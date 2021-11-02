РУС
Новости
5 712 47

Антирейтинг Зеленского - оценка работы всей власти. Это уже даже не первый звоночек, - Разумков

Внефракционный народный депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков видит в высоком антирейтинге президента Владимира Зеленского оценку работы украинской власти за последние два с половиной года.

Об этом Разумков заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, антирейтинг президента сегодня вышел на первое место за два с половиной года работы, но это серьезный удар объективно. Я сейчас исхожу из реалий... Это оценка работы власти, не только работы Офиса президента и президента, а и Кабинета министров, потому что практически все решения принимаются в Офисе президента", - сказал 

По словам нардепа, граждане понимают, что сейчас происходит в стране, им это не нравится и они высказывают свою позицию.

"Это такой уже не первый даже звоночек для представителей действующей власти, что они делают не так, как обещали, и как от них ожидает общество", - отметил Разумков.

Зеленский Владимир (22060) рейтинг (1648) Разумков Дмитрий (1522)
+18
Разумков, ми помним що ти теж з зелених гамнюків
02.11.2021 12:14 Ответить
+15
Правило украинских чиновников: Должность обратно пропорциональна зрению
Как только чиновник лишается теплой должности, он сразу начинает видеть много такого, чего раньше в упор не видел.
02.11.2021 12:11 Ответить
+11
Ой как мы заговорили...
02.11.2021 12:15 Ответить
Ну этот ещё долго будет кидаться жидким стулом . Мы без него всё видим .
02.11.2021 12:06 Ответить
Все логично. Когда нет рейтинга, в силу вступает антирейтинг, вот он то теперь у него будет расти. Ермак сказал сделает все от него зависящее.
02.11.2021 12:07 Ответить
После того ,как зекретинам не удалось,в этот раз,подкупить рейтингагенства,зекрыса заистерил и приказал устраивать какие то народные опросы -их легче и дешевле подделывать
02.11.2021 12:10 Ответить
Мизантропа Разумкова даже в списки по антирейтингу не включили.
02.11.2021 12:11 Ответить
Зато филантропа бубочку включили.
02.11.2021 12:22 Ответить
Правило украинских чиновников: Должность обратно пропорциональна зрению
Как только чиновник лишается теплой должности, он сразу начинает видеть много такого, чего раньше в упор не видел.
02.11.2021 12:11 Ответить
чакра вiдкривається
02.11.2021 13:06 Ответить
Щас Дима начнет штамповать рейтинги по всякой херне как бешеный принтер. Опыт уже есть.
02.11.2021 12:13 Ответить
Разумков, ми помним що ти теж з зелених гамнюків
02.11.2021 12:14 Ответить
До того ж ключовий.
02.11.2021 12:15 Ответить
А перед тем, как стать зелёным - был голубым, ну в смысле регионалом....
02.11.2021 12:22 Ответить
Яка різниця? Нехай кусає зе де тільки дотягнеться.
02.11.2021 12:24 Ответить
Цікаво, а де був ці роки сам Разумков Діма?
02.11.2021 12:14 Ответить
вiн вжe про цe казав. статтi були на цeнзорi. були розборки щe на початку роботи ради. просто про них нe кричали в смi. вважaлося робочою ситуацiєю. Розумков казав що на пeршому днi ради Зe хотiв прийняти 73 закони. Разумков сказав що цe нeзаконно. були тьорки
02.11.2021 13:11 Ответить
Он что думает выскочить на гнилой кобыле ? У него такой же антирейтинг, подстилка Ахметова
02.11.2021 12:15 Ответить
Рисковано, бо якщо опитування покаже, приміром, 4% довіри то Ради, то прийдеться йому поступити як влітку 2019 року, попробуй ще підроби результати.
02.11.2021 12:15 Ответить
Ой как мы заговорили...
02.11.2021 12:15 Ответить
Як дали пенделя так і помінялась риторика. Так коли ти брехав Дімон? Тоді? чи щас? чи завжди?
02.11.2021 12:18 Ответить
Понеслась ...по ямам )))) Бл. які у нас всі образливі)))) От як би дать прочухана тодіб не ображались а тихенько сопілиб собі в дві ноздрі
02.11.2021 12:20 Ответить
Боти мішки подляка повилазили, фонтанірують соплями.
02.11.2021 12:25 Ответить
Так, так... он тут вотажичка ботовсько тічки Валерочка *********.. а за нею дукілька дегенератів завжди ніс к жопі підтягуються ... Постіні тічка..)))) Тільки у них мізків окрім на тупе плювання собачим говенцем і вистачає... Таке пусте шобло ...ні толку ні смислу....
02.11.2021 12:39 Ответить
Шантаж от Разумкова. Был с Нелохом - был рейтинг, убрали - стал антирейтинг.
02.11.2021 12:20 Ответить
А ти з якої щілини виповз? А ну мерщій назад повзи.
02.11.2021 12:27 Ответить
Что бы кто ни говорил...но то что сейчас Разумков мочит зе , Ермака и их шоблу, это Очень хорошо для Украины. быстрее будут досрочные Выборы.
02.11.2021 12:22 Ответить
Да это прекрасно -наконец то ,максимально приближенные к настоящим,рейтинги увидели
02.11.2021 12:25 Ответить
Главное - Антирейтинг! Это значит что Ни при каких Видосиках за ублюдков Зе голосовать не Будут!
02.11.2021 12:31 Ответить
Все правильно..)) Дурні думкою богатіють...Богатійте далі))
02.11.2021 12:33 Ответить
зелеблевотное....отрыгивай в памперс.
02.11.2021 12:40 Ответить
Ну от і нормальок...)) Нормальна відповідь ...навіть не здивувався ....А тепер наберіть в рота ще більше гівна і давай ...плюй )))
02.11.2021 12:44 Ответить
Ну так з такої радості мже підете в запой так місяців на два...і тічку з собою беріть ..вамне тільки наливать будуть іа інші розслабляючі речі зроблять..Відпочинте робота зроблена треба і рослабитись...)))
02.11.2021 12:42 Ответить
Это ты убогое так свою жизнь пересказываешь?
02.11.2021 12:47 Ответить
Ні кацапчику я просто знаю як ви кацапи печіночку свою та дух тренуєте... ))) два дні отдиху три місяця тринувань з бярошником.. потім два дні відпочинку і два місяці на бутилці... От івсе ваще "життя"... У вас же принци життя такий "Треба жить так нібито під забором сериш...)))
02.11.2021 12:52 Ответить
кацапчик это твой половой партнер когда тебя имеет раком...путле ***** тебе на Зеленое ипало!
02.11.2021 12:57 Ответить
))) Як ви так умно висловлюєтесь....А ну скажіть ще щось з умного...Цікавоа модератор це читає чи він теж з вашого гуртка "умных" мавпочек окраин моськві"???
02.11.2021 13:02 Ответить
Досрочных не будет,шмаркля отсидит весь срок!к сожалению,главное не выбрать его второй раз!!!
02.11.2021 13:39 Ответить
А Дима Разумков себя к этой власти уже не причисляет... Как будто это не он подписывал антиконституционные законы о дерибане украинской земли и о проведении преступных медицинских экспериментов на украинцах. Быстро перекрасился сучёнок.
02.11.2021 12:25 Ответить
Это уже даже не первый звоночек, - Разумков

Единственный "звоночек" - это всенародные выборы.
А пока сиди и обтекай
02.11.2021 12:26 Ответить
Ляльководи зливають клоуна в унітаз. Далі буде.
02.11.2021 12:32 Ответить
Откуда всплыло, туда и пойдет.....
02.11.2021 12:33 Ответить
Медиа тузы лайно подняли на лопати.
02.11.2021 12:41 Ответить
це краще, ніж те що поазує Гордон на своїх сайтах, тут хоть доля правди, що Зеленський впав в глазах людей
02.11.2021 12:45 Ответить
Получив ногой под зад,
шавки воют и визжат!
Давай до свидания! ВсеГО хорошеГО!
02.11.2021 13:30 Ответить
антирейтинг это вообще странное понятие и этот термин вбивают в голову народонаселению. Дальше просто "никакой магии - просто ловкость рук".
Нас приучают голосовать за любого кроме этого "ирода", а вот на роль этого "любого" наши крупные бизнесмены подбирают соответственную кандидатуру утолить народные чаяния перед выборами.
Вспомните 2019. "Любой кроме Пороха!", "Хуже не будет!". ну чистой воды манипулятивные тезисы. и вуаля!
"Расмеши смешного!
сделай что б комик смеялся
Расмеши смешного!
что б пополу валялся!"
Хотя адекватные люди тогда говорили, что выбирать между адекватным дипломатом и парнем из шоубизнеса это нонсенс! это ж из оперы выстрелю себе в ногу на зло врагам. идиотизм? а как же!
теперь, когда начали валить Зеленского примерно тоже самое делают. Партия Притулы (гы, второй раз не проконает думаю), условная партия Разумкова - новые лица, народ любит такое.
Не ну Зелю выбирать снова нельзя, я понимаю. мой пост не в его защиту, а лишь бы подчеркнуть, что это все уже срежесировано. И скорей всего потому что нынешний гарант оброс жирком, голос появился, сами небось уже башляют своим депутатам за кнопкожатие правильное. Олигархат против, тем более когда им предлагают быть лояльными и может чуть-чуть "поделиться бизнесом".
но кому нужны самодостаточные и идейные политики если тебе впаривают по телеку "новое милое лицо", который обязательно "за украинцев, за благополучие и против всего плохого". Просто просит сначала выбрать его, а потом он раскажет как всем все сделать хорошо) Как баба Юля) каждые выборы обещает газ в трое дешевле, потом попадает в парламент и... и нормально, ниче делатьне надо больше, цель достигнута)
02.11.2021 13:53 Ответить
как уволят, так начинают кричать "зрада".
02.11.2021 17:42 Ответить
Прозрів нарешті
02.11.2021 17:56 Ответить
Оприлюднене нове опитування http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1069&page=1 КМІС , (Київський міжнародний інститут соціології), яке стверджує, що найбільшу підтримку виборців мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.

Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
03.11.2021 09:00 Ответить
 
 