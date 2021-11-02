"СН" ждет заявление Любченко об отставке. Шмыгаль негативно оценил его работу, - Гетманцев

Вчера на заседании фракции "Слуга народа" депутаты обсуждали с премьер-министром Денисом Шмыгалем отставку первого вице-премьера министра экономики Алексея Любченко.

Об этом в интервью журналистам в Раде сказал нардеп "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, "Слуги народа" ожидают заявления Любченко об отставке, так как вчера Шмыгаль объяснил причины такого увольнения.

"Речь идет о реформе корпоратизации, которая, по мнению премьер-министра, вообще не продвигалась. Также принятие решений наблюдательными советами госпредприятий, а также состояние тех или иных госпредприятий, по которым даже не были начаты действия для проведения аудита. А это собственно, те вопросы, за которые отвечает Алексей Николаевич", - объяснил нардеп.

Гетманцев признался, что у него хорошие "человеческие отношения" с Любченко.

"Но если у нас есть руководитель Кабинета министров и если он негативно оценивает одного из министров, при чем, не видит возможности корректировки данной деятельности в рабочем порядке, то мы должны принять одно из двух решений - или отправляем в отставку премьер-министра, или отправляем в отставку первого вице-премьера", - подчеркнул нардеп от "слуги народа".

Глава финансового комитета также рассказал, что кандидатуру Юлии Свириденко, которая может заменить Любченко, предложил премьер.

Гетманцев поддерживает такое назначение: "потому что на фракции данная кандидатура также не вызывала возражений. Свириденко была еще заместителем Милованова (когда тот был еще министром экономики - Ред.). Сейчас она замглавы ОПУ и отвечает за экономику, у меня вообще нет вопросов к ее работе".