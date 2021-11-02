РУС
"ЕС" и "Голос" будут собирать подписи для внеочередного заседания Рады по законопроекту о кислородных станциях, - нардеп Рудик

Фракции "ЕС" и "Голос" будут собирать подписи для проведения внеочередного заседания ВРУ для рассмотрения законопроекта о кислородных станциях.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявила в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава партии "Голос" Кира Рудик.

По ее словам, фракция "Голос" внесла этот законопроект еще в апреле этого года, так как уже тогда было понятно, что Украине будут необходимы кислородные станции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы хороним по "три самолета" в сутки, за период эпидемии мы потеряли целый город, а нардепы рассказывают о чипах-передатчиках, - Радуцкий

"Сегодня 2 ноября до этого момента власть только смогла внести этот законопроект на первое чтение, но кислород нужен нашим гражданам, которые заболели COVID-19, нужен уже сейчас. Власть абсолютно оторвана от реальности, от того, что происходит, и поэтому с большим удивлением говорит: "А что нужен кислород?", - подчеркнула нардеп.

Рудик заявила, что фракция "Голос" пока не видела в повестке дня этот законопроект.

Комментируя заявления руководства парламента о том, что этот документ должен быть рассмотрен Верховной Радой, глава партии "Голос" сказала: "Если будет поддержка в зале и мы внесем его в повестку дня, это будет только к лучшему и, конечно, мы будем это поддерживать".

ВР (29430) карантин (16729) внеочередное заседание (262) Голос партия (504) Европейская Солидарность (1077) COVID-19 (18611) Рудик Кира (97) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+3
Шота як-то не видать нашего пострела Бубочку. Мастера спорта едрить его в ...Корниенко лучше знает куда его едрить. Ни видосика, ни гнусявого гугуканья, ни кривой кловунской рожи, спросонья...
02.11.2021 10:30 Ответить
+1
а летом чем были заняты? мальдивы-канары....
02.11.2021 10:26 Ответить
+1
ну да, ето ж случайно

Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455450899875344386 5 мин



Зеленскай испортил 500 К доз вакцины Астра ЗЕнека.
По мнению чма, другой Зе должен спасать нарит,а не какой-то ЗЕнека

ПІВ МІЛЬЙОНА ВАКЦИН ASTRAZENECA ВИЛУЧИЛИ, БО ЗАКІНЧИВСЯ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ - https://rudana.com.ua/uk/news/piv-milyona-vakcyn-astrazeneca-vyluchyly-bo-zakinchyvsya-termin-prydatnosti
02.11.2021 10:32 Ответить
а летом чем были заняты? мальдивы-канары....
02.11.2021 10:26 Ответить
Газ закачивали. Только не туда.
02.11.2021 10:31 Ответить
А яке відношення рудик має до Фракції в ВР?
02.11.2021 11:44 Ответить
Кіра хочіт сказать, шо пора закупать в катає..?

02.11.2021 10:27 Ответить
Ээээх ,Станция Таганская ,доля арестанская ...
02.11.2021 10:27 Ответить
Монозброду не до цього. Вони тирять бабло.
02.11.2021 10:28 Ответить
Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA

·
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1455232582099116042 14 ч



МОЗ за гроші китайської торгової асоціації провела перемовини з Shenzhen Kangtai Biological Products, що випускає ніде не визнану вакцину KCONVAC, - крім КНР. Вже хочуть її для України. Але деталей немає. Є лиш отаке фото.

02.11.2021 10:28 Ответить
ну да, ето ж случайно

Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455450899875344386 5 мин



Зеленскай испортил 500 К доз вакцины Астра ЗЕнека.
По мнению чма, другой Зе должен спасать нарит,а не какой-то ЗЕнека

ПІВ МІЛЬЙОНА ВАКЦИН ASTRAZENECA ВИЛУЧИЛИ, БО ЗАКІНЧИВСЯ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ - https://rudana.com.ua/uk/news/piv-milyona-vakcyn-astrazeneca-vyluchyly-bo-zakinchyvsya-termin-prydatnosti
02.11.2021 10:32 Ответить
Что это значит? На останивках будут станции шоп задыхающиеся и заражающие вся, могли надышаться? где подробности в общем то?

\\\\\\законопроекта о кислородных станциях. Источник: \\\\

где? как? что задействуют? с какой степенью обосремся перед миром, если уже вон пишут тут шо... в мире за день 5000 отправились к Будде, а у нас "всего" 700.
02.11.2021 10:29 Ответить
Попрыгульки.
02.11.2021 10:30 Ответить
Шота як-то не видать нашего пострела Бубочку. Мастера спорта едрить его в ...Корниенко лучше знает куда его едрить. Ни видосика, ни гнусявого гугуканья, ни кривой кловунской рожи, спросонья...
02.11.2021 10:30 Ответить
Влада таки відірвана від усього, не тільки від реальності. Бо кисневі станції нам не потрібні, на дворі не 1917 рік... Є такий видатний винахід - лазерна терапія, оце Україні потрібно. Але що шудрам розказувати, якщо вони без клепок в головах...
02.11.2021 10:51 Ответить
 
 