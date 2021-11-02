Избранный Глава Верховного Суда Князев о кадровом голоде: В некоторых райсудах даже заболеть нельзя, потому что десятки тысяч людей останутся без судьи
Судебную систему на сегодняшний день беспокоят три проблемы: нехватка единства судебной практики, кадровый голод и недостаточное финансирование.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный глава Верховного Суда Всеволод Князев.
По его словам, отсутствие единства практики - это общая проблема государства, имеющая в себе несколько составляющих.
"Отсутствие единства начинается с некачественного законодательства, которое к тому же быстро меняется. Прибавьте к этому большое количество дел, рассматриваемых ежегодно судебной системой. А это - 4-5 млн дел и материалов в год. Добавьте к этому отсутствие трети судейского корпуса и, как следствие, - большая нагрузка на судей, которая не позволяет иногда даже вовремя знакомиться с новой практикой. Большое количество дел приводит к большому количеству правовых позиций. Также из-за кассационных фильтров не все категории дел в принципе доходят до Верховного Суда. Поэтому есть проблемы с единством судебной практики на уровне всего государства", - объяснил Князев.
Второй проблемой глава Верховного Суда называет проблемы с кадрами.
"Особенно в судах апелляционной инстанции. В отдельных апелляционных судах осталось по два-три-четыре криминалиста, и скоро просто некому будет рассматривать уголовные дела на уровне областей. В районных судах тоже много проблем с кадрами. Есть районные суды, где вообще нет судей или один или два. Там даже заболеть нельзя, иначе без судьи останется район на несколько тысяч или десятков тысяч человек. Эти проблемы годами обсуждают, но не решают. А это нужно делать немедленно", - подчеркнул он.
"Третья проблема - это критическая ситуация с финансированием судов. Зарплаты работников аппарата суда меньше, чем у уборщиц в супермаркете. Пойдет ли грамотный и порядочный человек с высшим юридическим образованием работать в суд? Конечно, не пойдет. Это очень вопиющая проблема, на которой мы должны сосредоточиться", - подытожил Князев.
Полный текст интервью с главой Верховного Суда Всеволодом Князевым для Цензор.НЕТ читайте здесь.
+++ криминал сросся с прав охранительно судебной системой на высшем уровне Янукович и его визави Портнов создали уголовное законодательство по хотелкам воров в законе благородных авторитетов олигархов криминала и коррупционных банд простого укатывают за кражу пирожка до 10 лет от голода..... а кража миллиардов превращается в гонки лошадок на ипподромах должности звания степени продаются оптом и в розницу пошла семейственность папа сыну мама дочке передают кресло судьи прокурора чуть ли не по наследству... и плюс реформы такие что просто кошмар например в Одессе просто анекдот в 2002 году были ликвидированы районы было 8 осталось 4 но по факту по статистике их 8 но районы укрупнены.. я обращался в Президенту и писал что же вы твари делаете если после обращения в 2008!!!!! году облсовета в Раду до сих пор Рада /Постановлением не утвердила ликвидацию и укрупнение районов в городе Одессе а назначаемые указами президента и Постановой Рады судьи прокуроры начальники управлений милиции незаконны по сути как и их решения и ЗНАЕТЕ ЧТО ПРИДУМЛА ВЛАСЬ они назвали прокуратура № 1 № 2 и так далее реформа децентрализации по своей природе незаконно и противоречит Конституции у нас до сих пор нет Закона о порядке образования и ликвидации насланных пунктов то что было с 1989 года КСУ признал неконституционным и порядок образования областей также не урегулирован но вот внутри областей намутили с децентрализации придумав ТГО и каких то старост... а чтобы замять и тут аферу полиция отдел № такой то прокуратура и так далее а по сути сама Рада ответила что Закона о национальной полиции она не принимала!!!!!!!!!!! а вот в закон о милиции рада протянула по сути переименование.. хотя милиция и полиция-- это полярные структуры и полиция обязаны была быть принята и создана новым отдельным законом и даже с про писанием такой структуры в Конституцию.. тому мы все так и живем как при поносе пардон в кишечнике. Кругом одно #..имно....