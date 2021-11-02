Мы хороним по "три самолета" в сутки, за период эпидемии мы потеряли целый город, а нардепы рассказывают о чипах-передатчиках, - Радуцкий

Нардеп "СН", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал о том, какое отношение в парламенте к ограничениям и массовой вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии изданию "Сегодня".

По словам Радуцкого, в парламенте, как и по всей стране, не без антивакцинаторов, но "к счастью, во всех фракциях подавляющее большинство людей понимают эту угрозу и что такое – спасать страну. Я очень доволен этим на самом деле. Уверен, что в Раде большинство – вменяемые люди".

Вместе с тем, он не ответил на вопрос, сколько в Раде сейчас непривитых нардепов: "Как можно изучать социологию среди депутатов, когда сегодня в стране гибнет минимум "три самолета" в сутки. Мы о чем сейчас? Не хочу даже задумываться над этим вопросом. Просто неинтересно. Я считаю, что народные депутаты, видя, что страна в день хоронит столько же, сколько мы хороним, когда гибнет несколько боингов…".

Радуцкий подчеркнул, что когда в Раде принимают законы, которые требуют от людей чего-либо, депутаты не имеют право не делать то же самое, что требуют от людей. Поэтому, по его мнению, люди и делегируют народного депутата, который своим примером должен показывать, что и как должно происходить.

"Цена всех этих "закидонов" про 5G и всего остального – это три боинга в сутки. Мы потеряли за период эпидемии целый город", - сказал он.

Также Радуцкий добавил, что в "Слуге народа" тоже есть депутаты, которые готовы о 5G порассуждать: "Страна узнает своих "героев". Они говорят глупости, и это их право и их мировоззрение. Сегодня в стране жуткая проблема, связанная с COVID-19. Самое важное для меня – сохранить жизнь каждого гражданина Украины. Но точно не интересоваться, откуда у народного депутата появилось мнение, что вакцинация – это вживление чипа-передатчика для того, чтобы пользоваться 5G".

В то же время нардеп уверил, что у него есть что ответить, если некоторые депутаты заговорят о нарушении прав: "Для этого у меня есть много документов: решение Европейского суда по правам человека, где четко написано, что вакцинация не является нарушением прав человека. Есть третья статья Конституции Украины, где среди прочего написано, что основной социальной задачей является здоровье и безопасность граждан.

Дело в том, что статьи Конституции выше, чем закон. А 33-я статья говорит, что никто не имеет права ограничивать в свободе права передвижения и так далее, если это не определено другим законом.

А теперь читаем другие законы. Их два. Закон первый, 2000 года, об инфекционной безопасности граждан Украины, где четко написано, что могут быть ограничения для нераспространения эпидемии. И второй закон, 1992 года, об охране здоровья граждан Украины".

"Тут спорить можно. Но я считаю, что спорить можно, когда все хорошо. А когда мы теряем три боинга в сутки – я считаю, что этот спор ни о чем", - добавил Радуцкий.

Также нардеп отметил, что в настоящее время нет никакой принудительной вакцинации и у депутата есть выбор: либо он вакцинирован, либо он переболел и имеет справку три месяца после болезни, либо он раз в три дня сдает ПЦР-тест либо антиген-тест.

"Аппарат Верховной Рады сделает все, что для этого необходимо. В кулуарах и вокруг Верховной Рады будут лаборатории, где можно беспрепятственно провести тестирование. Открыто больше пяти пунктов вакцинации, два из которых открыты для всех граждан Украины. Первый – в гостинице "Киев". Второй – в отеле "Национальный". Это не считая помещения Верховной Рады. Сделано все для того, чтобы не препятствовать депутату для исполнения его конституционных обязанностей", - сообщил он.

"Когда в городе красная зона, а Верховная Рада находится в Киеве, то ограничения не могут распространяться на обычных людей и не распространяться на депутатов", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали постановление № 6154. Документ предусматривает специальный допуск в здания Верховной Рады Украины.