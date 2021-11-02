"Закон о расформировании ВККС был абсолютной ошибкой", - избранный глава Верховного Суда Князев

Обращение Верховного Суда в Конституционный Суд не останавливает действие закона, касающегося Высшего совета правосудия. Закон действует, его нужно выполнять.

Об этом заявил избранный глава Верховного Суда Всеволод Князев в интервью Цензор.НЕТ.

"Когда Конституционный Суд приступит к рассмотрению и тем более вынесет решение, неизвестно. Не думаю, что это будет очень быстро. Хотя, конечно, я за то, чтобы Конституционный Суд все вопросы рассматривал максимально оперативно", - отметил Князев.

По его словам, Совет Судей действительно избрал своих представителей в Этический совет, поэтому процесс должен двигаться вперед.

"Кроме того, нужно обязательно запускать работу Высшей квалификационной комиссии судей. Но международные партнеры тоже должны поступать разумно и согласованно с нами. К примеру, нам известно, что конкурсная комиссия по формированию ВККС никак не может собраться на заседание. Отобраны члены комиссии от Украины, есть члены комиссии от международных организаций. Украинские эксперты готовы работать, а международные почему-то пока не участвуют в работе этой комиссии. И все остановилось. Думаю, что усилия должны прилагаться по обе стороны. Не может быть такого, чтобы украинская сторона брала на себя обязательства, а международные эксперты не приступали к работе. Потому что на самом деле формирование ВККС – это сейчас самый болезненный вопрос", - подчеркнул избранный глава Верховного Суда.

"Закон о расформировании ВККС был абсолютно ошибочным. Это признают даже представители действующей власти, поэтому мы должны исправлять ситуацию", - добавил Князев.

Подробнее читайте в интервью с главой Верховного Суда Всеволодом Князевым для Цензор.НЕТ.

