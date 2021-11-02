Избранный Глава Верховного Суда Князев о кадровом голоде: В некоторых райсудах даже заболеть нельзя, потому что десятки тысяч людей останутся без судьи

Судебную систему на сегодняшний день беспокоят три проблемы: нехватка единства судебной практики, кадровый голод и недостаточное финансирование.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный глава Верховного Суда Всеволод Князев.

По его словам, отсутствие единства практики - это общая проблема государства, имеющая в себе несколько составляющих.

"Отсутствие единства начинается с некачественного законодательства, которое к тому же быстро меняется. Прибавьте к этому большое количество дел, рассматриваемых ежегодно судебной системой. А это - 4-5 млн дел и материалов в год. Добавьте к этому отсутствие трети судейского корпуса и, как следствие, - большая нагрузка на судей, которая не позволяет иногда даже вовремя знакомиться с новой практикой. Большое количество дел приводит к большому количеству правовых позиций. Также из-за кассационных фильтров не все категории дел в принципе доходят до Верховного Суда. Поэтому есть проблемы с единством судебной практики на уровне всего государства", - объяснил Князев.

Второй проблемой глава Верховного Суда называет проблемы с кадрами.

"Особенно в судах апелляционной инстанции. В отдельных апелляционных судах осталось по два-три-четыре криминалиста, и скоро просто некому будет рассматривать уголовные дела на уровне областей. В районных судах тоже много проблем с кадрами. Есть районные суды, где вообще нет судей или один или два. Там даже заболеть нельзя, иначе без судьи останется район на несколько тысяч или десятков тысяч человек. Эти проблемы годами обсуждают, но не решают. А это нужно делать немедленно", - подчеркнул он.

"Третья проблема - это критическая ситуация с финансированием судов. Зарплаты работников аппарата суда меньше, чем у уборщиц в супермаркете. Пойдет ли грамотный и порядочный человек с высшим юридическим образованием работать в суд? Конечно, не пойдет. Это очень вопиющая проблема, на которой мы должны сосредоточиться", - подытожил Князев.

