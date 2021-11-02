Иск "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн, - СМИ

Подходит к концу эпопея с вытягиванием очередной кучи миллиардов из "Нафтогаза" в пользу окопавшейся в "Укрнафте" группировки Игоря Коломойского.

"Речь идет о судебном деле № 910/3660/18, по результатам которого государственный "Нафтогаз" может лишиться в пользу "частных" акционеров не менее 700 миллионов кубометров газа. Или 3,5 миллиарда кубов. Или вообще 9 миллиардов. И это при том, что сейчас один кубометр газа в Европе стоит $1. То есть 1 миллиард кубов газа – это 1 миллиард долларов. Осталась оформить мировую с Коломойским, которая уже анонсирована на заседание акционеров "Укрнафты", пишут Наші гроші, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2018 году "Укрнафта" подала иск к "Нафтогазу" о взыскании со своей материнской компании 8 миллиардов кубов газа . Речь шла о голубом топливе, которое "Укрнафта" якобы добыла в 2007-2013 годах. А "Нафтогаз" забирал его для продажи населению по льготной низкой цене, и вообще не платил за него. Нынешнее взыскание с "Нафтогаза" инициировали именно "частные" миноритарии "Укрнафты" – офшоры "Литтоп", "Бриджмонт", "Бордо". Менеджеры Коломойского еще при Кучме за взятку получили контроль над госкомпанией на уровне менеджмента и с тех пор не отпускали потоки. При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура под руководством Холодницкого закрыла дело за ту взятку, потому что не увидела состава правонарушения в той взятке, хотя ее лично признал сам Коломойский на заседании следственной комиссии Верховной Рады", - отмечает издание.

"С 2018 года судебный иск фактически не двигался, что видно в судебном реестре, вплоть до 2021 года. Первое судебное решение после возобновления дела состоялось 29 апреля – в один день с назначением Юрия Витренко главой "Нафтогаза". И закипела работа. "Укрнафта" увеличила свои требования до 9 миллиардов кубов газа . Но это, конечно, было психологическое давление в расчете на "проси побольше – побольше и дадут" . Ибо видно, что вопрос "не дать" уже не стоит вообще", - отмечают журналисты.

"26 октября в Хозсуде Киева собрались представители всех сторон, и за закрытыми от прессы дверьми представители "Нафтогаза" якобы сообщили суду, что признают за "Укрнафтою" 3,5 миллиарда кубометров газа. Говорим "якобы", потому что в настоящее время в Судебном реестре еще нет соответствующего судебного определения для публичного доступа, чтобы официально это подтвердить. Вместе с тем, именно сейчас была опубликована сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность "Нафтогаза" за шесть месяцев до 30 июня 2021 года (скачать пдф). А в ней черным по белому написано: "Укртрансгаз" хранит около 0,7 млрд куб. м этого объема в подземных хранилищах", - отмечается в статье.

"Таким образом, "Нафтогаз" фактически признал, что у него прямо сейчас есть 700 миллионов кубометров газа для отдачи Коломойскому", - акцентируют журналисты.

"В свою очередь, до сих пор подконтрольная Коломойскому "Укрнафта" объявила о созыве на 30 ноября внеочередного собрания акционеров. В проекте повестки дня предлагается дать согласие на совершение сделки по урегулированию спора в отношении природного газа, добытого ПАО "Укрнафта" в 2007 – 2013 годах (в том числе на основании договоров о совместной деятельности), или на заключение мирового соглашения в рамках судебного дела № 910/3660/18. Это заседание должно состояться после заседания в хозсуде Киева 29 ноября, где стороны также имеют возможность прийти к согласию по решению вопроса", - отмечается в статье.

"В самом легком варианте речь идет о потере 0,7 млрд кубометров газа. Это значительная часть наших общих запасов на зиму, составляющих около 18 млрд кубов. Без этого газа Украине точно не хватит топлива дожить до весны. Поэтому, скорее всего, в рамках мирового соглашения или другой сделки будет идти речь не о физическом отборе топлива из подземных газохранилищ. А Коломойский сразу "продаст" отсуженное топливо обратно "Нафтогазу" по текущей рыночной цене. В настоящее время она составляет 1 доллар за 1 кубометр. На наши деньги это около 20 миллиардов гривен. И надо же такому – в последние недели "Укртрансгаз" получил на свои счета немного большую сумму 27 млрд грн, и еще 20 млрд грн по указанию властей должен прокредитовать один из государственных банков. То есть Коломойскому выплатить будет из чего", - подчеркивают журналисты.

"Хотя это будет просто дикость, если "Нафтогаз" в начале отопительного сезона пойдет на такой шаг. Ибо речь идет об ожидаемом поражении только в первой инстанции. И можно еще долго тянуть кота за подробности в апелляции по крайней мере, чтобы подождать до весны. Заключение мирового или другого соглашения с Коломойским прямо здесь и сейчас по результату решения одного судьи и нескольких менеджеров "Нафтогаза" – это просто праздник разбитого корыта", - резюмирует издание.