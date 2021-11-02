5,8 млн украинцев, заключивших декларации с семейными врачами, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - НСЗУ

На сегодняшний день около 5,8 млн пациентов, заключивших декларации с врачами первичной медицинской помощи, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, еще около 7,4 млн получили прививку только одной дозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.

Национальная служба здоровья Украины запустила информационную панель, где можно узнать количество вакцинированных от COVID-19, имеющих декларации с врачами первичной медицинской помощи. Кроме того, в разделах панели размещена информация как о количестве привитых с декларациями в каждом медицинском учреждении отдельно, так и в регионах в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хороним по "три самолета" в сутки, за период эпидемии мы потеряли целый город, а нардепы рассказывают о чипах-передатчиках, - Радуцкий

Согласно данным на сайте, около 5,8 млн пациентов, заключивших декларации с врачами первичной медицинской помощи, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, еще около 7,4 млн получили прививку только 1 дозой.

Интересно, что самый большой процент вакцинированных с декларациями наблюдается среди людей возрастной группы 40-64 года. Это 25,6% из всех вакцинированных с декларациями. По географическому распределению – в лидерах Киев (29,21%), Полтавская (23,58%) и Киевская области (22,66%).

Также читайте: В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ