Нападение на дом ветерана АТО: Следствие установило, что Пекельный действовал в пределах необходимой обороны, производство закрыто

Уголовное производство в отношении ветерана АТО Андрея Пекельного, который защищаясь во время нападения на его дом группы из пяти человек смертельно ранил одного из нападавших, закрыто.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook адвокат Андрей Федур.

"Установлено следствием, - защищаясь Андрей Пекельный, действовал правомерно и в пределах необходимой обороны. Хорошо, когда следователи Национальной Полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса Генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение из собранных доказательств", - говорится в сообщении.

"Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей.

Право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией и Уголовным Кодексом.

Свои права нужно защищать", - подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших.

В МВД заявили, что подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.

