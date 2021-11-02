"Подскажем, как сгенерировать COVID-сертификат сразу после вакцинации", - первые пункты поддержки "Дії" открылись в Киеве

В двух киевских центрах вакцинации от COVID-19 открылись первые пункты поддержки "Дії", через несколько дней планируется открыть еще два новых пункта.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Запускаем пункты команды поддержки "Дії" с COVID-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу же после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", - написал Федоров.

На сегодняшний день пункты открылись в центре вакцинации на Центральном железнодорожном вокзале (пл. Вокзальная, 1) и в ТЦ River Mall (Днепровская набережная, 12).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" запущено бета-тестирование COVID-сертификатов на основании анализа ПЦР, - Минцифры

Через несколько дней Федоров анонсировал открытие ещ двух новых пунктов поддержки "Дії".

"Украинцы начинают массово вакцинироваться и генерировать сертификаты. Это утешительные новости, ведь чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее мы выйдем из красной зоны и вернемся к нормальной жизни без ограничений.

Вакцинация и сертификаты – это способы также удержать экономику страны, бизнеса – не закрыться, а людям – чувствовать себя в безопасности", - отметил Федоров.

Также читайте: В "Дії" за последние 4 дня сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, - Федоров

Он также добавил, что теперь получить COVID-сертификат в "Дії" стало еще проще - для этого больше не нужна электронная подпись. Теперь нужно зайти в приложение или портал, нажать "Получить сертификат" и все. Сертификат сгенерируется.