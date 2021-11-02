РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6052 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 950 46

Более 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав

Более 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав

На прошлой неделе в Украине с COVID-19 госпитализировали 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом свидетельствуют данные системы MedData за 25 - 31 октября 2021 года.

В министерстве напомнили, что штамм коронавируса "Дельта", который сейчас распространен в Европе, заразнее и опаснее других штаммов. Так, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, "Дельта" вдвое заразнее предыдущих вариантов и может вызвать более тяжелое течение заболевания.

"Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США за период с апреля по июль 2021 г. свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди подвергаются в 11 раз большему риску умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные. Риск заболеть у невакцинированных в 6 раз выше по сравнению с получившими две дозы вакцины", - говорится в сообщении.

Также читайте: 41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, но 43% - не готовы вакцинироваться, - опрос "Рейтинга"

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ну я як файзером вакцинувався, то тепер 5g ловить, а ви лохи ходіть 4g
показать весь комментарий
02.11.2021 12:25 Ответить
+4
основная масса адепты партии лехаим рускава мира и естественно адепты сватов
показать весь комментарий
02.11.2021 12:20 Ответить
+4
показать весь комментарий
02.11.2021 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому потрібні ці дурні цифри та факти? Краще розкажіть, скільки ви вже чіпів встигли вставити з вакцинами чесним людям?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:17 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%96%D0%BF_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA) Чіп - дерев'яна пробка конусоподібної форми для закупорювання отвору в бочці або іншій посудин
показать весь комментарий
02.11.2021 12:22 Ответить
Цікаво який отвір їм закупорюють?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:22 Ответить
Чим більше буде вакцинованих серед населення тим більше буде відсоток шпиталізованих по ковіду, але вже зараз видно що проблема не у відсутності вакцинації, а у відсутності нормального лікування в лікарнях!
показать весь комментарий
02.11.2021 12:24 Ответить
А да, сёдня я писал - без своей тарельки, ложки и чашки в больницу ниногой! Опытные берут с собой ещё полотенце, вилку, нож, вторую тарельку и туалетную бумагу! Но без последнего вполне можно обойтись, сами понимаете.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:28 Ответить
Так а ліків від КОВІДУ наче ще нема.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:30 Ответить
Поддерживающая терапия ещё бывает. Но не там, где при себе нужно ложку персональную иметь.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:34 Ответить
чип на чипе и чипом погоняет а цифри і факти то дійсно дурна штука будь ласка- не вакцинуйтесь
показать весь комментарий
02.11.2021 12:24 Ответить
Прошу не вакцинуватись. Не надавайте грошей кацапам та виробникам вакцин
показать весь комментарий
02.11.2021 12:27 Ответить
Та на срати на тих антиваксерів. Більше здохнуть, тим краще
показать весь комментарий
02.11.2021 12:24 Ответить
Их лечат за деньги налогоплательщиков , т.е. в большинстве за наши .
показать весь комментарий
02.11.2021 12:30 Ответить
Ну я як файзером вакцинувався, то тепер 5g ловить, а ви лохи ходіть 4g
показать весь комментарий
02.11.2021 12:25 Ответить
Шо ты гонишь, нет у нас пока 5г
показать весь комментарий
02.11.2021 12:29 Ответить
після вакцинації файзером з'являється

показать весь комментарий
02.11.2021 13:12 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 12:27 Ответить
Если дважды вакцинированный попадает в стационар, то 99% это китайская вакцина коронавак
показать весь комментарий
02.11.2021 12:19 Ответить
Значить справку подделал, 146%
показать весь комментарий
02.11.2021 12:29 Ответить
Что ты несешь, долб..б? Короновирус в голову ударил?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:01 Ответить
основная масса адепты партии лехаим рускава мира и естественно адепты сватов
показать весь комментарий
02.11.2021 12:20 Ответить
А на Цензорі - це трампісти. Всі, хто рвав дупу на юніон джек за Трампакса, всі вони антиваксери. Все логічно, як то кажуть: тупе до тупого.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:32 Ответить
А Ляшко говорил что чет там в 11 раз больше шанс привитым заразиться. тут статья была то...
или он опять так "пугал", как с парками, но высрал что то не то?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:21 Ответить
Все це брехня тупих брехунів: чинники агонуючого режиму клоунів навіть не у змозі домовитися, щоб, бодай брехати одинаково...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:32 Ответить
а може вони так сміються, га?
ми тут сремось, а вони....(підставити потрібне)
показать весь комментарий
02.11.2021 12:39 Ответить
Это ты тут высрал что-то не то
показать весь комментарий
02.11.2021 15:04 Ответить
тут статья была в общем то
хотя... кому я это говорю, если адресат тупо меня обосрал, не прочитав реплику?
показать весь комментарий
02.11.2021 15:19 Ответить
А всього вакциноавно 17%,
Тобто, якщо всі вацинуються, госпіталізація зменшиться всього на 42%
Якась не дуже ефективна вакцинація, або куплені довідки.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:24 Ответить
Всього? 42% - це мало?
показать весь комментарий
02.11.2021 12:50 Ответить
Значить з тих 7%, що типу вакциновані накупили довідок.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:11 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 12:24 Ответить
О. Уже 93. На прошлой неделе было 100.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:25 Ответить
Не, вроде 99.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:26 Ответить
в вересні було 98, в кінці жовтня 94
показать весь комментарий
02.11.2021 12:30 Ответить
Сча 93... посмотрим что будет дальше, но тенденция видна
показать весь комментарий
02.11.2021 12:53 Ответить
В Украине вакцинация вполне может быть "бумажной". Соответственно значительная часть "вакцинированых", а потом госпитализированных сильно исказят статистику.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:31 Ответить
Вакцина дает не 100% защиту. Поэтому, если все вакцинируются. То все больные будут из вакцинированных. Но их будет гораздо меньше и в целом по стране смертность будет гораздо ниже. Будут врачи уделять больше внимания больным, так как их будет меньше, больше будет выживаемость.
показать весь комментарий
02.11.2021 15:38 Ответить
Хрен я клал на "зимнюю резину" у меня с прошлой зимы вмятина на левой двери осталась. А знакомый "переобулся" и в тот же день в аварию попал. Вот так.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:26 Ответить
...і щеплення йому не допомогло...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:33 Ответить
Антиваксери потроху виздихають, якщо не вдома, то наші больнічкі їх доб'ють.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:38 Ответить
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушив Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:41 Ответить
а що сталось з 99%? На днях писали, що 99% в лікарнях - це невакциновані! А тут вже якесь 93% з'явилось...
показать весь комментарий
02.11.2021 12:51 Ответить
Справки купили многие. Формально они "вакцинированные". Но вирус об этом не в курсе.
показать весь комментарий
02.11.2021 14:33 Ответить
Мені вже давненько зробили щеплення AstraZeneca. Все б нічого, але сьогодні дружина пийшла з базару (до речі теж, як вона сміється - чіпувалась) і каже - ти знаєш, всі кажуть, хто щеплений до того вилки і ложки прилипають! Я щось не помічав, може то вакцина не правильна...
Дружина продовжує - ходила біля лотків з різним кухонним дріб'язком і блін, хоч би чайна ложка підстрибнула та прилипла! Мабуть теж не та вакцина! Надурили! (сміється)
показать весь комментарий
02.11.2021 13:04 Ответить
Подождите,через месяц к вам не то что ложки будут цепляться,а утюги и кастрюли будут прилипать.
показать весь комментарий
02.11.2021 13:32 Ответить
А какой процент в больницах повторно заболевших ? Скорее всего 0%, поэтому это замалчивается и втюхивается вакцинация и переболевшим. Ох и пахнет Нюрбергом или холокостом 2
показать весь комментарий
02.11.2021 15:05 Ответить
втюхиваешь ты свою хрень и свою тупость.... как можно втюхивать вакцину если вакцинация бесплатная? для всех, и для тупых, и для понимающих....
показать весь комментарий
02.11.2021 15:32 Ответить
Цю статтю треба було назвати:
2359 українців госпіталізовані за минулий тиждень після щеплення Ковідом!
Який жах.......
показать весь комментарий
02.11.2021 16:59 Ответить
 
 