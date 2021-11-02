РУС
41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, но 43% - не готовы вакцинироваться, - опрос "Рейтинга"

41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, в то же время 43% граждан отмечают, что не готовы вакцинироваться от этого заболевания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Общественно-политические настроения населения", проведенного социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 41% опрошенных выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23%. С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только собирается привиться от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, 36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались от коронавируса (первая или вторая прививка). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы.

Отмечается, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет делать прививки, среди молодых респондентов.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели



37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на Министра здравоохранения, 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% – главный санитарный врач, 10% – Верховная Рада, 3% – премьер-министр.

Топ комментарии
+11
Фееричный *******...
02.11.2021 12:03 Ответить
+11
02.11.2021 12:04 Ответить
+10
Один вопрос, как население пережило 1,5 года пандемии короновируса вообще без вакцинации (весь 2020 год и первую половину 2021 года)?
02.11.2021 12:11 Ответить
Хорошая новость-ожила кнопка в Дие,обновляйте в маркете,жмите и через минуту у вас сертификат.
02.11.2021 11:54 Ответить
Читайте внимательно - 41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, Источник:
02.11.2021 12:04 Ответить
Є з кого брати приклад.
02.11.2021 11:56 Ответить
Ось це по нашому.

"Слабоумие и отвага".
02.11.2021 11:56 Ответить
Мені, як громадянці країни, до лампочки ті, які не наважуються... Це їхня особиста справа.
Я особисто вважаю таких людей некомпетентними... І вважаю, що треба бІльше впроваджувати штрафів більших розмірів до невакцинованих та не допускати таких до інших людей.
Я вакцинована двічі, але такі, що "не наважувалися" заразили мене короною. Слава Богу, що хвороба протікала легко, але все одно залишила свої сліди. Тому у мене непебереборне бажання привести їх (силоміць, якщо треба) в реанімації, щоб вони там посиділи день на побачили і почули страждання інших, яких вони практично прирекли на це...
02.11.2021 13:34 Ответить
И будем болеть пока живы антиваксы
02.11.2021 15:58 Ответить
43%здравомыслящих,значит не все потеряно!а вы сами идите и сидите в реанимации и не навязывайте людям свои навязчивые идеи двигаться разным фуфлом.
02.11.2021 13:54 Ответить
Паспортные данные. Иначе, выглядит, как бабка сказала.
02.11.2021 12:01 Ответить
Нет у него вообще никакого двоюродного брата.
02.11.2021 12:06 Ответить
а что тебе дадут его паспортные данные?
02.11.2021 12:03 Ответить
ага...і історії у вас однакові...
02.11.2021 12:18 Ответить
Русская народная сказка
02.11.2021 13:19 Ответить
Вперёд .
02.11.2021 12:01 Ответить
Фееричный *******...
02.11.2021 12:03 Ответить
да это бот, наверняка вакцинированный, это он бабки здесь отрабатывает или чей-то заказ...
02.11.2021 12:06 Ответить
для таких надо ещё объявить дополнительную вакцинацию в больничке поверх болезни.
Схема такая: отказался от укола, заболел короной, попал в больницу, получил вакцинацию с капельницей.
Чтобы каждый антиваксер знал, что будет по-любому уколот. А выхода из этой ситуации 2:
- делать всё, чтоб не подхватить корону
- болеть тихонько у себя дома и не создавать нагрузку на мед.систему
02.11.2021 13:10 Ответить
Тебя дурака заставили уколоться так ты за собой еще нормальных людей хочешь потянуть
02.11.2021 13:20 Ответить
наоборот, я хочу чтобы "нормальные" люди не лезли со своими средневековыми устоями и находились все вместе в своём естественном ареоле обитания (козломордия, кндр и т.п.)
02.11.2021 13:42 Ответить
Нормальные,это те кто не ширяеться разным,непонятным шмурдяком!
02.11.2021 14:00 Ответить
Ну ты же как то без вакцины прожил 1.5 года?
02.11.2021 14:06 Ответить
Больше ! С 2019 го !
04.11.2021 23:04 Ответить
и взад и вперед.
02.11.2021 12:04 Ответить
02.11.2021 12:04 Ответить
Сарказм ?
02.11.2021 12:05 Ответить
Маразм. "я лучше сдохну от короны ,чем ширанусь непонятной херней". Как будто сдохнуть от Короны вариант лучше. Я не особо осуждаю антивакценаторов, но вот такая подача вызывает беспокойство за ментальное здоровье потерпевшего
02.11.2021 12:14 Ответить
Да никто не сдохнет... 1,5 года страшной смертельной пандемии короновируса, всё население как то обходилось без вакцин и не вымерло.
02.11.2021 12:17 Ответить
Корона-19 потому и называется так что она с 2019 года,... Так что уже БОЛЬШЕ чем 1,5 года !
04.11.2021 23:05 Ответить
Удачи
02.11.2021 12:08 Ответить
Такое количество ошибок в тексте подтверждает печальное для вас предположение!
02.11.2021 12:57 Ответить
Ну и "сдохни от короны", только других с собой в моголу не тяни... За это дорога твоя будет только в пекло...
02.11.2021 13:36 Ответить
Научитесь писать грамотно. Украинский не выучил, русский забыл
02.11.2021 14:07 Ответить
В Украине ежедневно умирало около 2 тысяч людей, ещё до пандемии крорновируса.
Сейчас, во время пандемии, умирает почти такое же количество людей каждый день.
02.11.2021 12:04 Ответить
та ім байдуже...мамка сказала писати,курви пишуть...кредити давлять,гроші треба...
02.11.2021 12:20 Ответить
Один вопрос, как население пережило 1,5 года пандемии короновируса вообще без вакцинации (весь 2020 год и первую половину 2021 года)?
02.11.2021 12:11 Ответить
Щас тебе напишут что то был не такой коронавирус.и что ты кацапский троль
02.11.2021 13:22 Ответить
що ви мелете? ви хоч самі зрозуміли, що написали?
02.11.2021 13:38 Ответить
как, как, С потерей десятков тысяч человек.
02.11.2021 15:43 Ответить
Та ти шо... а ты официальную статистику по смертности в Украине с расшифровкой по гдам, месяцам и болезням видел !?

Кодит там сзади болтается... Зато у других болезней и число заболевших ГОРАЗДО больше и смертность аж 68 с лишнем % ! Но государство по тому поводу ни кует не мелит... За то на ковиде мутит !
04.11.2021 23:08 Ответить
Та ти шо... а ты официальную статистику по смертности в Украине с расшифровкой по дням и болезням видел !? Ковит там на втором месте находится.
04.11.2021 23:32 Ответить
Вот только сейчас тебя перепроверил... ковид на 4м месте И по числу смертей и по смертности !
04.11.2021 23:41 Ответить
В 2018 году, https://hromadske.ua/ru/posts/insulty-avarii-i-covid-19-ot-chego-umirayut-ukraincy-i-na-kakom-meste-smertnost-ot-koronavirusa по данным Государственной службы статистики, умерло 587 665 человек, в 2019 - 581 114.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam
587665/365=1610
581114/365=1592

Сердечно-сосудистые заболевания уносят около 400 тыс. жизней украинцев ежегодно
29 Вересня 2017 3:33

https://www.apteka.ua/article/427963
400000/365=1095

November 4 (GMT)

Updates

27,377 new cases and 699 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

November 3
Updates

23,393 new cases and 720 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

November 2
Updates

19,455 new cases and 700 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
05.11.2021 00:27 Ответить
Та что то ты не по тем сайтам шастаешь ))

Причем тут "https://hromadske.ua" или "https://www.apteka.ua"

Вот официальный государственный ресурс :
Смертность в Украине
последнее обновление: 20.10.2021

Количество умерших в Украине по годам

https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/

У ковид-19 - 4е место !
05.11.2021 10:25 Ответить
Я тобі писав
"Та ти шо... а ты официальную статистику по смертности в Украине с расшифровкой по дням и болезням видел !? Ковид там на втором месте находится."
А ти посилаєшся на сайт, де дано статистику смертності за рік
05.11.2021 10:37 Ответить
Ты пройдись по сайту. там СПРАВА - разбито все по месяцам !
05.11.2021 10:45 Ответить
Так ти правий, вже не тільки по дням, а і по місяцям covid вийшов на друге місце серед причин смертей в Україні
https://forbes.ua/ru/news/covid-19-stal-vtoroy-samoy-rasprostranennoy-prichinoy-smerti-sredi-ukraintsev-v-oktyabre-on-obognal-rak-21102021-2637 COVID-19 стал второй самой распространенной причиной смерти среди украинцев в октябре. Он обогнал рак
05.11.2021 10:56 Ответить
с 2019 ! так что БОЛЬШЕ чем 1,5 года !
04.11.2021 23:06 Ответить
Как коррелируют эти 41 и 43 процента? Видимо, никогда не будет качественного анализа
02.11.2021 12:12 Ответить
Пора начинать крутить, китайские, ролики за 2020 год. 41% до сих пор не страшно.
02.11.2021 12:14 Ответить
Пора показывать трупы в пакетах и очередь на кремацию .
02.11.2021 12:17 Ответить
Ну давай, показуй
Впечатлительные заканчиваются уже, и чем дальше, тем их меньше.
02.11.2021 12:20 Ответить
вже були подібні замальовки, але як згодом з'ясували - то були лише сценарії...
02.11.2021 12:20 Ответить
зомбоящик рулит
02.11.2021 12:22 Ответить
прийди и посмотри!!!
02.11.2021 13:39 Ответить
40% які не хочуть щепплень - це досить високий покзник, але чому ці люди не обирають розумних людей на керівні посади? Треба просипатися і почати голосувати за українців, а не за укґаінцев.
02.11.2021 12:19 Ответить
тому,що гра у вибори за їхніми правилами,завжди програш,..або в один тур соя,або какая разніца скоморох...
02.11.2021 12:23 Ответить
Судя по истерии власти по вакцинации, другие болезни уже исчезли и от них никто не умирает. Умирают только от короновируса!
А вообще то, просто нужно поднять бабло сейчас фармкомпаниям,, которые выпускают вакцины. Вот и всё.
02.11.2021 12:25 Ответить
02.11.2021 12:24 Ответить
Больше всех, так называемых "антивакцинаторов" среди молодых респондентов.
И что тут удивительного?
Вакцинируйте зону риска, а молодежь будет вакцинироваться по желанию.
Чтобы они захотели их нужно в этом убедить. Истерическая пропаганда вакцинации, проплата упоротых агрессивных вакциноботов, шлюх Комаровских, дискриминация через сертификаты не даст результата, скорее наоборот.
02.11.2021 12:40 Ответить
Це і є мета: протистояння, хаос, і бери нас голими руками.
02.11.2021 13:18 Ответить
Краще здохнути від вірусу , ніж жити з вакциною проти нього .

.
02.11.2021 12:50 Ответить
або дегенератський изьік, або злочинна неспроможність сформулювати питання до социуму(((
02.11.2021 12:59 Ответить
Українські фахівці з цього болючого питання Жолобак і Якименко. Розумні все зрозуміють.
02.11.2021 13:20 Ответить
Бактериологическая война 21 века.
Вспомним и с т о р и ю гриппов --
пташинный;
свинной;
эбола;
СПИД
и вершина всего на весь МИР - с мутацией и
поголовным вакцинированием -
К О В И Д номер 14, следующий номер 15 -африканский
номер 16 и т.д.
в с е г о населения земного шара с неопределенными последствиями
для будущих поколений...
Если оно вертится .......
то значит кому-то это надо.
02.11.2021 13:22 Ответить
ну что вы ноете... то же мне аналитик всемирный... все-то знает
02.11.2021 13:41 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-43500335

Остров Вознесения на Аральском море (бывшем)
На острове Груинард у побережья Шотландии в течение года испытали особенно опасный штамм сибирской язвы - Vollum 14578

02.11.2021 13:26 Ответить
еще один "осведомленный"... на вас испытывали? поэтому чушь постите фейковую?
02.11.2021 13:42 Ответить
Остров Возрождения - секретный полигон бактериологического оружияhttps://antisovetsky.livejournal.com/55754.html

Вы зпт наверное зпт бот -Natalia Ignatova в армейских частях стратегического направления не служили зпт а пытаетесь представить
себя знатоком всех и вся ...
Читаем - остров Возрождения (описка) на Аральском море , секретный полигон № ..00...........
02.11.2021 14:08 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F/a-1346786
Полковник,
отмеченный многими наградами, Кен Алибек (будем называть его так) с 1988 по 1992 годы занимал пост первого заместителя начальника «Биопрепарата» - государственного фармацевтического комплекса, разрабатывавшего и производившего оружие, изготовленное на основе самых опасных и сильнодействующих вирусов, токсинов и бактерий.
02.11.2021 14:19 Ответить
Буду предельно краток, есть три опции: привиться, переболеть и умереть. Человек свободен в выборе. Моё решение ПРИВИТЬСЯ, и бустерной, что я сделал. Конечно, ответственна власть, прежде всего президент...ПРИВИВАЙТЕСЬ! Слава Украине!
02.11.2021 13:44 Ответить
Навіщо так грубо. Ви незгодні з послідовністю (привиться, переболеть и умереть).
02.11.2021 15:01 Ответить
Так никто не против прививаться, но к сожалению вакцины за пол года не создаються, и неизвестно, какие проблемы со здоровьем в будущем принесет эта безмозглая вакцинация, когда даже по официальной статистике 40% украинцев уже переболели, и получили естественный иммунитет, неофициально?...
02.11.2021 20:52 Ответить
все життя їдять сосиски/варену ковбасу/масло/сметану і т.д навіть незнаючи з чого зроблена,а тут .....
02.11.2021 16:49 Ответить
Я то же не горю желанием сейчас вакцинироваться, посмотрю,через годик_другой на своих знакомых и друзей которые ширнулись, а там сам сделаю выводы.
02.11.2021 20:40 Ответить
04.11.2021 14:56 Ответить
 
 