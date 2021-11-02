"24 канал" приостановил сотрудничество с журналистом Гнапом из-за разногласий в "отношении к вакцинации"
Совладелец и генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко сообщил о приостановке сотрудничества с Дмитрием Гнапом из-за разногласий в "отношении к вакцинации".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
В частности, в комментарии "Детектору медиа" Андрейко подтвердил информацию источников об отстранении Дмитрия Гнапа от проектов вещателя.
"Мы сотрудничаем уже много лет. Гнап очень талантливый автор и ведущий. С уважением отношусь к его труду, вместе мы создали много замечательных проектов. Дмитрий по-настоящему с восхищением относится к своей работе и это круто! Он стал частью "24 канала", важной частью. Но среди многих политик у компании есть редакционная политика, и в части отношения к вакцинации и карантинным и другим ограничениям тоже. Здесь в нескольких моментах наши отношения к вопросу разошлись, поэтому мы решили приостановить проекты с участием Дмитрия, чтобы его позиция не экстраполировалась на позицию "24 канала" относительно таких ограничений", – сообщил Андрейко.
Однако он выразил надежду, что Гнап вернется на канал. По словам Андрейко, стороны согласовали, что это произойдет "по завершении карантинных ограничений".
В комментарии "Детектору медиа" Дмитрий Гнап подтвердил информацию о приостановке сотрудничества с "24 каналом" и также предположил его восстановление после завершения жесткого карантина.
"У нас действительно есть разногласия по вакцинации. Я считаю, что эта процедура должна быть чисто добровольной, потому что только сам человек может распоряжаться своим телом… С руководством "24 канала" наши взгляды на этот счет действительно разошлись, и мне сообщили о прекращении сотрудничества на время пандемии...", – сказал Гнап.
Гнап добавил, что у него нет никаких претензий к руководству канала. Если в Украине решат, что очередная волна коронавирусной болезни прошла и ограничения снимаются, он готов возобновить сотрудничество.
27 октября Дмитрий Гнап опубликовал в Facebook пост с поддержкой владельца киевского ресторана Nebos Максима Богдановича, отказавшегося выполнять карантинные предписания чиновников, в частности, об обязательном наличии у посетителей сертификатов о вакцинации.
"Он считает, что только владелец может решать, кого пускать в ресторан, а кого – нет. Вы боитесь, что можете заразиться? Просто не ходите в этот ресторан. Несколько приходивших к нему проверок так и не смогли ему ничего предъявить. Но на этом, думаю, власть не остановится. Пример Максима может стать важным для всех предпринимателей. Это прецедент. Из-за которого может треснуть вся эта матрица чиновничьих указаний и ограничений. Посмотрим, как на это среагирует система. И как поддержат его другие предприниматели", – написал журналист.
Гнап добавил, что "готов всячески помогать ему бороться за свои права".
Напомним, 7 февраля 2019 года, стало известно, что бывший журналист-расследователь, в то время кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".
8 февраля 2019 года политический совет партии "Сила людей" потребовал от своего выдвиженца Дмитрия Гнапа отказаться от участия в выборах президента и вернуть деньги на счета партии. В ответ, кандидат в президенты Гнап отказался снимать свою кандидатуру по решению политсовета партии "Сила людей" и требует проведения съезда.
Позже Гнап заявил, заявил, что перевел часть премии, которую получила редакция "Слідства.Інфо" в 2015 году, на счет редакции. В свою очередь журналистка Анна Бабинец сообщила, что остаток премии проекта журналистских расследований "Слідство. Інфо" в размере 270 тыс. грн, которые долгое время лежали на счету экс-участника проекта Дмитрия Гнапа, потратили на приобретение квадрокоптеров для армии.
Конституция - пурга, то ли нет, а то ли да.
Что за бред то? Гнапа этого за такое бы засудили в норм. стране.
Разорили бы владельцев таких - без введения ЧС ограничивать права граждан - "харам", как говорил Каддафи... оЙ
А вообще то заколебали эти все не такие - расстрел!!!11
т.е. статус у них одинаков,
І про =бажання захворіти= навіть не йдеться: просто виявлять - і все.
Я в такому дикому шоці читаю всю ту мерзоту, яка ллється з їхніх чорних пащек і думаю: невже їм не страшно ... Вони собі вже все розписали.
Керівнитству каналу - честь і хвала . Всі б працедавці так діяли .
Вакцинація має бути добровільною , але обмеження для невакцинованих повинні постійно посилюватися . Це підштовхуватиме людей до прийняття правильного рішення .
А в статті 43 вищевказаного закону, йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення (крім прямої загрози життю, як от у випадку сказу, коли вакцинація здійснюється незалежно від волевиявлення хворого).
Отже, вакцинуватись чи ні вирішує сам пацієнт, адже це його право, а не обов'язок..."
Але,
Але варто пам'ятати, що в питанні вакцинування фігурують не лише права однієї людини (право на відмову від нього), а й інтереси суспільства вцілому та держави зокрема.
...відмова працівника від профілактичних щеплень і проти інших інфекційних хвороб може бути підставою для відсторонення його від виконання робіт на підприємствах та установах, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи поширення ними інфекцій. У разі відмови або ухилення від щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт (ст.12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).
Усім "антиваксам" - полум'яний привіт!
А дію Закону ніхто не відміняв.
Отже, штрикаємося крізь нано-сито, щоб нано-чіп не потрапив у "тєло" - і фізкульт-привіт!
Причому Сірожа-однозначно лідер.
І за дивним збігом обставин,до обох є питання по фінансовій чистоплотності.
Совпаденіє?
Не те, що інші посіпаки.