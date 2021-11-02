РУС
"24 канал" приостановил сотрудничество с журналистом Гнапом из-за разногласий в "отношении к вакцинации"

Совладелец и генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко сообщил о приостановке сотрудничества с Дмитрием Гнапом из-за разногласий в "отношении к вакцинации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

В частности, в комментарии "Детектору медиа" Андрейко подтвердил информацию источников об отстранении Дмитрия Гнапа от проектов вещателя.

"Мы сотрудничаем уже много лет. Гнап очень талантливый автор и ведущий. С уважением отношусь к его труду, вместе мы создали много замечательных проектов. Дмитрий по-настоящему с восхищением относится к своей работе и это круто! Он стал частью "24 канала", важной частью. Но среди многих политик у компании есть редакционная политика, и в части отношения к вакцинации и карантинным и другим ограничениям тоже. Здесь в нескольких моментах наши отношения к вопросу разошлись, поэтому мы решили приостановить проекты с участием Дмитрия, чтобы его позиция не экстраполировалась на позицию "24 канала" относительно таких ограничений", – сообщил Андрейко.

Однако он выразил надежду, что Гнап вернется на канал. По словам Андрейко, стороны согласовали, что это произойдет "по завершении карантинных ограничений".

В комментарии "Детектору медиа" Дмитрий Гнап подтвердил информацию о приостановке сотрудничества с "24 каналом" и также предположил его восстановление после завершения жесткого карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я перевел деньги от премии за 2015 год на счет "Слідство.Інфо", - Гнап

"У нас действительно есть разногласия по вакцинации. Я считаю, что эта процедура должна быть чисто добровольной, потому что только сам человек может распоряжаться своим телом… С руководством "24 канала" наши взгляды на этот счет действительно разошлись, и мне сообщили о прекращении сотрудничества на время пандемии...", – сказал Гнап.

Гнап добавил, что у него нет никаких претензий к руководству канала. Если в Украине решат, что очередная волна коронавирусной болезни прошла и ограничения снимаются, он готов возобновить сотрудничество.

27 октября Дмитрий Гнап опубликовал в Facebook пост с поддержкой владельца киевского ресторана Nebos Максима Богдановича, отказавшегося выполнять карантинные предписания чиновников, в частности, об обязательном наличии у посетителей сертификатов о вакцинации.

"Он считает, что только владелец может решать, кого пускать в ресторан, а кого – нет. Вы боитесь, что можете заразиться? Просто не ходите в этот ресторан. Несколько приходивших к нему проверок так и не смогли ему ничего предъявить. Но на этом, думаю, власть не остановится. Пример Максима может стать важным для всех предпринимателей. Это прецедент. Из-за которого может треснуть вся эта матрица чиновничьих указаний и ограничений. Посмотрим, как на это среагирует система. И как поддержат его другие предприниматели", – написал журналист.

Гнап добавил, что "готов всячески помогать ему бороться за свои права".

Напомним, 7 февраля 2019 года, стало известно, что бывший журналист-расследователь, в то время кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

8 февраля 2019 года политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии. В ответ, кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда.

Позже Гнап заявил, заявил, что перевел часть премии, которую получила редакция "Слідства.Інфо" в 2015 году, на счет редакции. В свою очередь журналистка Анна Бабинец сообщила, что остаток премии проекта журналистских расследований "Слідство. Інфо" в размере 270 тыс. грн, которые долгое время лежали на счету экс-участника проекта Дмитрия Гнапа, потратили на приобретение квадрокоптеров для армии.

Топ комментарии
+12
Чипирование не пройдёт.Мутный антиваксер Гнап на страже.))
02.11.2021 12:20 Ответить
+9
Великий антикоррупционер и антиваксер Гнап знает толк во всех вакцинах и умеет закрысить 15 тыс евриков, которые предназначались для ВСУ.
02.11.2021 12:39 Ответить
+8
Не вакцинації, а природного права людини на вибір, гарантований конституцією.
02.11.2021 12:23 Ответить
Блін, а я навіть думав за нього проголосувати в 2019му...
02.11.2021 12:19 Ответить
Чипирование не пройдёт.Мутный антиваксер Гнап на страже.))
02.11.2021 12:20 Ответить
Не вакцинації, а природного права людини на вибір, гарантований конституцією.
02.11.2021 12:23 Ответить
Можна, чтобы эти выбиратели не претендовали на койку в ковид-реанимации?
02.11.2021 13:50 Ответить
Природное твое право, это трахаться или дрочить.
02.11.2021 14:57 Ответить
Имеет право. И Гнап и редакция. Мирно порешали - молодцы!
02.11.2021 12:27 Ответить
свобода слова заканчивается там, где начинается воля партии и вождя. так вроде бы говорил товарищ сралин, но за дословность не ручаюсь.
02.11.2021 12:27 Ответить
"Он считает, что только владелец может решать, кого пускать в ресторан, а кого - нет. Источник: \\\\\\\\\

Конституция - пурга, то ли нет, а то ли да.
Что за бред то? Гнапа этого за такое бы засудили в норм. стране.
Разорили бы владельцев таких - без введения ЧС ограничивать права граждан - "харам", как говорил Каддафи... оЙ
А вообще то заколебали эти все не такие - расстрел!!!11
02.11.2021 12:32 Ответить
А що хороша ідея... тільки тоді законно, щоб усі знали ризики. Наліпити на кожного невакцинового наліпку "Я не вакцинувався", чи "Тут їдять невакциновані", чи "Тут недотримувались будівельних норм та зекономили на цементі з арматурою" і т.д.
02.11.2021 12:36 Ответить
...сэкономили на арматуре с цементом (при зачатии)...
02.11.2021 12:41 Ответить
И вакцинированный и не вакцинированный являются переносчиками/распространителями вируса,
т.е. статус у них одинаков,
02.11.2021 13:26 Ответить
Великий антикоррупционер и антиваксер Гнап знает толк во всех вакцинах и умеет закрысить 15 тыс евриков, которые предназначались для ВСУ.
02.11.2021 12:39 Ответить
По ходу, неврастеник какой-то, если не сказать более... похоже его преследует маняша, мол, все ему что-то приказывают, не посоветовавшись с его тупо упрямым мнением.
02.11.2021 12:39 Ответить
Еще бы Серожу в шею выгнать и был бы вполне приличный канал.
02.11.2021 12:40 Ответить
Поки Задовий власник аналу, то ні.
02.11.2021 12:57 Ответить
Гнапу надоели темники!
02.11.2021 12:43 Ответить
замечательная позиция...., например, любая больница теперь может взять ее на вооружение и отказать невакцинированному пациенту на основании того, что вы знали на что шли и желание заболеть - это ваше личное решение, а поскольку лекарств от этой болезни пока нет, ваша смерть - это только на вашей на вашей совести и поэтому - адью...
02.11.2021 12:49 Ответить
О-о , це було б взагалі - супер , таке обмеження . Думаю тоді навіть найупоротіші антиваксери би вакцинувалися і проблема пандемії була би вирішена .
02.11.2021 13:29 Ответить
отличное решение, с учетом того, что врачам разрешили не колоться. Принимайте побыстрее, народ оценит
02.11.2021 13:45 Ответить
Вакцинофашисти - тупі до неможливості.
03.11.2021 01:59 Ответить
Оскотинена біомаса, яка зате ширнулася експериментальною бовтушкою, не в курсі, що ліків нема від багатьох хвороб.

І про =бажання захворіти= навіть не йдеться: просто виявлять - і все.

Я в такому дикому шоці читаю всю ту мерзоту, яка ллється з їхніх чорних пащек і думаю: невже їм не страшно ... Вони собі вже все розписали.
03.11.2021 02:05 Ответить
Жопа Гнапа злякалася уколу ))
02.11.2021 12:56 Ответить
Считаю, 24 канал работает на беса путлера, под видом критики вливают сутки напролёт кремлевскую пропаганду, стало противно слушать, нах.. мне нужны проблемы москалей.
02.11.2021 12:57 Ответить
Гнап давно вже журнашлюх...
02.11.2021 13:01 Ответить
хоть у Гнапа с головой порядок! Наше тело, наше право.
02.11.2021 13:02 Ответить
Мабуть знову гроші вкрав у знімальної групи. От і розійшлись потихеньку. Клєптократія - хвороба невеліковна
02.11.2021 13:03 Ответить
Все правильно . Виступаєш проти обмежень невакцинованим , наражаєш на небезпеку життя нормальних людей - втрачай роботу і сиди вдома . Це врятує багато людських життів .
Керівнитству каналу - честь і хвала . Всі б працедавці так діяли .
Вакцинація має бути добровільною , але обмеження для невакцинованих повинні постійно посилюватися . Це підштовхуватиме людей до прийняття правильного рішення .
02.11.2021 13:25 Ответить
Повилазили Порохоботи. Адольфа Алоїзовича ще згадайте. Він теж в гето заганяв людей.
02.11.2021 13:48 Ответить
"В ст.10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначено, що кожен громадянин мусить піклуватися про своє здоров'я і здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.
А в статті 43 вищевказаного закону, йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення (крім прямої загрози життю, як от у випадку сказу, коли вакцинація здійснюється незалежно від волевиявлення хворого).

Отже, вакцинуватись чи ні вирішує сам пацієнт, адже це його право, а не обов'язок..."
Але,
Але варто пам'ятати, що в питанні вакцинування фігурують не лише права однієї людини (право на відмову від нього), а й інтереси суспільства вцілому та держави зокрема.
...відмова працівника від профілактичних щеплень і проти інших інфекційних хвороб може бути підставою для відсторонення його від виконання робіт на підприємствах та установах, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи поширення ними інфекцій. У разі відмови або ухилення від щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт (ст.12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Усім "антиваксам" - полум'яний привіт!
02.11.2021 13:45 Ответить
Щеплені теж переносять інфекцію і загрожують здоровью інших громадян. То ж в чому різниця? Беріть у всіх тести ПЛР і стане зрозуміло, що вакцини від ковід не допомагають борогтися з хворобою.
02.11.2021 13:51 Ответить
Щеплені, як і не щеплені - теж мають носити маски.
А дію Закону ніхто не відміняв.
Отже, штрикаємося крізь нано-сито, щоб нано-чіп не потрапив у "тєло" - і фізкульт-привіт!
02.11.2021 14:09 Ответить
Вакцинированые выделяют очень мало вируса. И значительно меньше сроки выделения (распространения) вируса
02.11.2021 14:55 Ответить
Особисто у мене з усіх ведучих 24-го лише Гнап та Лещенко визивають негативні емоції.
Причому Сірожа-однозначно лідер.
І за дивним збігом обставин,до обох є питання по фінансовій чистоплотності.
Совпаденіє?
02.11.2021 14:04 Ответить
прочол медіхвойдінга отчєвото
02.11.2021 17:46 Ответить
уберите еще сережу лещенко с канала!, на х.....!
02.11.2021 19:03 Ответить
Канал хоч чесно поступив.
Не те, що інші посіпаки.
03.11.2021 02:06 Ответить
 
 