В России сожгли судью: обгоревшее тело нашли на кладбище, а рядом лежала судейская мантия
В Томской области в РФ найдено обгоревшее тело бывшего судьи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza со ссылкой на росТВ.
Погибшего звали Юрий Васильев, он ранее работал в Молчановском районном суде. По данным телеканала, обгоревшее тело Васильева нашли на кладбище, рядом с ним лежала судейская мантия.
Как отмечает ТВ2, Васильев пропал 30 октября — в последний раз его видели загоняющим машину на мойку, он оставил ее там и так и не вернулся. Его ориентировки были разосланы в отделения полиции Томской области.
Управление СК по региону подтвердило факт обнаружения тела мужчины 1962 года рождения (в пресс-релизе сообщается, что это произошло "в лесном массиве"), однако не привело каких-либо других подробностей. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Васильев был судьей Молчановского районного суда с 1986 по 2017 год, после чего ушел в отставку.
В 2019 году все судьи Молчановского районного суда почти одновременно ушли в отставку из-за оправдательного приговора двум полицейским, обвинявшимся в неоказании медицинской помощи пострадавшему в ДТП, которое произошло в 2016 году. Проверка якобы выявила "коррупционную составляющую" в действиях судей, однако местные СМИ писали, что их вынудили уйти под давлением прокуратуры, недовольной оправдательным приговором.
т.е. они посадить их должны были?
Либо что то напутано, либо Рашка становится вменяемой страной(о б*же, бросается к иконкам, бес попутал - Рашка вменяемая, ахахаха)
В любом случае хоть минимум один мужик на Рашке есть пока не поймают
А, не, вторым будет, ибо первый - Невзоров.
просто "чуйка", если рашка развалится, то шоб их не пинали потом за ымперство - вот такие эти, не все из них, но абс. большинство. Кстати, Киселев и прочие первыми побежат скулить шо "мы всегда были против режима и отжима".
Нормальный так мстить не будет. Даже убить может, грех на душу взять. Но без мучений.
то, кто же будет выносить приговоры венгерским гусям ?
Самое грустное, что в нашей стране, которая не Мордор, остались мордорские суды, потому что не была проведена люстрация судебного ведомства. Наши украинцы героически умирали под пулями палачей, а потом "украинские" суды восстановили палачей на работе.
Логичный итог тридцатилетней деятельности.