41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, но 43% - не готовы вакцинироваться, - опрос "Рейтинга"

41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, в то же время 43% граждан отмечают, что не готовы вакцинироваться от этого заболевания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Общественно-политические настроения населения", проведенного социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 41% опрошенных выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23%. С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только собирается привиться от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, 36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались от коронавируса (первая или вторая прививка). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы.

Отмечается, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет делать прививки, среди молодых респондентов.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 700 человек, зафиксированы 19 455 новых случаев заражения, 12 639 человек выздоровели





37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на Министра здравоохранения, 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% – главный санитарный врач, 10% – Верховная Рада, 3% – премьер-министр.