов: "Как можно изучать социологию среди депутатов, когда сегодня в стране гибнет минимум "три самолета" в сутки. Мы о чем сейчас? Не хочу даже задумываться над этим вопросом. Просто неинтересно. Я считаю, что народные депутаты, видя, что страна в день хоронит столько же, сколько мы хороним, когда гибнет несколько боингов…".

Радуцкий подчеркнул, что когда в Раде принимают законы, которые требуют от людей чего-либо, депутаты не имеют право не делать то же самое, что требуют от людей. Поэтому, по его мнению, люди и делегируют народного депутата, который своим примером должен показывать, что и как должно происходить.

"Цена всех этих "закидонов" про 5G и всего остального – это три боинга в сутки. Мы потеряли за период эпидемии целый город", - сказал он.

Также Радуцкий добавил, что в "Слуге народа" тоже есть депутаты, которые готовы о 5G порассуждать: "Страна узнает своих "героев". Они говорят глупости, и это их право и их мировоззрение. Сегодня в стране жуткая проблема, связанная с COVID-19. Самое важное для меня – сохранить жизнь каждого гражданина Украины. Но точно не интересоваться, откуда у народного депутата появилось мнение, что вакцинация – это вживление чипа-передатчика для того, чтобы пользоваться 5G".

В то же время нардеп уверил, что у него есть что ответить, если некоторые депутаты заговорят о нарушении прав: "Для этого у меня есть много документов: решение Европейского суда по правам человека, где четко написано, что вакцинация не является нарушением прав человека. Есть третья статья Конституции Украины, где среди прочего написано, что основной социальной задачей является здоровье и безопасность граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина недолго пробудет в "зеленой зоне" ЕС, - Радуцкий

Дело в том, что статьи Конституции выше, чем закон. А 33-я статья говорит, что никто не имеет права ограничивать в свободе права передвижения и так далее, если это не определено другим законом.

А теперь читаем другие законы. Их два. Закон первый, 2000 года, об инфекционной безопасности граждан Украины, где четко написано, что могут быть ограничения для нераспространения эпидемии. И второй закон, 1992 года, об охране здоровья граждан Украины".

"Тут спорить можно. Но я считаю, что спорить можно, когда все хорошо. А когда мы теряем три боинга в сутки – я считаю, что этот спор ни о чем", - добавил Радуцкий.

Также нардеп отметил, что в настоящее время нет никакой принудительной вакцинации и у депутата есть выбор: либо он вакцинирован, либо он переболел и имеет справку три месяца после болезни, либо он раз в три дня сдает ПЦР-тест либо антиген-тест.

"Аппарат Верховной Рады сделает все, что для этого необходимо. В кулуарах и вокруг Верховной Рады будут лаборатории, где можно беспрепятственно провести тестирование. Открыто больше пяти пунктов вакцинации, два из которых открыты для всех граждан Украины. Первый – в гостинице "Киев". Второй – в отеле "Национальный". Это не считая помещения Верховной Рады. Сделано все для того, чтобы не препятствовать депутату для исполнения его конституционных обязанностей", - сообщил он.

"Когда в городе красная зона, а Верховная Рада находится в Киеве, то ограничения не могут распространяться на обычных людей и не распространяться на депутатов", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали постановление № 6154. Документ предусматривает специальный допуск в здания Верховной Рады Украины.

вакцина (3815) ВР (29430) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18611)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Про очереди в крематорий забыл рассказать.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:51 Ответить
+11
Не проще ли покрасить маршрутки в два цвета: красный и зеленый? В первой будут ездить антивакцинаторы, а во второй коронабесы
показать весь комментарий
02.11.2021 10:00 Ответить
+10
А кто придумал мерять умерших боингами?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
маски где?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:50 Ответить
Вакцинація не врятує криворуких лікарів, просто помирати будуть вакциновані! Люди вмирають не від тяжкого перебігу коронавірусу, а від повної відсутності медичної допомоги - лежать по кілька днів без будь яких маніпуляцій зі сторони медперсоналу і тупо вмирають від того що ніхто навіть стакан води не приніс за цілий день. А Радуцький починає черговий плач по вакцінації. Та заспокойтесь вже зі своєю вакцінацією, починіть надавати адекватну медичну допомогу хворим! 99% померлих від корони можна було врятувати якби вони лікувались в Європі чи США, просто тому що там є медицина а в нас немає. Замість того щоб відновлювати медицину Радуцький звинувачує депутатів, але кількість жертв це вирок Радуцькому який не може навести порядок в медицині. Він в своій клініці Борис не може порядок навести і підняти рівень надання медичних послуг, залечили дружину екс міністра МОЗ Квіташвілі до смерті, молоду здорову дівку просто втратили криворукі лікарі. Про що ще можна говорити? Радуцький не медик, він фізкультурник і тому в принципі не може керувати медициною!
показать весь комментарий
02.11.2021 11:43 Ответить
Про очереди в крематорий забыл рассказать.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:51 Ответить
Чемпіон просрав боротьбу з ковідом, зате великокраде на дорогах.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:53 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 09:59 Ответить
Ну, блин хоть одно адекватное обьяснение...
показать весь комментарий
02.11.2021 09:54 Ответить
Хороним по три самолета, но аппаратов экстракорпоральной гемокорекции не купим ни одного. Это наше кредо.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:54 Ответить
А кто придумал мерять умерших боингами?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:56 Ответить
Раньше швондеры измеряли товарными вагонами, теперь самолетами. 21-й век все-таки.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:04 Ответить
наверное умный попугай ))) из мультика - он же придумал как удава измерить..

показать весь комментарий
02.11.2021 10:05 Ответить
Тоже вспомнился этот мульт))
показать весь комментарий
02.11.2021 10:11 Ответить
Скорее всего это отсылка к трагедии со сбитым боингом. Мол, погибло столько людей.

А с текущей ситуацией с Ковидом в стране в день погибает трижды по столько же, и всем фиолетово
показать весь комментарий
02.11.2021 10:15 Ответить
Болезни системы кровообращения

276070
62,82%

Новообразования

49448
11,25%

Это причины смерти (в год), и их процентное соотношение, "и всем фиолетово" - спасаем только от ковида.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:46 Ответить
Я могу сказать только про свое ощущение от ситуации - я хз, чем мотивировался этот штемп Радуцкий.

Более обидно (странное слово в данном контексте) за смерти от Ковид потому, что их можно было бы если не полностью предотвратить, то сильно снизить количество гораздо меньшими и реальными усилиями, чем это можно сделать в случае болезней системы кровообращения и других.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:06 Ответить
"сильно снизить количество гораздо меньшими и реальными усилиями" - вот этот весь идиотизм с прививками в строительных магазинах, это меньшие усилия? Вы это серьезно?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:45 Ответить
Я так понимаю, вы противник антиковид вакцинации в целом?

В таком случае, вам любой экшин вокруг Ковида и вакцинации кажется несерьезным, вне зависимости от того, что бы вам в ответ написали.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:56 Ответить
Нет. Я противник медицинских испытаний на людях против их воли.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:48 Ответить
Баранам так понятнее
показать весь комментарий
02.11.2021 10:43 Ответить
Вероятно владелец авиакомпании или туристического бизнеса
показать весь комментарий
02.11.2021 11:03 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 09:57 Ответить
Не розумію нащо допомагати тим хто сам собі допомогти не хоче. Не вакцинуються, не носять маски, не дотримуються соц. дистанції, а тепер позаймали всі місця в лікарнях і не дають можливості іншим хворим отримати лікарську допомогу. Треба невакцинованих приймати в останню чергу і дерти з них потрійну оплату за лікування.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:11 Ответить
Не-а. А давай не так.
Производитель вакцины гарантирует протекание болезни в легкой форме или вообще безсимптомно?
Та с каждого угла проваксеры об этом кричат.
Так что если вдруг вакцинированный попадает на коечку... то пусть за его лечение и платит Пфайзер или Астра Зенека и так далее.

А на счет того откуда взять деньги на лечение не вакцинированных - так с их налогов. Просто для этого эти самые налоги надо отправлять на медицину а не осваивать, как это у нас обычно принято.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:46 Ответить
Податки йдуть на медицину. Але лікарні не розраховані на те, що за тиждень прибіжить 400 людей з ковідом які не можуть дихати і просять щоб їх госпіталізували і для інших хворих не лишається ні ліжок ні медиків. Лікарні завжди справлялися з кількістю хворих, поки не появились ковідні.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:09 Ответить
А тут все і скопом. Якби починали лікувати симптоматику хворих з асмого початку, як тільки людина її відчула, то вже б на пару-трійку кілька сотень в день у лікарню б потрапляло менше людей. Якби за першої підозри на пневмонію робили б рентген людині та починали призначати антибіотики (як власне раніше лікували певмонію), то ще б декілька десятків людей під ШВЛ не попали. Але ні. Лікуємо за рекомендацією ВОЗ та камлаємо на вакцини. Ну і лікарні раніше, до всіх "рехворм" за 30 років звісно краще справлялися, бо їх банально було більше. Власне як і лікарів. І раніше в нас лікарі були кожен сам собі доктор Хаус. Так, вони ризикували. Так, можливо вони помилялися, але вони намагалися лікувати та досить успішно лікували без обовʼязкового навʼязування протоколу лікування. Більше покладалися на кліничну картину, аналізи хворого, картку його хвороб та власний досвід. Тому і лікували, і виліковували більшість. Епідемій ГРВІ вистачало і раніше. Но щоб ось таке зводити - щось не можу пригадати.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:33 Ответить
У нас много болтают про борьбу с Ковидом. На самом деле кроме вакцинации ничего не делают. Врачей, медсестёр, нянечек в инфекционных отделениях не хватает. Кислород завозят с перебоями. В школьных классах температура 12-14 град. Не простывают только самые закалённые школьники. Деньги отпущенные Западом на Ковид успешно закапываются в дороги. Так легче всего отмывать деньги. Тут откат не 10%, а все 50.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:39 Ответить
Не простывают только самые закалённые школьники.
Та не. Простывают и болеют. Только относительно легко. Ибо организм молодой и может бороться. Да собственно и ОРВИ ранее во время эпидемий многие т.с. на ногах перехаживали. Но и многие умирали, кто так действовал и у кого или хронические болячки были или имунная система ослаблена. Просто тогда это никто не транслировал изо всех утюгов 24/7/365. У нас в 90-х таким образом подруга от пневмонии, вызванной гриппом, умерла. За три дня сгорела. Тоже считала, типа а - перехожу. 31 год девченке был.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:57 Ответить
Ви говорите про ідеальну систему охорони здоровя. Я ж хочу сказати, що в Україні не треба надіятись на державу, лікарів і т.д., тільки на себе. Ви серйозно вважаєте, що в Україні сезонний ГРВІ а не ковід? А по всьому світі теж всі на ГРВІ хворіють?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:39 Ответить
Я кажу не про ідальну. Я кажу про дієву схему. І це не вигадка. До реформ вона в нас була. Саме така система охорони здоровʼя яка була розрахована саме на массовість, а не крута європейська система для обраних. Ось вона якраз зараз і не спрацьовує в нас. Власне як і у самій Європі.
Ви серйозно вважаєте, що в Україні сезонний ГРВІ а не ковід? А по всьому світі теж всі на ГРВІ хворіють?
А чим власне він від сезонного ГРВІ відрізняється? Та сама симптоматика, той самий ризик підхопити пневмонію. Спробуйте лікувати банальний грип за рекомендаціями щодо лікування ковіду за протоколом, що оприлюднено на сайтиі нашого ВОЗ. Більш ніж впевнений, що отримаєте подібний результат який маємо з ковід. Ну а пневмонію взагалі то ШВЛ не лікує. Він тільки полегшує самопочуття хворого. Якби нашим лікарям дали свободу дій, якби преміювали не за кількість хворих на ковід, а за кількість одужавших, то картина на краще змінилася б кардинально.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:47 Ответить
Абсолютно поддерживаю. Приписки везде ради денег. Во всем виноват только злой ковид! Других болезней нет вообще теперь.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:09 Ответить
Конечно не рассчитаны.
А знаешь - почему?
Почитай вот этих ребят:
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf

Они тебе прям расскажут, сколько коек (а с ними - оборудования, материальных запасов, специалистов и обслуживающего персонала, необходимых для их обеспечения) - было ликвидировано. Напомню - более 150 тысяч только до 1998.

А еще вот этих ребят послушай на предмет того, сколько их было сокращено потом:
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/

И всем тем, кто эти сокращения воплощал - предъяви претензии, ладно?

А еще задумайся над тем - каким образом заполненное ковид-отделение повлияет на возможности... ну например отделения хирургического, с которым оно никак не контактирует и в котором работают совершенно другие специалисты.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:24 Ответить
"Дистáнція соціáльна - соціологічна категорія, що характеризує ступінь прийняття або відторгнення людиною представників інших соціальних груп (етнічних, релігійних, соціально-статусних, професійних, вікових тощо).

"і не дають можливості іншим хворим отримати лікарську допомогу." - правильно, а то вакцинированным врачей не хватает))))
показать весь комментарий
02.11.2021 10:49 Ответить
Ще більша біда в тому, що втратили мізки і розум ті, які вибрали таку некомпетентну і непрофесійну владу, нездатну боротися з викликами часу.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:57 Ответить
Угу, а в больницу с собой надо не забыть взять тарельку, ложку и кружку, иначе останешься голодным.

Такое вот у нас там оснащение для лечения.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:58 Ответить
Радуцкий трохи перепутав. З помийки тому що прийшов у владу. Конституція має найвищий статус. І закони мають відповідати Конституції. Ті закони які протирічать конституції є не конституційними.
показать весь комментарий
02.11.2021 09:59 Ответить
Не проще ли покрасить маршрутки в два цвета: красный и зеленый? В первой будут ездить антивакцинаторы, а во второй коронабесы
показать весь комментарий
02.11.2021 10:00 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 10:11 Ответить
в некоторых кинотеатрах залы различают по цветам "красный" и "зеленый"))
показать весь комментарий
02.11.2021 10:19 Ответить
Ви всеодно дебіли полізете у чужу маршрутку. Ви ж маєте право.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:58 Ответить
Тобто будь-який закон згідно якого передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі є неконституційним, оскільки не відповідає конституції, та обмежує права людини на вільне пересування?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:12 Ответить
Что-то я сегодня утром не смог в сеть выйти силой мысли. Видно, чип забарахлил. Хотел переинсталлировать, но не смог, опять же драйверы из интрнета качать надо. Буду искать бустерную чипизацию. Придется со вчерашними антиваксерами в очереди топтаться.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:00 Ответить
странные у него единицы измерения . Боингами меряет . он что из Бениного МАУ в Раду запрыгнул ?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:00 Ответить
Если мерять маршрутками, то сегодня 35 шт разбилось в хлам
показать весь комментарий
02.11.2021 10:02 Ответить
И они ещё лгут,крадут,рукоблудят,продаются за деньги...А это точно парламент?...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:02 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 10:02 Ответить
ойц...

показать весь комментарий
02.11.2021 10:02 Ответить
Блд... И смешно и некрасиво смеяться... Человекато нестало
показать весь комментарий
02.11.2021 10:04 Ответить
Может не стОит смешивать квадратное с соленым?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:08 Ответить
Звернись до психіатра.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:59 Ответить
Кисню не вистачає в лікарнях по всій краіні , а кРадуцький розповідає нам казочки 😡
Продали і кисень за бугор , як свого часу маски , тварюки !
показать весь комментарий
02.11.2021 10:02 Ответить
Кстате почетал закон от 2000 года. Ничо там не написано про то, что комуто можно ехать, а комуто нет.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:03 Ответить
Если ты читаешь, так же как и пишешь, с ошибками, то возможно потому ничего и не понял
показать весь комментарий
02.11.2021 10:05 Ответить
Ну дык пойди почитай и сюда скопипасти. А то токо трындеть хорош.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:10 Ответить
А нафига, ты апелируешь на что то... Говоришь, что там ничего нет или ничего не понятно, и сейчас полфорума должно начать искать законы от 2000 года?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:17 Ответить
Конечно. Если кто-то хочет заявить, что чтото гдето есть, то он предъявляет пруф. Это что, проблема?
Не хватило умишка найти? http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html нна развлекайся
показать весь комментарий
02.11.2021 10:20 Ответить
Благодарю, и это я серьезно без сарказма, спасибо, я начал читать и там реально все оч размыто, мне сейчас на работу а там целый трактат, но я обязательно это прочту
показать весь комментарий
02.11.2021 10:34 Ответить
Летальность от ори за доковидный любой период порядка 600 -650 тыс ежегодно это сколько в боингах?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:05 Ответить
Да что ты... Ссылку в студию... Причем на офф источник а не на рашатудэй
показать весь комментарий
02.11.2021 10:07 Ответить
Все, можешь не искать!
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/20/7244442/
показать весь комментарий
02.11.2021 13:20 Ответить
Антиваксеры, если вас все-таки заставили вакцинироваться, выбирайте вакцины, в которых чип на андроиде! Он безнадежно тупит и поэтому очень органично впишется в вашу нервную (очень нервую!) систему.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:05 Ответить
Ахахах, ржу нимагу
показать весь комментарий
02.11.2021 10:06 Ответить
Вместе с тем, он не ответил на вопрос, сколько в Раде сейчас непривитых нардепов: "Как можно изучать социологию среди депутатов, когда сегодня в стране гибнет минимум "три самолета" в сутки. Мы о чем сейчас? Не хочу даже задумываться над этим вопросом. Просто неинтересно. Источник: \\\\\\\\\\\\

Круто сказано. Добавить нечего. Лоснящиеся хари, даже не могут показать пример к тому, о чем визжит Ляшко(вакцинируй.те.съ)
И этот ..... это ссущество настолько тупое шо не солгало, ой, сказало, то есть какая разница: Мы вот сейчас проверяем, контроллируем и завтра вам я скажу скока депутатов вакцинированы. стрелка, ой, встреча возле клуба Буратино в Бердичеве в 25.05(время), при себе имейте концентратор цемента и маску Али - Бабы или будьте одетой в зеленый зонтик(и немедленно закинул еще пару таблеток)
показать весь комментарий
02.11.2021 10:07 Ответить
Сайт МОЗ" Дорожня карта вакцінації від коронавірусної хвороби COVID 19": наразі достаменно невідомо чі впливає вакцінація на передачу хвороби між тими хто її отримав і тими хто її не отримав. Питання хто бреше?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:08 Ответить
завхоз школы вакцинировался теперь лежит уже 10дней с женой дома болеют короной сосед бывший умер от короны на 5 день после 2 дозы а они с прихлебаями поют по телику: овцинируйтесь !
показать весь комментарий
02.11.2021 10:45 Ответить
Радуцкий злится что ему не вживили чип. А не мешало бы. Хотя бы старый пенек.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:09 Ответить
Тобто "всі лохи, крім мене!" радуцький.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:10 Ответить
Почему и с каких это пор кол-во людей у нас стали мерять самолетами? Почему тогда не говорить: за вчера в Украине привилось 135 самолетов, на ИВЛ находятся 100 самолетов, выздоровели 264 самолета?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:15 Ответить
Я написал выше, но вижу, что и у вас такой же вопрос, поэтому просто скопирую свое сообщение.

----------
Скорее всего это отсылка к трагедии со сбитым боингом. Мол, погибло столько людей.

А с текущей ситуацией с Ковидом в стране в день погибает трижды по столько же, и всем фиолетово
показать весь комментарий
02.11.2021 10:18 Ответить
А сколько денег по карманам похоронили, батюшки. Не берегут себя слуги.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:17 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27491107.html Пропаганда убивает

Хороший человек. Волонтер. Патриот.
Не дал себя нае@ать.
Так сегодня и помер. Ненаё@анным.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4694673197219511 Виктор Трегубов
показать весь комментарий
02.11.2021 10:18 Ответить
чего то про Кучму он не вспомнил?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:21 Ответить
При Кучме ему, наверное, жилось хорошо и свободно.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:52 Ответить
Про депутаншу Богуцьку.

https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Тут Ліза за здоров'я бомжів переживати почала, питає, що там в їхніх «гетто».

А самій з дипломом «мєдічки» слабо взяти шприц і піти до народу, слуга чортова?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:34 Ответить
https://www.facebook.com/liza.bogutskaya?__cft__%5b0%5d=AZUBrBHt8pl3w995u1IDTuKIAm2Wclh9TxHrv9JX2t_KDU_O53fNCY4joRSKDbSy7fZRgtMNOijXUswvISf7L2Ij2CEeNA8fSuB_KRAIthk1O0G6epr1Me_Fp5pDfpVJ2TM&__tn__=-UC%2CP-R Liza Bogutskaya

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya 15 год ·

Интересно, а сколько вакцинироовано бомжей и граждан с низкой социальной ответственностью?

У кого-то есть такая статистика?

В их "гетто" в подземных переходах будут рейды по проверке сертификатов или ПЛР-тестов?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:34 Ответить
Триста шістдесят п'ять самольотів з їжачками, Мирон Опанасович!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:53 Ответить
То есть в странах (городах) с 70-80% нет смертей оь ковида?

А как же время когда еще не было вакцины? Он же умерших за это время тоже посчитал...
показать весь комментарий
02.11.2021 11:09 Ответить
Честно говоря уже все равно , пусть Зебилы дохнут , раньше , когда я в августе , просил их вакцинироваться , такую дичь несли про Чипа и Дейла . Шо в голове не укладывается , а теперь уже поздно
показать весь комментарий
02.11.2021 11:10 Ответить
Как же вы зае#али своим пез# ежом и шуганием одноклеточных. Вот если бы все перепуганные сье## лись бы в дремучие леса,подальше от цивилизации,это было бы справедливо и правильно. 🖕
показать весь комментарий
02.11.2021 11:28 Ответить
Радецкий внёс самый большой взнос в дело борбы с Ковидом с самого начала, продав неприкосновенный запас в Украине санитарных масок в Китай. Кто может сделать больше !
показать весь комментарий
02.11.2021 11:29 Ответить
Уверен, что в Раде большинство - вменяемые люди"
Ха-ха-ха!
показать весь комментарий
02.11.2021 11:35 Ответить
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушив Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що у реанімаціях 99% це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що 99% всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточуючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, Радуцькому доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність, обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:30 Ответить
Жодна влада не здатна здійснити подібне самотужки.
У неї є поплічники.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:26 Ответить
Скоро терабайтами інформації про людей з держави в смартфоні мірятися будуть.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:02 Ответить
Вот вам статистика всего за один месяц доковидного бесия в Украине:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/20/7244442/

И кто прав теперь???
показать весь комментарий
02.11.2021 13:25 Ответить
Подозрительная тенденция. Когда именно публичные антиваксы потом дивным образом "отходят" . Прям, вирус кармы. Сделал 3 укола мой дед, доволен был аки слон. Мол вот, я вакцинировался уже, и вам пора. А потом бац через неделю, с короной слег. Ходить не ходит, едва языком ворочает. И хрен ему те вакцины помогли. Никого не колышит, справится организм не справится. Главное статистика!
показать весь комментарий
02.11.2021 13:26 Ответить
та вакцина нікому не потрібна, на вас обмивають гроші, чому за кордоном людей не змушують колоться, зато у нас чуть лі не з роботи виганяють
показать весь комментарий
02.11.2021 13:35 Ответить
не чуть лі, а реально виганяють і таких випадків багато.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:35 Ответить
Я официальный антивакс, и официально чхал на эту вакцинацию, и на дурачье которое причисляя себе к большинству считают себя вменяемыми. Но большинство как раз дураки, причем полезные.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:01 Ответить
"Сделал 3 укола мой дед, доволен был аки слон" - вообще то от короны делают 2, а третий дед сам
себе уколол?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:02 Ответить
То что в Раде большинство вменяемые люди вселяет легкий оптимизм. Однако интересно, а невменяемых кто туда протащил? И в чьем мешке избирательного списка, вот так, прямо по фракциям, слабо озвучить господину слуге?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:03 Ответить
Не знаю как у других, среди моих знакомых антивакцинаторов все из тех кто "по приколу", "лишь бы не барыга", "хуже не будет", "ну хоть поржем, если чо"
показать весь комментарий
02.11.2021 15:18 Ответить
 
 