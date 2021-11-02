РУС
Предельный срок пребывания Медведчука под домашним арестом по одному из производств закончился. Прокуратура просит суд о личном обязательстве

Офис генерального прокурора просит Печерский районный суд Киева продлить меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Прокуроры Офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины. Предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно", - следует из сообщения.

"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г.Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Среди прочего, мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

Также в Офисе генпрокурора напоминают, что подозреваемый народный депутат находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Ранее, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Топ комментарии
+21
"личные обязательства" за Гос Измену?
Что, даже в угол на пол часа не поставят?!!!
02.11.2021 10:18 Ответить
+17
Зебилы, вы такие тупые, просто диву даешься
02.11.2021 10:16 Ответить
+16
Они изначально ничего доказывать и не собираются. Это шоу для отвлечения лохов. Правда и шоу получилось чисто квартальное, тупое.
02.11.2021 10:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
😨🤢
02.11.2021 10:16 Ответить
мертвечук над недоумками и дебилами издевается. Они тупорылые и доказать Ничего не могут. Безмозглые проквроры только "обилечивать" терпил могут и майно на бабушек и жен записывать.
02.11.2021 10:16 Ответить
концерт по заявкам телезрителей продолжается, сейчас выступает венедиктова
02.11.2021 10:18 Ответить
цирк на дроті...
02.11.2021 10:19 Ответить
это госизмена такая, где можно свободно гулять?!
02.11.2021 10:19 Ответить
Его Госизмену даже не сравнишь с провалом операции по вагнеровцам.
02.11.2021 10:57 Ответить
тогда пора в СИЗО
02.11.2021 10:19 Ответить
Для него СИЗО надо на Сейшелах строить за счёт налогоплательщиков.
02.11.2021 10:58 Ответить
ЗЕнікчема пропіарився, а далі хоч трава не рости.
02.11.2021 10:20 Ответить
Ахахаха))))))
02.11.2021 10:21 Ответить
Эту мрази нужно посадить.
02.11.2021 10:26 Ответить
Шапито заканчивается-клоуны разбегаются. Кстати,мертвечина уже себе новый твканал прикупил через шуфрича. Перемога,******.
02.11.2021 10:26 Ответить
что за хрень? этого преступника в камеру и не выпускать. он социально и державно опасный.
02.11.2021 10:28 Ответить
Вы оптимист,если ещё спрашиваете :"что за хрень?")
02.11.2021 10:35 Ответить
все? спектакль с Медведчуком окончился? лидер пятой колонны кремля посидел несколько месяцев у себя на даче под крики зеленой шоблы о "борьбе с кумом путина", и все? теперь с чистой совестью дальше можно гадить Украине? в тот момент, как боевой генерал Павловский посажен зелеными предателями за решетку...
02.11.2021 10:31 Ответить
Прирівняли, Павловський же не зрадник Батьківщини!
02.11.2021 10:39 Ответить
это те моменты-когда одни ублюдки помогают другим ублюдкам...
02.11.2021 10:31 Ответить
Тоесть его выпускают даже с домашнего ареста.
02.11.2021 10:32 Ответить
Треба ж Кощею провітритися.
02.11.2021 10:41 Ответить
Ой, раптом як несподівано!
02.11.2021 10:37 Ответить
по обвинению в измене родине - личное обязательство. Да извинитесь перед ним и выплатите пару миллионов за неудобства.
02.11.2021 10:40 Ответить
"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство"

02.11.2021 10:42 Ответить
В нашей власти столько предателей, что он может уже безнаказанно и потеряться.
02.11.2021 10:55 Ответить
вот и фсеее..
Зеленый пук в лужу
Президент фейковый
Реформы фейковые
СНБО фейковое
Воровство и ложь самые настоящие
02.11.2021 10:45 Ответить
Комедия Зели и Медведчука закончилась.
02.11.2021 10:48 Ответить
Сейчас, когда Зе-власть перевалила за экватор каденции и начала двигаться к очередным выборам, стратегий у Зеленского может быть всего две. Первая- он включает маленького, но злого Вову и агрессивно воюет за рейтинг, совершая яркие поступки с последствиями. Только такая стратегия может обеспечить ему второй термин, но может и в случае неудачи обеспечить вынужденную эмиграцию в 2024г.))
Вторая стратегия- наоборот, включить доброго, смешного Вову из Квартала, попытаться искупить вину перед большими дядями, которых обидел, и тихо, без резких телодвижений, просто досидеть последние 2 года. А потом- «Спасибо, до свидания. Я же говорил, что иду на один срок».
Если дело Медведчука закончится зе-пшиком это будет явный признак выбора стратегии #2.
02.11.2021 10:49 Ответить
Как ты можешь пытаться что то там ванговать,если верил,что зекрыса посадит мертвечука?вопрос риторический...
02.11.2021 12:40 Ответить
Шоу "Отвлеки лоха" закінчується. Фотка зачьот!, називається : ДОЧЕКАВСЯ!
02.11.2021 10:50 Ответить
за 6 месяцев ничего нового..
02.11.2021 10:51 Ответить
якщо на форумі присутні фахівці з кримінального права - поясніть будь ласка, оце:
"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов'язання ...", - наголошують в Офісі Генпрокурора. Джерело:
показать весь комментарий
02.11.2021 10:57 Ответить
Я как в воду глядел что весь этот судебный фарс закончится ни чем!!!! Только зелено-дегенеративные дебилы верили что его накажут!!!! Ну а каком наказании может идти речь когда они за спиной плотно сотрудничают в плане сдачи страны мацкве!!! Не удивлюсь что мы еще компенсацию выплатим этому уроду!!!!!!!!!!
02.11.2021 11:03 Ответить
Скоро випустять.
02.11.2021 11:11 Ответить
да здгаствуєт наш чкесний Зе суд в міре! колаборнатам і зрадникам- домашній арешт плавно пєрєходящий в особисте забов*язання! патріотам і героям- безстроковий арешт і тюрми!все як Зе виборець хотів
02.11.2021 11:25 Ответить
Дым и зеркала.
02.11.2021 11:30 Ответить
Сипатое чмо поняло что этот говноцирк рейтинги не поднимает.
02.11.2021 11:32 Ответить
 
 