"Закон о расформировании ВККС был абсолютной ошибкой", - избранный глава Верховного Суда Князев

Обращение Верховного Суда в Конституционный Суд не останавливает действие закона, касающегося Высшего совета правосудия. Закон действует, его нужно выполнять.

Об этом заявил избранный глава Верховного Суда Всеволод Князев в интервью Цензор.НЕТ.

"Когда Конституционный Суд приступит к рассмотрению и тем более вынесет решение, неизвестно. Не думаю, что это будет очень быстро. Хотя, конечно, я за то, чтобы Конституционный Суд все вопросы рассматривал максимально оперативно", - отметил Князев.

По его словам, Совет Судей действительно избрал своих представителей в Этический совет, поэтому процесс должен двигаться вперед.

"Кроме того, нужно обязательно запускать работу Высшей квалификационной комиссии судей. Но международные партнеры тоже должны поступать разумно и согласованно с нами. К примеру, нам известно, что конкурсная комиссия по формированию ВККС никак не может собраться на заседание. Отобраны члены комиссии от Украины, есть члены комиссии от международных организаций. Украинские эксперты готовы работать, а международные почему-то пока не участвуют в работе этой комиссии. И все остановилось. Думаю, что усилия должны прилагаться по обе стороны. Не может быть такого, чтобы украинская сторона брала на себя обязательства, а международные эксперты не приступали к работе. Потому что на самом деле формирование ВККС – это сейчас самый болезненный вопрос", - подчеркнул избранный глава Верховного Суда.

"Закон о расформировании ВККС был абсолютно ошибочным. Это признают даже представители действующей власти, поэтому мы должны исправлять ситуацию", - добавил Князев.

Подробнее читайте в интервью с главой Верховного Суда Всеволодом Князевым для Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Верховного Суда Князев о кадровом голоде: В некоторых райсудах даже заболеть нельзя, потому что десятки тысяч людей останутся без судьи

судебная реформа (1808) ВККСУ (503) Князев Всеволод (73)
+3
Хватит этого судейского нытья. Тошнит.
02.11.2021 10:34 Ответить
+3
народ продолжают держать за быдло...
02.11.2021 10:38 Ответить
+2
То нескінченні вибори судей, то боротьба антикорупційних інституцій між собою, ефективності судової системи - нуль, злочинність у всіх сферах суспільства процвітає.
02.11.2021 10:46 Ответить
Хватит этого судейского нытья. Тошнит.
02.11.2021 10:34 Ответить
народ продолжают держать за быдло...
02.11.2021 10:38 Ответить
нет слов
02.11.2021 10:39 Ответить
киваловский ставленник (помните еще такую мразь?) начинает педалить движ.
судейская мафия ликует.
02.11.2021 10:45 Ответить
То нескінченні вибори судей, то боротьба антикорупційних інституцій між собою, ефективності судової системи - нуль, злочинність у всіх сферах суспільства процвітає.
02.11.2021 10:46 Ответить
и голосуя за мошенника мудрий нарид пытался это исправить?)
02.11.2021 10:47 Ответить
Еще в 2014 году...
02.11.2021 12:50 Ответить
Помилка була в тому що тільки розігнали це кубло,а треба було посаджати довічно з конфіскацією.
02.11.2021 10:58 Ответить
великий ідіотизм вже пустив коріння в багатьох сферах життя. дурням тре щоб зе оголосило великій терор?
тому й живемо бідніше за всіх в Европі.
02.11.2021 12:09 Ответить
А досі 30 років були багатіші за всіх в Європі? Всі хто керував країно. з 1991 року повинні відповідати за те до чого довели країну включно з з зе.
02.11.2021 13:14 Ответить
 
 