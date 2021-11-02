Ликвидация ОАСК - это привлекательное решение, но точно не выход из ситуации, - избранный глава Верховного Суда Князев

Избранный глава Верховного Суда Всеволод Князев негативно относится к ликвидации Окружного админсуда Киева.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы не должны ликвидировать суды, если нам не нравятся их решения. Мне тоже могут нравиться или не нравиться решения суда, но дело не в суде, а в сложившейся системе, в полномочиях, которые сконцентрированы в этом суде. Поэтому мы должны выяснить, какие факторы привели к тому, что эти решения нравятся или не нравятся, и рассуждать уже в этом направлении. Ликвидировать ОАСК и уволить всех, кто там работает, должно быть быстрое и привлекательное решение, но точно это не выход из ситуации", - подчеркнул Князев.

По словам избранного главы ВС, если в действиях судей ОАСК есть признаки преступления, то должен быть решен вопрос об отстранении их от должностей в соответствии с действующим законодательством.

"Но можно ли допустить, чтобы из-за наличия в суде нескольких судей, к которым есть вопросы у общественности, увольнялось двести работников суда? Нельзя решать вопросы тех или иных судебных решений путем ликвидации суда. Необходимо подумать либо над полномочиями, либо над составом этого суда, либо поискать еще какие-нибудь варианты решения проблемы. ... Это непростой суд, и он занимается непростыми делами. Поэтому на уровне законодательства следует подумать, как сделать так, чтобы все судебные процессы были прозрачными для общества", - подчеркнул Князев.

Подробнее читайте в интервью избранного главы Верховного Суда Всеволода Князева здесь.

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Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что президент "поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния".

Спустя более чем месяц после подачи президентом законопроекта о ликвидации ОАСК тогдашний спикер Разумков заявил, что проект закона еще не подготовлен к рассмотрению в Раде.

Позже сообщалось, что законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева за два месяца не был вынесен на заседание комитета.

Глава комитета по вопросам правовой политики, "слуга народа" Андрей Костин заявил, что комитет не может достичь согласия относительно президентского законопроекта о ликвидации ОАСК.

Также глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что замглавы ОП Олег Татаров и глава ОП Андрей Ермак пытаются сорвать конкурс на главу САП через ОАСК, поэтому ОП и затормозил ликвидацию суда.

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