В России сожгли судью: обгоревшее тело нашли на кладбище, а рядом лежала судейская мантия

В Томской области в РФ найдено обгоревшее тело бывшего судьи.

Погибшего звали Юрий Васильев, он ранее работал в Молчановском районном суде. По данным телеканала, обгоревшее тело Васильева нашли на кладбище, рядом с ним лежала судейская мантия.

Как отмечает ТВ2, Васильев пропал 30 октября — в последний раз его видели загоняющим машину на мойку, он оставил ее там и так и не вернулся. Его ориентировки были разосланы в отделения полиции Томской области.

Управление СК по региону подтвердило факт обнаружения тела мужчины 1962 года рождения (в пресс-релизе сообщается, что это произошло "в лесном массиве"), однако не привело каких-либо других подробностей. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Васильев был судьей Молчановского районного суда с 1986 по 2017 год, после чего ушел в отставку.

В 2019 году все судьи Молчановского районного суда почти одновременно ушли в отставку из-за оправдательного приговора двум полицейским, обвинявшимся в неоказании медицинской помощи пострадавшему в ДТП, которое произошло в 2016 году. Проверка якобы выявила "коррупционную составляющую" в действиях судей, однако местные СМИ писали, что их вынудили уйти под давлением прокуратуры, недовольной оправдательным приговором.