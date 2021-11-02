"ЕС" и "Голос" будут собирать подписи для внеочередного заседания Рады по законопроекту о кислородных станциях, - нардеп Рудик
Фракции "ЕС" и "Голос" будут собирать подписи для проведения внеочередного заседания ВРУ для рассмотрения законопроекта о кислородных станциях.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявила в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава партии "Голос" Кира Рудик.
По ее словам, фракция "Голос" внесла этот законопроект еще в апреле этого года, так как уже тогда было понятно, что Украине будут необходимы кислородные станции.
"Сегодня 2 ноября до этого момента власть только смогла внести этот законопроект на первое чтение, но кислород нужен нашим гражданам, которые заболели COVID-19, нужен уже сейчас. Власть абсолютно оторвана от реальности, от того, что происходит, и поэтому с большим удивлением говорит: "А что нужен кислород?", - подчеркнула нардеп.
Рудик заявила, что фракция "Голос" пока не видела в повестке дня этот законопроект.
Комментируя заявления руководства парламента о том, что этот документ должен быть рассмотрен Верховной Радой, глава партии "Голос" сказала: "Если будет поддержка в зале и мы внесем его в повестку дня, это будет только к лучшему и, конечно, мы будем это поддерживать".
