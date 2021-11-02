РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6036 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 337 31

Наемники РФ используют на Донбассе лазерное оружие: украинский воин с поражением глаза доставлен в больницу, - Губа

Наемники РФ используют на Донбассе лазерное оружие: украинский воин с поражением глаза доставлен в больницу, - Губа

В Днепропетровскую областную клиническую офтальмологическую больницу (ДОКОЛ) доставили украинского военнослужащего, который получил поражение глаза лазером в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Днепропетровского облсовета и главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"Война без выходных… 30 октября эвакуировали в областную офтальмологическую больницу защитника с поражением глаза лазером во время наблюдения. У специалисты ДОКОЛ есть опыт лечения таких поражений", - написала она.

Губа сообщила, что гражданская бригада медицины экстренной помощи и катастроф приняла воина у военных медиков на границе Днецкой области, отметив, что это одна из схем взаимодействия медицинского гражданского-военного сотрудничества, по которой работают с 14-го года. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Война без выходных": в Днепр на вертолете эвакуировали двух военнослужащих с минно-взрывными травмами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Приглашаю представителей ОБСЕ пообщаться (дистанционно или очно на улице с учетом карантинных мер) с военнослужащим и зафиксировать факт применения лазерного оружия", - добавила советник главы Днепропетровского облсовета.

Наемники РФ используют на Донбассе лазерное оружие: украинский воин с поражением глаза доставлен в больницу, - Губа 01

Днепр (4504) ОГА (2399) ранение (3428) Губа Татьяна (44) лазерное оружие (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Піди на фронт і взнаєш.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:37 Ответить
+13
Дурной что ли? Там веки держать не надо, достаточно долей секунды, особенно если в оптику смотришь.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:41 Ответить
+7
Размышлять это не твое. Забудь.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Светили лазером и веки держали чтобы не моргал?! Это как вообще?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:31 Ответить
Піди на фронт і взнаєш.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:37 Ответить
а так ти був на фронті! ...точно - на колчаківському
показать весь комментарий
02.11.2021 11:46 Ответить
Звізда поп, ПНХ!
показать весь комментарий
02.11.2021 15:45 Ответить
Дурной что ли? Там веки держать не надо, достаточно долей секунды, особенно если в оптику смотришь.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:41 Ответить
Еще у нас в части при совке было это лазерное оружие. Ослепляет при наблюдении через оптические приборы. Чистейшее варварство...
показать весь комментарий
02.11.2021 11:41 Ответить
чегооооо? бллллляяяяяя... ты с начала сопоставь стоимость такой установки и какой эффект может дать, если направлять лазный луч в отдельные оптические приборы! кроме того, "лазерное оружие" как вид до сих пор на уровне исследований, а все попытки применить его в реальности - строго засекречены! ни одна страна мира не приступила к его промышленному изготовлению! так что всё остальное - мультики от плешивого Деда Пыни!
показать весь комментарий
02.11.2021 11:55 Ответить
Идиот, еще в совке выпускали уже готовые образцы. Работает не как в звездных войнах естественно но повреждение зрения может нанести серьезные. Но согласен в том что вряд-ли оно было использовано, скорее всего бойцу повредили зрение попав в его оптику лучём совкового дальномера.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:45 Ответить
Вы правы, используют дальномеры именно для этого ,
показать весь комментарий
02.11.2021 12:49 Ответить
Слыш звязда, ты в ком году вылупился? в 2010ом? Тебе бы еще учиться и учиться, а не лепить тут ахинею, не позорься) Я понимаю, что ты школу прогулял, но ты походу отстал от жизни капитально)
показать весь комментарий
02.11.2021 13:11 Ответить
Та ладно,танковый лазерный дальномер , дырявые так года с 15-16 его применяют для ослепления наблюдателей
показать весь комментарий
02.11.2021 12:43 Ответить
Не только танковый, практически все совковые последнего поколения зрение могут повредить.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:47 Ответить
Раньше дырявые использовали именно снятые с танков ( массовость)
показать весь комментарий
02.11.2021 12:52 Ответить
Размышлять это не твое. Забудь.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:42 Ответить
У него ведь написан этот диагноз в нике
показать весь комментарий
02.11.2021 12:46 Ответить
А в ответ гахнуть можно
показать весь комментарий
02.11.2021 11:32 Ответить
Злізь з дивана.....
показать весь комментарий
02.11.2021 11:38 Ответить
Советник приходит к Меркель
- Фрау Меркель, там на Донбасе боевики использовали лазер и травмировали укр.военнослужащего
- И что?
- Мы озабоченность будем высказывать?
- С какого перепугу?
- Ну так по применению Байрактара высказывали же
- Там другое дело
- А в чем разница?
- Применение Байрактара Украина подтвердила и выложила видео
- А, понятно. Т.е. если бы Украина не выложила видео и не подтвердила его применение, то нам было бы пох?
- Так, иди нах и не ********!
показать весь комментарий
02.11.2021 11:38 Ответить
Я так понимаю, что через оптику. Например, пострадавший смотрел в сторону противника через бинокль (или через оптический прицел), там заметили и направили луч. Оптика - это линза.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:41 Ответить
Именно. Еще в совке оно было. Считалось совсекретным. Противоречит всем нормам ведения войны.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:43 Ответить
Эти лазеры находились во "взводе визирования"который имел по штату каждый мсп СА.Они были секретны, хранились отдельно в больших сейфах.Лазеры предназначались для выведения из строя средств наблюдения,оптики наведения оружия, ослепления экипажей боевых машин..
показать весь комментарий
02.11.2021 13:57 Ответить
Да. Именно там. Разница с дальномером была в том, что частота перестраивалась, то есть фильтр на одной частоте не спасал.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:39 Ответить
в результате чего украинский боец получил повреждение глаз - на самом деле не известно! "спец по лезерному оружию" Танюха распустила губу... а здесь перепечатали... и даже не поинтересовались, ну, хотя бы в Википедии, темой "лазерное оружие - что это такое?" и "как оно выглядит?" и "как оно может использоваться"? главное - трындеть разные страшилки, делая из своих читателей тупарей
показать весь комментарий
02.11.2021 11:45 Ответить
Заройся в навоз.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:48 Ответить
там твоЁ папка живёт
показать весь комментарий
02.11.2021 11:57 Ответить
Дивишся в оптику і лазером засвічують який фокусується через неї. Елементарна фізика.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:53 Ответить
Не видишь что это кацапский бот?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:01 Ответить
Та бачу. Просто виставити бота дурником приємніше всього.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:04 Ответить
Где возмущенные вопли меркельши?
показать весь комментарий
02.11.2021 11:45 Ответить
ждем выражения озабоченности от господ-членов нормандского формата..., это ж какая наглость - использовать лазеры в войне на Донбассе, разве они разрешены минскими соглашениями..., но, вряд ли дождемся...
показать весь комментарий
02.11.2021 11:59 Ответить
Вы шо ...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:29 Ответить
 
 