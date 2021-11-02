Более 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав

На прошлой неделе в Украине с COVID-19 госпитализировали 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом свидетельствуют данные системы MedData за 25 - 31 октября 2021 года.

В министерстве напомнили, что штамм коронавируса "Дельта", который сейчас распространен в Европе, заразнее и опаснее других штаммов. Так, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, "Дельта" вдвое заразнее предыдущих вариантов и может вызвать более тяжелое течение заболевания.

"Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США за период с апреля по июль 2021 г. свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди подвергаются в 11 раз большему риску умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у невакцинированных в 6 раз выше по сравнению с получившими две дозы вакцины", - говорится в сообщении.

