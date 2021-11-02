Киев побил рекорд по суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии: умерли 60 человек. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1738 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в общей сложности 261 535), зафиксировано 60 летальных исходов.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболели 986 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 618 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 64 девочки от 20 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Зарегистрировано 60 летальных исходов от вируса (всего 6268), из них 39 женщин от 38 до 89 лет и 21 мужчина от 49 до 93 лет.

Также за сутки госпитализировали 211 больных коронавирусом и 371 пациента подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки 1157 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 230 623).

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Наибольшее количество случаев заболевания выявили в следующих районах: Деснянском (569), Дарницком (262) и в Святошинском (254).