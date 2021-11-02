"СН" ждет заявление Любченко об отставке. Шмыгаль негативно оценил его работу, - Гетманцев
Вчера на заседании фракции "Слуга народа" депутаты обсуждали с премьер-министром Денисом Шмыгалем отставку первого вице-премьера министра экономики Алексея Любченко.
Об этом в интервью журналистам в Раде сказал нардеп "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, "Слуги народа" ожидают заявления Любченко об отставке, так как вчера Шмыгаль объяснил причины такого увольнения.
"Речь идет о реформе корпоратизации, которая, по мнению премьер-министра, вообще не продвигалась. Также принятие решений наблюдательными советами госпредприятий, а также состояние тех или иных госпредприятий, по которым даже не были начаты действия для проведения аудита. А это собственно, те вопросы, за которые отвечает Алексей Николаевич", - объяснил нардеп.
Гетманцев признался, что у него хорошие "человеческие отношения" с Любченко.
"Но если у нас есть руководитель Кабинета министров и если он негативно оценивает одного из министров, при чем, не видит возможности корректировки данной деятельности в рабочем порядке, то мы должны принять одно из двух решений - или отправляем в отставку премьер-министра, или отправляем в отставку первого вице-премьера", - подчеркнул нардеп от "слуги народа".
Глава финансового комитета также рассказал, что кандидатуру Юлии Свириденко, которая может заменить Любченко, предложил премьер.
Гетманцев поддерживает такое назначение: "потому что на фракции данная кандидатура также не вызывала возражений. Свириденко была еще заместителем Милованова (когда тот был еще министром экономики - Ред.). Сейчас она замглавы ОПУ и отвечает за экономику, у меня вообще нет вопросов к ее работе".
25-летний сын нового главы Налоговой Алексея Любченко Андрей имеет квартиру в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan 2019 выпуска. В целом это имущество может стоить около 300 тысяч долларов, но происхождение имущества сын Любченко объяснить не может.
Об этом говорится https://www.slidstvo.info/news/u-syna-golovnogo-podatkivtsya-********-koshtovna-kvartyra-na-pechersku-ta-novyj-porsche/ в сюжете "Слідство.Інфо".
По данным журналистов, с 2013 года Андрею Любченко принадлежит квартира на более чем 100 кв.м. и паркоместо в одной из новостроек в центре Киева.
"На момент приобретения Любченко-младшему было 18 лет. По нашим подсчетам, эта недвижимость сейчас может стоить минимум 215 ттысяч долларов"
В комментарии изданию Андрей Любченко заявил, что не помнит, откуда у него деньги на покупку квартиры и паркоместа.
"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу", - сказал он.
В то же время на вопрос, помогали ли ему родители, тот ответил: "Наверное".
Кроме этого, около 2 месяцев назад Андрей Любченко купил авто Porsche Macan 2019 выпуска. На официальном сайте Porsche цена на такой автомобиль стартует от 72 тысяч долларов.
По словам Любченко-младшего, он заработал на этот автомобиль, занимаясь маркетингом.
"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП (физическое лицо-предприниматель - ред.) третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило", - подчеркнул Андрей Любченко.
"Судя по странице Любченко-младшего в социальной сети Instagram, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. Как мы выяснили, это авто принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.
Очевидно, именно на этом автомобиле Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Сам правонарушитель в суде признал свою вину. Но наказание не получил. Как выяснилось, на момент рассмотрения дела истекли сроки привлечения к ответственности. По словам сына налоговика, это было служебное авто и он использовал его для работы", - отмечают журналисты.
Расследователи "Слідство.Інфо" пытались связаться с самим руководителем Налоговой о происхождении состояния его семьи, но Алексей Любченко не ответил на звонки и сообщения.
