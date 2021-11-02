Антирейтинг Зеленского - оценка работы всей власти. Это уже даже не первый звоночек, - Разумков

Внефракционный народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков видит в высоком антирейтинге президента Владимира Зеленского оценку работы украинской власти за последние два с половиной года.

Об этом Разумков заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, антирейтинг президента сегодня вышел на первое место за два с половиной года работы, но это серьезный удар объективно. Я сейчас исхожу из реалий... Это оценка работы власти, не только работы Офиса президента и президента, а и Кабинета министров, потому что практически все решения принимаются в Офисе президента", - сказал

По словам нардепа, граждане понимают, что сейчас происходит в стране, им это не нравится и они высказывают свою позицию.

"Это такой уже не первый даже звоночек для представителей действующей власти, что они делают не так, как обещали, и как от них ожидает общество", - отметил Разумков.

Читайте также: Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков. ИНФОГРАФИКА