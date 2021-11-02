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Новости Война
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"Слуга народа" Гетманцев о причинах отставки Тарана: Невыполнение оборонных госзакупок и законопроектной работы

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал, какие были претензии у "слуг народа" к министру обороны Андрею Тарану.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопросы к министру были о том, что мы ожидали более высокий уровень менеджерских способностей и организации работы министерства. В частности, вчера на фракции обсуждался вопрос оборонных госзакупок, которые, к сожалению, были не до конца выполнены министерством. У нас с этим определенные проблемы, хотя объем финансирования – предостаточный для этого. Речь идет только об организации этого процесса, которая не была проведена на надлежащем уровне. Также на фракции шла речь о законопроектной работе с комитетом. У самих членов комитета было много вопросов к министру", - в частности сказал Гетманцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "СН" ждет заявление Любченко об отставке. Шмыгаль негативно оценил его работу, - Гетманцев

Нардеп считает, что Алексей Резников будет более эффективным на должности министра обороны.

Отвечая на вопрос журналистов, почему все-таки на должность министра обороны выдвигают кандидатуру Резникова, а не Ирины Верещук, о чем говорилось ранее, политик заявил, что надежным источником информации по кадровым вопросам является глава фракции Давид Арахамия.

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"А все то, что обсуждается в Телеграм-каналах, возможно Верещук на что-то претендовала. Это все разговоры не более того. Верещук сама хочет заниматься этим участком работу (реинтеграцией оккупированных территорий. – Ред.). Эта должность отвечает ее призванию, так как речь идет о решении проблем простых людей, в частности связанных с войной. Я уверен, что она с этим справится", - добавил нардеп.

Автор: 

Минобороны (9450) Резников Алексей (1170) Гетманцев Даниил (410) Верещук Ирина (506) Таран Андрей (267) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+13
Так у нас за оборону страны отвечает не Таран, а верховный говнокомандующий. Напомнить кто это?

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02.11.2021 11:04 Ответить
+8
Таран хорошо умел только в "Десне" баню топить и застолья организовывать для проверяющих из Киева. И еще втихаря лес дерибанить вокруг полигона, как поговаривают
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02.11.2021 11:14 Ответить
+6
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02.11.2021 11:13 Ответить
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так пусть сядет. что значит просто поменять. разводняк
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02.11.2021 11:04 Ответить
Так у нас за оборону страны отвечает не Таран, а верховный говнокомандующий. Напомнить кто это?

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02.11.2021 11:04 Ответить
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02.11.2021 11:13 Ответить
Або так
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02.11.2021 11:15 Ответить
Найшов в архіві
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02.11.2021 11:16 Ответить
В МО сейчас многих сажать нужно, а не увольнять.

"Данные о стягивании российских войск к границе - информационные провокации", - замминистра обороны Маляр. Источник:
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02.11.2021 11:07 Ответить
Схоже Остін заявив, що не хоче співпрацювати з таким мудаком.
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02.11.2021 11:11 Ответить
Таран хорошо умел только в "Десне" баню топить и застолья организовывать для проверяющих из Киева. И еще втихаря лес дерибанить вокруг полигона, как поговаривают
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02.11.2021 11:14 Ответить
Так что так долго ждали? вас Всех надо нах ...и освободить от зе плесени Украину!
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02.11.2021 11:14 Ответить
ХетьмаНцев, хто буде нести відповідальність за роботу цих міністрів та іншої пліснявої пошесті?
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02.11.2021 11:15 Ответить
основна причина,за яку Тарана було потрібно послати на..уй і навіть відкрити кримінальну справу -САБОТАЖ В ІНТЕРЕСАХ ВОРОГА.
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02.11.2021 11:25 Ответить
Миняют аднаво любителя мардвы на другого.
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02.11.2021 11:50 Ответить
это ж сколько надо было приглядываться к этому товарищу..., а время шло, а оборонный заказ не выполнялся, а законы не предлагались..., товарищь был постоянно занят какими-то другими своими важными делами...., прибыль, наверное с халимоном делили и не могли договориться...
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02.11.2021 12:03 Ответить
Притянути до вiдповiдальностi, кожного з цiеi влади.
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02.11.2021 12:06 Ответить
якщо б не рейтинг, він би там й надалі сидів
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02.11.2021 12:12 Ответить
по простому - саботаж...А что обычно бывает за саботаж во время войны ??? ась ?? И кто такой этот самый Таран ? он за кого ? И самое главное - а кто его туда назначил ???
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02.11.2021 12:23 Ответить
Там на рожі написано повна тупість, що ви від нього очікуєте ???
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02.11.2021 12:32 Ответить
Таран правящий кодлан вполне устраивал: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Но из-за тупости Таран привлёк к себе внимание: "Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой". Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны . И Коломойский перевёл Тарана из министра в акционеры своих компаний.
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02.11.2021 12:49 Ответить
Такие гандоны-бездари, как Гетманцев и Зеленский не давали финансирование на арми и оборону в целоч , забрали всё на свои долбанные дороги и велыке крадивнитцво, а краиний оказался Таран!! Удобная политика у этого клоуна Зеленского!! Кто усрався-НЕВИСТКА!!
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02.11.2021 13:44 Ответить
 
 