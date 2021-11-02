РУС
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
1 886 33

В последние три дня Саакашвили не сдает анализы и отказывается от встреч с медиками. Мы должны быть готовы к любым сценариям, - врач Кипшидзе

Состояние здоровья Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в тюрьме в Рустави, может ухудшиться в любую минуту, он отказывается от встреч с врачами консилиума.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе.

"Состояние Михеила Саакашвили может ухудшиться в любую минуту. Он уже похудел на 20 килограммов. Он принимает только те лекарства, которые не связаны с голодовкой. В последние три дня он не сдает анализы и отказывается от встреч с врачами консилиума. Мы должны быть готовы к любым сценариям", - сказал Кипшидзе, посетивший в ночь на вторник Саакашвили в тюрьме.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Саакашвили ежедневно ухудшается, он уже похудел более чем на 20 кг, - Ясько

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.

30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.

голодовка (830) Грузия (4519) задержание (6717) Саакашвили Михеил (3307) врачи (1529)
Топ комментарии
+11
ну вы там готовьтесь . к любым сценариям . а нам до лампочки мы теперь к счастью просто зрители
показать весь комментарий
02.11.2021 10:35 Ответить
+9
Что, взлетит как настоящий Карлсон?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:36 Ответить
+8
Мишка, гад!.. сдай анализы!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:37 Ответить
Ичо?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:34 Ответить
Это его личные проблемы ! мишико сам себя т-ра…
показать весь комментарий
02.11.2021 10:38 Ответить
Мы готовы. А вы?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:34 Ответить
02.11.2021 10:35 Ответить
до того ж такоi тупоi мeлодрами.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:38 Ответить
Что, взлетит как настоящий Карлсон?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:36 Ответить
Мишка, гад!.. сдай анализы!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:37 Ответить
на хрeста його по закiнчeнню одягнiть. цe будe логiчним завeршнням i досягнeнням його цiлeй.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:37 Ответить
Нужно срочно спасать Мишу. Он впал в отчаянье из-за пролета как фанера над Парижем его партии. Все потуги, страдания в холодильнике, с сырами и йогуртами - заметьте, не сьел ни одного! - оказались напрасны. И даже Яреська уже не возбуждает чресла великого революционера...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:39 Ответить
Выдайте ему галстук и будут анализы
показать весь комментарий
02.11.2021 10:39 Ответить
Да ты Кипшидзе - не кипишуй !
Врагу не сдаётся наш гордый Мих.уй !
показать весь комментарий
02.11.2021 10:39 Ответить
шота вспомнилось-шо с дурака взять,кроме анализов...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:40 Ответить
А с такого и анализы врачи с трудом добиваются. Впрочем, как и с Зели.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:44 Ответить
Смирительная рубашка и шланг, вот и все решение проблемы.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:40 Ответить
Ой вэй, ми таки уже готовы. Задержка за Миху..лом. Смелее кацо, смелее. Впрочем шконка не крыша пентхауса и спрыгнуть у него с неё не получится.
К слову, с у нас ко всем нелегалам в других странах такой интерес или это какой то особо одарённый нелегал?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:43 Ответить
Михул скоро перегонит херроическую голодалку Гадю Хавченко, одна жопа пол центнера !
показать весь комментарий
02.11.2021 10:43 Ответить
Стремление попасть в тюрьму и там голодать точно не разумный выбор...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:44 Ответить
Выпустите его побегать по крыше тюрьмы. Пусть развеется, пусть попоказывает с крыши факи и прочие части тела. Ето его взбодрит.
И никуда не убежит.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:46 Ответить
за месяц потерять 20 кг, можно только при онкологии..
лечебное голодание на лимонаде с мёдом такого эффекта не дает..
пусть доктор не свистит!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:47 Ответить
Клізму під великим тиском, всі аналізи повискакують з паразитами.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:48 Ответить
НАСРАТИ!!!!!
показать весь комментарий
02.11.2021 10:52 Ответить
Он обманщик и симулянт, - премьер Грузии Гарибашвили заявил, что "театр Саакашвили" скоро закончится./ Нет человека-нет проблемы для Гарибашвили, Путина и Зеленского.
показать весь комментарий
02.11.2021 10:56 Ответить
сколько недель оно уже ухудшается, так что на грани...
показать весь комментарий
02.11.2021 10:56 Ответить
Може у цього лікаря прізвище Кіпішидзе?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:59 Ответить
От анализов прятаться- это у них с Вазелином общее, сразу вопросы про кокс начнутся. Да и жрет, небось, под одеялом -тоже анализироваться некомильфо.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:03 Ответить
И в чем проблема? Михо сам сценарий пишет, так пусть сам и главную роль исполняет.))
показать весь комментарий
02.11.2021 11:06 Ответить
Мені одному ***** шо там з Міхо? Чи є ще такі подлєци як я?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:22 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 11:32 Ответить
кацапне и барыго-ботам радость.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:40 Ответить
Жаль, что так все сложилось. Биомасса в своей радости и улюлюканье напоминает ситуацию распятия Христа. Когда не понимают. что творят. Радости то сколько было. Воровитая власть хочет сохранить себя и кормушку, и готова за это убить любого. У нас так же.

В чем разница, чему радуетесь? Бесправию и нищете?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:42 Ответить
якщо вiн вжe вiд усього вiдмовляється то пора насильно годувати. там вжe можуть бути завiхрєнi. об"явити нeсамостiйним i на крапeльницю.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:05 Ответить
 
 