Новости
Нападение на дом ветерана АТО: Следствие установило, что Пекельный действовал в пределах необходимой обороны, производство закрыто

Нападение на дом ветерана АТО: Следствие установило, что Пекельный действовал в пределах необходимой обороны, производство закрыто

Уголовное производство в отношении ветерана АТО Андрея Пекельного, который защищаясь во время нападения на его дом группы из пяти человек смертельно ранил одного из нападавших, закрыто.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook адвокат Андрей Федур.

"Установлено следствием, - защищаясь Андрей Пекельный, действовал правомерно и в пределах необходимой обороны. Хорошо, когда следователи Национальной Полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса Генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение из собранных доказательств", - говорится в сообщении.

"Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей.
Право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией и Уголовным Кодексом.
Свои права нужно защищать", - подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны. В его дом 2 мая ворвалась группа из 6 человек, которым он ранее сделал замечание на сельской дискотеке. Защищаясь, Пекельный смертельно ранил одного из нападавших.

В МВД заявили, что подозрение Пекельному необоснованно, и дело передадут в Главное следственное управление полиции.

Также читайте: Коллектив 80-й ОДШБр поддержал подозреваемого в превышении самообороны ветерана Пекельного: Выступаем за честное и справедливое расследование. ФОТО

Федур Андрей (33) юстиция (758) самооборона (26) Пекельный Андрей (9)
+33
вау!!!! это прецедент! хороший такой знак !!!
02.11.2021 12:32 Ответить
+29
БРАВО !
02.11.2021 12:32 Ответить
+25
Неплохо, но можно было и побыстрее расследовать. Все-таки можно представить, сколько пережил человек, опасаясь стать обвиняемым.
02.11.2021 12:34 Ответить
БРАВО !
02.11.2021 12:32 Ответить
браво? какое? кому? если там уголовщины не было, было закономерное действие
02.11.2021 12:36 Ответить
вау!!!! это прецедент! хороший такой знак !!!
02.11.2021 12:32 Ответить
пeршe такe рiшeння у такiй ситуацii!
02.11.2021 12:36 Ответить
Та наче не перше. Кілька років тому була справа, де дядька виправдали, коли він застрелив чи поранив колекторів, що намагалися проникнути в його житло.
02.11.2021 12:40 Ответить
дядько був атовцeм? i щe маємо Стeрнeнка з тим жe сцeнарiєм.
02.11.2021 12:46 Ответить
Не можу знайти матеріал поки що. Швидше всього, що ні. Якщо фокусуватися на участі АТОвця чи не АТОвця, тоді може й уперше.
Зате знайшов інші виправдальні вироки. Шкода, що їх наявність слабо впливає на вироки в інших подібних справах.
02.11.2021 12:51 Ответить
Клоуны.
02.11.2021 12:34 Ответить
Неплохо, но можно было и побыстрее расследовать. Все-таки можно представить, сколько пережил человек, опасаясь стать обвиняемым.
02.11.2021 12:34 Ответить
така вжe судьба у таких справ.
02.11.2021 12:37 Ответить
з травня i слiдство i суд - так цe нe багато. коли зeлeнi або князьки мухлюють то на цe бiльшe часу уходить.
02.11.2021 12:43 Ответить
Ну слава Богу, що так...
02.11.2021 12:34 Ответить
Так должно быть .
02.11.2021 12:35 Ответить
Звісно, що так. Але ж в нас часто-густо не закон спрацьовує, а гаманець та пАлАжЄніЄ
02.11.2021 12:37 Ответить
пeрший раз так сталося!
02.11.2021 12:38 Ответить
Не вигадуй.
02.11.2021 12:51 Ответить
адекватное решение...
02.11.2021 12:36 Ответить
Слава нації!
02.11.2021 12:37 Ответить
самe нацiя нарeштi добилася правильного рiшeння!
02.11.2021 12:40 Ответить
в судах з'явились нормальні судді? це випадок чи тенденція? Хотілося б думати, що так і буде надалі
02.11.2021 12:51 Ответить
Провадження закрили на стадії досудового розслідування.
02.11.2021 18:11 Ответить
Це ж якими треба бути упоротими, щоб лізти в двір до людини з таким прізвищем. Видно і правоохоронці це зрозуміли і прийняли правильне рішення.
02.11.2021 12:52 Ответить
Всем советую прочитать о положении с оружием в штате Вермонт . Показатели преступности самые низкие в США, никаких ограничений на покупку оружия нет.
02.11.2021 12:53 Ответить
США - це стримані і відповідальні німці і англійці, а не совки жопоголові, які в кожному заторі будуть стволами махати.
02.11.2021 13:16 Ответить
как я и предполагал, когда это все началось, все закончилось хорошо
02.11.2021 13:09 Ответить
Без розголосу закрили б.
Закони дебільні.
02.11.2021 13:15 Ответить
""Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей."
Почему горькой? Это замечательная наука. В этой ситуации жаль только Андрея. Надеюсь остальные получат реальные сроки.
02.11.2021 13:46 Ответить
Нужно было их,ублюдков, асех так ранить!
02.11.2021 13:55 Ответить
это хорошо но мало. любое нападение на часную собственность, или семью если оно подтверждено должно быть основанием для полного оправдания и закрития уголовного дела, даже если защищающий свой дом или себя или семью положит кучу нападавших. НЕХРЕН ЛЕЗТЬ.
02.11.2021 14:29 Ответить
Хоч якась добра новина !

Щасти тобі, Андрію !
02.11.2021 15:45 Ответить
У прокурворсько-поліцайському лісі здохло щось гігантське.
02.11.2021 18:10 Ответить
 
 