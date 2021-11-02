55,9% украинцев заявили об ухудшении своего материального положения, 39,1% - считают некомпетентность власти главной причиной проблем в экономике, - опрос Центра Разумкова

Основными причинами кризисных явлений в энергетике украинцы чаще всего называют коррумпированность (37,5%) и некомпетентность власти (36,8%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось; треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и 7,5% считают, что оно улучшилось", - говорится в исследовании.

"Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%). 10,2% опрошенных главной причиной экономических проблем считают пандемию коронавируса, а 10,0% — войну на Востоке Украины. Похожие оценки причин кризисных явлений в энергетике. Основными причинами этих явлений чаще всего называют коррумпированность (37,5%) и некомпетентность власти (36,8%). 13,7% респондентов основной причиной кризисных явлений в энергетике считают ситуацию на мировых рынках газа и угля", - отмечают авторы исследования.

"Большинство респондентов (52,0%) считают, что большую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они из государственного бюджета должны покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов. 17,5% опрошенных возлагают большую ответственность на местное самоуправление и считают, что дополнительные расходы на отопление должны быть компенсированы из бюджетов местных громад. Четверть опрошенных (24,6%) ответили, что им безразлично, кто будет компенсировать расходы, центральные власти или местные, главное, чтобы в школах, больницах и садах были теплые батареи", - говорится в исследовании.

"Оценивая достаточность средств, предусмотренных властями на отопительный сезон на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, 43,6% опрошенных считают, что, учитывая высокие цены на энергоносители, правительство должно увеличить сумму средств на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать. 7,3% респондентов считают, что этих средств достаточно. 7,0% опрошенных ответили, что их не интересует этот вопрос, а 35,3% отметили, что не знают, сколько средств предусмотрено правительством на субсидии", - добавили авторы исследования.











Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".