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Новости Коронавирус и карантин
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5,8 млн украинцев, заключивших декларации с семейными врачами, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - НСЗУ

5,8 млн украинцев, заключивших декларации с семейными врачами, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - НСЗУ

На сегодняшний день около 5,8 млн пациентов, заключивших декларации с врачами первичной медицинской помощи, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, еще около 7,4 млн получили прививку только одной дозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.

Национальная служба здоровья Украины запустила информационную панель, где можно узнать количество вакцинированных от COVID-19, имеющих декларации с врачами первичной медицинской помощи. Кроме того, в разделах панели размещена информация как о количестве привитых с декларациями в каждом медицинском учреждении отдельно, так и в регионах в целом.

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Согласно данным на сайте, около 5,8 млн пациентов, заключивших декларации с врачами первичной медицинской помощи, прошли полный курс вакцинации от COVID-19, еще около 7,4 млн получили прививку только 1 дозой.

Интересно, что самый большой процент вакцинированных с декларациями наблюдается среди людей возрастной группы 40-64 года. Это 25,6% из всех вакцинированных с декларациями. По географическому распределению – в лидерах Киев (29,21%), Полтавская (23,58%) и Киевская области (22,66%).

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вакцина (3815) декларация (1366) карантин (16729) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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в чем здесь причинно-следственная связь?
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02.11.2021 11:02 Ответить
Я лікаря не маю - досліджень не сприймаю 😝
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02.11.2021 11:51 Ответить
Слухаємо зелені байки Ляшка вже вакціновані потяглися до лікарень. Не вакціновані бояться щось підхопити від вакцінованих
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02.11.2021 12:01 Ответить
Мы с женой два года не можем заключить договор с семейным врачем. Врачей нет.
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02.11.2021 12:13 Ответить
Ну и зачем нам это знать?
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02.11.2021 12:28 Ответить
 
 