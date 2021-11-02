Антирейтинг Зеленского - оценка работы всей власти. Это уже даже не первый звоночек, - Разумков
Внефракционный народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков видит в высоком антирейтинге президента Владимира Зеленского оценку работы украинской власти за последние два с половиной года.
Об этом Разумков заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"К сожалению, антирейтинг президента сегодня вышел на первое место за два с половиной года работы, но это серьезный удар объективно. Я сейчас исхожу из реалий... Это оценка работы власти, не только работы Офиса президента и президента, а и Кабинета министров, потому что практически все решения принимаются в Офисе президента", - сказал
По словам нардепа, граждане понимают, что сейчас происходит в стране, им это не нравится и они высказывают свою позицию.
"Это такой уже не первый даже звоночек для представителей действующей власти, что они делают не так, как обещали, и как от них ожидает общество", - отметил Разумков.
Как только чиновник лишается теплой должности, он сразу начинает видеть много такого, чего раньше в упор не видел.
Единственный "звоночек" - это всенародные выборы.
А пока сиди и обтекай
шавки воют и визжат!
Давай до свидания! ВсеГО хорошеГО!
Нас приучают голосовать за любого кроме этого "ирода", а вот на роль этого "любого" наши крупные бизнесмены подбирают соответственную кандидатуру утолить народные чаяния перед выборами.
Вспомните 2019. "Любой кроме Пороха!", "Хуже не будет!". ну чистой воды манипулятивные тезисы. и вуаля!
"Расмеши смешного!
сделай что б комик смеялся
Расмеши смешного!
что б пополу валялся!"
Хотя адекватные люди тогда говорили, что выбирать между адекватным дипломатом и парнем из шоубизнеса это нонсенс! это ж из оперы выстрелю себе в ногу на зло врагам. идиотизм? а как же!
теперь, когда начали валить Зеленского примерно тоже самое делают. Партия Притулы (гы, второй раз не проконает думаю), условная партия Разумкова - новые лица, народ любит такое.
Не ну Зелю выбирать снова нельзя, я понимаю. мой пост не в его защиту, а лишь бы подчеркнуть, что это все уже срежесировано. И скорей всего потому что нынешний гарант оброс жирком, голос появился, сами небось уже башляют своим депутатам за кнопкожатие правильное. Олигархат против, тем более когда им предлагают быть лояльными и может чуть-чуть "поделиться бизнесом".
но кому нужны самодостаточные и идейные политики если тебе впаривают по телеку "новое милое лицо", который обязательно "за украинцев, за благополучие и против всего плохого". Просто просит сначала выбрать его, а потом он раскажет как всем все сделать хорошо) Как баба Юля) каждые выборы обещает газ в трое дешевле, потом попадает в парламент и... и нормально, ниче делатьне надо больше, цель достигнута)
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.