"Подскажем, как сгенерировать COVID-сертификат сразу после вакцинации", - первые пункты поддержки "Дії" открылись в Киеве

В двух киевских центрах вакцинации от COVID-19 открылись первые пункты поддержки "Дії", через несколько дней планируется открыть еще два новых пункта.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Запускаем пункты команды поддержки "Дії" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу же после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", - написал Федоров.

На сегодняшний день пункты открылись в центре вакцинации на Центральном железнодорожном вокзале (пл. Вокзальная, 1) и в ТЦ River Mall (Днепровская набережная, 12).

Через несколько дней Федоров анонсировал открытие ещ двух новых пунктов поддержки "Дії".

"Украинцы начинают массово вакцинироваться и генерировать сертификаты. Это утешительные новости, ведь чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений.
Вакцинация и сертификаты – это способы также удержать экономику страны, бизнеса – не закрыться, а людям – чувствовать себя в безопасности", - отметил Федоров.

Он также добавил, что теперь получить COVID-сертификат в "Дії" стало еще проще - для этого больше не нужна электронная подпись. Теперь нужно зайти в приложение или портал, нажать "Получить сертификат" и все. Сертификат сгенерируется.

А при казино тоже? Этот треш нам объяснят?

02.11.2021 10:41 Ответить
.. так у тебя и голова без мозгов....))) И вас ... полоумных ещё очень много. Спасибо команде такого же безмозглого... )))
02.11.2021 12:05 Ответить
А ви спробуйте згенерувати сертифікат, а потім розганяйте фуфло про "просто фуфлофые сертификаты создавать" !
02.11.2021 12:22 Ответить
А при казино тоже? Этот треш нам объяснят?

02.11.2021 10:41 Ответить
А что такого? Ничего личного. Просто бизнес.
02.11.2021 12:11 Ответить
Ну да. Подумаешь, какое-то казино просто получает доступ к вашим данным. Может это и была истинная цель создания этой поделки?
02.11.2021 12:17 Ответить
Я думаю это говноподелие предоставляется как есть. Никто там ни за что ответственности не несет. Просто мусорная свалка для всякого рода документов и сервисов. Не удивлюсь если там даже появятся услуги так называемого вип экскорта.
02.11.2021 12:25 Ответить
И сколько денег вы за это берёте? Я так понимаю, что без электронной подписи, теперь будет очень просто фуфловые сертификаты создавать. Це дійсно перемога!!
02.11.2021 10:42 Ответить
А ви спробуйте згенерувати сертифікат, а потім розганяйте фуфло про "просто фуфлофые сертификаты создавать" !
02.11.2021 12:22 Ответить
Да уже згенерував . Потратил правда целый день на повороты головы хлопание глазами и ушами но своего добился. А у вас что не получается? Готов поделится опытом. У меня проблемы именно с созданием подписи (фото) было. Так что не надо Ляля ля сейчас хитрожопая айтишная молодь будет за фуфлосертик бабки от пенсионеров получать… что я не так сказал?
02.11.2021 12:45 Ответить
ну да, ну да - бо в Хелзі такой фінт нє прокатіт
Я вообще ДИЯ не поставил. У меня в смартфоне рут права, а ДИЯ не хочет устанавливаться на такие смартфоны. Ну и хрен с ней )))
Не пробуйте генерить раньше 2 недель после вакцинации.
Раньше не успевают внести информацию.
Надеюсь после отхода всей этой зелени об этой программе забудут как о страшном сне. Полностью бесполезное вложение денег.
У меня в Дии появился сертификат без подписи. Молодцы! Хорошее приложение .Спасибо команде Президента Зеленского
Молодец, лизнул!
.. так у тебя и голова без мозгов....))) И вас ... полоумных ещё очень много. Спасибо команде такого же безмозглого... )))
Лизнуть лизнули , а соснуть можете? Спасибо за наше счастливое детство партии и лично товарисчу…… какое то дежавю прямо! Я бы сказал прямо противоположное- а не пошёл бы он на … вместе со своей командой! Ковид , цены , тарифы , пенсия матери в 2 тыс гр., война, боевые потери , я посмотрю ему в глаза ,коррупция ,ворьё, офшоры, предатели , кумовство , гешефты , земляки, кацпские рояли ,маетки, яхты, самолеты ,Феррари и Порши, Ролексы и Константины Вашероны и т.д. и т.п- вот главные эпитеты зелёной эпохи. Мля, зла не хватает…
... если для Вас мало лизнуть...то и сосните.... Мне то Вы зачем это написали? Я прекрасно знаю... что наряду с лижущими и сосущими ещё есть почти 75 процентов животных... безмозглых амёб....которым кроме пожрать и поспать с посрать ничего не нужно и ничего не интересует... И никуда они не делись... Просто затихли..в ожидании... Потом пойдут голосовать за ЖоппоБлоки... мураевых... надек сявченок... кив... Так что не по адресу предложение.... Тренируйтесь сами...)))
Извиняюсь это я Петровичу написал видимо место попутал. В 73% не вхожу, голосовал не за зельца ни за пороха - мой кандидат проиграл.
.. а Вы знаете... Вы меня не удивили.... )))) Не думаю..что голосовавшие за Смешко... Грицацуевых или Тимох значительно удалились от 73 процентов...(((..... Человек не способный оценивать ситуацию... не видящий вариантов развития будущего, с оценкой уже произошедшего ..а просто голосующий с обыкновенной НАДЕЖДОЙ... что что то изменится в лучшую сторону... получает именно то..о чём Вы выше и написали.
Если бы Петя не был олигархом и не тратил своё умение на всяких свинарчуков и фирташей я бы голосовал за него. Но произошло то что произошло. А вы меня не удивили!Ну и что из этого? По крайней мере и Смешко и Гриценко не евреи и согласитесь во много раз умнее чем клоун и его свита. Да и без офшоров и значительных накоплений, которые и не дают таким как порох заниматься именно политикой на пользу государства (а не себя любимого) быть честным и искренним с народом, не лукавить и не лицемерить.
..в 91 животные... наевшись и напившись красной крови проголосовали за Кравчука.... плюнув на Черновола... Потом быдло ..сидя по горло в дерьме опять проголосовало за Кучму... Дальше уже и вспоминать нет смысла... когда к власти привели обыкновенного уголовника... Война и страх немножко прояснили нарИду мозг...избрали вполне достойного и реально что то начавшего делать... А тут ...как же?!! Разве олигарх может быть патриотом? Разве олигарх может не воровать а работать на государство? И тут у животных сыграл принцип недокормленности... неудовольствия... уставания от войны... Говорите Грицацуев и Смешко умнее Зепадали? Так почему быдло выбрало Зепадаль...? Выбрало равного себе? И Вас оскорбили не выбрав Грицацуева или Смешко? А что могли Грицацуевы и Смешко? ТОчно столько .же как и Зечмошник. Только немножко могли внятно говорить... Ни команды... ни политического веса в мире... ни программ ..НИЧЕГО!!! Разница НИКАКОЙ... в сравнении с Зе. Быть честным и искренним с народом? Это с каким народом? Тем ..кто избирает Зеленских и Кравчуков? Тем..кому успешный и умный человек..сумевший сделать себя и состояние ... поперёк горла... и тем ..кто ничего не хочет делать..а ждёт..что за них кто то сделает? К власти пришёл мальчик из народа!!! Помогло? Маленький .. подлый врунишка вырос в большого и подлого лжеца. Быстро вырос. Хотите президента без накоплений и честного? Среди украинского нарИда такого нет априори! А вот действия Пороха по защите Украины... становлении страны на международном уровне... помощи...оказанной миром именно благодаря Пороху..Вы так и не сумели оценить. Поэтому пользуйтесь тем..что избрали. А именно откровенным позором! Мало того... Кто там видел Гадю Сявченко на посту президента... кто ратует за ЖоппоБлок... шариев и прочую мразь...))) Не ** мудрый ли нарИд!**. Будущее Украины пространо весной 2019...избранием зеленой мрази... И точно так же оно было бы просрано с гриценками..смешками и тимошенками... А начало просирания было положено тупым народцем в 1991 году...
Любой одессит сказал бы вам - Ой вей! Сколько слёз и соплей! Но я не одессит а киевлянин, поэтому так не скажу. Вы зачем передо мной комедию ломаете галантерейный вы наш? Я же вам написал что за зельца и слуг изика каломыйского я не голосовал. Так что свои эмоции можете тем кто по приколу прикололся с бубочкой в ж.пу забить! Не отрицаю что Петя армию поднял колен (хотя моего дядю военного пенсионера опустил ниже плинтуса). Но в то же время у матери как была пенсия 2 тыс так и осталась. Приподнял и авторитет страны на международной арене (но всего лишь приподнял). И в тоже время (виноваты все в комплексе в т.ч. И порох) был проспан Крым и лугандон! Так что Петя пусть сам себя винит за прокаканную парафию. Себя и только себя! Решительнее и скромнее надо быть. А вы часом не олигарх а любезный? Остальное для меня в вашем посте пустой звук голые эмоци и сопли.
А вы бы шановный бежали бы лучше от этого «тупого народца» который вы так ненавидите… а то когда нибудь это очень плохо кончится для вас. Всё-таки в стране а не на необитаемом острове живёте…
Да сопельки уж Вы распустили своими маленькими пенсиями у мамы и несчастным дядей ..военным-пенсионером!!))) Знаете поговорку... Почему бедный....? Потому что дурак? Почему дурак? Потому что бедный? И я прекрасно понял...что Вы за Земразь и за Пороха не голосовали.... Вы голосовали за ничуть сильно не отличающимися от Зе..Смешками или Грицацуевыми... Ну надеюсь..уж не совсем опустились... голосуя за ЖоппоБлок..?)))) А вот позвольте спросить.... Как Порох Крым просрал и Лугандон? Дядя Вам ..военный пенсионер не рассказывал... что у нас на танковую бригаду был один комплект аккумуляторов? Или на бригаду Су-24 в Староконстантинове полтора боеготовых экипажа и два с половиной самолёта? Приподнял говоришь авторитет? Да не изберите мы тогда Пороха... у нас бы в Киеве развевался бы аквафреш и хрен бы Вы тут в Цензоре сидели бы... а сопли наматывали бы где нибудь в рашке. И я не собираюсь бежать от 73процентов тупого народца ибо как говорил Шарль Де Голль...все изменения в стране делает разумное меньшинство. А народец я ненавижу за его тупость..жлобство... трусость и откровенный дебилизм... И пока плохо это именно для народца... скулящего и ноющего...а не думающего и решающего НАРОДА !!!
Ну вы то видать не дурак??? Я очень рад за вас маэстро. А маму мою вы напрасно гнобите она ни в чем не виновата… за маму вас даже на зоне или в камере спросить могут. А чего вы решили что я в 2014 за пороха не голосовал? Голосовал, и в Ато был в 16-17гг. Разочаровал он меня кумир наш. А украинцы которых вы крестите тупым народцем дважды Майдан делал и зэка с трона сковырнули и так его (этот народ) ненавидеть это значит ненавидеть всё что есть в этой стране восхищаясь только порохом и более никем. В конце концов есть умное молодое поколение которое не зелёное и может что то поправить…на них я и надеюсь. Про Крым - никто не решился дать команду хоть как то , хотя бы с помощью стрелкового , сопротивляться, возможно оккупанты задумались бы….Про лугандон тема особая, своё мнение вам писать не буду, оно особое ,я сам там был и сам многое видел. Мне места и времени не хватит чтобы все описать.
Не надо мне молоть чушь о сопротивлении в Крыму...хотя бы стрелковым оружием. И кто задумался бы ? Каток...который мог докатится до Киева? Кто комплектовал войска по месту жительства? Кто должен был дать команду? Или забыли... как все в Раде трусливо прятались и молчали? КТо должен был дать команду? Юля... верещавшая о танках... которые не должны были выйти из боксов? Или грицацуев со смешком... засунувшие язык в задницу? Чем Порох Вас разочаровал!? Что Вас одели ..обули в 15-16 году..? Что дали топливо и начали учить воевать? Не рассказывайте... где Вы там были в АТО. Я и мои ребята с самолётов месяцами не выходили...таская из Канады..США..Литвы.. то ..чем Вас обеспечивали.... начиная с медпакетов и кончая тем...о чём вам и знать не надо. Кто это договаривался? Грицацуев..Смешко..Тимоха..? Они сидели и поскуливали ... А тот олигарх договаривался...и ему шли на встречу. Вы хоть знаете...что у нас авиация залетала только в начале 15 года... ? И прекратила летать с осени 20 года... Реально прекратила. Нет кероса... нет денег... Порох вытянул начало войны и реально остановил каток...Своим авторитетом. ТО чмо..что обвиняет Пороха за Дебальцево... котлах и близко не понимает..что такое война и что такое управление необученными войсками. Порох сделал АРМИЮ... основу обороны и будущего существования государства. И кого бы Вы не искали...альтернативы ему сегодня в Украине НЕТ!
Ну и флаг вам в руки я не против… в ато я был командир взвода связи в пехоте (призвал военкомат как офицера запаса , пиджака,ВУС связь, военка в политехе). Что и куда вы там возили это ваше дело. Я же вам сказал своё мнение вы мне своё. Оба друг друга услышали а далее время покажет. А дяде моему уже под 70 он болеет и работать не может . Мне рассказал что в 17 году пенсии пересчитали всем действующим на то время, а бывших забыли как балласт… вот он вроде полковник в отставке а куйню получает. Кстати когда то в Луцке в авиации служил.
... к Вашему сведению.... Я тоже бывший военный и закончил службу далеко не в простой должности ...Лётной кстати... И тоже точно в таком же положении. Пенсии в 17 никто никому не пересчитывал..а просто стали правильно выплачивать. Сегодняшние пенсионеры судятся и отсуживают положенное... И я подал в суд по этой причине также. А Порох в этом виноват? У каждого своё место. Вы не удрали в рашку и не прятались ...как сотни тысяч уродов... Вот поэтому я и пишу так о народце... который уважения недостоин. А время действительно всё расставит... Больно только ..что потеряно время и его не вернёшь. Всё завоёванное кровью просто благодаря народцу основательно просрано.
Вот и дядька вроде бы судится. С месяц его не видел. Последний раз он Гройсмана сильно поносил мол это он постанову в 17-м сделал и подписал по которой неравенство пошло между нынешними «молодыми» пенсионерами и старыми. Вот поэтому и вопрос а Петя куда смотрел что еврейчик вытворяет?Что он его приструнить не мог или бабок пожалел? Дядька так и сказал -мол неужели порох думал что эти обиженные за него голосовать будут? А там тоже ветеранов много и афганцы и «югославы» и др.
... правильно...и проголосовали за уклониста и откровенного ушлёпка!! От молодцы!!! Обиделись!!!))))
Я вам уже писал, что за зельца и за пороха не голосовали. Не передергивайте не в храп играем.
..так помогло Вам Ваше голосование?...... Ну и если не тайна... в заключении... Кто тот кандидат.... который по вашему мнению достоин был стать президентом?! Я своего выбора как в 2014..2019 и дай Бог далее не скрываю.. Это Порох!
С Богом! Остается лишь надеяться что втором заходе пороха во власть не вернуться всякие гроси грановские розенблатысвинарчуки семочки божки а личный охранник не дорастёт из прапоров до генерал лейтенанта и сынок депутатом не станет. Успокойтесь штурман и не хворайте! Время оно покажет!
..ну хворать мне нет смысла... я летаю....))) Возможно Порох прислушается и к Вашей и к моей мысли.... Но по поводу моего вопроса....))) Неужели? Ну нах.... Не может быть....
Вы ж писали что на военной пенсии.. где вы летаете? Голосовал я за Кошулинского (слабаком оказался). Далее поживем увидим что, как и за кого. Вон сегодня мертвечука вообще от ареста освободили, видимо путлер у зельца за газ и уголь купил ему свободу. Кстати кум путлера при порохе весьма свободно в мацкву катался. До фига ваш кумир ошибок наделал поэтому и пролетел. Ну а выплывет -флаг ему в руки!
.а ..что ..для Вас новость..что человек летавший в армии в свое время на транспортных самолётах ...летает в гражданских авиакомпаниях на тех же транспортных самолётах? И даже голосуя за нормального человека Кошулинского... неужели не ясно...что это пустая затея? Или функцию думать и оценивать Вы у себя решительно погасили? О ошибках Пороха мне много известно... Не буду упираться... И с Луценко и с министрами обороны... Выйдет Порох в президенты...будет шанс возродить угробленное... Самое лучшее высказывание *****... что нас устроит любой президент...кроме Порошенко... яркий пример для многих...умеющих думать. С уважением к Вашему выбору и Вашему мнению. Слава Богу ..что есть люди голосующие сердцем...хоть и бывает неправильно. Слава Украине!
Очень надеюсь! Героям слава! Смерть ворогам!
Навигатор это штурман что ли? Из Скотинова что ли?
Петрович, лизнуть то лизнул, а соснуть можешь. См мой пост ниже, я из за твоего жополизания хорошего человека обидел…
Здесь лизать и сосать можно только Пете, у порохоботов на это индульгенция. Остальные в спам)
Он также добавил, что теперь получить COVID-сертификат в "Дії" стало еще проще - для этого больше не нужна электронная подпись. Теперь нужно зайти в приложение или портал, нажать "Получить сертификат" и все. Сертификат сгенерируется.

Так зачем открывать пункты поддержки? Лишний повод списать бабусевичи?
Просто есть тупые что не знают как кнопку нажать
... уже научился нажимать кнопку на бачке унитаза? .. Прогресс для зелёного ушлёпка ?)))
Петрович, тебе какие прокладки направятся с крылышками или без?
Да пофигу, лишь бы кран не протекал…
Не треба *******! Нічого не генерується !
все работает. Нужно принудительно обновить до последней версии.
А коли відкриють пункти підтримки з виправлення помилок особистих даних в Дії, зокрема, власності? Зареєструвався - глянув - так я олігарх, у мене у власності ціла вулиця (+ ще два об'єкта, до яких ніколи не мав жодного відношення). Саппорт морозиться, відправляє то до чатбота, то в телегу, то на ФБ... от і вся Дія.
Вот прэлэсть. А закладки, изменяющие реальность , тоже с помощью дии теперь можно подмутить?
Вы лучше семейных врачей добавте, а то никого не осталось
Вакцинироваться надо было сразу когда всех звали. А теперь шо ж киздеть, теперь конечно и врачей и вакцин и лекарств не хватает! Из бо(оных ковидом 97% не вакцинированных а из остальных 3% - 2% имеют фейковые сертификаты. Такая вот статистика. И кого из антиваксеров не спросишь почему мол не укололся - сразу тысячу обмазок придумают. А сейчас петух в жопу клюнул и очереди за несколько дней занимают как при совке за гдэровской мебелью..
Кому потрібно, сертифікат генерується і з паперовим паспортом, раніше такого не було.
