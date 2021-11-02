В последние три дня Саакашвили не сдает анализы и отказывается от встреч с медиками. Мы должны быть готовы к любым сценариям, - врач Кипшидзе
Состояние здоровья Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в тюрьме в Рустави, может ухудшиться в любую минуту, он отказывается от встреч с врачами консилиума.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе.
"Состояние Михеила Саакашвили может ухудшиться в любую минуту. Он уже похудел на 20 килограммов. Он принимает только те лекарства, которые не связаны с голодовкой. В последние три дня он не сдает анализы и отказывается от встреч с врачами консилиума. Мы должны быть готовы к любым сценариям", - сказал Кипшидзе, посетивший в ночь на вторник Саакашвили в тюрьме.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.
30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.
Врагу не сдаётся наш гордый Мих.уй !
К слову, с у нас ко всем нелегалам в других странах такой интерес или это какой то особо одарённый нелегал?
И никуда не убежит.
лечебное голодание на лимонаде с мёдом такого эффекта не дает..
пусть доктор не свистит!
В чем разница, чему радуетесь? Бесправию и нищете?