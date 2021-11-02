РУС
В России сожгли судью: обгоревшее тело нашли на кладбище, а рядом лежала судейская мантия

В Томской области в РФ найдено обгоревшее тело бывшего судьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza со ссылкой на росТВ.

Погибшего звали Юрий Васильев, он ранее работал в Молчановском районном суде. По данным телеканала, обгоревшее тело Васильева нашли на кладбище, рядом с ним лежала судейская мантия.

Как отмечает ТВ2, Васильев пропал 30 октября — в последний раз его видели загоняющим машину на мойку, он оставил ее там и так и не вернулся. Его ориентировки были разосланы в отделения полиции Томской области.

Управление СК по региону подтвердило факт обнаружения тела мужчины 1962 года рождения (в пресс-релизе сообщается, что это произошло "в лесном массиве"), однако не привело каких-либо других подробностей. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Секретный видеоархив в 40 Гб: правозащитники обнародовали шокирующие кадры пыток и изнасилований в российских тюрьмах. ВИДЕО 18+

Васильев был судьей Молчановского районного суда с 1986 по 2017 год, после чего ушел в отставку.

В 2019 году все судьи Молчановского районного суда почти одновременно ушли в отставку из-за оправдательного приговора двум полицейским, обвинявшимся в неоказании медицинской помощи пострадавшему в ДТП, которое произошло в 2016 году. Проверка якобы выявила "коррупционную составляющую" в действиях судей, однако местные СМИ писали, что их вынудили уйти под давлением прокуратуры, недовольной оправдательным приговором.

поджог (1123) россия (97399) судья (2669) убийство (6610)
+29
Неплохой флешмоб. И для нас сгодится.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:23 Ответить
+22
показать весь комментарий
02.11.2021 10:20 Ответить
+16
Вообще не печально...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:17 Ответить
Вообще не печально...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:17 Ответить
Заслужил , преступников в мантиях , ломающих судьбы людей не жаль !
показать весь комментарий
02.11.2021 10:43 Ответить
яке прикре самогубство
показать весь комментарий
02.11.2021 15:07 Ответить
Срочно изъять сериал "Меч" из обращения! И в Украине, кстати, тоже. Иначе ни единого судьи не останется.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:19 Ответить
"Иначе ни единого судьи не останется." - их уже давно нет. Есть только ООО "Именем закона"
показать весь комментарий
02.11.2021 10:29 Ответить
пишут Именем Украины
показать весь комментарий
02.11.2021 11:41 Ответить
Понятно... Нужно ООО закрыть и открыть новое ООО "Именем Украины". Подскажите, конверты с налогами заносить туда-же?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:42 Ответить
судья пишет ИМЕНЕМ УКРАИНЫ прямо по центру листа ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
показать весь комментарий
03.11.2021 09:42 Ответить
пикуй.....
показать весь комментарий
02.11.2021 10:19 Ответить
так Хэллоуин же был, понятное дело)))
показать весь комментарий
02.11.2021 10:19 Ответить
видать конфетками не поделился
показать весь комментарий
02.11.2021 10:58 Ответить
ой..и за что ж его?... наверное из ревности ? ))))) или таки самоубийство?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:20 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 10:20 Ответить
Ясен пень, по неосторожности. Лёг, закурил, заснул и вот...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:22 Ответить
Неплохой флешмоб. И для нас сгодится.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:23 Ответить
Челендж
показать весь комментарий
02.11.2021 11:01 Ответить
Неплохой флешмоб и у нас был, в Харькове, когда судейскому семейству головы отрезали! Как мне кажется, этот народный почин уже давно пора повторить и приумножить!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 14:25 Ответить
из-за оправдательного приговора двум полицейским, обвинявшимся в неоказании медицинской помощи пострадавшему в ДТП Источник: \\\\\\\\\\

т.е. они посадить их должны были?
Либо что то напутано, либо Рашка становится вменяемой страной(о б*же, бросается к иконкам, бес попутал - Рашка вменяемая, ахахаха)
В любом случае хоть минимум один мужик на Рашке есть пока не поймают
А, не, вторым будет, ибо первый - Невзоров.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:23 Ответить
А Немцов , Рязанов ,Политковская , Новодворская , Лия Ахеджакова…………… %20 нормальные люди
показать весь комментарий
02.11.2021 10:46 Ответить
Я бы дал тысячу если что. Что там есть до тысячи нормальных людей. Правда если спросить их за то что Московия это 200000кв.км., а остальное украдено/завоевано, то кто останется? Ну вот как то так. Пусть тайга горит, и так нахаляву забрали у других, зато надо "расширять ымперию" - мало кто возразит.
просто "чуйка", если рашка развалится, то шоб их не пинали потом за ымперство - вот такие эти, не все из них, но абс. большинство. Кстати, Киселев и прочие первыми побежат скулить шо "мы всегда были против режима и отжима".
показать весь комментарий
02.11.2021 11:00 Ответить
судьи . будьте благоразумны . иногда лучше не взять бабки и вынести справедливый приговор
показать весь комментарий
02.11.2021 10:23 Ответить
тогда с голоду пропадут - тех 200тыс, что они получают, на неделю не хватит
показать весь комментарий
02.11.2021 10:31 Ответить
Суддю на мило в дії.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:23 Ответить
Та це ще балик!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:25 Ответить
Вот это я понимаю люстрация ,видать невиновного человека закрыл или выпустил виноватого а может кинул кого на бабки ..
показать весь комментарий
02.11.2021 10:24 Ответить
Совість замучила, пішов на кладовище, зняв мантію(не пропадати ж державному майну) і самоспалився.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:24 Ответить
Що саме паскудне - там уже сформувалися "сімейні династії" Знаю від колишніх однокурсників - "чужих" - "валять" Якщо хтось і "прорвався" у судді - "затоптують" після п"яти років - щоб люди не стали "пожиттєвими" - стараються протягнуть своїх дітей і внуків!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:36 Ответить
Сто пудово, а машинку пожалів здав на мийку, родині знадобиться. Шукати треба краї в медзакладах
показать весь комментарий
02.11.2021 10:38 Ответить
коррупция и заказные решения по производствам дали свой результат.... совершился Божий суд.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:25 Ответить
Там, де нема законного способу досягти справедливості, там стає популярним дядюшка Лінч...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:26 Ответить
Четыре года, как в отставке... Явно кто-то вышел из тех кого посадил... Ну, а что за человек вопрос...
Нормальный так мстить не будет. Даже убить может, грех на душу взять. Но без мучений.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:26 Ответить
а может оно сгорело от стыда...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:27 Ответить
В Украине наверное честные Судьи, или украинцы терпилы? время покажет
показать весь комментарий
02.11.2021 10:27 Ответить
терпилы это бесхребетные бурято-мокшанские рузге, они и слово это придумали т.к отображает их реалии
показать весь комментарий
02.11.2021 13:01 Ответить
... и правосудие для всех ©️
показать весь комментарий
02.11.2021 10:28 Ответить
Судил людей калечил жизни и его засудили...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:28 Ответить
Получается на рахе уже не выдерживают беспредела судей. А у нас еще терпят.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:28 Ответить
может у нас судьи еще не настолько оборзевшие
показать весь комментарий
02.11.2021 13:02 Ответить
Хоч якісь гарні новини з мордору.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:29 Ответить
Независимый суд это суд Линча.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:30 Ответить
непоганий флеш-моб, це той рідкісний випадок, коли можна підтримати московитів в такому гарному починанні
показать весь комментарий
02.11.2021 10:30 Ответить
Яка сумна новина!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:31 Ответить
дикая страна дикий народ дикие нравы
показать весь комментарий
02.11.2021 10:31 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 10:33 Ответить
Поучительная новость.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:34 Ответить
Нет ничего круче суда Линча
показать весь комментарий
02.11.2021 10:37 Ответить
если всех судей сожгут там к ипеням -
то, кто же будет выносить приговоры венгерским гусям ?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:37 Ответить
срочно найти и привезти в Украину и расширить полномочия
показать весь комментарий
02.11.2021 10:37 Ответить
Це своєрідний стаханівський рух, який Україні необхідно підтримати.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:46 Ответить
А перед стратою ухвалу зачитували?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:46 Ответить
Нашим приготовиться
показать весь комментарий
02.11.2021 10:54 Ответить
Вообще-то в Мордоре судей нет.
Самое грустное, что в нашей стране, которая не Мордор, остались мордорские суды, потому что не была проведена люстрация судебного ведомства. Наши украинцы героически умирали под пулями палачей, а потом "украинские" суды восстановили палачей на работе.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:02 Ответить
Наверно правосудие свершилось.
Логичный итог тридцатилетней деятельности.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:06 Ответить
а что это Украина отстает в этом вопросе...
показать весь комментарий
02.11.2021 11:07 Ответить
Украине надо перенимать опыт !
показать весь комментарий
02.11.2021 11:11 Ответить
Подивитися на чиїй могилі його спалили і все стане зрозуміло...
показать весь комментарий
02.11.2021 11:16 Ответить
Украине пока далеко в этом смысле
показать весь комментарий
02.11.2021 11:21 Ответить
В Кацапии опасно мыть машину, особенно не своими руками. Можно (не) проснуться на кладбище

показать весь комментарий
02.11.2021 11:23 Ответить
Пєрвий пашьйол! Українським "суддям" - прігатовіцца.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:24 Ответить
Судейская ротация в действии.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:25 Ответить
А когда уже у нас подобное увидим
показать весь комментарий
02.11.2021 11:41 Ответить
Сдохла собака .Сдохла мразь в Украине такие же ублюдки в мантиях , им хорошо живется
показать весь комментарий
02.11.2021 11:44 Ответить
Оце люстрация.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:59 Ответить
Дети болот, дикий народ...
показать весь комментарий
02.11.2021 11:59 Ответить
Какое жестокое самосожжение .....
показать весь комментарий
02.11.2021 12:39 Ответить
Мелковат...вот бы весь басманный суд пылал! Вместе с судьями! В первых рядах бы наблюдал)
показать весь комментарий
02.11.2021 13:17 Ответить
сгорел от стыда, как и харьковский Трофимов потерял голову в свое время по той же причине...
показать весь комментарий
02.11.2021 15:28 Ответить
Мантия лежала, шо в сериале.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:43 Ответить
 
 