41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, но 43% - не готовы вакцинироваться, - опрос "Рейтинга"
41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, в то же время 43% граждан отмечают, что не готовы вакцинироваться от этого заболевания.
Об этом свидетельствуют результаты исследования "Общественно-политические настроения населения", проведенного социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, 41% опрошенных выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23%. С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только собирается привиться от COVID-19.
Вместе с тем, 36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались от коронавируса (первая или вторая прививка). 18% отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы.
Отмечается, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет делать прививки, среди молодых респондентов.
37% опрошенных возлагают ответственность за вакцинацию населения на Министра здравоохранения, 18% говорят, что за эту инициативу должен нести ответственность президент, 13% – главный санитарный врач, 10% – Верховная Рада, 3% – премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Слабоумие и отвага".
Я особисто вважаю таких людей некомпетентними... І вважаю, що треба бІльше впроваджувати штрафів більших розмірів до невакцинованих та не допускати таких до інших людей.
Я вакцинована двічі, але такі, що "не наважувалися" заразили мене короною. Слава Богу, що хвороба протікала легко, але все одно залишила свої сліди. Тому у мене непебереборне бажання привести їх (силоміць, якщо треба) в реанімації, щоб вони там посиділи день на побачили і почули страждання інших, яких вони практично прирекли на це...
Схема такая: отказался от укола, заболел короной, попал в больницу, получил вакцинацию с капельницей.
Чтобы каждый антиваксер знал, что будет по-любому уколот. А выхода из этой ситуации 2:
- делать всё, чтоб не подхватить корону
- болеть тихонько у себя дома и не создавать нагрузку на мед.систему
Сейчас, во время пандемии, умирает почти такое же количество людей каждый день.
Кодит там сзади болтается... Зато у других болезней и число заболевших ГОРАЗДО больше и смертность аж 68 с лишнем % ! Но государство по тому поводу ни кует не мелит... За то на ковиде мутит !
https://hromadske.ua/ru/posts/v-gosstate-soobshili-skolko-ukraincev-umerli-za-proshlyj-god-i-po-kakim-prichinam
587665/365=1610
581114/365=1592
Сердечно-сосудистые заболевания уносят около 400 тыс. жизней украинцев ежегодно
29 Вересня 2017 3:33
https://www.apteka.ua/article/427963
400000/365=1095
November 4 (GMT)
Updates
27,377 new cases and 699 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
November 3
Updates
23,393 new cases and 720 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
November 2
Updates
19,455 new cases and 700 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
Причем тут "https://hromadske.ua" или "https://www.apteka.ua"
Вот официальный государственный ресурс :
Смертность в Украине
последнее обновление: 20.10.2021
Количество умерших в Украине по годам
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
У ковид-19 - 4е место !
"Та ти шо... а ты официальную статистику по смертности в Украине с расшифровкой по дням и болезням видел !? Ковид там на втором месте находится."
А ти посилаєшся на сайт, де дано статистику смертності за рік
https://forbes.ua/ru/news/covid-19-stal-vtoroy-samoy-rasprostranennoy-prichinoy-smerti-sredi-ukraintsev-v-oktyabre-on-obognal-rak-21102021-2637 COVID-19 стал второй самой распространенной причиной смерти среди украинцев в октябре. Он обогнал рак
Впечатлительные заканчиваются уже, и чем дальше, тем их меньше.
А вообще то, просто нужно поднять бабло сейчас фармкомпаниям,, которые выпускают вакцины. Вот и всё.
И что тут удивительного?
Вакцинируйте зону риска, а молодежь будет вакцинироваться по желанию.
Чтобы они захотели их нужно в этом убедить. Истерическая пропаганда вакцинации, проплата упоротых агрессивных вакциноботов, шлюх Комаровских, дискриминация через сертификаты не даст результата, скорее наоборот.
.
Вспомним и с т о р и ю гриппов --
пташинный;
свинной;
эбола;
СПИД
и вершина всего на весь МИР - с мутацией и
поголовным вакцинированием -
К О В И Д номер 14, следующий номер 15 -африканский
номер 16 и т.д.
в с е г о населения земного шара с неопределенными последствиями
для будущих поколений...
Если оно вертится .......
то значит кому-то это надо.
Остров Вознесения на Аральском море (бывшем)
На острове Груинард у побережья Шотландии в течение года испытали особенно опасный штамм сибирской язвы - Vollum 14578
Вы зпт наверное зпт бот -Natalia Ignatova в армейских частях стратегического направления не служили зпт а пытаетесь представить
себя знатоком всех и вся ...
Читаем - остров Возрождения (описка) на Аральском море , секретный полигон № ..00...........
Полковник,
отмеченный многими наградами, Кен Алибек (будем называть его так) с 1988 по 1992 годы занимал пост первого заместителя начальника «Биопрепарата» - государственного фармацевтического комплекса, разрабатывавшего и производившего оружие, изготовленное на основе самых опасных и сильнодействующих вирусов, токсинов и бактерий.