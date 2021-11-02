Наемники РФ используют на Донбассе лазерное оружие: украинский воин с поражением глаза доставлен в больницу, - Губа

В Днепропетровскую областную клиническую офтальмологическую больницу (ДОКОЛ) доставили украинского военнослужащего, который получил поражение глаза лазером в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Днепропетровского облсовета и главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"Война без выходных… 30 октября эвакуировали в областную офтальмологическую больницу защитника с поражением глаза лазером во время наблюдения. У специалисты ДОКОЛ есть опыт лечения таких поражений", - написала она.

Губа сообщила, что гражданская бригада медицины экстренной помощи и катастроф приняла воина у военных медиков на границе Днецкой области, отметив, что это одна из схем взаимодействия медицинского гражданского-военного сотрудничества, по которой работают с 14-го года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Война без выходных": в Днепр на вертолете эвакуировали двух военнослужащих с минно-взрывными травмами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Приглашаю представителей ОБСЕ пообщаться (дистанционно или очно на улице с учетом карантинных мер) с военнослужащим и зафиксировать факт применения лазерного оружия", - добавила советник главы Днепропетровского облсовета.