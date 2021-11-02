Киев побил рекорд по суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии: умерли 60 человек. КАРТА
За сутки в Киеве выявили 1738 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в общей сложности 261 535), зафиксировано 60 летальных исходов.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, за сутки заболели 986 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 618 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 64 девочки от 20 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Зарегистрировано 60 летальных исходов от вируса (всего 6268), из них 39 женщин от 38 до 89 лет и 21 мужчина от 49 до 93 лет.
Также за сутки госпитализировали 211 больных коронавирусом и 371 пациента подозрением на COVID-19 и пневмониями.
За сутки 1157 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 230 623).
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в следующих районах: Деснянском (569), Дарницком (262) и в Святошинском (254).
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На сайте престижного научного журнала The Lancet появилась публикация "Эффективность вакцинации от Covid-19 против рисков симптоматической инфекции, госпитализации и смерти на протяжении 9 месяцев: шведское исследование общей популяции."
Стоит обратить внимание на последние 2-а графика, описывающие как разные типы наиболее популярных вакцин теряют свою эффективность со временем.
На Figure 2 можно заметить, что на восьмом месяце эффективность вакцинации против симптоматического COVID в среднем и для большинства реципиентов выходит в минус. То есть, через 7-8 месяцев вакцинация уже не уменьшает, а увеличивает шансы на симптоматическое заболевание. Это усиливает обоснование введения третьей бустерной дозы.
Вот только сколько этих бустерных вакцин нужно и какой аккумулирующий эффект они будут иметь на общее состояние иммунной системs людей пока не понятно. Это покажут уже результаты эксперимента, в котором все мы волей или не волей стали вовлечены.
Ссылка на статью тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
Дивіться передостанню таблицю.
По уровню загрязненности воздуха и пробок Киев твердо входит в тройку городов Европы.
Продолжать?
При нем Киев считался самым зеленым городом Европы.
За последние 30 лет лучшим мером был Черновецкий.
Я ложил на рыгов и бюторастов, которые считают по другому.
"Отбитоголового дегенерата" зелёная власть насаждала? Как перед этим Черновецкого, или сами, всё, сами?