Иск "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн, - СМИ

Подходит к концу эпопея с вытягиванием очередной кучи миллиардов из "Нафтогаза" в пользу окопавшейся в "Укрнафте" группировки Игоря Коломойского.

"Речь идет о судебном деле № 910/3660/18, по результатам которого государственный "Нафтогаз" может лишиться в пользу "частных" акционеров не менее 700 миллионов кубометров газа. Или 3,5 миллиарда кубов. Или вообще 9 миллиардов. И это при том, что сейчас один кубометр газа в Европе стоит $1. То есть 1 миллиард кубов газа – это 1 миллиард долларов. Осталась оформить мировую с Коломойским, которая уже анонсирована на заседание акционеров "Укрнафты", пишут Наші гроші, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в 2018 году "Укрнафта" подала иск к "Нафтогазу" о взыскании со своей материнской компании 8 миллиардов кубов газа . Речь шла о голубом топливе, которое "Укрнафта" якобы добыла в 2007-2013 годах. А "Нафтогаз" забирал его для продажи населению по льготной низкой цене, и вообще не платил за него. Нынешнее взыскание с "Нафтогаза" инициировали именно "частные" миноритарии "Укрнафты" – офшоры "Литтоп", "Бриджмонт", "Бордо". Менеджеры Коломойского еще при Кучме за взятку получили контроль над госкомпанией на уровне менеджмента и с тех пор не отпускали потоки. При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура под руководством Холодницкого закрыла дело за ту взятку, потому что не увидела состава правонарушения в той взятке, хотя ее лично признал сам Коломойский на заседании следственной комиссии Верховной Рады", - отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убыток "Нафтогаза" за первое полугодие - 1,7 млрд

"С 2018 года судебный иск фактически не двигался, что видно в судебном реестре, вплоть до 2021 года. Первое судебное решение после возобновления дела состоялось 29 апреляв один день с назначением Юрия Витренко главой "Нафтогаза". И закипела работа. "Укрнафта" увеличила свои требования до 9 миллиардов кубов газа . Но это, конечно, было психологическое давление в расчете на "проси побольше – побольше и дадут" . Ибо видно, что вопрос "не дать" уже не стоит вообще", - отмечают журналисты.

Иск Укрнафты Коломойского к Нафтогазу: Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн, - СМИ 01

"26 октября в Хозсуде Киева собрались представители всех сторон, и за закрытыми от прессы дверьми представители "Нафтогаза" якобы сообщили суду, что признают за "Укрнафтою" 3,5 миллиарда кубометров газа. Говорим "якобы", потому что в настоящее время в Судебном реестре еще нет соответствующего судебного определения для публичного доступа, чтобы официально это подтвердить. Вместе с тем, именно сейчас была опубликована сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность "Нафтогаза" за шесть месяцев до 30 июня 2021 года (скачать пдф). А в ней черным по белому написано: "Укртрансгаз" хранит около 0,7 млрд куб. м этого объема в подземных хранилищах", - отмечается в статье.

Иск Укрнафты Коломойского к Нафтогазу: Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн, - СМИ 02

"Таким образом, "Нафтогаз" фактически признал, что у него прямо сейчас есть 700 миллионов кубометров газа для отдачи Коломойскому", - акцентируют журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иск "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": журналистов не пустили на заседание, - ЦПК

"В свою очередь, до сих пор подконтрольная Коломойскому "Укрнафта" объявила о созыве на 30 ноября внеочередного собрания акционеров. В проекте повестки дня предлагается дать согласие на совершение сделки по урегулированию спора в отношении природного газа, добытого ПАО "Укрнафта" в 2007 – 2013 годах (в том числе на основании договоров о совместной деятельности), или на заключение мирового соглашения в рамках судебного дела № 910/3660/18. Это заседание должно состояться после заседания в хозсуде Киева 29 ноября, где стороны также имеют возможность прийти к согласию по решению вопроса", - отмечается в статье.

Иск Укрнафты Коломойского к Нафтогазу: Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн, - СМИ 03

"В самом легком варианте речь идет о потере 0,7 млрд кубометров газа. Это значительная часть наших общих запасов на зиму, составляющих около 18 млрд кубов. Без этого газа Украине точно не хватит топлива дожить до весны. Поэтому, скорее всего, в рамках мирового соглашения или другой сделки будет идти речь не о физическом отборе топлива из подземных газохранилищ. А Коломойский сразу "продаст" отсуженное топливо обратно "Нафтогазу" по текущей рыночной цене. В настоящее время она составляет 1 доллар за 1 кубометр. На наши деньги это около 20 миллиардов гривен. И надо же такому – в последние недели "Укртрансгаз" получил на свои счета немного большую сумму 27 млрд грн, и еще 20 млрд грн по указанию властей должен прокредитовать один из государственных банков. То есть Коломойскому выплатить будет из чего", - подчеркивают журналисты.

Иск Укрнафты Коломойского к Нафтогазу: Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн, - СМИ 04

"Хотя это будет просто дикость, если "Нафтогаз" в начале отопительного сезона пойдет на такой шаг. Ибо речь идет об ожидаемом поражении только в первой инстанции. И можно еще долго тянуть кота за подробности в апелляции по крайней мере, чтобы подождать до весны. Заключение мирового или другого соглашения с Коломойским прямо здесь и сейчас по результату решения одного судьи и нескольких менеджеров "Нафтогаза" – это просто праздник разбитого корыта", - резюмирует издание.

Автор: 

Газ (10270) Коломойский Игорь (1801) Нафтогаз (3120) Укрнафта (199) Витренко Юрий (378)
Топ комментарии
+52
Какой вам еще борьбы с олигархами не хватает?
+25
каламойша - это святое и неприкасаемое для зе-власти ублюдочной...
+21
И не говори. Порошенко реформировал все суды и выгнал Коломойшу из Нафтогаза. Пришел Зеля и вернул всех судей-коррупционеров и всех менеджеров Коломойши в Нафтогаз.
Хоч всерися тут , але - при Пороху такого - НЕ БУЛО .!!! .
Якщо не зважати на "судову реформу вазеленського 2019 -го року", яка перетворила суди на кероване ніщо, то, приблизно так.
Вся Украина была слепа, никто этого не заметил и в 2019 г. просто "тупанула".
Україна 2019 року втратила зв'язок з реальністю і жила в паралельному всесвіті лайносеріалу "слуга якогось наріду".
Удобненькое пояснение.
Но все адекватные люди знают, что "утратить связь с реальностью и жить в параллельном мире" может один человек если он психически болен, но не вся страна.
То что произошло в 2019 г. называется демократия, выборы, обосрался-получи и т.п.
Та слава Богу не "вся страна", а лише 44% від усіх виборців. Патріоти, разом з ватанами, відімкнувши промиті бабломойським-****** мізки, дружно проголосували за голАбордька.
В первую очередь, "дружно проголосовали" против Пэти. И уже во вторую за клоуна.
А то что 44%, а не все 100 ... это на результаты выборов не повлияло.
Голосування, під час війни по команді ***** "за кого угодно"? Вам є чим пишатись. Слава Богу, що 66 % виборців не втратили здоровий глузд.
Хоча, як я розумію, ви з тих вУмних, хто у другому турі знайшов у бюлетні неіснуючу третю графу "проти Порошенка". Ну, з'ясували якого хріна ви голосували проти Порошенка, чи ***** з бенею в "сліпу" вас використали і викинули?

" "Судова реформа Зеленського". Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня 2019 року у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. "
Ну, збоченці, хто з вас кого "зробив разом"?
У упоротых есть одна характерная черта: они считают себя самыми умными, а всех вокруг не понимающими дураками.
Пальцем в небо, Чайка. Во втором туре, я, скрипя зубами, голосовал за Пэтю. Но разве это для вас важно? Вам же главное Зелю обосрать и Пэтю прославлять. А интересы Украины ... ну, то такое.
Ваші коментарі свідчать про те, за кого ви "скрепя сердцем" голосували, включно з останнім.
Значить відповіді на питання, чому ви проти Петі і продовжуєте на нього перти, не дасте.
А вашу зЕлю не потрібно обсирати, вона і сама з цим справляється. Ось тільки разом з нею Україна слабшає та втрачає шанс на гідне життя.
Самое бесцельное занятие на этом форуме - это спорить о Пэте с упоротыми порохоботами. Извините, не готов. Только троллинг. Это весело хотя бы.
Замечу, что Зеля он такой же мой, как и ваш. Он, к сожалению, президент Украины. Если вы конечно украинец. И не важно за кого вы голосовали, даже если не голосовали вообще.
Порада, не намагайтесь маніпулювати людиною, яка не піддається на маніпуляції. Тим більше, що маніпулятор ви хріновастий.
До речі, я українКА.
До речі, я українКА.
Сорян, мадам. Не разглядел в вашем нике образ очаровательной дамы.
Манипулировать и в мыслях не было. Зачем мне это? Мы же с вами не на публичных дебатах и я не депутат какой-нибудь ...
Не приписывайте мне мыслей, которые я не мыслил и дел, которые не делал.
при Порохе каломойша сидел под плинтусом в Хайфе - боялся
це бімба
но не вечное слава Богу и СМЕРТИ не вечное ничто не вечно под Солнцем... 5если не ТУТ то ТАМ можно верить или нет но спросится и очень даже с процентами...еще ни один ублюдок не ушел на ТОТ свет с наворованными на крови жизнях страданиях горе слезах издевательствах над детьми матерями стариками инвалидами просто всеми людьми с бабло ни один повторяю.. и да как пришло по беспределу так и вылетит ураганом даже пикнуть никто не посмеет...
это аксиома
И шо мы не в НАТО?...
какое НАТО??? с таким цирком делов не будет)) потом беня абрамсы через суд заберёт на охрану своих заводов
Даже если признают 3,5 млрд кубов то это все равно около 3 млрд долларов, сомневаюсь что у убыточного Нафтогаза есть такие деньги.
Трубу отдадут.
Ось так кровосісі і смокчуть кров з народу... Зеленський, тобі не соромно вкрасти 1 мільярд доларів з кишені народу України і покласти їх в кишеню Коломойського який потім з тобою поділиться?
Взагалі, про який сором іде мова? Він шо панянка 16 річна? він ПІЗНЕСМЕН кОЛОМОЙША.
У зеленых пошла реальная Свадьба в Малиновке. Это и есть наведение порядка в стране по словам ублюдка Гетманцева. По гетмановски!
А активи "Приватбанка" де лежать ?
Дело началось двигаться в день назначения Витренко, становится понятно на кого он реально работает.
Зато у Витренко зарплата меньше чем у Коболева.
Цікаво, чому не розглядають варіант націоналізації Укрнафти. Вона була вкрадена в держави, тепер становить загрозу нацбезпеці, якраз для СНБО задача
Коломойша и его бизнес - неприкосновенны. У него есть собственный гарант, который всё подтвердит
Есть поговрка: "Проще удавить, чем прокормить"
Беня в своём репертуаре!
П.С. В данной ситуации "лох" - это ортодоксальный четырежды зе-уклонист ...
Ну що зебіл ,, поборов твій Зе олігархів ?? .

.
Барыги тихо утирают слёзы спрятавшись в углу. А чё,так можно было?
И что???!! Быдло все равно голосует за беню! Пусть жрут!
Навпаки відбувається прихована продажа Укрнафти Коломойському. Спочатку заключать мирову у суді, а потім будуть збори акціонерів Укрнафти на яких ці договори затвердять. Одночасно на цих же зборах проголосують і затвердять викуп 50%+ 1 акція у Нафтогазу. Потім Нафтогаз сплатить за газ у об'ємі до 9 млрд метрів кубічних . Після того як кошти зайдуть на рахунок Укрнафти - вона здійснить викуп акцій у Нафтогазу і кошти знову перерахують на рахунок Нафтогазу. Після цього Укрнафта, відповідно до рішення загальних зборів, ліквідує 50%+1 акція у наслідок чого зменшиться кількість акцій і Коломойський стане власником Укрнафти, із сьогоднішніх 40% акцій у нього стане 80%
👍Логічно. Уявляю, як поступила би держава з всіма іншими міноритраними акціонерами, якщо серед них не було ІВК. Держава по суті, такий самий рейдер, якщо не більший. Достатньо сквізаутів. І спірне питання, хто з них завдає більшої шкоди. Державне управління (Центренерго, наприклад) вже показало свою "ефективність" навіть за відсутності Валеоьєвича
Де борцуни із "свинарчуками"? Чому я вас більше не бачу, покидьки
а кому интересны дела вити януковича??? пишите письма на рублёвку, я понимаю что пока клоун звенит бубенцами на беговой дорожке и записывает видосики можно прибарахлиться, но это дела вити и бени, пусть они сами разруливают 2007-2013 год.
Коломойський призначив Зеленського президентом щоб пограбувати цю країну ще раз. Думаю карма Коломойського вже давно пробила дніще.
ха, а вы думали, зачем этот цирк сначала с избранием самого лучшего президента, а потом и самого витренка до нафтогаза..., скорее всего, именно для этого..., такого бабла нашему бене хватит, чтобы купить себе отдельную страну
Зачем ему отдельная страна? У него уже есть. Вместе с президентом и ВР
Неужели у кого-то были сомнения, что зелох - прислуга каломойше?!
Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн .-Долг платежом красен. Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
С 2018 года судебный иск фактически не двигался, что видно в судебном реестре, вплоть до 2021 года. Первое судебное решение после возобновления дела состоялось https://reyestr.court.gov.ua/Review/96627237 29 апреля - https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-priznachiv-novogo-golovu-pravlinnya-nak-naftogaz-********?fbclid=IwAR1hBBsdcpfD8s9UrccbWX8t27Rnxa8z0zsxmeCqB9xtO2NFcFBaE4NsP9k в один день с назначением Юрия Витренко главой "Нафтогаза". И закипела работа. "Укрнафта" увеличила свои требования до 9 миллиардов кубов газа_________________________фабула дела коротко
Витренко готовит себе откат на безбедную старость...
Беня и его свора, дружно проголосовали с его подачи против него же. Пчелы подставили мед?)
Украинца, партия зеленых развела как никто и никогда) В наглую) Обещаний насыпали, ничего не выполнили. За то укольчики всем активно насаждают.
Очередное коррупционное деяние слуг олигархов
Зе-блазень то маріонетка Бені . От зе -команда і старається на користь бені.
Ну так Холодницького ще ж при Пороху керівником САП призначали. і Холодницький міг би по суті ту справу про хабар не закривати. Проте закрив чомусь.
брехня.
аукается нам теперь "дешевый" газ от йули и овоща!
