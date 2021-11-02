"Слуга народа" Гетманцев о причинах отставки Тарана: Невыполнение оборонных госзакупок и законопроектной работы

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал, какие были претензии у "слуг народа" к министру обороны Андрею Тарану.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопросы к министру были о том, что мы ожидали более высокий уровень менеджерских способностей и организации работы министерства. В частности, вчера на фракции обсуждался вопрос оборонных госзакупок, которые, к сожалению, были не до конца выполнены министерством. У нас с этим определенные проблемы, хотя объем финансирования – предостаточный для этого. Речь идет только об организации этого процесса, которая не была проведена на надлежащем уровне. Также на фракции шла речь о законопроектной работе с комитетом. У самих членов комитета было много вопросов к министру", - в частности сказал Гетманцев.

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Нардеп считает, что Алексей Резников будет более эффективным на должности министра обороны.

Отвечая на вопрос журналистов, почему все-таки на должность министра обороны выдвигают кандидатуру Резникова, а не Ирины Верещук, о чем говорилось ранее, политик заявил, что надежным источником информации по кадровым вопросам является глава фракции Давид Арахамия.

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"А все то, что обсуждается в Телеграм-каналах, возможно Верещук на что-то претендовала. Это все разговоры не более того. Верещук сама хочет заниматься этим участком работу (реинтеграцией оккупированных территорий. – Ред.). Эта должность отвечает ее призванию, так как речь идет о решении проблем простых людей, в частности связанных с войной. Я уверен, что она с этим справится", - добавил нардеп.