Более 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав
На прошлой неделе в Украине с COVID-19 госпитализировали 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом свидетельствуют данные системы MedData за 25 - 31 октября 2021 года.
В министерстве напомнили, что штамм коронавируса "Дельта", который сейчас распространен в Европе, заразнее и опаснее других штаммов. Так, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, "Дельта" вдвое заразнее предыдущих вариантов и может вызвать более тяжелое течение заболевания.
"Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США за период с апреля по июль 2021 г. свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди подвергаются в 11 раз большему риску умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у невакцинированных в 6 раз выше по сравнению с получившими две дозы вакцины", - говорится в сообщении.
или он опять так "пугал", как с парками, но высрал что то не то?
ми тут сремось, а вони....(підставити потрібне)
хотя... кому я это говорю, если адресат тупо меня обосрал, не прочитав реплику?
Тобто, якщо всі вацинуються, госпіталізація зменшиться всього на 42%
Якась не дуже ефективна вакцинація, або куплені довідки.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
Дружина продовжує - ходила біля лотків з різним кухонним дріб'язком і блін, хоч би чайна ложка підстрибнула та прилипла! Мабуть теж не та вакцина! Надурили! (сміється)
2359 українців госпіталізовані за минулий тиждень після щеплення Ковідом!
Який жах.......