РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8769 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 840 27

Киев побил рекорд по суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии: умерли 60 человек. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1738 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в общей сложности 261 535), зафиксировано 60 летальных исходов.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболели 986 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 618 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 64 девочки от 20 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Зарегистрировано 60 летальных исходов от вируса (всего 6268), из них 39 женщин от 38 до 89 лет и 21 мужчина от 49 до 93 лет.

Также за сутки госпитализировали 211 больных коронавирусом и 371 пациента подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки 1157 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 230 623).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в следующих районах: Деснянском (569), Дарницком (262) и в Святошинском (254).

Киев побил рекорд по суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии: умерли 60 человек 01

карантин (16729) Киев (25792) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
02.11.2021 10:58 Ответить
+2
Вважаєш, що від грипу у Києві щодня помирало по 60 людей?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:04 Ответить
+1
Для думающих людей (уверен, что в когорте и вакцинаторов, и не вакцинаторов такие найдутся).

На сайте престижного научного журнала The Lancet появилась публикация "Эффективность вакцинации от Covid-19 против рисков симптоматической инфекции, госпитализации и смерти на протяжении 9 месяцев: шведское исследование общей популяции."

Стоит обратить внимание на последние 2-а графика, описывающие как разные типы наиболее популярных вакцин теряют свою эффективность со временем.

На Figure 2 можно заметить, что на восьмом месяце эффективность вакцинации против симптоматического COVID в среднем и для большинства реципиентов выходит в минус. То есть, через 7-8 месяцев вакцинация уже не уменьшает, а увеличивает шансы на симптоматическое заболевание. Это усиливает обоснование введения третьей бустерной дозы.
Вот только сколько этих бустерных вакцин нужно и какой аккумулирующий эффект они будут иметь на общее состояние иммунной системs людей пока не понятно. Это покажут уже результаты эксперимента, в котором все мы волей или не волей стали вовлечены.

Ссылка на статью тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
показать весь комментарий
02.11.2021 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для думающих людей (уверен, что в когорте и вакцинаторов, и не вакцинаторов такие найдутся).

На сайте престижного научного журнала The Lancet появилась публикация "Эффективность вакцинации от Covid-19 против рисков симптоматической инфекции, госпитализации и смерти на протяжении 9 месяцев: шведское исследование общей популяции."

Стоит обратить внимание на последние 2-а графика, описывающие как разные типы наиболее популярных вакцин теряют свою эффективность со временем.

На Figure 2 можно заметить, что на восьмом месяце эффективность вакцинации против симптоматического COVID в среднем и для большинства реципиентов выходит в минус. То есть, через 7-8 месяцев вакцинация уже не уменьшает, а увеличивает шансы на симптоматическое заболевание. Это усиливает обоснование введения третьей бустерной дозы.
Вот только сколько этих бустерных вакцин нужно и какой аккумулирующий эффект они будут иметь на общее состояние иммунной системs людей пока не понятно. Это покажут уже результаты эксперимента, в котором все мы волей или не волей стали вовлечены.

Ссылка на статью тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
показать весь комментарий
02.11.2021 10:56 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 10:58 Ответить
Где можно посмотреть смертность по Киеву в "доковидные" года, кто в курсе?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:59 Ответить
Ну да, сейчас вам эту статистику и покажут, Вы что, нельзя знать что она никак не изменилась, разве что в рамках статистической погрешности.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:03 Ответить
Ковид - занимает_второе место по причинам смертностей в октябре. Гугл в помощь.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:30 Ответить
Вы наверное перепутали ковид со смертями от всех инфекций (в том числе туберкулез).
показать весь комментарий
02.11.2021 14:42 Ответить
Вважаєш, що від грипу у Києві щодня помирало по 60 людей?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:04 Ответить
Хотелось бы посмотреть сколько и по каким причинам.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:23 Ответить
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2021/dem_2020.pdf Изучай
показать весь комментарий
02.11.2021 11:28 Ответить
С мобильного что-то не открывается((
показать весь комментарий
02.11.2021 11:33 Ответить
Там pdf файл. Необходимо чтобы на мобильном была приложуха установлена, которая их умеет открывать.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:18 Ответить
WPS установлен, он обычно всё открывает, а тут открывает новую вкладку и сразу же закрывает.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:30 Ответить
Как показала практика у меня на телефоне большие pdf файлы WPS не всегда открывает. ХЗ почему, может форматирование, может то, что в нем не документ а графика. Сам по себе pdf не более чем контейнер. Может содержать в себе что угодно.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:34 Ответить
Вечером попробую скинуть на SD карту, и открыть именно с телефона. По практике могу сказать, что 15-20 мБ pdf-файлы открывает без проблем.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:50 Ответить
Doc-овские открывает и по 150 мб, хз что они там наворотили.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:51 Ответить
Я, не маючи, статистики можу вважати що завгодно. Особливо якщо припустити скільки смертей взагалі можна приписати ковід. Була б тільки зацікавленність в цьому.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:17 Ответить
А в доковидные времена от ковида умирали люди?!
показать весь комментарий
02.11.2021 11:29 Ответить
Я и не жду, чтобы мне статистика показала умерших от ковида в "доковидное" время. Просто хочу увидеть: сколько и от чего умирало людей по Киеву раньше.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:32 Ответить
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=527&lang=1 Ось тут
Дивіться передостанню таблицю.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:36 Ответить
Спасибо.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:44 Ответить
В результате криминальной разборки двух этнических группировок три человека с огнестрельными ранениями скончались от коронавируса.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:06 Ответить
Выходит что в Киеве вероятность умереть от вируса в 1,5 раза выше чем по Украине? Связано ли это с уровнем медицины? Или с грамотностью населения?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:28 Ответить
Киів - велике місто , тому і результат такий !
показать весь комментарий
02.11.2021 11:48 Ответить
В горздраве керують сплошняком блатные сантехники, принятые на работу отбитоголовым дегенератом.
По уровню загрязненности воздуха и пробок Киев твердо входит в тройку городов Европы.
Продолжать?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:06 Ответить
А хто, по твоєму, був у Києві найкращим мером?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:14 Ответить
Лучшим был Гусев, если тебе это что-то говорит.
При нем Киев считался самым зеленым городом Европы.
За последние 30 лет лучшим мером был Черновецкий.
Я ложил на рыгов и бюторастов, которые считают по другому.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:55 Ответить
Продолжать? Да.
"Отбитоголового дегенерата" зелёная власть насаждала? Как перед этим Черновецкого, или сами, всё, сами?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:21 Ответить
 
 