Мы хороним по "три самолета" в сутки, за период эпидемии мы потеряли целый город, а нардепы рассказывают о чипах-передатчиках, - Радуцкий
Нардеп "СН", глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал о том, какое отношение в парламенте к ограничениям и массовой вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии изданию "Сегодня".
По словам Радуцкого, в парламенте, как и по всей стране, не без антивакцинаторов, но "к счастью, во всех фракциях подавляющее большинство людей понимают эту угрозу и что такое – спасать страну. Я очень доволен этим на самом деле. Уверен, что в Раде большинство – вменяемые люди".
Вместе с тем, он не ответил на вопрос, сколько в Раде сейчас непривитых нардепов: "Как можно изучать социологию среди депутатов, когда сегодня в стране гибнет минимум "три самолета" в сутки. Мы о чем сейчас? Не хочу даже задумываться над этим вопросом. Просто неинтересно. Я считаю, что народные депутаты, видя, что страна в день хоронит столько же, сколько мы хороним, когда гибнет несколько боингов…".
Радуцкий подчеркнул, что когда в Раде принимают законы, которые требуют от людей чего-либо, депутаты не имеют право не делать то же самое, что требуют от людей. Поэтому, по его мнению, люди и делегируют народного депутата, который своим примером должен показывать, что и как должно происходить.
"Цена всех этих "закидонов" про 5G и всего остального – это три боинга в сутки. Мы потеряли за период эпидемии целый город", - сказал он.
Также Радуцкий добавил, что в "Слуге народа" тоже есть депутаты, которые готовы о 5G порассуждать: "Страна узнает своих "героев". Они говорят глупости, и это их право и их мировоззрение. Сегодня в стране жуткая проблема, связанная с COVID-19. Самое важное для меня – сохранить жизнь каждого гражданина Украины. Но точно не интересоваться, откуда у народного депутата появилось мнение, что вакцинация – это вживление чипа-передатчика для того, чтобы пользоваться 5G".
В то же время нардеп уверил, что у него есть что ответить, если некоторые депутаты заговорят о нарушении прав: "Для этого у меня есть много документов: решение Европейского суда по правам человека, где четко написано, что вакцинация не является нарушением прав человека. Есть третья статья Конституции Украины, где среди прочего написано, что основной социальной задачей является здоровье и безопасность граждан.
Дело в том, что статьи Конституции выше, чем закон. А 33-я статья говорит, что никто не имеет права ограничивать в свободе права передвижения и так далее, если это не определено другим законом.
А теперь читаем другие законы. Их два. Закон первый, 2000 года, об инфекционной безопасности граждан Украины, где четко написано, что могут быть ограничения для нераспространения эпидемии. И второй закон, 1992 года, об охране здоровья граждан Украины".
"Тут спорить можно. Но я считаю, что спорить можно, когда все хорошо. А когда мы теряем три боинга в сутки – я считаю, что этот спор ни о чем", - добавил Радуцкий.
Также нардеп отметил, что в настоящее время нет никакой принудительной вакцинации и у депутата есть выбор: либо он вакцинирован, либо он переболел и имеет справку три месяца после болезни, либо он раз в три дня сдает ПЦР-тест либо антиген-тест.
"Аппарат Верховной Рады сделает все, что для этого необходимо. В кулуарах и вокруг Верховной Рады будут лаборатории, где можно беспрепятственно провести тестирование. Открыто больше пяти пунктов вакцинации, два из которых открыты для всех граждан Украины. Первый – в гостинице "Киев". Второй – в отеле "Национальный". Это не считая помещения Верховной Рады. Сделано все для того, чтобы не препятствовать депутату для исполнения его конституционных обязанностей", - сообщил он.
"Когда в городе красная зона, а Верховная Рада находится в Киеве, то ограничения не могут распространяться на обычных людей и не распространяться на депутатов", - резюмировал нардеп.
Напомним, ранее в Раде зарегистрировали постановление № 6154. Документ предусматривает специальный допуск в здания Верховной Рады Украины.
А с текущей ситуацией с Ковидом в стране в день погибает трижды по столько же, и всем фиолетово
276070
62,82%
Новообразования
49448
11,25%
Это причины смерти (в год), и их процентное соотношение, "и всем фиолетово" - спасаем только от ковида.
Более обидно (странное слово в данном контексте) за смерти от Ковид потому, что их можно было бы если не полностью предотвратить, то сильно снизить количество гораздо меньшими и реальными усилиями, чем это можно сделать в случае болезней системы кровообращения и других.
В таком случае, вам любой экшин вокруг Ковида и вакцинации кажется несерьезным, вне зависимости от того, что бы вам в ответ написали.
Производитель вакцины гарантирует протекание болезни в легкой форме или вообще безсимптомно?
Та с каждого угла проваксеры об этом кричат.
Так что если вдруг вакцинированный попадает на коечку... то пусть за его лечение и платит Пфайзер или Астра Зенека и так далее.
А на счет того откуда взять деньги на лечение не вакцинированных - так с их налогов. Просто для этого эти самые налоги надо отправлять на медицину а не осваивать, как это у нас обычно принято.
Та не. Простывают и болеют. Только относительно легко. Ибо организм молодой и может бороться. Да собственно и ОРВИ ранее во время эпидемий многие т.с. на ногах перехаживали. Но и многие умирали, кто так действовал и у кого или хронические болячки были или имунная система ослаблена. Просто тогда это никто не транслировал изо всех утюгов 24/7/365. У нас в 90-х таким образом подруга от пневмонии, вызванной гриппом, умерла. За три дня сгорела. Тоже считала, типа а - перехожу. 31 год девченке был.
Ви серйозно вважаєте, що в Україні сезонний ГРВІ а не ковід? А по всьому світі теж всі на ГРВІ хворіють?
А чим власне він від сезонного ГРВІ відрізняється? Та сама симптоматика, той самий ризик підхопити пневмонію. Спробуйте лікувати банальний грип за рекомендаціями щодо лікування ковіду за протоколом, що оприлюднено на сайтиі нашого ВОЗ. Більш ніж впевнений, що отримаєте подібний результат який маємо з ковід. Ну а пневмонію взагалі то ШВЛ не лікує. Він тільки полегшує самопочуття хворого. Якби нашим лікарям дали свободу дій, якби преміювали не за кількість хворих на ковід, а за кількість одужавших, то картина на краще змінилася б кардинально.
А знаешь - почему?
Почитай вот этих ребят:
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf
Они тебе прям расскажут, сколько коек (а с ними - оборудования, материальных запасов, специалистов и обслуживающего персонала, необходимых для их обеспечения) - было ликвидировано. Напомню - более 150 тысяч только до 1998.
А еще вот этих ребят послушай на предмет того, сколько их было сокращено потом:
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/
И всем тем, кто эти сокращения воплощал - предъяви претензии, ладно?
А еще задумайся над тем - каким образом заполненное ковид-отделение повлияет на возможности... ну например отделения хирургического, с которым оно никак не контактирует и в котором работают совершенно другие специалисты.
"і не дають можливості іншим хворим отримати лікарську допомогу." - правильно, а то вакцинированным врачей не хватает))))
Такое вот у нас там оснащение для лечения.
Продали і кисень за бугор , як свого часу маски , тварюки !
Не хватило умишка найти? http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html нна развлекайся
Круто сказано. Добавить нечего. Лоснящиеся хари, даже не могут показать пример к тому, о чем визжит Ляшко(вакцинируй.те.съ)
И этот ..... это ссущество настолько тупое шо не солгало, ой, сказало, то есть какая разница: Мы вот сейчас проверяем, контроллируем и завтра вам я скажу скока депутатов вакцинированы. стрелка, ой, встреча возле клуба Буратино в Бердичеве в 25.05(время), при себе имейте концентратор цемента и маску Али - Бабы или будьте одетой в зеленый зонтик(и немедленно закинул еще пару таблеток)
Скорее всего это отсылка к трагедии со сбитым боингом. Мол, погибло столько людей.
А с текущей ситуацией с Ковидом в стране в день погибает трижды по столько же, и всем фиолетово
Хороший человек. Волонтер. Патриот.
Не дал себя нае@ать.
Так сегодня и помер. Ненаё@анным.
Тут Ліза за здоров'я бомжів переживати почала, питає, що там в їхніх «гетто».
А самій з дипломом «мєдічки» слабо взяти шприц і піти до народу, слуга чортова?
Интересно, а сколько вакцинироовано бомжей и граждан с низкой социальной ответственностью?
У кого-то есть такая статистика?
В их "гетто" в подземных переходах будут рейды по проверке сертификатов или ПЛР-тестов?
А как же время когда еще не было вакцины? Он же умерших за это время тоже посчитал...
Ха-ха-ха!
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що у реанімаціях 99% це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що 99% всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточуючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, Радуцькому доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність, обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
У неї є поплічники.
И кто прав теперь???
себе уколол?