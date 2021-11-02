"24 канал" приостановил сотрудничество с журналистом Гнапом из-за разногласий в "отношении к вакцинации"

Совладелец и генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко сообщил о приостановке сотрудничества с Дмитрием Гнапом из-за разногласий в "отношении к вакцинации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

В частности, в комментарии "Детектору медиа" Андрейко подтвердил информацию источников об отстранении Дмитрия Гнапа от проектов вещателя.

"Мы сотрудничаем уже много лет. Гнап очень талантливый автор и ведущий. С уважением отношусь к его труду, вместе мы создали много замечательных проектов. Дмитрий по-настоящему с восхищением относится к своей работе и это круто! Он стал частью "24 канала", важной частью. Но среди многих политик у компании есть редакционная политика, и в части отношения к вакцинации и карантинным и другим ограничениям тоже. Здесь в нескольких моментах наши отношения к вопросу разошлись, поэтому мы решили приостановить проекты с участием Дмитрия, чтобы его позиция не экстраполировалась на позицию "24 канала" относительно таких ограничений", – сообщил Андрейко.

Однако он выразил надежду, что Гнап вернется на канал. По словам Андрейко, стороны согласовали, что это произойдет "по завершении карантинных ограничений".

В комментарии "Детектору медиа" Дмитрий Гнап подтвердил информацию о приостановке сотрудничества с "24 каналом" и также предположил его восстановление после завершения жесткого карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я перевел деньги от премии за 2015 год на счет "Слідство.Інфо", - Гнап

"У нас действительно есть разногласия по вакцинации. Я считаю, что эта процедура должна быть чисто добровольной, потому что только сам человек может распоряжаться своим телом… С руководством "24 канала" наши взгляды на этот счет действительно разошлись, и мне сообщили о прекращении сотрудничества на время пандемии...", – сказал Гнап.

Гнап добавил, что у него нет никаких претензий к руководству канала. Если в Украине решат, что очередная волна коронавирусной болезни прошла и ограничения снимаются, он готов возобновить сотрудничество.

27 октября Дмитрий Гнап опубликовал в Facebook пост с поддержкой владельца киевского ресторана Nebos Максима Богдановича, отказавшегося выполнять карантинные предписания чиновников, в частности, об обязательном наличии у посетителей сертификатов о вакцинации.

"Он считает, что только владелец может решать, кого пускать в ресторан, а кого – нет. Вы боитесь, что можете заразиться? Просто не ходите в этот ресторан. Несколько приходивших к нему проверок так и не смогли ему ничего предъявить. Но на этом, думаю, власть не остановится. Пример Максима может стать важным для всех предпринимателей. Это прецедент. Из-за которого может треснуть вся эта матрица чиновничьих указаний и ограничений. Посмотрим, как на это среагирует система. И как поддержат его другие предприниматели", – написал журналист.

Гнап добавил, что "готов всячески помогать ему бороться за свои права".

Напомним, 7 февраля 2019 года, стало известно, что бывший журналист-расследователь, в то время кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

8 февраля 2019 года политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии. В ответ, кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда.

Позже Гнап заявил, заявил, что перевел часть премии, которую получила редакция "Слідства.Інфо" в 2015 году, на счет редакции. В свою очередь журналистка Анна Бабинец сообщила, что остаток премии проекта журналистских расследований "Слідство. Інфо" в размере 270 тыс. грн, которые долгое время лежали на счету экс-участника проекта Дмитрия Гнапа, потратили на приобретение квадрокоптеров для армии.