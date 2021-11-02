РУС
Избранный Глава Верховного Суда Князев о кадровом голоде: В некоторых райсудах даже заболеть нельзя, потому что десятки тысяч людей останутся без судьи

Судебную систему на сегодняшний день беспокоят три проблемы: нехватка единства судебной практики, кадровый голод и недостаточное финансирование.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал избранный глава Верховного Суда Всеволод Князев.

По его словам, отсутствие единства практики - это общая проблема государства, имеющая в себе несколько составляющих.

"Отсутствие единства начинается с некачественного законодательства, которое к тому же быстро меняется. Прибавьте к этому большое количество дел, рассматриваемых ежегодно судебной системой. А это - 4-5 млн дел и материалов в год. Добавьте к этому отсутствие трети судейского корпуса и, как следствие, - большая нагрузка на судей, которая не позволяет иногда даже вовремя знакомиться с новой практикой. Большое количество дел приводит к большому количеству правовых позиций. Также из-за кассационных фильтров не все категории дел в принципе доходят до Верховного Суда. Поэтому есть проблемы с единством судебной практики на уровне всего государства", - объяснил Князев.

Читайте: СНБО взял на себя функции судов, это узурпация власти, - экс-замгенпрокурора Трепак

Второй проблемой глава Верховного Суда называет проблемы с кадрами.

"Особенно в судах апелляционной инстанции. В отдельных апелляционных судах осталось по два-три-четыре криминалиста, и скоро просто некому будет рассматривать уголовные дела на уровне областей. В районных судах тоже много проблем с кадрами. Есть районные суды, где вообще нет судей или один или два. Там даже заболеть нельзя, иначе без судьи останется район на несколько тысяч или десятков тысяч человек. Эти проблемы годами обсуждают, но не решают. А это нужно делать немедленно", - подчеркнул он.

"Третья проблема - это критическая ситуация с финансированием судов. Зарплаты работников аппарата суда меньше, чем у уборщиц в супермаркете. Пойдет ли грамотный и порядочный человек с высшим юридическим образованием работать в суд? Конечно, не пойдет. Это очень вопиющая проблема, на которой мы должны сосредоточиться", - подытожил Князев.

Полный текст интервью с главой Верховного Суда Всеволодом Князевым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский почему-то думает, что судьи поддерживают его реформу: этот тезис полностью не соответствует действительности, - Шабунин

+8
зная сколько у нас получают судьи слова о недостаточном финансировании звучат как издевательство
02.11.2021 10:03 Ответить
+5
Нагадує старий анекдот про алкоголіка і стіну - хто ж триматиме цей світ, як не я
02.11.2021 10:12 Ответить
+3
причем получают низачто - никакой полезной работы они не выполняют, наоборот, одни убытки от их "деятельности"
02.11.2021 10:19 Ответить
І до того ж ніякої відповідальності за неправомірні рішення. Чим більше їх видохне тим легше державі.З такими суддями,краще ніяких.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:27 Ответить
вы еще пенсию их забыли...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:24 Ответить
вопрос с кадрами начался не сегодня и не вчера и даже не 5 лет тому назад он начался с перевода судов милиции полиции с прокуратурой в коммерческие структуры вузы юридические превратились в курсы кройки и шитья и количество их неизменно и выросло в разы.... любой ветеринарный ли кулинарный вуз считал не зазорным обилечивать всех- кто желал псевдо статусом правоведение юрист даже Вова Зеленский у нас из такой когорты .... в процессе поступления обучение на контракте будущих судей прокуроров, адвокатов и прочих .... профанации законопослушание и уважение к закону.. отсутствовало априори..... будущие юристы уже с 1 курса презирали профессию- потому- что надо было за все оплачивать как в кассу так и в карман взяточничество расцвело и заблагоухало.....амбре...И даже в мединах надо было что то научиться делать руками резать держать скальпель найти печенку читать снимки и сделать анализы.. хоть на 3 балла но надо что то выучить у юристов готовые штампы работ дипломов курсовых отсюда кандидаты наук юридических - как Стефанчук или Кива... и юристы Зеленские....
+++ криминал сросся с прав охранительно судебной системой на высшем уровне Янукович и его визави Портнов создали уголовное законодательство по хотелкам воров в законе благородных авторитетов олигархов криминала и коррупционных банд простого укатывают за кражу пирожка до 10 лет от голода..... а кража миллиардов превращается в гонки лошадок на ипподромах должности звания степени продаются оптом и в розницу пошла семейственность папа сыну мама дочке передают кресло судьи прокурора чуть ли не по наследству... и плюс реформы такие что просто кошмар например в Одессе просто анекдот в 2002 году были ликвидированы районы было 8 осталось 4 но по факту по статистике их 8 но районы укрупнены.. я обращался в Президенту и писал что же вы твари делаете если после обращения в 2008!!!!! году облсовета в Раду до сих пор Рада /Постановлением не утвердила ликвидацию и укрупнение районов в городе Одессе а назначаемые указами президента и Постановой Рады судьи прокуроры начальники управлений милиции незаконны по сути как и их решения и ЗНАЕТЕ ЧТО ПРИДУМЛА ВЛАСЬ они назвали прокуратура № 1 № 2 и так далее реформа децентрализации по своей природе незаконно и противоречит Конституции у нас до сих пор нет Закона о порядке образования и ликвидации насланных пунктов то что было с 1989 года КСУ признал неконституционным и порядок образования областей также не урегулирован но вот внутри областей намутили с децентрализации придумав ТГО и каких то старост... а чтобы замять и тут аферу полиция отдел № такой то прокуратура и так далее а по сути сама Рада ответила что Закона о национальной полиции она не принимала!!!!!!!!!!! а вот в закон о милиции рада протянула по сути переименование.. хотя милиция и полиция-- это полярные структуры и полиция обязаны была быть принята и создана новым отдельным законом и даже с про писанием такой структуры в Конституцию.. тому мы все так и живем как при поносе пардон в кишечнике. Кругом одно #..имно....
02.11.2021 10:43 Ответить
То може суддям зарплатню разів у п"ять підвищити?
02.11.2021 10:10 Ответить
а какой у судей голод!!!
02.11.2021 10:11 Ответить
Чёрную икру и трюфеля трудно доставать, а они без этих продуктов голодают! Шо тебе непонятно?
02.11.2021 10:29 Ответить
Да лучше уж вообще без судьи чем с такими коррупционерами… маетки, поршни, яхты, пентхаузы, учеба в Сорбонне или в Принстоне, коллекции часов и Брюликов и т.д. Причём все записано на жену-домохозяйку или на маму пенсионерку… у тебя как в этом плане а князев??
02.11.2021 10:27 Ответить
ой... ну и сколько судей пошли работать дворниками - уборщицами (раз у судейских зарплата меньше) или уехали собирать клубнику чтоб прокормить семью???
02.11.2021 10:28 Ответить
Які там проблеми, для українців слова "ідіть в суд" рівнозначні "ідіть в сраку".
02.11.2021 10:29 Ответить
Без судьи останутся? Горе-то какое. А может просто его родичи без очередной машины останутся?
02.11.2021 10:30 Ответить
Князев , а ведь ты кривишь душой, я знаю людей которые работают в суде - секретарем, завхозом и даже народным заседателем. И вот что интересно, их оттуда даже сраной метлой или сцано тряпкой хрен выгонишь. Догадайтесь почему.
02.11.2021 10:35 Ответить
Всех судей надо уволить одной датой и все станет на свои места.
02.11.2021 10:35 Ответить
Пора переходить на присяжных заседателей.
02.11.2021 10:38 Ответить
как же они, эти десятки тысяч, без "судей"-то жить будут? вымрут. однозначно вымрут. как мамонты.
02.11.2021 10:50 Ответить
а не проще ли разогнать этих вшей, севших на загривок украинского народа... на пару лет разрешить кровную месть... за это время народ разберется... ну а через пару лет создать новую судебную систему...
02.11.2021 11:09 Ответить
Сто років мак не родив і голоду не було. Засучіть су... рукава своїх мантій і давайте працюйте.
02.11.2021 11:38 Ответить
з такими судами як у нас - краще зовсім без судів
02.11.2021 12:13 Ответить
 
 