55,9% украинцев заявили об ухудшении своего материального положения, 39,1% - считают некомпетентность власти главной причиной проблем в экономике, - опрос Центра Разумкова

Основными причинами кризисных явлений в энергетике украинцы чаще всего называют коррумпированность (37,5%) и некомпетентность власти (36,8%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось; треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и 7,5% считают, что оно улучшилось", - говорится в исследовании.

"Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%). 10,2% опрошенных главной причиной экономических проблем считают пандемию коронавируса, а 10,0% — войну на Востоке Украины. Похожие оценки причин кризисных явлений в энергетике. Основными причинами этих явлений чаще всего называют коррумпированность (37,5%) и некомпетентность власти (36,8%). 13,7% респондентов основной причиной кризисных явлений в энергетике считают ситуацию на мировых рынках газа и угля", - отмечают авторы исследования.

"Большинство респондентов (52,0%) считают, что большую ответственность за отопительный сезон несут центральные власти, и они из государственного бюджета должны покрыть дополнительные расходы на отопление школ, больниц, детских садов. 17,5% опрошенных возлагают большую ответственность на местное самоуправление и считают, что дополнительные расходы на отопление должны быть компенсированы из бюджетов местных громад. Четверть опрошенных (24,6%) ответили, что им безразлично, кто будет компенсировать расходы, центральные власти или местные, главное, чтобы в школах, больницах и садах были теплые батареи", - говорится в исследовании.

"Оценивая достаточность средств, предусмотренных властями на отопительный сезон на субсидии на жилищно-коммунальные услуги, 43,6% опрошенных считают, что, учитывая высокие цены на энергоносители, правительство должно увеличить сумму средств на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать. 7,3% респондентов считают, что этих средств достаточно. 7,0% опрошенных ответили, что их не интересует этот вопрос, а 35,3% отметили, что не знают, сколько средств предусмотрено правительством на субсидии", - добавили авторы исследования.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

опрос (2932) субсидия (624) Центр Разумкова (229) отопительный сезон (534)
Топ комментарии
+19
Та не може бути! Барига третій рік як не має можливості красти! Чи у нього ключі від бюджету?
02.11.2021 10:08 Ответить
+17
Та воще жопа. Если перестать платить за коммуналку еще можно, тем самым победив ее, то цены на продукты питания растут каждый день, а кушать нужно в любом случае, мы ж не Михи Саакашвили, которые на диете
02.11.2021 10:06 Ответить
+16
Вот знаешь,что зебилы лишены мозгов,но они не устают удивлять своей тупизной снова и снова
02.11.2021 10:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
разумков, так ты при власти был и должность вторая в стране
02.11.2021 10:05 Ответить
Вот знаешь,что зебилы лишены мозгов,но они не устают удивлять своей тупизной снова и снова
02.11.2021 10:09 Ответить
ты прав, мозги есть только у свынилов
02.11.2021 10:10 Ответить
Твой высер тому подтверждение
02.11.2021 10:14 Ответить
Бубочка хороший, он тарифы обещал снизить, он НАТе грозил, он не просрал пандемию, он уменьшил кортеж. Да и вообще он не курит ничего и не ищет шоколадный глазик тупина. Он не отводил свои войска на своей территории. Оно ни при чём. Один вопрос: нахрена нам Президент, который везде «ни при чём»?
02.11.2021 11:03 Ответить
Он что то решал? Все с офиса Зе....сейчас вице ********** Ермак с шоблой рулят...А все остальные зарплаты в конвертах.
02.11.2021 10:11 Ответить
02.11.2021 10:31 Ответить
Та воще жопа. Если перестать платить за коммуналку еще можно, тем самым победив ее, то цены на продукты питания растут каждый день, а кушать нужно в любом случае, мы ж не Михи Саакашвили, которые на диете
02.11.2021 10:06 Ответить
Та не може бути! Барига третій рік як не має можливості красти! Чи у нього ключі від бюджету?
02.11.2021 10:08 Ответить
Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455414176118095873 2 ч



Сегодня ВР будет рассматривать бюджет 2021. Соупадение?
За лицензии игорному бизнесу в этом году было заложено 6,5 ярдов, а в следующем 700 млн. То есть где-то 3 ярда - это откат Земленскаму.
Вот только такие дыры будет закрывать нарит
02.11.2021 10:25 Ответить
02.11.2021 10:33 Ответить
02.11.2021 10:43 Ответить
Залишилось 17.1% до 73%
02.11.2021 11:02 Ответить
Только 40% ?
02.11.2021 10:08 Ответить
Так это и ежику понятно, во всем Порох виноват. А вот 🐸бубочка не зря придумал высадить миллиард деревьев. Он мыслит стратегически, и все эти деревья можно будет срубить и пустить на дрова. Зимой. Ну, шоб тепло было. Лет через 10.
02.11.2021 10:08 Ответить
"аполитично рассуждаешь"(с) - топить будут обрезками. кругляк на экспорт, деньги в офшор.
02.11.2021 10:40 Ответить
страна инфантилов. В СЕБЕ причин никто не видит.
Это не снимает ответственности с власти.
02.11.2021 10:10 Ответить
Видосики и новые зашквары еще прокатывают....Но точка кипения приближается.
02.11.2021 10:12 Ответить
Инфантилы - это не самое подходящее определение.
02.11.2021 10:21 Ответить
подтверждаю, цены выросли конкретно. проснулись в новой стране, конец эпохи бедности
02.11.2021 10:11 Ответить
а слуги так стараются . минималку все увеличивают и увеличивают . вот только законы экономики президентскими указами не обдуришь и реально за эти деньги можно купить все меньше и меньше
02.11.2021 10:13 Ответить
ДАЙТЕ ему еще 100 дней!!!!
02.11.2021 10:13 Ответить
лучше люлей...
02.11.2021 10:13 Ответить
Коломойский для правящих Украиной слуг народа что Карл Маркс для большевиков. Указатель движения. Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский.26 мая 2019г.
02.11.2021 10:13 Ответить
"Центр Разумкова" начал подсовьівать явную "джинсу" . Стоит теперь осторожнее относиться к его цифрам. Имхо
02.11.2021 10:13 Ответить
У других рейтингагенств совсем другие цифры?зеголосилка,оглянись вокруг себя-не ....ли кто тебя...
02.11.2021 10:15 Ответить
пора переставлять кровати. предлагаю. вирастюка назначить министром экономики, а министра экономика главой и.о. офиса реформ на время командировки текущего
02.11.2021 10:13 Ответить
73-55.9=17.1%
Ще залишились упороті.
02.11.2021 10:13 Ответить
73-55.9=64,58%!!! А також 73-55.9=46,95%!!!

А саме стільки проголосували на довиборах за слуг в Новій Каховці та Каневі відповідно. Так що упоротих значно, ЗНАЧНО, більше.
02.11.2021 10:43 Ответить
предвыборная компания набирает обороты)))
02.11.2021 10:14 Ответить
Так шота не лепится с результатами выборов. За слуг Осла почему то больше половины и вместе с тем больше половины стали жить хуже...
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Садомазохисты?
02.11.2021 10:15 Ответить
Вата тупо выбирала своих родных знакомых рыг-им было пох,что их срочно в зелень перекрасили +карусели -вот и весь секрет
02.11.2021 10:18 Ответить
А коли "Центр разумкова" зробить опитування з двома питаннями "чи вірять люди що Центр Разумкова спотворює опитування в 99.7%" та " Чи вірять люди що Центр Разумкова каже правду в опитуваннях лише 0.3%"
02.11.2021 10:15 Ответить
ДАВАЙТЕ!!! ЖГИТЕ НАПАЛМОМ!!!! Даёшь по 5 опросов Центра Разумкова каждый день!!!
02.11.2021 10:16 Ответить
Странно, говорили хуже не будет)))
02.11.2021 10:16 Ответить
02.11.2021 10:16 Ответить
показать весь комментарий
О, новый треш завезли от мадам брошенки.
Вот только странно, что "слуги" выиграли "довыборы".
02.11.2021 10:19 Ответить
Блііін! Я як же оте "хужє нє будєт" і "зато хотя посмєйомся" у 2019 році? 🤔
02.11.2021 10:20 Ответить
39,1% - считают некомпетентность власти главной причиной проблем в экономике Источник:

=============
Это просто треш. 60,9% это откровенные идиоты. Недалеко от 73%. Наверняка Порошенко винят.
02.11.2021 10:22 Ответить
В три раза гривну опустить виновен конечно Нелох.
02.11.2021 10:29 Ответить
А кто гривну опустил в три раза не подскажешь?
02.11.2021 10:32 Ответить
тут ты прав. беня и его зе-брехун славно потрудились обесценить гривну в 2014. гривна после регионалов и в период войны просела бы до 12..14 грн/$. остальное - это "добавка" от лукавого.
02.11.2021 10:47 Ответить
Товарищи Пинчук, Ахметов и прочие срочно начинают раскрутку Разумкова. У него оказвается и партия уже есть и рейтинг высокий. Интересно "мудрый народ" снова на удочку олигархата клюнет или включит наконец-то мозги?
02.11.2021 10:23 Ответить
"Все идёт на армию. Ты хоть бюджеты Украины смотришь, недалёкий, или конспирологическую темку разовьёшь?
02.11.2021 10:38 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27490882.html Активне крадівництво



Читали https://bykvu.com/ua/bukvy/kompaniia-druzhyny-dyrektora-ukroboronpromu-husieva-otrymala-z-biudzhetu-2-4-mln-hryven-na-stvorennia-video-ta-reklamy-u-bloheriv/ расследование «Букв» про то как государство оплатило 2 млн. 400 тысяч гривен за продвижение президентской программы «Активные парки» в сетях?

Это кьюар коды возле брусьев и турников, ну чтобы подсказывать как подтягиваться и отжиматься. Если вдруг, кто в смартфоне не сможет программу со своим весом скачать.

Оригинально достаточно ушли средства - на создание сториз и оплату лидеров мнений 1\7 часть суммы, а остальное это планы, мониторинги и разработка кампании. Поиск реквизита для съемок - 40 тысяч гривен налогоплательщиков. Все деньги пошли такому себе ТОВ «Юкрениан Фешн групп». ТОВ владеет жена Гусева, главы УОП Ольга Гусева.

Программу президента Украины на таком огромном рынке услуг, смогла вести только жена крупного чиновника государственного концерна. Того самого, который построил ирокезостроительный факультет ко Дню Независимости и наши вертолеты под «Полет Валькирий» буравили свинцовые небеса.

Як невдобно получилось.

Государство платит деньги частникам, но только тем, которые аффилированы с государственными чиновниками и никак иначе. То рыцари Мальты у нас строят вертолетное производство с ноля, при помощи компании из Чехии разработчика станков и ремонтников из США. То 6\7 рекламного бюджета крупной президентской программы уходит на разработку кампании.

Все совершенно случайно.

Главное, чтобы все в семью. А там подоспеет и 300 тысяч премии за то, что в УОП стали читать больше книг. Ну и полмиллиона зарплаты государственной у мужа (474 тысяч гривен). Но маловато будет. Вон там мы посадим помидорчики, там будут стоять брусья, а там цех «Ирокезов».

Не знаю, дождемся ли мы «Службу счастья 2.0» и проведет ли кампанию для нее супруга главы концерна. Но идея неплоха, стоит оплатить нашими деньгами анализ и мониторинг.

Тот самый пример, когда здравую идею - оздоровление Украины, занимающей стабильно первые места в Европе по сердечной смертности и ожидаемой продолжительности жизни, рубят на корню люди, которых уже не могут без схем.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3064805283731838&id=100006071894836 Кирилл Данильченко
02.11.2021 10:29 Ответить
хуже уже не будет
02.11.2021 10:32 Ответить
Капитан очевидность Разумков..
А глаза в разные стороны смотрят как у гадюки)
Бог шельму пометил
02.11.2021 10:32 Ответить
"нарiд" - загадка. если понимают про "некомпетентнiсть влади", то почему т.н. "рейтинг" зе и его зе-партии выше всех?

02.11.2021 10:32 Ответить
валодя красава
02.11.2021 10:45 Ответить
Дії нашої влади по подоланню любої кризи: кинуть лайно на вентилятор (порушити чергову гучну справу проти бариг), зняти відосик, робити вигляд, що в країні все ок.
02.11.2021 10:32 Ответить
У 56% погіршилося життя, 70% вважають владу некомпетентною та корумпованою, але 60 відсотків голосує за чергового слугу на довиборах. Просто сюр якийсь. Хоча я вже нічому не дивуюся, особливо після антивакцинаторів, яким дибільні чутки, іраціональні страхи важливіші за факти і цифри.
02.11.2021 10:39 Ответить
некомпетентна власть во всём.
02.11.2021 10:44 Ответить
В Украине было хорошо, когда тырели госсобственность и был экономический подъём в мире. Как только нечего стало красть перекинулись на население. В тепле, воде, газе, электричестве всегда постоянная потребность. Вот на чём алчные ахмеки, фирташи и иже с ними могут обогащаться. Ни одна власть не приструнила их и не загнала в рамки ответственности перед обществом.
02.11.2021 10:50 Ответить
Так а зачем ты голосовал за клоуна олигархов если тебя не устраивают олигархи?
02.11.2021 11:37 Ответить
Нарід не партелся, у вас є можливість ржати і ще раз ржати. Коли вибирали Косоворотку, то про що думали? Вас попереджали. Чого я щось знову коментую - ржіть, хеже не будєт. Какая разніца, аби не той....
02.11.2021 10:51 Ответить
А разве "некомпетентность власти" не есть следствием коррупции? Откуда на должностях появляются "некомпетентные" чиновники? Когда критерий назначения "свой/не свой, послушный/не послушный" - это не коррупция?
ВСЕ проблемы в стране (а не только в экономике) - вызваны исключительно и только КОРРУПЦИЕЙ!
02.11.2021 11:24 Ответить
"Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%)". т.е. 74,5%. не исключено, что те же 73% - "простое совпадение, не думаю" .
по факту - за что боролись, на то и напоролись.
02.11.2021 11:25 Ответить
Тут бабка на двоих гадала .Топливо по более 30 грн , а пробок всё больше и даже в провинциях ,добротных машинок валом ,в супермаркетах люди затариваются не по детски, на СТО запись на недели вперёд ,смартфоны уже и у бомжей встречаются ,в хатах по два три модных smart телика с приличными диагоналями не редкость домишки с приличной площадью и много этажностью растут как грибы 17 летние подростки на иксах крузаках и подобном "хламе" вообще норма, в макдональд очереди ,ночные рестораны гудят, таксисты без работы не сидят, хоть их и немерено ,знаю точно что тяжело пенсионерам которые с большим стажем и на заводе пахали, а также тем кто имеет серьёзные болячки и на лекарства разоряется
02.11.2021 11:25 Ответить
Пол страны не знает куда деньги девать и пол страны живут в нищете.
Вот такой парадокс.
02.11.2021 11:32 Ответить
У каждой отдельно взятой профессии есть взлёты и неблагоприятные моменты,короче у каждого трудяги своя синусоида, хорошо всегда депутатом, тем кто в юстиции и у властиб там часто по параболе вверх ,как то так
02.11.2021 11:39 Ответить
"39,1% - считают некомпетентность власти главной причиной проблем в экономике"

В стране всегда было и есть около трети регионалов-"крепких хозяйственников"

02.11.2021 11:26 Ответить
Большинство считает виновниками власть, которую они выбрали.
02.11.2021 11:28 Ответить
Батько за сина!
02.11.2021 11:36 Ответить
э нет пупсики
самое интересное впереди
примут новые поправки к налоговому кодексу и вот тогда вы точно узнаете что такое "эпоха зубожиння". а еще октябрь первый месяц отопительного сезона. и на днях придут платежки.
здобули уроды?
02.11.2021 11:55 Ответить
Да-да -да мы все умрем, замерзнем, с голоду сдохнем - доказано Скабеевой.
02.11.2021 13:05 Ответить
Олени из прастова нариду начинают догадываться что Дед Мороз не настоящий.
02.11.2021 11:55 Ответить
Употребление слова «компетентность» здесь вообще неуместно.
02.11.2021 11:56 Ответить
Замість того, щоб працювати на створенні законів, що полегшують життя українців, ви створюєте "центр Разумкова" ??? Потрібно займатись прикладною політикою, а не віртуальною !
02.11.2021 12:27 Ответить
як же довго до вас доходе, що Порошенко що Зеленський, нічого толком не зробили для країни, крім як знищили ту економіку яка була в країні
02.11.2021 12:55 Ответить
Кожний през будує свою економіку, щоб всім кумам та внукам вистачило, і за це нічого не було. А хто проти той агент кремля або олігархів, розхитує човен.
02.11.2021 13:10 Ответить
Выходит 45% улучшили материальное положение. А если бы не ковид, то были бы все 73%
02.11.2021 13:06 Ответить
Некомпетентність і корупція йдуть у одному неперервному ланцюгу.
Некомпетентних нагору витягають для обслуговування корупції. Це - аксіома.
10.11.2021 10:32 Ответить
 
 