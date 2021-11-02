55,9% украинцев заявили об ухудшении своего материального положения, 39,1% - считают некомпетентность власти главной причиной проблем в экономике, - опрос Центра Разумкова
Основными причинами кризисных явлений в энергетике украинцы чаще всего называют коррумпированность (37,5%) и некомпетентность власти (36,8%).
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось; треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и 7,5% считают, что оно улучшилось", - говорится в исследовании.
"Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%). 10,2% опрошенных главной причиной экономических проблем считают пандемию коронавируса, а 10,0% — войну на Востоке Украины. Похожие оценки причин кризисных явлений в энергетике. Основными причинами этих явлений чаще всего называют коррумпированность (37,5%) и некомпетентность власти (36,8%). 13,7% респондентов основной причиной кризисных явлений в энергетике считают ситуацию на мировых рынках газа и угля", - отмечают авторы исследования.
"Большинство респондентов (52,0%) считают, что большую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они из государственного бюджета должны покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов. 17,5% опрошенных возлагают большую ответственность на местное самоуправление и считают, что дополнительные расходы на отопление должны быть компенсированы из бюджетов местных громад. Четверть опрошенных (24,6%) ответили, что им безразлично, кто будет компенсировать расходы, центральные власти или местные, главное, чтобы в школах, больницах и садах были теплые батареи", - говорится в исследовании.
"Оценивая достаточность средств, предусмотренных властями на отопительный сезон на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, 43,6% опрошенных считают, что, учитывая высокие цены на энергоносители, правительство должно увеличить сумму средств на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать. 7,3% респондентов считают, что этих средств достаточно. 7,0% опрошенных ответили, что их не интересует этот вопрос, а 35,3% отметили, что не знают, сколько средств предусмотрено правительством на субсидии", - добавили авторы исследования.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455414176118095873 2 ч
Сегодня ВР будет рассматривать бюджет 2021. Соупадение?
За лицензии игорному бизнесу в этом году было заложено 6,5 ярдов, а в следующем 700 млн. То есть где-то 3 ярда - это откат Земленскаму.
Вот только такие дыры будет закрывать нарит
Это не снимает ответственности с власти.
Ще залишились упороті.
А саме стільки проголосували на довиборах за слуг в Новій Каховці та Каневі відповідно. Так що упоротих значно, ЗНАЧНО, більше.
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Садомазохисты?
Вот только странно, что "слуги" выиграли "довыборы".
=============
Это просто треш. 60,9% это откровенные идиоты. Недалеко от 73%. Наверняка Порошенко винят.
Читали https://bykvu.com/ua/bukvy/kompaniia-druzhyny-dyrektora-ukroboronpromu-husieva-otrymala-z-biudzhetu-2-4-mln-hryven-na-stvorennia-video-ta-reklamy-u-bloheriv/ расследование «Букв» про то как государство оплатило 2 млн. 400 тысяч гривен за продвижение президентской программы «Активные парки» в сетях?
Это кьюар коды возле брусьев и турников, ну чтобы подсказывать как подтягиваться и отжиматься. Если вдруг, кто в смартфоне не сможет программу со своим весом скачать.
Оригинально достаточно ушли средства - на создание сториз и оплату лидеров мнений 1\7 часть суммы, а остальное это планы, мониторинги и разработка кампании. Поиск реквизита для съемок - 40 тысяч гривен налогоплательщиков. Все деньги пошли такому себе ТОВ «Юкрениан Фешн групп». ТОВ владеет жена Гусева, главы УОП Ольга Гусева.
Программу президента Украины на таком огромном рынке услуг, смогла вести только жена крупного чиновника государственного концерна. Того самого, который построил ирокезостроительный факультет ко Дню Независимости и наши вертолеты под «Полет Валькирий» буравили свинцовые небеса.
Як невдобно получилось.
Государство платит деньги частникам, но только тем, которые аффилированы с государственными чиновниками и никак иначе. То рыцари Мальты у нас строят вертолетное производство с ноля, при помощи компании из Чехии разработчика станков и ремонтников из США. То 6\7 рекламного бюджета крупной президентской программы уходит на разработку кампании.
Все совершенно случайно.
Главное, чтобы все в семью. А там подоспеет и 300 тысяч премии за то, что в УОП стали читать больше книг. Ну и полмиллиона зарплаты государственной у мужа (474 тысяч гривен). Но маловато будет. Вон там мы посадим помидорчики, там будут стоять брусья, а там цех «Ирокезов».
Не знаю, дождемся ли мы «Службу счастья 2.0» и проведет ли кампанию для нее супруга главы концерна. Но идея неплоха, стоит оплатить нашими деньгами анализ и мониторинг.
Тот самый пример, когда здравую идею - оздоровление Украины, занимающей стабильно первые места в Европе по сердечной смертности и ожидаемой продолжительности жизни, рубят на корню люди, которых уже не могут без схем.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3064805283731838&id=100006071894836 Кирилл Данильченко
А глаза в разные стороны смотрят как у гадюки)
Бог шельму пометил
ВСЕ проблемы в стране (а не только в экономике) - вызваны исключительно и только КОРРУПЦИЕЙ!
по факту - за что боролись, на то и напоролись.
Вот такой парадокс.
В стране всегда было и есть около трети регионалов-"крепких хозяйственников"
самое интересное впереди
примут новые поправки к налоговому кодексу и вот тогда вы точно узнаете что такое "эпоха зубожиння". а еще октябрь первый месяц отопительного сезона. и на днях придут платежки.
здобули уроды?
Некомпетентних нагору витягають для обслуговування корупції. Це - аксіома.